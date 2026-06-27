NATO: Γιατί ο Τραμπ κατηγορεί τους Ευρωπαίους συμμάχους για τον πόλεμο στο Ιράν και τι απαντά η Συμμαχία

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Από την αρχή του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει ασκήσει κριτική στους Ευρωπαίους συμμάχους του επειδή δεν υποστήριξαν τη στρατιωτική εκστρατεία κατά της Τεχεράνης.

Την Τετάρτη, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του προς τα μέλη της διατλαντικής συμμαχίας κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον επικεφαλής του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

«Απογοητεύτηκα από την Ιταλία. Απογοητεύτηκα από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία και τη Γαλλία. Απογοητευτήκαμε από τους περισσότερους από αυτούς. Η Ισπανία είναι μια φρίκη», δήλωσε ο Τραμπ.

Ο Ρούτε του ΝΑΤΟ, ο οποίος επισκέφτηκε τις ΗΠΑ σε μια προσπάθεια να αμβλύνει τις διατλαντικές εντάσεις, υπερασπίστηκε την Ευρώπη.

Και μίλησε τη συμμετοχή της Ευρώπης στον πόλεμο κατά του Ιράν σε συνεντεύξεις στα ΜΜΕ, σε μια προσπάθεια να κατευνάσει την κυβέρνηση Τραμπ, σύμφωνα με το Al Jazeera.

«Ο ένας σύμμαχος μετά τον άλλο», είπε, έθεσε τις βάσεις του στη διάθεση του αμερικανικού στρατού κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν.

Τα σχόλια αυτά του Ρούτε αποκάλυψαν ότι, εκτός από «μεμονωμένες περιπτώσεις», οι ευρωπαίοι σύμμαχοι είχαν, στην πραγματικότητα, βοηθήσει τις ΗΠΑ με την υλικοτεχνική υποστήριξη κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Ωστόσο, ο κορυφαίος διπλωμάτης του Τραμπ, Μάρκο Ρούμπιο, επανέλαβε την Πέμπτη τους ισχυρισμούς ότι η ευρωπαϊκή βοήθεια ήταν ανεπαρκής κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

«Το γεγονός ότι η Ευρώπη δεν επιτρέπει τη χρήση στρατιωτικών βάσεων υπονομεύει τη συμμαχία μεταξύ της ηπείρου και των ΗΠΑ», δήλωσε στην πρωτεύουσα του Μπαχρέιν, τη Μανάμα.

Γιατί, λοιπόν, ο Τραμπ είναι δυσαρεστημένος με τους ευρωπαίους συμμάχους και ποιο ήταν στ’ αλήθεια το επίπεδο συμμετοχής των χωρών της ΕΕ στον πόλεμο;

Πώς συμμετείχαν τα κράτη μέλη της ΕΕ;

Ο Ρούτε αναφέρθηκε, για παράδειγμα, στη βοήθεια που παρείχαν η Ιταλία και η Ρουμανία στον αμερικανικό στρατό κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, επισημαίνοντας τον ρόλο που διαδραμάτισαν οι ευρωπαϊκές βάσεις στον πόλεμο.

«Αν κοιτάξετε τους αριθμούς, 4-5.000 αμερικανικά αεροσκάφη απογειώνονταν από βάσεις στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια των έξι εβδομάδων που διήρκεσε αυτός ο πόλεμος», δήλωσε ο Ρούτε σε συνέντευξή του στο Fox News.

«Συμφωνώ απολύτως ότι υπάρχει λόγος για απογοήτευση», είπε ο Ρούτε. «Αλλά το επιχείρημά μου είναι το εξής: πρόκειται για μεμονωμένες περιπτώσεις.

«Υπάρχουν και άλλα να πούμε για αυτό. Χώρα μετά από χώρα, σύμμαχος μετά από σύμμαχο, έθεσαν τις βάσεις τους στη διάθεση της ‘Epic Fury’», είπε ο Ρούτε, αναφερόμενος στην ονομασία που έδωσαν οι ΗΠΑ στη στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν.

Ο Ρούτε σημείωσε ότι 500 αμερικανικά αεροσκάφη πέταξαν από βάσεις στην Ιταλία κατά τη διάρκεια της λεγόμενης επιχείρησης «Epic Fury», ενώ η Ρουμανία αναγκάστηκε να περιορίσει τις εμπορικές πτήσεις για να επιτρέψει στις αμερικανικές δυνάμεις να σταθμεύσουν αεροσκάφη ανεφοδιασμού στο αεροδρόμιο της πόλης.

Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ πρόσθεσε ότι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι συνεχίζουν να βοηθούν τις ΗΠΑ στην υπεράσπιση των Στενών του Ορμούζ. «Βλέπετε τώρα μεγάλους Ευρωπαίους συμμάχους να προ-τοποθετούν τα μέσα τους κοντά στα Στενά, ώστε να μπορούν να βοηθήσουν, για παράδειγμα, όσον αφορά την αποναρκοθέτηση», είπε ο Ρούτε.

