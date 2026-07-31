 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(12) "Food & Drink"
    [1]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(19) "Alcoholic Beverages"
    [1]=>
    string(15) "Consumer Issues"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(7) "Alcohol"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(8) "Business"
}

Αλκοολούχα ποτά: Η Ελλάδα στις πιο ακριβές χώρες της Ευρώπης για το 2025

Οι φθηνότερες και οι ακριβότερες χώρες στις λιανικές τιμές πώλησης στα αλκοολούχα ποτά

Τρόφιμα – ποτά 31.07.2026, 17:04
Σχολιάστε
Αλκοολούχα ποτά: Η Ελλάδα στις πιο ακριβές χώρες της Ευρώπης για το 2025
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Μία από τις πιο ακριβές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις λιανικές τιμές πώλησης στα αλκολούχα ποτά (αλκοολούχα, μπύρα, οίνος) παραμένει η Ελλάδα το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat που επεξεργάστηκε ο Σύνδεσμος Ελλήνων Παραγωγών Αποσταγμάτων Αλκοολούχων Ποτών (ΣΕΑΟΠ).

Η 3η πιο ακριβή στα αλκοολούχα ποτά

Η Ελλάδα αποτελεί εξαίρεση στον τρόπο φορολόγησης  των οινοπνευματωδών ποτών στο μεσογειακό νότο. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Eurostat, η Ελλάδα κατατάσσεται σταθερά ανάμεσα στις πιο ακριβές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα ποτά με αλκοόλη.

Αυτό οφείλεται κυρίως στους πολύ υψηλούς συντελεστές ΕΦΚ & ΦΠΑ που επιβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στα αλκοολούχα ποτά και την μπύρα, αποκόπτοντας τη φορολογική πολιτική της χώρας από τα δεδομένα των υπόλοιπων κρατών της Νότιας Ευρώπης.

Παράγοντες που εκτοξεύουν το κόστος για τον τελικό καταναλωτή και ταυτόχρονα δημιουργούν πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη του παράνομου εμπορίου, όπως αναφέρει σχετικά ο ΣΕΑΟΠ.

Η Ελλάδα, είναι η 3η πιο ακριβή χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη, με δείκτη τιμών 154 (κατά 54% υψηλότερα από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο).

Επίσης είναι η ακριβότερη χώρα μεταξύ των μεσογειακών και τουριστικά ανταγωνιστικών χωρών όπως η Κροατία (με 133,9), η Μάλτα (με 124,1), η Κύπρος (με 113,8), η Πορτογαλία (με 107,1), η Γαλλία (με 100,9), η Ισπανία (με 90,1) και η Ιταλία (με 81,9).

Βρίσκεται στην 7η θέση (μαζί με την Ελβετία) μεταξύ των 36 χωρών (συμπεριλαμβανομένων τόσο των χωρών της ΕΖΕΣ /Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών, των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων και της Τουρκίας). Αξίζει εδώ, να επισημανθεί ότι προηγούνται χώρες  που αντιμετωπίζουν διαφορετικά το θέμα του αλκοόλ.

Η φορολόγηση των ποτών στην Ελλάδα

Η Ελλάδα έχει τον υψηλότερο ΕΦΚ αλκοολούχων στην Ε.Ε., σε όρους αγοραστικής δύναμης. Ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης των αλκοολούχων ποτών (σε απόλυτες τιμές) είναι κατά 32% υψηλότερος του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής  Ένωσης.

Σε σύγκριση με χώρες που προσφέρουν αντίστοιχο τουριστικό προϊόν, η Ελλάδα έχει κατά €1.188 υψηλότερο ΕΦΚ από τη Μάλτα, €649 υψηλότερο από τη Γαλλία και πάνω από €1.500 από Ιταλία, Ισπανία,  Κροατία και Κύπρο.

