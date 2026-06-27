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Porsche: Σχεδιάζει να μεταφέρει την παραγωγή του Cayenne στη Λειψία

Η μείωση των μισθών είναι ζητούμενο για τη μεταφορά της παραγωγής

World 27.06.2026, 13:14
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Porsche: Σχεδιάζει να μεταφέρει την παραγωγή του Cayenne στη Λειψία
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Να μεταφέρει την παραγωγή του μοντέλου Cayenne από την Μπρατισλάβα στη Λειψία σχεδιάζει η Porsche, ανέφερε η Frankfurter Allgemeine Zeitung, καθώς η αυτοκινητοβιομηχανία επιδιώκει να αξιοποιήσει την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα στα γερμανικά εργοστάσιά της.

Η κίνηση αυτή θα περιλαμβάνει και τις τρεις εκδόσεις κινητήρων του πολυτελούς SUV, σύμφωνα με την FAZ, η οποία επικαλέστηκε πηγές από τους εργαζόμενους της Porsche.

Μείωση μισθών για τους εργαζόμενους

Ωστόσο, η μεταφορά θα εξαρτηθεί από το αν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων θα υποστηρίξουν μια σημαντική μείωση των μισθών, δεδομένου ότι το κόστος εργασίας στη Σλοβακία είναι συνήθως χαμηλότερο.

Η FAZ ανέφερε ότι ένας εκπρόσωπος επιβεβαίωσε τις διαπραγματεύσεις με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, αν και αρνήθηκε να σχολιάσει οποιαδήποτε μεταφορά στη Λειψία.

Ο νέος διευθύνων σύμβουλος της Porsche, Michael Leiters, δήλωσε στους μετόχους την Τρίτη ότι η εταιρεία σχεδιάζει να περικόψει τη γκάμα των μοντέλων της για να ενισχύσει την αποδοτικότητα, καθώς και να εμβαθύνει τη συνεργασία εντός της Volkswagen AG για τη μείωση του κόστους ανάπτυξης.

Ο διευθύνων σύμβουλος προετοιμάζει πρόσθετες περικοπές κόστους, επιπλέον των προηγούμενων σχεδίων για την κατάργηση περίπου 3.900 θέσεων εργασίας έως το 2029.

Η αυτοκινητοβιομηχανία θα αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη στρατηγική της σε μια ημέρα συνεδρίασης της κεφαλαιαγοράς στις 7 Οκτωβρίου. Η FAZ ανέφερε επίσης ότι ένας μικρός τετραψήφιος αριθμός θέσεων διατρέχει κίνδυνο στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στο Zuffenhausen και στο κέντρο ανάπτυξής της στο Weissach.

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