Μέση Ανατολή: ΗΠΑ και Ιράν ανταλλάσσουν επιθέσεις

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Η εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ δοκιμάζεται για ακόμα μία φορά, καθώς ο αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε πλήγματα κατά στρατιωτικών υποδομών του Ιράν στο νότιο λιμάνι Σιρίκ, αφού πρώτα ο Τραμπ κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι παραβίασε το μνημόνιο συναντίληψης επειδή επιτέθηκε με drone σε πλοίο στα Στενά του Ορμούζ.

Το Ιράν ανακοίνωσε στη συνέχεια ότι έπληξε αμερικανικούς στόχους στην περιοχή – χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες – και απείλησε ότι θα απαντήσει αναλόγως εάν δεχτεί νέες επιθέσεις, ενώ υποστήριξε ότι οι υποδομές του δεν υπέστησαν ζημιές από τα αμερικανικά πλήγματα.

Ο Εμπραχίμ Αζίζι, επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του ιρανικού κοινοβουλίου, δήλωσε στο X ότι οι ΗΠΑ «επιτέθηκαν για άλλη μια φορά στο Ιράν εν μέσω διαπραγματεύσεων».

«Ο αποτυχημένος πρόεδρος των ΗΠΑ έδειξε ότι δεν έχει καμία δέσμευση στις αρχές της διαπραγμάτευσης ή της κατάπαυσης του πυρός».

Είπε ακόμα ότι η «απερίσκεπτη παραβίαση» της κατάπαυσης του πυρός, «όπως πάντα, θα οδηγήσει τις ΗΠΑ σε υποχώρηση». «Το παιχνίδι της επίρριψης ευθυνών δεν λειτουργεί πλέον», πρόσθεσε.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς — ο οποίος έχει αναλάβει τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν – δήλωσε το βράδυ της Παρασκευής ότι «η βία θα αντιμετωπιστεί με βία».

«Το Ιράν υπέγραψε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Την έχουμε τιμήσει. Εάν έχουν διαφωνίες σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής του MOU, μπορούν να απαντήσουν στο τηλέφωνο. Αλλά η βία θα αντιμετωπιστεί με βία».

Βίντεο που δημοσίευσε η CENTCOM από την επίθεση σε ιρανικούς στόχους

Ο Βανς είχε δηλώσει τις προηγούμενες ημέρες ότι ΗΠΑ και Ιράν διατηρούν ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας για τα Στενά του Ορμούζ, αλλά η Τεχεράνη το αρνήθηκε.

Ο Εμπραχίμ Αζίζι απάντησε στις κατηγορίες Τραμπ περί παραβίασης της εκεχειρίας, λέγοντας ότι το Ιράν κυβερνά τα Στενά και ότι τα πλοία θα πρέπει να «σέβονται τους κανόνες» και να «χρησιμοποιούν ασφαλείς διαδρομές».

Ο ΟΗΕ δήλωσε ότι περίπου 115 πλοία, με περίπου 2.500 ναυτικούς, έφυγαν με ασφάλεια από τα Στενά τις τρεις μέρες μετά το άνοιγμά του.

Η συμφωνία Ισραήλ – Λιβάνου

Η κλιμάκωση μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ έρχεται την ίδια ώρα που υπάρχουν εξελίξεις στο μέτωπο του Λιβάνου. Βηρυτός και Τελ Αβίβ με τη μεσολάβηση της Ουάσιγκτον κατέληξαν σε μία συμφωνία για την παύση των εχθροπραξιών.

Το πλαίσιο περιγράφει ως επόμενα βήματα την απομάκρυνση του ισραηλινού στρατού από δύο μικρές περιοχές στον Λίβανο, προκειμένου τον έλεγχο να αναλάβει ο λιβανέζικος στρατός, που μάλιστα θα έχει τη «βοήθεια» αμερικανών στρατιωτικών ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρχει παρουσία της Χεζμπολάχ.

Η μία από αυτές τις περιοχές βρίσκεται βόρεια του ποταμού Λιτάνι και η άλλη νότια αυτού. Πρόκειται για την πρώτη και εξαιρετικά περιορισμένη απομάκρυνση του ισραηλινού στρατού από τμήματα του Λιβάνου μετά την κατάληψη περιοχών τον Μάρτιο, αλλά οι ισραηλινοί αξιωματούχοι και ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έσπευσαν να ξεκαθαρίσουν ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να έχει ελευθερία κινήσεων στον Λίβανο και δεν πρόκειται να αποσυρθεί όσο υπάρχει η Χεζμπολάχ.

Η συμφωνία αυτή δεν απέχει πολύ και από την προηγούμενη συμφωνία εκεχειρίας που υπογράφηκε επί Μπάιντεν και η οποία παραβιαζόταν σχεδόν καθημερινά από το Ισραήλ που δεν σταμάτησε τις επιθέσεις.

Η Χεζμπολάχ δηλώνει ότι δεν θα σεβαστεί τη συμφωνία

Ο όρος για αφοπλισμό της Χεζμπολάχ είναι επίσης σχεδόν αδύνατος να εφαρμοστεί και ενέχει τον κίνδυνο ενός εμφυλίου πολέμου εντός του Λιβάνου, κάτι που ήταν στα σχέδια του Ισραήλ αλλά και των ΗΠΑ.

Με την είδηση της συμφωνίας, διαδηλώσεις ξέσπασαν στη Βηρυτό και δεν έλειψαν και οι συγκρούσεις με αστυνομικές δυνάμεις, ενώ ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, καταφέρθηκε εναντίον της λιβανικής κυβέρνησης την οποία κάλεσε να σταματήσει να εφαρμόζει τις επιταγές του Ισραήλ και των ΗΠΑ, την ώρα που ένα μεγάλο τμήμα της χώρας βρίσκεται υπό ισραηλινή κατοχή.

Η συμφωνία δεν περιλαμβάνει τη λέξη «απόσυρση» για τις ισραηλινές δυνάμεις λένε οι επικριτές της συμφωνίας, ενώ η Χεζμπολάχ τάσσεται εναντίον της ομαλοποίησης των σχέσεων με το Ισράηλ που, όπως υποστηρίζει, δεν είναι αξιόπιστο καθώς έχει παραβιάσει κάθε είδους συμφωνία.

Η θέση της οργάνωσης είναι ότι η Χεζμπολάχ πρέπει να διατηρήσει τα όπλα της για να πολεμήσει το Ισράηλ εάν ο λιβανικός στρατός δεν είναι σε θέση να το κάνει – όπως έχει συμβεί πολλές φορές στο παρελθόν.

Ταυτόχρονα με τη συμφωνία που δρομολόγησαν οι ΗΠΑ μεταξύ Τελ Αβίβ και Βηρυτού, το μέτωπο του Λιβάνου συνεχίζει να είναι τμήμα των διαπραγματεύσεων με το Ιράν που απαίτησε να υπάρξει εκεχειρία προκειμένου να συνεχίσει τις συνομιλίες.

Πηγή: in.gr