Όπως επισημαίνει ο Σ.Ε.Α.Ο.Π., ο Ε.Φ.Κ. τα τελευταία χρόνια, (μετά τις διαδοχικές αυξήσεις) αντιστοιχεί στο 1/3 της τελικής τιμής των αλκοολούχων ποτών, ενώ συνδυαστικά με το Φ.Π.Α, οι φόροι αποτελούν το 55% της τελικής τιμής ενός τυπικού αλκοολούχου ποτού. (50% στο τσίπουρο & την τσικουδιά και 57% στο ούζο).

Τι προτείνει ο ΣΕΑΟΠ

Ο Σ.Ε.Α.Ο.Π., προτείνει τη σταδιακή προσαρμογή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης των αλκοολούχων ποτών σε βάθος τριετίας στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, (στα €1.930 ανά 100 lt αιθυλικής αλκοόλης) μέτρο το οποίο είναι δημοσιονομικά ουδέτερο ή και θετικό (Μελέτη ΙΟΒΕ Μάρτιος 2026 : «Ο κλάδος αποσταγμάτων στην Ελλάδα: Συμβολή στην οικονομία και προοπτικές), καθώς αναμένεται να :

  • ενισχύσει την υγιή επιχειρηματικότητα με κίνητρα για ενσωμάτωση κατανάλωσης νόμιμων, ελεγχόμενων και ασφαλών αποσταγμάτων σε όλα τα κανάλια επιτόπιας κατανάλωσης,
  • τονώσει την εγχώρια παραγωγή, ενισχύοντας τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων καθώς και τη δημιουργία και ανάπτυξη νέων παραγωγικών επιχειρήσεων με άμεση θετική επίδραση στις θέσεις απασχόλησης σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο,
  • μειώσει τη λιανική τιμή πώλησης μιας τυπικής φιάλης ποτού κατά 13,6%,
  • εξορθολογήσει το φορολογικό πλαίσιο, τοποθετώντας την Ελλάδα πλησιέστερα σε χώρες που προσφέρουν παρόμοιο τουριστικό προϊόν ενισχύοντας την ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων HORECA.

Οι 36 χώρες που συμπεριλαμβάνονται στην ανάλυση, το 2025, είναι: τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), οι τρεις χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) (Ισλανδία, Νορβηγία και Ελβετία), οι έξι υποψήφιες χώρες (Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία, Σερβία και Τουρκία).

Οι φθηνότερες και οι ακριβότερες χώρες

Με βάση τα στοιχεία της Eurostat, τα επίπεδα τιμών στα οινοπνευματώδη ποτά ήταν κατά τρεις φορές υψηλότερα στην Ισλανδία, την ακριβότερη χώρα (με δείκτη  298,2). Ακολουθούν η Νορβηγία με δείκτη 226,4 (+126,4%) από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο) και η Τουρκία με δείκτη 210,2 (+110,2%). Στον αντίποδα, τα χαμηλότερα επίπεδα τιμών καταγράφηκαν στην Ιταλία με δείκτη 81,9.

Η μεγάλη αυτή διακύμανση δεν προκαλεί εντύπωση, καθώς οφείλεται στις σημαντικές διαφορές στους Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης που ισχύουν στις 36 χώρες και στις πολιτικές φορολογίας. Οι σκανδιναβικές χώρες και η Ιρλανδία επιβάλλουν υψηλούς φόρους για να αποθαρρύνουν την κατανάλωση αλκοόλ και να χρηματοδοτήσουν τη δημόσια υγειονομική περίθαλψη, ενώ οι περισσότερες μεσογειακές χώρες που έχουν πολύ χαμηλότερα επίπεδα κατανάλωσης αλκοόλ (με εξαίρεση την Ελλάδα) επιβάλλουν σημαντικά χαμηλότερους Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης για να στηρίξουν την τοπική παραγωγή οίνου και ζύθου.

