ΗΠΑ: Κατηγορούν την Κίνα για πιέσεις κατά της συνεργασίας με την Ταϊβάν

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Η Κίνα έχει έρθει σε επαφή με πολιτείες των ΗΠΑ και ιδιωτικές εταιρείες προκειμένου να αποθαρρύνει τη συνεργασία με την Ταϊβάν, όπως ισχυρίζονται τρία υπουργεία της αμερικανικής κυβέρνησης σε κοινές επιστολές.

Οι ΗΠΑ αποτελούν τον σημαντικότερο διεθνή υποστηρικτή και προμηθευτή όπλων της Ταϊβάν, παρά την απουσία επίσημων διπλωματικών σχέσεων, προς συνεχή δυσαρέσκεια του Πεκίνου, το οποίο διεκδικεί το αυτόνομα διοικούμενο νησί ως έδαφός του.

Οι δύο επιστολές, από τα Υπουργεία Εξωτερικών, Γεωργίας και Εμπορίου των ΗΠΑ, απευθύνονται στα γραφεία των κυβερνητών καθώς και σε διευθύνοντες συμβούλους ή ηγέτες επιχειρήσεων.

Φέρουν ημερομηνία 16 Ιουνίου, αλλά δημοσιοποιήθηκαν από την de facto πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ταϊβάν αργά την Τετάρτη 24 Ιουνίου.

Με παρόμοια διατύπωση, οι επιστολές αναφέρουν ότι η πρεσβεία και τα προξενεία της Κίνας επικοινωνούν τακτικά με τοπικές κυβερνητικές υπηρεσίες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις στις ΗΠΑ προκειμένου να «αποθαρρύνουν τη συνεργασία με την Ταϊβάν».

«Με αυτόν τον τρόπο, συχνά παραποιούν την πολιτική των ΗΠΑ, για παράδειγμα, ισχυριζόμενοι ψευδώς ότι η Ουάσιγκτον έχει αποδεχτεί στο παρελθόν τη συγκεκριμένη θέση του Πεκίνου σχετικά με την Ταϊβάν», αναφέρουν και οι δύο επιστολές.

Σε περίπτωση που κυβερνητικές υπηρεσίες ή εταιρείες δεχθούν επικοινωνία από Κινέζους αξιωματούχους που «ασκούν πίεση», θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, αναφέρουν οι επιστολές.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Η θέση της Ταϊβάν ανάμεσα σε Κίνα και ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ δεν λαμβάνουν επίσημα θέση σχετικά με την κυριαρχία της Ταϊβάν, στο πλαίσιο της πολιτικής της Ουάσιγκτον για τη «Μία Κίνα», μίας στρατηγικής αμφισημίας όσον αφορά την κυριαρχία της χώρας.

Η κυβέρνηση της Ταϊβάν χαιρέτισε την επιστολή και την εκδήλωση υποστήριξης από τις ΗΠΑ.

«Παρότι το Πεκίνο συνεχίζει να εντείνει την καταστολή της Ταϊβάν και να ασκεί πίεση σε διεθνείς επιχειρήσεις, η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει καταδείξει σαφώς τη βούλησή της να εμβαθύνει τη συνεργασία με την Ταϊβάν», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών της Ταϊβάν σε δήλωσή του.

Στις επιστολές αναφέρεται ότι η Ταϊβάν διαδραματίζει βασικό ρόλο στο παγκόσμιο εμπορικό σύστημα και ότι οι πολιτείες και οι επιχειρήσεις των ΗΠΑ διατηρούν στενούς δεσμούς με το νησί εδώ και πολλές δεκαετίες.

«Η Ταϊβάν είναι ένας ζωτικής σημασίας εταίρος των ΗΠΑ και ένα παράδειγμα δημοκρατικής επιτυχίας», αναφέρεται στην επιστολή προς τους κυβερνήτες. «Ελπίζουμε ότι θα αξιοποιήσετε όλες τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι κοινές μας αξίες και οι στενές σχέσεις μας με την Ταϊβάν».