Ο Ρούτε είναι γνωστός υποστηρικτής του Τραμπ – και απέδωσε στον πρόεδρο των ΗΠΑ το εύσημο για το ότι ανάγκασε τις χώρες του ΝΑΤΟ να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες.

«Όταν εξετάζετε τα ποσά των επενδύσεων που πραγματοποιούν πλέον οι χώρες του ΝΑΤΟ για την άμυνά τους, τα νούμερα είναι συγκλονιστικά», ανέφερε.

«[Ο Τραμπ] ενθαρρύνει πραγματικά όλους να το κάνουν αυτό και τα αποτελέσματα είναι ορατά», πρόσθεσε ο Ρούτε. «Όλα αυτά αποτελούν την ηγεσία που απαιτείται για να διασφαλίσουμε ότι παραμένουμε ασφαλείς ως σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών, η συμμαχία στο σύνολό της.»

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κίρ Στάρμερ, αρνήθηκε να συμμετάσχει στον πόλεμο, αλλά επέτρεψε τη χρήση της βάσης του στη Ντιέγκο Γκαρσία αυστηρά για αμυντικές ασκήσεις. Η Ισπανία, η οποία καταδίκασε τον πόλεμο, και η Γαλλία αρνήθηκαν τη χρήση των αεροπορικών βάσεών τους για στρατιωτικούς σκοπούς.

Γιατί οι χώρες της ΕΕ απέφυγαν την ενεργό συμμετοχή στον πόλεμο;

Οι ευρωπαϊκές χώρες υποστήριξαν σε μεγάλο βαθμό τη στρατιωτική εκστρατεία του Τραμπ κατά του Ιράν, αλλά αρνήθηκαν την ενεργό συμμετοχή στη σύγκρουση, λέγοντας ότι «αυτός δεν είναι πόλεμος της Ευρώπης».

Οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες έδειξαν επίσης απροθυμία λόγω της έλλειψης νομικής βάσης για τον πόλεμο, ο οποίος ξεκίνησε με αμφισβητήσιμα κίνητρα και χωρίς διαβούλευση με τις Βρυξέλλες.

Ο Τραμπ και το Ισραήλ δικαιολόγησαν τον πόλεμό τους, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν βρισκόταν στα πρόθυρα της κατασκευής πυρηνικών όπλων.

Ωστόσο, αυτό απορρίφθηκε από την ίδια την υπηρεσία πληροφοριών των ΗΠΑ.

Οι ευρωπαϊκές χώρες ήταν επίσης επιφυλακτικές όσον αφορά τις παραβιάσεις των νόμων που διέπουν τον πόλεμο, καθώς πολίτες και ιδρύματα όπως σχολεία και νοσοκομεία δέχονταν επανειλημμένες επιθέσεις.

Οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης υποστήριξαν τον διάλογο για τον τερματισμό του πολέμου ενώ παράλληλα καταδίκασαν την Τεχεράνη για τις επιθέσεις της εναντίον χωρών του Κόλπου.

Μόνο λίγες χώρες, όπως η Ισπανία, καταδίκασαν τον πόλεμο του Τραμπ και ζήτησαν άμεση κατάπαυση του πυρός και τήρηση του διεθνούς δικαίου από όλα τα μέρη.

Η Μαδρίτη είχε επίσης πολλάκις στο παρελθόν καταδικάσει τον γενοκτονικό πόλεμο του Ισραήλ εναντίον της Γάζας.

Πώς αντέδρασε το Ιράν;

Το Ιράν αντέδρασε τη δήλωση του Ρούτε, καταγγέλλοντας την «ενεργή συνενοχή» του ΝΑΤΟ στον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ, ο οποίος στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 3.400 Ιρανούς και προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στις πετρελαϊκές και τις πολιτικές υποδομές.

«Πρόκειται για μια σαφή και καταδικαστική παραδοχή της ενεργού συνενοχής του ΝΑΤΟ σε έναν παράνομο πόλεμο επιθετικότητας εναντίον ενός κυρίαρχου κράτους μέλους του ΟΗΕ – μια κατάφωρη παραβίαση των επιτακτικών κανόνων του διεθνούς δικαίου και των βασικών αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών», έγραψε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαέλ Μπαγκάι, σε ανάρτησή του στο X.

Ο Μπαγκάι δήλωσε ότι το ΝΑΤΟ, καθώς και τα επιμέρους κράτη-μέλη του που «συμμετείχαν στη λήψη αυτής της απόφασης, πρέπει να λογοδοτήσουν για όλες τις συνέπειες».

«Αυτά, μαζί με κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα που συνέδραμε στην αμερικανο-ισραηλινή επιθετικότητα εναντίον του Ιράν, πρέπει να εξηγήσουν στους λαούς τους και στον κόσμο γιατί επέλεξαν να συμπράξουν σε αυτή την κατάφωρη πράξη επιθετικότητας και στη διάπραξη μαζικών φρικαλεοτήτων εναντίον του ιρανικού λαού».