Οι πιο ακριβές χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 1η η Φινλανδία με 207,3, σταθερά η υψηλότερη στην Ε.Ε., με τιμές αλκοόλ 107,3% πάνω από τον μέσο όρο της Ε.Ε. και 2η η Ιρλανδία με 192,1. Ακολουθούν με μικρή διαφορά η Ελλάδα (με 154) και Σουηδία (με 149,8) είναι  στο 50% πάνω από τον μέσο όρο της Ε.Ε.

Οι φθηνότερες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι η Ιταλία (με 81,9), καθώς κατατάσσεται ως η φθηνότερη στην Ε.Ε. για το αλκοόλ, με τιμές 18% κάτω από τον μέσο όρο της Ε.Ε., η Γερμανία ακολουθεί με 14% κάτω από τον μέσο όρο της Ε.Ε., η Αυστρία η Ισπανία και η Τσεχία γενικά βρίσκονται περίπου στο 10% κάτω από τον μέσο όρο της Ε.Ε.

Αυτό σημαίνει ότι το αλκοόλ είναι γενικά φθηνότερο από τον μέσο όρο της Ε.Ε. στις τέσσερις μεγαλύτερες οικονομίες της Ε.Ε.. Η Γαλλία αποτελεί τη μόνη εξαίρεση, με τιμές στα 101 ευρώ, περίπου 1% υψηλότερες από το επίπεδο της Ε.Ε.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
DIMAND: Deal 158,3 εκατ. με ΔΕΔΔΗΕ για γραφεία
Business

Deal 158,3 εκατ. DIMAND με ΔΕΔΔΗΕ για γραφεία
Mermeren Combinat: Σημαντική μείωση εσόδων και κερδών στο 6μηνο του 2026
Business

Mermeren Combinat: Σημαντική μείωση εσόδων και κερδών στο 6μηνο του 2026
ΔΕΗ: Με νέο «πράσινο» deal στην Πολωνία χτίζει θέση στην Κεντρική Ευρώπη
Business

Νέο «πράσινο» deal από τη ΔΕΗ στην Κεντρική Ευρώπη
Αλκοολούχα ποτά: Η Ελλάδα στις πιο ακριβές χώρες της Ευρώπης για το 2025
Τρόφιμα – ποτά

«Καίνε» οι τιμές του αλκοόλ στην Ελλάδα [γράφημα]
Μπουζνά – Euronext: Εγκώμια για την πορεία της εξαγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών
Business

Ψήφος εμπιστοσύνης στο ελληνικό χρηματιστήριο από Μπουζνά
Θερινές εκπτώσεις: Μείωση τζίρου για το 55% των επιχειρήσεων
Business

Θερινές εκπτώσεις: Μείωση τζίρου για το 55% των επιχειρήσεων

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Prada: Έσοδα 3 δισ. το πρώτο εξάμηνο με διψήφια αύξηση
World

Prada: Έσοδα 3 δισ. το πρώτο εξάμηνο με διψήφια αύξηση

Η Prada συνεχίζει την οργανική της ανάπτυξη επί 22 συνεχόμενα τρίμηνα - Στρατηγική με αυστηρότητα για τον ιταλικό οίκο

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Ψάλτης: Πώς ενισχύει την αξία για μετόχους το νέο μοντέλο της Alpha
Τράπεζες

Ψάλτης: Πώς ενισχύει την αξία για μετόχους το νέο μοντέλο της Alpha

Ο Βασίλης Ψάλτης υπογράμμισε ότι η Alpha Bank διαθέτει τα απαραίτητα διαρθρωτικά πλεονεκτήματα που θα επιταχύνουν την αύξηση της κερδοφορίας της.

