NATO: Πιέζει τους Ευρωπαίους κατασκευαστές όπλων να αυξήσουν την παραγωγή

Ο επικεφαλής της NATO, Μαρκ Ρούτε, αναμένεται να συναντηθεί με εκπροσώπους του αμυντικού κλάδου στις Βρυξέλλες την επόμενη εβδομάδα

Κόσμος 16.05.2026, 11:15
NATO: Πιέζει τους Ευρωπαίους κατασκευαστές όπλων να αυξήσουν την παραγωγή
Επιμέλεια Γιάννης Αγουρίδης

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, θα ασκήσει πίεση στις ευρωπαϊκές εταιρείες όπλων την επόμενη εβδομάδα προκειμένου να αυξήσουν τις επενδύσεις και να ενισχύσουν την παραγωγή, καθώς η αμυντική συμμαχία επιδιώκει να ενισχύσει τις στρατιωτικές δυνατότητες της ηπείρου και να κατευνάσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ρούτε αναμένεται να συναντηθεί με κορυφαίους ευρωπαϊκούς αμυντικούς ομίλους στις Βρυξέλλες για να τους παροτρύνει να κινηθούν γρήγορα και να προετοιμάσουν το έδαφος για σημαντικές ανακοινώσεις κατά την ετήσια σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα τον Ιούλιο, όπως ανέφεραν στο FT πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Πριν από τη συνάντηση, ζητήθηκε από τις εταιρείες να μοιραστούν πληροφορίες σχετικά με σημαντικές επενδύσεις και την ικανότητά τους να ενισχύσουν την παραγωγή, με ιδιαίτερη έμφαση σε τομείς όπως η αεροπορική άμυνα και οι πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς.

Ο Ρούτε και η ανάγκη εντός του ΝΑΤΟ

Ο Ρούτε συναντάται τακτικά με κορυφαία στελέχη του ευρωπαϊκού αμυντικού κλάδου, αλλά η συγκέντρωση εκπροσώπων μεγάλου αριθμού εταιρειών σε μία μόνο συνάντηση είναι ασυνήθιστη, ανέφεραν πηγές του κλάδου. Το μήνυμά του σχετικά με το τι αναμένει η Συμμαχία από τους ομίλους υπογραμμίζει επίσης την επείγουσα ανάγκη που υπάρχει εντός του ΝΑΤΟ να επιτευχθεί βιομηχανική επέκταση στη συνάντηση των ηγετών στην Τουρκία.

Πολλοί από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές όπλων της ηπείρου, όπως οι Rheinmetall, Safran, Airbus, Saab, MBDA και Leonardo, αναμενόταν να στείλουν εκπροσώπους στη συνάντηση.

Η Airbus ανακοίνωσε: «Δεν σχολιάζουμε τις λεπτομέρειες ιδιωτικών, άτυπων συναντήσεων». Οι Rheinmetall, MBDA και Leonardo αρνήθηκαν να σχολιάσουν. Οι Safran και Saab δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Οι απαιτήσεις του Τραμπ

Το ΝΑΤΟ επιθυμεί οι ευρωπαίοι κατασκευαστές όπλων να συμβάλουν στην ικανοποίηση των απαιτήσεων του Τραμπ για αύξηση των αμυντικών δαπανών, καθώς η Συμμαχία επιδιώκει να κατευνάσει την οργή του για την υποτιθέμενη αδυναμία της να υποστηρίξει τον πόλεμο του εναντίον του Ιράν. Οι επενδύσεις αυτές αποσκοπούν επίσης στη μείωση της εξάρτησης της ηπείρου από τις ΗΠΑ, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών σχετικά με τη δέσμευση της Ουάσιγκτον στην περιοχή.

Στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που πραγματοποιήθηκε πέρυσι στη Χάγη, τα μέλη συμφώνησαν με την απαίτηση του Τραμπ να αυξηθούν οι αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ. Η εστίαση της συνάντησης στην Άγκυρα στις συμφωνίες για την προμήθεια όπλων θα καταδείξει τον αντίκτυπο αυτής της ανακοίνωσης και θα επιτρέψει στον Τραμπ να πάρει τα εύσημα, δήλωσαν αξιωματούχοι που ενημερώθηκαν για τις προετοιμασίες.

«Πρόκειται για το να φανεί πιο ρεαλιστική η αύξηση των αμυντικών δαπανών», δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους.

