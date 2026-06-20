Porsche: Νέο πακέτο περικοπών και στενότερη συνεργασία με την Audi

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Με φόντο τις διεθνείς οικονομικές πιέσεις και τις ανακατατάξεις στην παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία, η γερμανική Porsche ετοιμάζεται να περάσει σε μια νέα φάση αναδιοργάνωσης, με στόχο τη διατήρηση της κερδοφορίας της σε ένα ολοένα πιο απαιτητικό περιβάλλον.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Μίκαελ Λάιτερς, δήλωσε σε συνέντευξή του στη γερμανική εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung ότι οι διαπραγματεύσεις για ένα δεύτερο πακέτο μέτρων μείωσης κόστους βρίσκονται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθούν σύντομα.

Στόχος της Porsche η συμφωνία πριν από τις καλοκαιρινές άδειες

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Porsche, η διοίκηση επιθυμεί να καταλήξει σε συμφωνία με τους εργαζομένους πριν από τις εργοστασιακές διακοπές του Ιουλίου. Όπως τόνισε, οι εργαζόμενοι χρειάζονται σαφή εικόνα για το μέλλον και τις αλλαγές που σχεδιάζονται.

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα προχωρήσει στην κατάργηση περίπου 1.900 θέσεων εργασίας τα επόμενα χρόνια, ενώ το 2025 είχε απομακρύνει περίπου 2.000 προσωρινούς εργαζομένους.

Mικρότερη παραγωγή, μεγαλύτερη απόδοση

Ο Λάιτερς αποκάλυψε επίσης ότι η Porsche σχεδιάζει να λειτουργήσει με χαμηλότερη παραγωγική δυναμικότητα σε σχέση με τα περίπου 280.000 οχήματα που πούλησε την περασμένη χρονιά. «Η Porsche πρέπει να βγάζει χρήματα με λιγότερα αυτοκίνητα», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τη νέα φιλοσοφία της εταιρείας.

«Η Porsche πρέπει να βγάζει χρήματα με λιγότερα αυτοκίνητα»

Η στρατηγική αυτή επικεντρώνεται στη βελτίωση των περιθωρίων κέρδους και στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.

Στενότερη συνεργασία με την Audi

Παράλληλα, η Porsche σχεδιάζει να ενισχύσει τη συνεργασία της με την Audi, εταιρεία που ανήκει επίσης στον όμιλο Volkswagen.

Η στενότερη σύμπραξη αναμένεται να δημιουργήσει συνέργειες σε τομείς όπως η τεχνολογία, η ανάπτυξη μοντέλων και η παραγωγή.

Την ίδια στιγμή, η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι η δημοφιλής σειρά 718 θα συνεχίσει να αποτελεί μέρος της γκάμας της, διατηρώντας την παρουσία της στην κατηγορία των εισαγωγικών σπορ μοντέλων.

Οι πιέσεις από τους δασμούς και τις γεωπολιτικές εξελίξεις

Η Porsche κατέγραψε νέα υποχώρηση της κερδοφορίας της κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, καθώς βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξημένους δασμούς, γεωπολιτική αβεβαιότητα και κενά στη γκάμα των μοντέλων της.

Οι προκλήσεις αυτές ωθούν τη διοίκηση να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις, με στόχο να διασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα της ιστορικής γερμανικής μάρκας.