Αγης Μάρκου
Αγορά smartphone: Πτώση άνω του 6% κατά το β τρίμηνο του 2026
Τεχνολογία

Smartphones: Γιατί ακριβαίνουν οι συσκευές, ποιοι κερδίζουν

Πώς η κρίση στα τσιπ μνήμης διαταράσσει την προσφορά, με πρωτοφανή κόστη και περιορισμένη διαθεσιμότητα στην αγορά smartphone

Γιώργος Πολύζος
Ηλεκτρικά αυτοκίνητα: Άλμα ταξινομήσεων κατά 30% στην ΕΕ το 2025 – Η εικόνα στην Ελλάδα
Ηλεκτροκίνηση

Η Ευρώπη μπαίνει στην «πρίζα» - Η θέση της Ελλάδας

Η ρελάνς της ηλεκτροκίνησης ήρθε μετά από τη μείωση, κατά 6%, το 2024

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Οργανισμός Λιμένος Βόλου: Στη Δικαιοσύνη θα κριθεί το μέλλον της ιδιωτικοποίησης 
Λιμάνια

Στη Δικαιοσύνη θα κριθεί η ιδιωτικοποίηση του ΟΛΒ

Προσφυγή στη Δικαιοσύνη εξετάζει το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο για την απόφαση του ΕΑΔΗΣΥ που ματαίωσε τον διαγωνισμό

Λάμπρος Καραγεώργος
Dimand: Η επένδυση στις Γούρνες Ηρακλείου και οι επαφές με τη Hilton
Τουρισμός

Στη γραμμή εκκίνησης η μεγάλη τουριστική ανάπτυξη στις Γούρνες

Η επένδυση στις Γούρνες θα περιλαμβάνει δύο ξεχωριστά τουριστικά συγκροτήματα που θα προσθέσουν 1.614 κλίνες στο ξενοδοχειακό δυναμικό της βόρειας Κρήτης

Λάμπρος Καραγεώργος
ΧΗΤΟΣ: Πώς θα εδραιώσει την παρουσία της στην αγορά
Τρόφιμα – ποτά

Η «συνταγή» της Χήτος για ανάπτυξη - Πού εστιάζει

Με διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης η κερδοφορία της ΧΗΤΟΣ - Οι εξαγωγές, τα νέα προϊόντα και οι αγορές με υψηλές προοπτικές ανάπτυξης

Μαρία Σιδέρη
Ελληνική οικονομία: Πρωτογενές πλεόνασμα λόγω ακρίβειας – Πάνω από 10 δισ. ευρώ το 2026
Economy

Η ακρίβεια φουσκώνει το πλεόνασμα - Πάνω από 10 δισ. το 2026

Η αύξηση των τιμών ενισχύει τις εισπράξεις από τον ΦΠΑ και οδηγεί τον προϋπολογισμό και την ελληνική οικονομία σε νέα υπεραπόδοση

Γιάννης Αγουρίδης
Περισσότερα από Τρόφιμα – ποτά
DIMAND: Deal 158,3 εκατ. με ΔΕΔΔΗΕ για γραφεία
Business

Deal 158,3 εκατ. DIMAND με ΔΕΔΔΗΕ για γραφεία

Συμφωνία της DIMAND με τον ΔΕΔΔΗΕ για γραφεία σε Ελαιώνα και Περιστέρι

ΔΕΗ: Με νέο «πράσινο» deal στην Πολωνία χτίζει θέση στην Κεντρική Ευρώπη
Business

Νέο «πράσινο» deal από τη ΔΕΗ στην Κεντρική Ευρώπη

Η ΔΕΗ, μετά την Ουγγαρία, ανακοίνωσε την απόκτηση χαρτοφυλακίου ΑΠΕ 277,3 MW στην Πολωνία - Ποιες νέες χώρες σημαδεύει...

Χρήστος Κολώνας
Αλκοολούχα ποτά: Η Ελλάδα στις πιο ακριβές χώρες της Ευρώπης για το 2025
Τρόφιμα – ποτά

«Καίνε» οι τιμές του αλκοόλ στην Ελλάδα [γράφημα]

Οι φθηνότερες και οι ακριβότερες χώρες στις λιανικές τιμές πώλησης στα αλκοολούχα ποτά

Μπουζνά – Euronext: Εγκώμια για την πορεία της εξαγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών
Business

Ψήφος εμπιστοσύνης στο ελληνικό χρηματιστήριο από Μπουζνά

Ως «εξαιρετικά καλή» χαρακτήρισε την εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών ο διευθύνων σύμβουλος του Euronext

