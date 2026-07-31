Αλκοολούχα ποτά: Η Ελλάδα στις πιο ακριβές χώρες της Ευρώπης για το 2025

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Μία από τις πιο ακριβές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις λιανικές τιμές πώλησης στα αλκολούχα ποτά (αλκοολούχα, μπύρα, οίνος) παραμένει η Ελλάδα το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat που επεξεργάστηκε ο Σύνδεσμος Ελλήνων Παραγωγών Αποσταγμάτων Αλκοολούχων Ποτών (ΣΕΑΟΠ).

Η 3η πιο ακριβή στα αλκοολούχα ποτά

Η Ελλάδα αποτελεί εξαίρεση στον τρόπο φορολόγησης των οινοπνευματωδών ποτών στο μεσογειακό νότο. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Eurostat, η Ελλάδα κατατάσσεται σταθερά ανάμεσα στις πιο ακριβές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα ποτά με αλκοόλη.

Αυτό οφείλεται κυρίως στους πολύ υψηλούς συντελεστές ΕΦΚ & ΦΠΑ που επιβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στα αλκοολούχα ποτά και την μπύρα, αποκόπτοντας τη φορολογική πολιτική της χώρας από τα δεδομένα των υπόλοιπων κρατών της Νότιας Ευρώπης.

Παράγοντες που εκτοξεύουν το κόστος για τον τελικό καταναλωτή και ταυτόχρονα δημιουργούν πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη του παράνομου εμπορίου, όπως αναφέρει σχετικά ο ΣΕΑΟΠ.

Η Ελλάδα, είναι η 3η πιο ακριβή χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη, με δείκτη τιμών 154 (κατά 54% υψηλότερα από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο).

Επίσης είναι η ακριβότερη χώρα μεταξύ των μεσογειακών και τουριστικά ανταγωνιστικών χωρών όπως η Κροατία (με 133,9), η Μάλτα (με 124,1), η Κύπρος (με 113,8), η Πορτογαλία (με 107,1), η Γαλλία (με 100,9), η Ισπανία (με 90,1) και η Ιταλία (με 81,9).

Βρίσκεται στην 7η θέση (μαζί με την Ελβετία) μεταξύ των 36 χωρών (συμπεριλαμβανομένων τόσο των χωρών της ΕΖΕΣ /Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών, των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων και της Τουρκίας). Αξίζει εδώ, να επισημανθεί ότι προηγούνται χώρες που αντιμετωπίζουν διαφορετικά το θέμα του αλκοόλ.

Η φορολόγηση των ποτών στην Ελλάδα

Η Ελλάδα έχει τον υψηλότερο ΕΦΚ αλκοολούχων στην Ε.Ε., σε όρους αγοραστικής δύναμης. Ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης των αλκοολούχων ποτών (σε απόλυτες τιμές) είναι κατά 32% υψηλότερος του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε σύγκριση με χώρες που προσφέρουν αντίστοιχο τουριστικό προϊόν, η Ελλάδα έχει κατά €1.188 υψηλότερο ΕΦΚ από τη Μάλτα, €649 υψηλότερο από τη Γαλλία και πάνω από €1.500 από Ιταλία, Ισπανία, Κροατία και Κύπρο.

Όπως επισημαίνει ο Σ.Ε.Α.Ο.Π., ο Ε.Φ.Κ. τα τελευταία χρόνια, (μετά τις διαδοχικές αυξήσεις) αντιστοιχεί στο 1/3 της τελικής τιμής των αλκοολούχων ποτών, ενώ συνδυαστικά με το Φ.Π.Α, οι φόροι αποτελούν το 55% της τελικής τιμής ενός τυπικού αλκοολούχου ποτού. (50% στο τσίπουρο & την τσικουδιά και 57% στο ούζο).