Ο Ρούττε θέλει οι ευρωπαϊκές αμυντικές εταιρείες να επενδύσουν γρήγορα χωρίς να περιμένουν σημαντικές νέες κυβερνητικές παραγγελίες.

Η ενδοευρωπαϊκή σύγκρουση

Τα τελευταία χρόνια, οι ευρωπαϊκές εταιρείες όπλων και τα υπουργεία Άμυνας έχουν έρθει σε σύγκρουση σχετικά με την βασική αιτία της έλλειψης στρατιωτικής παραγωγής στην ήπειρο. Οι εταιρείες κατηγορούν τις κυβερνήσεις ότι δεν υπογράφουν αρκετές μακροπρόθεσμες συμβάσεις προμηθειών, ενώ τα κράτη υποστηρίζουν ότι ο τομέας δεν κατάφερε να αυξήσει την παραγωγική του ικανότητα με την απαιτούμενη ταχύτητα.

Παρά τις εν λόγω εντάσεις, ο Ρούτε επιθυμεί επίσης να ακούσει από τις εταιρείες ποια είναι τα εμπόδια στην αύξηση της παραγωγής για την κάλυψη των αναγκών του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με δύο πρόσωπα του κλάδου.

Ενώ οι ευρωπαϊκοί όμιλοι έχουν κινηθεί για να αντιμετωπίσουν την έλλειψη πυρομαχικών, η πρόσβαση σε πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς αποτελεί πλέον ένα από τα κύρια προβλήματα για τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Το πρόβλημα στη Γερμανία

Το Βερολίνο προσπαθεί να αγοράσει αμερικανικούς πυραύλους κρουζ Tomahawk για να ενισχύσει την άμυνά του έναντι της Ρωσίας, μια προσπάθεια που έχει γίνει πιο επείγουσα μετά την ακύρωση από το Πεντάγωνο των σχεδίων για την ανάπτυξη του δικού του εξοπλισμού. Ταυτόχρονα, η Ευρώπη πιέζει τις εγχώριες εταιρείες να επιταχύνουν τα σχέδια για την ανάπτυξη εναλλακτικών λύσεων.

Στις αρχές Μαΐου, το Πεντάγωνο ανακοίνωσε σχέδια για την απόσυρση 5.000 στρατιωτών από τη Γερμανία, εν μέσω διαμάχης μεταξύ του Τραμπ και του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν. Η σύγκρουση αυτή έχει επίσης οδηγήσει τις ΗΠΑ να εξαντλήσουν αποθέματα κρίσιμων πυρομαχικών που θα διαρκούσαν «χρόνια».

Και οι δύο εξελίξεις λειτούργησαν ως νέα «συναγερμοί» για τους Ευρωπαίους όσον αφορά την ανάγκη να ενισχύσουν γρήγορα την παραγωγική τους ικανότητα και τις δυνατότητές τους, ανέφεραν ορισμένοι από τους ερωτηθέντες.

Εάν οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ επιτύχουν τον στόχο δαπανών του 5%, αυτό θα ισοδυναμούσε με συνολική αύξηση 1 τρισ. δολαρίων στις ετήσιες αμυντικές δαπάνες το 2035 σε σύγκριση με το 2024.

Αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ δηλώνουν ότι επιθυμούν να επιτευχθούν βασικές συμφωνίες σε τομείς-κλειδιά όπου οι ευρωπαϊκοί στρατοί εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις ΗΠΑ: αεροπορική άμυνα, πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς και δυνατότητες πληροφοριών και παρακολούθησης, όπως οι διαστημικοί δορυφόροι.

Ορισμένες από τις εταιρείες θα παρουσιάσουν την επόμενη εβδομάδα σχέδια για την κάλυψη των αναγκών σε περισσότερα εργοστάσια και προσωπικό, την εξασφάλιση κρίσιμων πρώτων υλών και την ενίσχυση των αλυσίδων εφοδιασμού, ενώ μία από τις πηγές πρόσθεσε ότι οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν επίσης στον τρόπο μείωσης της εξάρτησης από εξαρτήματα κινεζικής και ταϊβανέζικης προέλευσης.

«Ο γενικός γραμματέας συναντάται τακτικά με εκπροσώπους της βιομηχανίας και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων από ολόκληρη τη Συμμαχία, προκειμένου να ενθαρρύνει την αύξηση της παραγωγής, της καινοτομίας και των επενδύσεων, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες μας σε δυνατότητες», δήλωσε αξιωματούχος του ΝΑΤΟ.