Πολιτική αναταραχή στην Ιταλία

Τα σχόλια του Ρούτε προκάλεσαν σάλο στην Ιταλία, όπου η πρωθυπουργός Τζιόρτζια Μελόνι αρνήθηκε δημοσίως να συμμετάσχει στον πόλεμο κατά του Ιράν.

Η Ρώμη έσπευσε να αποστασιοποιηθεί από τα σχόλια του Ρούτε. Ο υπουργός Άμυνας της Ιταλίας, Γκουίντο Κροσέτο, δήλωσε ότι ο Ρούτε μετέφερε ένα «εντελώς παραπλανητικό μήνυμα», συγχέοντας τις εγκεκριμένες πτήσεις υποστήριξης με επιχειρήσεις που σχετίζονται με μάχες.

Η Ιταλία ενήργησε σε πλήρη συμμόρφωση με το Σύνταγμά της, τις διεθνείς συνθήκες και τις συμφωνίες που διέπουν τις συμμαχικές βάσεις στο έδαφός της, πρόσθεσε.

«Όπως έχει ήδη διευκρινιστεί στο κοινοβούλιο, η κυβέρνηση ενέκρινε αποκλειστικά τεχνικές και υλικοτεχνικές, μη πολεμικές δραστηριότητες», δήλωσε ο υπουργός.

Η Ιταλία φιλοξενεί σχεδόν 120 αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένης της ναυτικής αεροπορικής βάσης Σιγονέλα στη Σικελία και της αεροπορικής βάσης Αβιάνο στη βόρεια Ιταλία.

Ο Κροσέτο αναφερόταν στη δήλωση της Μελόνι από τον Μάρτιο, όπου εκείνη επέμεινε: «Δεν βρισκόμαστε σε πόλεμο και δεν θέλουμε να εμπλακούμε σε πόλεμο», αλλά πρόσθεσε ότι η Ρώμη θα τηρούσε τους όρους των μακροχρόνιων διμερών συμφωνιών με τις ΗΠΑ, που χρονολογούνται από το 1954, οι οποίες επιτρέπουν τη χρήση των βάσεων για ορισμένες επιχειρήσεις εφοδιαστικής και μη πολεμικού χαρακτήρα.

Οι ηγέτες της αντιπολίτευσης ζητούν πλέον νέες εξηγήσεις μετά την αποκάλυψη του Ρούτε.

Ο Νικόλα Φρατοιάνι από το κόμμα των Πρασίνων και της Αριστερής Συμμαχίας της αντιπολίτευσης δήλωσε ότι είτε η κυβέρνηση παραπλάνησε τους βουλευτές και το λαό είτε ο Ρούτε «υπέστη θερμοπληξία».

Τι κρύβεται πίσω από την κόντρα του Τραμπ με το ΝΑΤΟ;

Το ΝΑΤΟ, στο οποίο συμμετέχουν κατά πλειοψηφία ευρωπαϊκές χώρες, οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Καναδάς, ιδρύθηκε το 1949 για να αντιμετωπίσει τις απειλές που έθετε η πρώην Σοβιετική Ένωση.

Από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο το 2024, ο Τραμπ έχει ασκήσει κριτική στο ΝΑΤΟ, στοχεύοντας συχνά τα μέλη της συμμαχίας για τις χαμηλότερες στρατιωτικές δαπάνες τους.

Έχει κατηγορήσει τις χώρες της ΕΕ ότι θεωρούν τις ΗΠΑ δεδομένες, καθώς τις πίεζε να αναλάβουν μεγαλύτερο μέρος του βάρους για την ασφάλεια της Ευρώπης. Η κυβέρνησή του έχει ήδη ανακοινώσει την απόσυρση στρατευμάτων από τη Γερμανία.

Τα περισσότερα μέλη του ΝΑΤΟ έχουν έκτοτε δεσμευτεί να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες, αλλά όχι στο επίπεδο που απαιτεί ο Τραμπτων, ο οποίος θέλει τα μέλη του ΝΑΤΟ να δαπανούν το 5% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) τους για την άμυνα.

Οι διατλαντικές εντάσεις κορυφώθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου εναντίον του Ιράν, με τον Τραμπ να απειλεί σε κάποιο σημείο να αποχωρήσει από τη Συμμαχία λόγω της άρνησης των ευρωπαϊκών μελών της να βοηθήσουν στην απεμπλοκή του Στενού του Ορμούζ, ενός παγκόσμιου ενεργειακού στραγγαλιστικού σημείου.

Καθισμένος απέναντι από τον Ρούτε του ΝΑΤΟ, ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους την Τετάρτη ότι, παρόλο που η Ουάσιγκτον δεν χρειάστηκε καμία βοήθεια, καθώς πολεμούσε στο πλευρό του Ισραήλ, «θα ήταν ωραίο» αν οι ευρωπαϊκές χώρες είχαν προσφερθεί να βοηθήσουν.

Η επίσκεψη του Ρούτε στον Λευκό Οίκο, μια προφανής προσπάθεια να κατευνάσει τον Τραμπ, έρχεται μόλις δύο εβδομάδες πριν από την ετήσια συνάντηση της συμμαχίας που έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα της Τουρκίας.

Πηγή: in.gr