Θερινές εκπτώσεις: Μείωση τζίρου για το 55% των επιχειρήσεων
Business

Θερινές εκπτώσεις: Μείωση τζίρου για το 55% των επιχειρήσεων

Η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών «δοκιμάζει» την αγορά και στις θερινές εκπτώσεις, εκτιμούν σχεδόν τρεις στις τέσσερις επιχειρήσεις

Προϋπολογισμό 2026: Δημοσιονομική σταθερότητα και ανάγκη συνέχισης της συνετής πολιτικής
Τράπεζες

«Όχι σε... σπατάλες» - Μήνυμα Eurobank για συνετή πολιτική

Η καλύτερη του στόχου εκτέλεση του Κρατικού ΠροΥπολογισμού αντανακλά την υπεραπόδοση των καθαρών εσόδων και τη χαμηλότερη εκτέλεση των δαπανών, σύμφωνα με έκθεση της Eurobank

Holcim: Διψήφια οργανική αύξηση για τη μητρική της «Ηρακλής»
Business

Holcim: Διψήφια οργανική αύξηση για τη μητρική της «Ηρακλής»

Αναβάθμιση του guidance - Η διοίκηση της Holcim «βλέπει» θετική δυναμική και στο δεύτερο εξάμηνο του 2026

Latest News
Skouries Project Nears Completion as Eldorado Gold Moves Toward Production
English Edition

Skouries Project Nears Completion as Eldorado Gold Moves Toward Production

Eldorado Gold’s Skouries project in Halkidiki is 97% complete, with first copper-gold concentrate expected in Q3 and commercial production in Q4 2026

DIMAND: Deal 158,3 εκατ. με ΔΕΔΔΗΕ για γραφεία
Business

Deal 158,3 εκατ. DIMAND με ΔΕΔΔΗΕ για γραφεία

Συμφωνία της DIMAND με τον ΔΕΔΔΗΕ για γραφεία σε Ελαιώνα και Περιστέρι

ΑΑΔΕ: Συνελήφθη ελεγχόμενος για λαθρεμπόριο – Οι απειλές στους ελεγκτές
Economy

ΑΑΔΕ: Συνελήφθη ελεγχόμενος για λαθρεμπόριο – Οι απειλές στους ελεγκτές

Απείλησε ελεγκτές ότι αν δεν απελευθερώσουν τον τραπεζικό του λογαριασμό θα στείλει «μπράβους»

Μέτρα προστασίας από την πυρκαγιά – Τι να προσέξουμε
Κοινωνία

Μέτρα προστασίας από την πυρκαγιά – Τι να προσέξουμε

Εκτός από τις αναπνευστικές ενοχλήσεις, επηρεάζονται τα μάτια και η καρδιά – Μέτρα προστασίας από βλάβες σε υποδομές νερού και ρεύματος

Samsung: H έλλειψη μνήμης θα επιδεινωθεί μέχρι το 2027 – Διάρκεια μέχρι το 2028
Τεχνολογία

H έλλειψη μνήμης θα επιδεινωθεί μέχρι το 2027

Η συνεχιζόμενη έλλειψη σε τσιπ μνήμης RAM όχι μόνο αναμένεται να συνεχιστεί και το επόμενο έτος, αλλά πιθανότατα θα ενταθεί το 2027, συμπεραίνει η Samsung

Greece Launches Ergani App for Instant Digital Hiring
English Edition

Greece Launches Ergani App for Instant Digital Hiring

Greece launches the Ergani app, enabling employers to hire staff from their phones while workers can review and digitally accept contracts

ΔΥΠΑ: Επίδομα ύψους έως 1.250 ευρώ τον μήνα για άνεργους πτυχιούχους
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ποιοι άνεργοι θα λάβουν επίδομα ύψους έως 1.250 ευρώ τον μήνα