Τι προτείνει ο ΣΕΑΟΠ

Ο Σ.Ε.Α.Ο.Π., προτείνει τη σταδιακή προσαρμογή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης των αλκοολούχων ποτών σε βάθος τριετίας στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, (στα €1.930 ανά 100 lt αιθυλικής αλκοόλης) μέτρο το οποίο είναι δημοσιονομικά ουδέτερο ή και θετικό (Μελέτη ΙΟΒΕ Μάρτιος 2026 : «Ο κλάδος αποσταγμάτων στην Ελλάδα: Συμβολή στην οικονομία και προοπτικές), καθώς αναμένεται να :

ενισχύσει την υγιή επιχειρηματικότητα με κίνητρα για ενσωμάτωση κατανάλωσης νόμιμων, ελεγχόμενων και ασφαλών αποσταγμάτων σε όλα τα κανάλια επιτόπιας κατανάλωσης,

τονώσει την εγχώρια παραγωγή, ενισχύοντας τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων καθώς και τη δημιουργία και ανάπτυξη νέων παραγωγικών επιχειρήσεων με άμεση θετική επίδραση στις θέσεις απασχόλησης σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο,

μειώσει τη λιανική τιμή πώλησης μιας τυπικής φιάλης ποτού κατά 13,6%,

εξορθολογήσει το φορολογικό πλαίσιο, τοποθετώντας την Ελλάδα πλησιέστερα σε χώρες που προσφέρουν παρόμοιο τουριστικό προϊόν ενισχύοντας την ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων HORECA.

Οι 36 χώρες που συμπεριλαμβάνονται στην ανάλυση, το 2025, είναι: τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), οι τρεις χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) (Ισλανδία, Νορβηγία και Ελβετία), οι έξι υποψήφιες χώρες (Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία, Σερβία και Τουρκία).

Οι φθηνότερες και οι ακριβότερες χώρες

Με βάση τα στοιχεία της Eurostat, τα επίπεδα τιμών στα οινοπνευματώδη ποτά ήταν κατά τρεις φορές υψηλότερα στην Ισλανδία, την ακριβότερη χώρα (με δείκτη 298,2). Ακολουθούν η Νορβηγία με δείκτη 226,4 (+126,4%) από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο) και η Τουρκία με δείκτη 210,2 (+110,2%). Στον αντίποδα, τα χαμηλότερα επίπεδα τιμών καταγράφηκαν στην Ιταλία με δείκτη 81,9.

Η μεγάλη αυτή διακύμανση δεν προκαλεί εντύπωση, καθώς οφείλεται στις σημαντικές διαφορές στους Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης που ισχύουν στις 36 χώρες και στις πολιτικές φορολογίας. Οι σκανδιναβικές χώρες και η Ιρλανδία επιβάλλουν υψηλούς φόρους για να αποθαρρύνουν την κατανάλωση αλκοόλ και να χρηματοδοτήσουν τη δημόσια υγειονομική περίθαλψη, ενώ οι περισσότερες μεσογειακές χώρες που έχουν πολύ χαμηλότερα επίπεδα κατανάλωσης αλκοόλ (με εξαίρεση την Ελλάδα) επιβάλλουν σημαντικά χαμηλότερους Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης για να στηρίξουν την τοπική παραγωγή οίνου και ζύθου.

Οι πιο ακριβές χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 1η η Φινλανδία με 207,3, σταθερά η υψηλότερη στην Ε.Ε., με τιμές αλκοόλ 107,3% πάνω από τον μέσο όρο της Ε.Ε. και 2η η Ιρλανδία με 192,1. Ακολουθούν με μικρή διαφορά η Ελλάδα (με 154) και Σουηδία (με 149,8) είναι στο 50% πάνω από τον μέσο όρο της Ε.Ε.

Οι φθηνότερες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι η Ιταλία (με 81,9), καθώς κατατάσσεται ως η φθηνότερη στην Ε.Ε. για το αλκοόλ, με τιμές 18% κάτω από τον μέσο όρο της Ε.Ε., η Γερμανία ακολουθεί με 14% κάτω από τον μέσο όρο της Ε.Ε., η Αυστρία η Ισπανία και η Τσεχία γενικά βρίσκονται περίπου στο 10% κάτω από τον μέσο όρο της Ε.Ε.

Αυτό σημαίνει ότι το αλκοόλ είναι γενικά φθηνότερο από τον μέσο όρο της Ε.Ε. στις τέσσερις μεγαλύτερες οικονομίες της Ε.Ε.. Η Γαλλία αποτελεί τη μόνη εξαίρεση, με τιμές στα 101 ευρώ, περίπου 1% υψηλότερες από το επίπεδο της Ε.Ε.