Η πλατφόρμα αιτήσεων για το επίδομα είναι ανοιχτή και η προθεσμία λήγει στις 18 Αυγούστου

Mermeren Combinat: Σημαντική μείωση εσόδων και κερδών στο 6μηνο του 2026
Business

Mermeren Combinat: Σημαντική μείωση εσόδων και κερδών στο 6μηνο του 2026

Το μεγαλύτερο μέρος της μείωσης των εσόδων της Mermeren Combinat οφείλεται στις σημαντικά μειωμένες παραγγελίες από την Κίνα

ΔΕΗ: Με νέο «πράσινο» deal στην Πολωνία χτίζει θέση στην Κεντρική Ευρώπη
Business

Νέο «πράσινο» deal από τη ΔΕΗ στην Κεντρική Ευρώπη

Η ΔΕΗ, μετά την Ουγγαρία, ανακοίνωσε την απόκτηση χαρτοφυλακίου ΑΠΕ 277,3 MW στην Πολωνία - Ποιες νέες χώρες σημαδεύει...

Χρήστος Κολώνας
Προσωπικός Βοηθός: Γίνεται μόνιμο πρόγραμμα εθνικής εμβέλειας
Economy

Μόνιμο πρόγραμμα εθνικής εμβέλειας ο «Προσωπικός Βοηθός»

Στα 53 εκατ. ευρώ τον χρόνο η συνολική χρηματοδότηση

Apple: Η μετοχή καταρρέει λόγω προβλημάτων στην αλυσίδα εφοδιασμού
Τεχνολογία

Μία παραδοχή του Κουκ οδήγησε την μετοχή της Apple σε κατάρρευση

Η Apple καταρρέει καθώς τα προβλήματα στην αλυσίδα εφοδιασμού χαλάνε τις προβλέψεις στην τελευταία ανακοίνωση κερδών του Cook ως διευθύνοντος συμβούλου

Bloomberg: Μάχη με τις φλόγες στην ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα
Κλιματική αλλαγή

Το Bloomberg για τις φωτιές στην ηπειρωτικά και νησιωτική Ελλάδα

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για εβδομάδες ζεστού, ξηρού καιρού που ευνοούν το ξέσπασμα φωτιάς

Χρηματιστήριο Αθηνών: Οριακή πτώση κατά 0,08% σήμερα – Με κέρδη 4,47% έκλεισε ο Ιούλιος
Xρηματιστήριο Αθηνών

Με κέρδη 4,47% έκλεισε ο Ιούλιος στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα έκλεισαν οι τιμές των μετοχών κατά τη σημερινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών - Σε εβδομαδιαία βάση κατέγραψε άνοδο 3,09%

Σιτηρά: Το ρωσικό λόμπι προειδοποιεί με διακοπή εξαγωγών από τις ουκρανικές επιθέσεις
AGRO

Οι Ρώσοι προειδοποιούν με διακοπή των εξωγών σιτηρών

Θα επηρεαστεί το 15% του συνολικού παγκόσμιου εμπορίου στα σιτηρά και θα επανακάμψει η επισιτιστική κρίση

Wall Street: Επαναφορά σε πτωτικές τάσεις καθώς τα ομόλογα ανεβαίνουν
Wall Street

Επανέρχεται πτωτικά η Wall Street καθώς τα ομόλογα ανεβαίνουν

Αντιστρέφεται η άνοδος που είχε σημειωθεί στη Wall Street μετά τα αποτελέσματα της Amazon και τις επιδόσεις στις μετοχές ημιαγωγών

Οργανισμός Λιμένος Βόλου: Στη Δικαιοσύνη θα κριθεί το μέλλον της ιδιωτικοποίησης 
Λιμάνια

Στη Δικαιοσύνη θα κριθεί η ιδιωτικοποίηση του ΟΛΒ

Προσφυγή στη Δικαιοσύνη εξετάζει το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο για την απόφαση του ΕΑΔΗΣΥ που ματαίωσε τον διαγωνισμό

Λάμπρος Καραγεώργος

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies