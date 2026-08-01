 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(13) "Food Industry"
    [1]=>
    string(8) "Business"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Paliria: Με «πυξίδα» τις αγορές του εξωτερικού η ανάπτυξη

Στα 115,2 εκατ. ευρώ ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Paliria to 2025 - Eνισχυμένη κερδοφορία και έμφαση στα έτοιμα γεύματα

Τρόφιμα – ποτά 01.08.2026, 07:00
Σχολιάστε
Paliria: Με «πυξίδα» τις αγορές του εξωτερικού η ανάπτυξη
Επιμέλεια Μαρία Σιδέρη

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Την ανάπτυξη των πωλήσεων της Paliria για την οικονομική χρήση του 2025 οδήγησαν οι αγορές της Ευρώπης πρωτίστως και δευτερευόντως η εγχώρια αγορά, ενώ υποχώρησαν στη Μέση Ανατολή και τις ΗΠΑ, επηρεαζόμενες κι από την αρνητική μεταβολή της συναλλαγματικής ισοτιμίας ευρώ-δολαρίου. Άλλωστε για την εταιρεία που ξεκίνησε το 1957 στα Πολιτικά Ευβοίας – με τις πρώτες εξαγωγές προς τις ΗΠΑ να γίνονται το 1974 – οι αγορές του εξωτερικού είναι «προνομιακή περιοχή» δράσης, αφού πλέον του 80% του κύκλου εργασιών πραγματοποιείται σε αυτές.

Eνίσχυση οικονομικών μεγεθών για την Paliria

Με ηγετική θέση στην κατηγορία των ετοίμων γευμάτων και παρουσία σε πάνω από 50 χώρες, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Paliria το 2025 ανήλθε σε 115,2 εκατ. ευρώ έναντι 113,3 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 1,7%. Η εταιρεία είχε πωλήσεις 87,5 εκατ. ευρώ έναντι 82,7 εκατ. ευρώ.

Τα μικτά ενοποιημένα αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης έφθασαν τα 41.036 χιλ. ευρώ έναντι 40.811χιλ. ευρώ αυξημένα 226 χιλ. ευρώ ή κατά 0,6 % συγκρινόμενα με το 2024.

Τα Κέρδη προ Φόρων Τόκων & Αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 23.734 χιλ. ευρώ βελτιωμένα σε σχέση με το 2024 κατά 1.204 χιλ. ευρώ ή κατά 5,3 %. Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσεως 2025 έχουν επιβαρυνθεί με έκτακτες δαπάνες μη επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα ποσού 1.330 χιλ. ευρώ.

Εξαιρουμένου του παραπάνω ποσού τα συγκρίσιμα Κέρδη πρό Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 25.064 χιλ. ευρώ, βελτιωμένα σε σχέση με το 2024 κατά 2.534 χιλ. ευρώ ή κατά 11.25%.

Σημειώνεται ότι ο όμιλος περιλαμβάνει τις θυγατρικές Palirria Bulgaria EAD, Palirria Jordan LLC, Palirria Cyprus Ltd (που ελέγχει και εταιρείες στην Κίνα) και Τσαμπάση Μονοπρόσωπη.

Ο πρόεδρος της Paliria Κώστας Σουλιώτης

Oι στρατηγικοί στόχοι

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται και στη σχετική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου η βασική στρατηγική επιδίωξη της Paliria, η δημιουργία ενός ισχυρού ομίλου επιχειρήσεων με παρουσία σε παραγωγικές και εμπορικές δραστηριότητες έχοντας ως απώτερο στόχο τη δημιουργία συνεργιών καθώς και την ισχυροποίηση της θέσης της στην αγορά και την είσοδό της σε νέες κατηγορίες προϊόντων.

Ειδικότερα, στις στρατηγικές της προτεραιότητες περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η διατήρηση του ηγετικού του ρόλου τόσο στην αγορά ντολμά και αμπελόφυλλων σε παγκόσμιο επίπεδο, η ανάπτυξη της σειράς έτοιμων γευμάτων και η προώθησή τους σε κύριες αγορές παγκοσμίως.

Επίσης, η επένδυση στην ανάπτυξη νέων καινοτόμων σειρών προϊόντων που θα τον βοηθήσουν να μεγεθυνθούν ακόμη περισσότερο οι εργασίες της στο μέλλον, αλλά και οι  επενδύσεις σε καινοτομίες και τεχνολογίες με στόχο την επίτευξη υψηλού επιπέδου τυποποίησης.

Παράλληλα, προωθείται ένα δυναμικό επενδυτικό πλάνο για την περαιτέρω ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα του oμίλου. Συγκεκριμένα, νέες επενδύσεις έχουν προγραμματιστεί για το 2026 στο εργοστάσιο της Ιορδανίας, ενώ για το 2027 δρομολογούνται αντίστοιχα έργα στο εργοστάσιο των Πολιτικών καθώς και στην Τσαμπάσης Μονοπρόσωπη ΑΕ.

To 1957 ιδρύθηκε στα Πολιτικά Ευβοίας η προσωπική επιχείρηση Paliria, κάτω από την καθοδήγηση του Αντώνη Σουλιώτη, με στόχο την παραγωγή και διανομή ελληνικών, ποιοτικών, παραδοσιακών έτοιμων γευμάτων, στην ελληνική αγορά

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις

Aναφορικά με τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής η εταιρεία εκτιμά ότι αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά την περαιτέρω πορεία και ανάπτυξη της στην περιοχή αν και παρακολουθείται στενά και γίνονται οι απαραίτητες κινήσεις αναπροσαρμογής της στρατηγικής της εταιρείας ώστε να υπάρξει η μικρότερη επίπτωση.

Υπενθυμίζεται ότι φέτος την άνοιξη μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις ο Κώστας Σουλιώτης, πρόεδρος της Paliria, αποκτά το ποσοστό 36% της οικογένειας Κάτσου και μαζί τον απόλυτο έλεγχο της Paliria. Παρά το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον από εγχώρια και ξένα funds, ο Κώστας Σουλιώτης, αποφάσισε ως ο μεγαλύτερος μέτοχος με ποσοστό 45% να μην πουλήσει αλλά να κρατήσει τον πλειοψηφικό έλεγχο της οικογενειακής επιχείρησης. Και να ηγηθεί προσωπικά της επόμενης μέρας της εταιρείας.

Το τίμημα για την απόκτηση του 36% που κατείχε η VNK Capital στην Paliria διαμορφώθηκε σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες στα επίπεδα των 90 εκατ. ευρώ καθώς η συνολική αποτίμηση της Paliria υπολογίστηκε στα 250 εκατ. ευρώ.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
Γαλακτοβιομηχανία Καράλης: Αύξηση τζίρου και καθαρών κερδών – Στόχος η επέκταση στην ελληνική αγορά
Business

Άλμα κερδών για την Καράλης - Πώς θα επεκταθεί στην ελληνική αγορά
Θεσσαλονίκη: Κλείνει το βράδυ ο Περιφερειακός λόγω Flyover
Μεταφορές

Θεσσαλονίκη: Κλείνει το βράδυ ο Περιφερειακός λόγω Flyover
Χημική βιομηχανία: Σε ανοδική πορεία ο θεμελιώδης κλάδος της μεταποίησης
Business

Η «ακτινογραφία» της χημικής βιομηχανίας - Το... αβαντάζ
Paliria: Με «πυξίδα» τις αγορές του εξωτερικού η ανάπτυξη
Τρόφιμα – ποτά

Paliria: Ανάπτυξη με «πυξίδα» τις αγορές του εξωτερικού
Σήραγγα Βερίγγειου Πορθμού: Ένα ρηξικέλευθο «φαραωνικό» έργο που θα αλλάξει τις διεθνείς μεταφορές
Μεταφορές

Ένα «φαραωνικό» έργο στο πιο απίθανο μέρος του κόσμου
Τράπεζες: Ολοταχώς για υπέρβαση στόχων μετά τα κέρδη των 2,4 δισ. ευρώ στο εξάμηνο
Τράπεζες

Γιατί πάνε για νέο ρεκόρ οι τράπεζες - Οι καταλύτες

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Χημική βιομηχανία: Σε ανοδική πορεία ο θεμελιώδης κλάδος της μεταποίησης
Business

Η «ακτινογραφία» της χημικής βιομηχανίας - Το... αβαντάζ

Η αξία των εξαγωγών για τη χημική βιομηχανία αυξήθηκε κατά 7,2% το 2025, φθάνοντας τα 2,8 δισ. ευρώ - Η γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας και τα πλεονεκτήματα

Μαρία Σιδέρη
Shein: Γιατί κόπηκαν τα χαμόγελα παρά την πολυαναμενόμενη IPO
World

Κόπηκαν τα χαμόγελα στη Shein, παρά την IPO

Η Shein φαίνεται να έχασε τη «χρυσή στιγμή» της - Πού οφείλεται η κάμψη πωλήσεων και ανάπτυξης

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Οι πιο «έξυπνες» πόλεις για το 2026: Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη διαμορφώνει την αστική ζωή
Tεχνητή νοημοσύνη

Οι πιο «έξυπνες» πόλεις για το 2026 [λίστα]

Ο Δείκτης Ευφυών Πόλεων του BCG αξιολογεί 61 πόλεις σε 39 χώρες και τον ρόλο της AI στη ζωή των κατοίκων τους

Γρηγόρης Τραγγανίδας
ΔΕΘ: Το νέο δημοσιονομικό δόγμα και ένας γρίφος
Economy

Το νέο δημοσιονομικό δόγμα και ο γρίφος της ΔΕΘ

Τα τρία σενάρια για τη ΔΕΘ και η ρήτρα για την άμυνα

Αλέξανδρος Κλώσσας
Microsoft: Το στοίχημα της AI που απειλεί να στραγγαλίσει την ανάπτυξη
Τεχνολογία

Η AI έφερε την Microsoft στην κορυφή, αλλά τώρα την απειλεί

Με τη μετοχή της Microsoft να πιέζεται και τις βασικές της πλατφόρμες να δοκιμάζονται, ο CEO καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στην ανάπτυξη και την εσωτερική αναδιάρθρωση

Γιώργος Πολύζος
Σήραγγα Βερίγγειου Πορθμού: Ένα ρηξικέλευθο «φαραωνικό» έργο που θα αλλάξει τις διεθνείς μεταφορές
Μεταφορές

Ένα «φαραωνικό» έργο στο πιο απίθανο μέρος του κόσμου

Η Ρωσία και οι ΗΠΑ «ξεπάγωσαν» ένα σχέδιο - καταλύτη για τις διεθνείς μεταφορές

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Ψάλτης: Πώς ενισχύει την αξία για μετόχους το νέο μοντέλο της Alpha
Τράπεζες

Ψάλτης: Πώς ενισχύει την αξία για μετόχους το νέο μοντέλο της Alpha

Ο Βασίλης Ψάλτης υπογράμμισε ότι η Alpha Bank διαθέτει τα απαραίτητα διαρθρωτικά πλεονεκτήματα που θα επιταχύνουν την αύξηση της κερδοφορίας της.

Αγης Μάρκου
Αγορά smartphone: Πτώση άνω του 6% κατά το β τρίμηνο του 2026
Τεχνολογία

Smartphones: Γιατί ακριβαίνουν οι συσκευές, ποιοι κερδίζουν

Πώς η κρίση στα τσιπ μνήμης διαταράσσει την προσφορά, με πρωτοφανή κόστη και περιορισμένη διαθεσιμότητα στην αγορά smartphone

Γιώργος Πολύζος
Περισσότερα από Τρόφιμα – ποτά
Γαλακτοβιομηχανία Καράλης: Αύξηση τζίρου και καθαρών κερδών – Στόχος η επέκταση στην ελληνική αγορά
Business

Άλμα κερδών για την Καράλης - Πώς θα επεκταθεί στην ελληνική αγορά

Στα 67,71 εκατ. ευρώ σκαρφάλωσαν οι πωλήσεις της Καράλης το 2025 - Πού στρέφει η εταιρεία το ενδιαφέρον της και πώς θα εξασφαλίσει μελλοντική κερδοφορία

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Χημική βιομηχανία: Σε ανοδική πορεία ο θεμελιώδης κλάδος της μεταποίησης
Business

Η «ακτινογραφία» της χημικής βιομηχανίας - Το... αβαντάζ

Η αξία των εξαγωγών για τη χημική βιομηχανία αυξήθηκε κατά 7,2% το 2025, φθάνοντας τα 2,8 δισ. ευρώ - Η γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας και τα πλεονεκτήματα

Μαρία Σιδέρη
Paliria: Με «πυξίδα» τις αγορές του εξωτερικού η ανάπτυξη
Τρόφιμα – ποτά

Paliria: Ανάπτυξη με «πυξίδα» τις αγορές του εξωτερικού

Στα 115,2 εκατ. ευρώ ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Paliria to 2025 - Eνισχυμένη κερδοφορία και έμφαση στα έτοιμα γεύματα

Μαρία Σιδέρη
Σήραγγα Βερίγγειου Πορθμού: Ένα ρηξικέλευθο «φαραωνικό» έργο που θα αλλάξει τις διεθνείς μεταφορές
Μεταφορές

Ένα «φαραωνικό» έργο στο πιο απίθανο μέρος του κόσμου

Η Ρωσία και οι ΗΠΑ «ξεπάγωσαν» ένα σχέδιο - καταλύτη για τις διεθνείς μεταφορές

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Τράπεζες: Ολοταχώς για υπέρβαση στόχων μετά τα κέρδη των 2,4 δισ. ευρώ στο εξάμηνο
Τράπεζες

Γιατί πάνε για νέο ρεκόρ οι τράπεζες - Οι καταλύτες

Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες ολοκλήρωσαν το πρώτο εξάμηνο του 2026 με καθαρά κέρδη 2,42 δισ. ευρώ

Αγης Μάρκου
Αστέρας Βουλιαγμένης: Τι ταμείο έκανε το 2025 – Τα επόμενα βήματα
Business

Τι έγραψε η τελική γραμμή για τον «Αστέρα Βουλιαγμένης»

Πώς εξελίσσεται το σχέδιο ανάπτυξης της Αστήρ Παλάς αλλά και το πλάνο αναβάθμισης για την Μαρίνα Βουλιαγμένης

Λάμπρος Καραγεώργος
3αλφα: Πώς τα νέα προϊόντα έφεραν κέρδη
Τρόφιμα – ποτά

3αλφα: Ποια προϊόντα «οδηγούν» την ανάπτυξη

Τι περιλαμβάνει το επενδυτικό πρόγραμμα της 3αλφα - Οι νέες κατηγορίες προϊόντων αλλά και τα νέα κανάλια διανομής

Μαρία Σιδέρη
Latest News
Κυριάκος Μητσοτάκης: Στο κέντρο επιχειρήσεων μετέβη το πρωί ο πρωθυπουργός
Πολιτική

Στο κέντρο επιχειρήσεων μετέβη ο Μητσοτάκης

Μετά την ενημέρωση ο πρωθυπουργός εξέφρασε την εμπιστοσύνη του και τη στήριξή του στις γυναίκες και τους άντρες του Πυροσβεστικού Σώματος και των υπόλοιπων σωμάτων αφέλειας και υπηρεσιών που δίνουν τη μάχη με τις φλόγες

Γαλακτοβιομηχανία Καράλης: Αύξηση τζίρου και καθαρών κερδών – Στόχος η επέκταση στην ελληνική αγορά
Business

Άλμα κερδών για την Καράλης - Πώς θα επεκταθεί στην ελληνική αγορά

Στα 67,71 εκατ. ευρώ σκαρφάλωσαν οι πωλήσεις της Καράλης το 2025 - Πού στρέφει η εταιρεία το ενδιαφέρον της και πώς θα εξασφαλίσει μελλοντική κερδοφορία

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Κοινωνικές κατοικίες: Τα στρατόπεδα που θα δοθούν για τη στέγαση των πολιτών
Ακίνητα

Ποια στρατόπεδα θα γίνουν κοινωνικές κατοικίες

Τα ανενεργά στρατόπεδα θα χρησιμοποιηθούν για κοινωνικές κατοικίες - Τι λέει στον ΟΤ ο Γ.Γ του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής

Ανδρομάχη Παύλου
Πετρέλαιο: «Φλέβα χρυσού» για ExxonMobil ​και Chevron η ενεργειακή κρίση – Σταθερά υψηλές οι τιμές καυσίμων
World

Γιατί ExxonMobil ​και Chevron βλέπουν ράλι στις τιμές πετρελαίου

Ρεκόρ παραγωγής σε πετρέλαιο κατέγραψαν οι δύο αμερικανικοί κολοσσοί το β' τρίμηνο του 2026 - Γιατί πιέζονται οι τιμές καυσίμων - Η εικόνα στις μετοχές

Φωτιές: Καίγονται σπίτια στο Πόρτο Γερμενό
Κοινωνία

Ανεξέλεγκτη η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό - Καίγονται σπίτια

LIVE όλες οι εξελίξεις από τα πύρινα μέτωπα σε Πόρτο Γερμενό, Ψάθα και Βοιωτία

Greece Raises Tax-Free Limit on Electronic Tips
English Edition

Greece Raises Tax-Free Limit on Electronic Tips

Prime Minister Kyriakos Mitsotakis announced that the annual tax-free threshold for tips paid electronically will rise to €6,000, with higher allowances for seasonal workers and retroactive application from Jan. 1, 2026.

Πετρέλαιο: Η κούρσα για να βρεθούν διαδρομές εναλλακτικές στο Ορμούζ
World

Πετρέλαιο: Η κούρσα για να βρεθούν διαδρομές εναλλακτικές στο Ορμούζ

Το Ιράν εξήγε περίπου 1,69 εκατ. βαρέλια την ημέρα κι αναμένεται να συνεχίσει να χρησιμοποιεί μακροπρόθεσμα το Ορμούζ

Στο «κόκκινο» Ρήνος και Δούναβης – Στερεύουν από ξηρασία και καύσωνες
Κλιματική αλλαγή

Στο «κόκκινο» Ρήνος και Δούναβης – Στερεύουν από ξηρασία και καύσωνες

Ο Ρήνος αποτελεί βασική εμπορική αρτηρία για την Ευρώπη – Πλοία ακινητοποιούνται, το κόστος μεταφορών εκτοξεύεται – Συναγερμός και στον Δούναβη.

FIFA: Εγκαταλείπει σχέδιο πώλησης μετοχών της σε επενδυτές – Αντιδράσεις από UEFA
Business of Sport

Γιατί η FIFA αποσύρει πλάνο για την πώληση μετοχών σε ιδιώτες επενδυτές

Στην αύξηση των εσόδων αποσκοπούσε το σχέδιο της FIFA - Τι περιλάμβανε το επενδυτικό σχέδιο και γιατί ο Τζιάνι Ινφαντίνο έγινε στόχος κριτικών

e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο χάρτης των πληρωμών έως 7 Αυγούστου
Economy

Ο χάρτης πληρωμών έως 7 Αυγούστου - Ποιοι πάνε ταμείο

Οι ημερομηνίες για τις πληρωμές επιδομάτων ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ

Μπαρτσελόνα: Deal 8,5 εκατ. για τον 18χρονο Μπισίβου
Business of Sport

Μπαρτσελόνα: Deal 8,5 εκατ. για τον 18χρονο Μπισίβου

Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε την απόκτηση του 18χρονου Βέλγου εξτρέμ, Τζέσε Μπισίβου

Overload: Τέσσερις λόγοι που η δουλειά μας εξαντλεί
Υγεία

Overload: Τέσσερις λόγοι που η δουλειά μας εξαντλεί

Για να κάνει καλά τη δουλειά του ο εγκέφαλός μας, χρειάζεται χρόνο για συγκέντρωση, διαλείμματα για επαναφόρτιση

Ειδική παράταση της παραγραφής μετά την έκδοση απόφασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών [Μέρος 5ο]
Experts

Ειδική παράταση της παραγραφής μετά την έκδοση απόφασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Συμπεράσματα και παραδείγματα

Γιώργος Α. Κορομηλάς
Στεγαστικό: Τον Αύγουστο «κλείνουν» δύο προγράμματα κατοικίας – Στο 95% η απορρόφηση του προϋπολογισμού
Ακίνητα

Τέλος χρόνου για επιδοτήσεις σπιτιών - Ποιους αφορά, τι προσφέρουν

Περισσότερα από 15.000 στεγαστικά δάνεια έχουν ήδη εγκριθεί για το «Σπίτι μου ΙΙ» - Οι κλειστές κατοικίες «κλειδί» για το στεγαστικό - Τι προβλέπεται

Θεσσαλονίκη: Κλείνει το βράδυ ο Περιφερειακός λόγω Flyover
Μεταφορές

Θεσσαλονίκη: Κλείνει το βράδυ ο Περιφερειακός λόγω Flyover

Οι εργασίες θα διακόψουν την κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα στον κόμβο Κ11 από το βράδυ του Σαββάτου έως τα ξημερώματα της Κυριακής

«Κόκκινος» συναγερμός για φωτιά σε Αττική και Εύβοια [χάρτες]
Κοινωνία

«Κόκκινος» συναγερμός για φωτιά σε Αττική και Εύβοια [χάρτες]

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι Αρχές για ενδεχόμενη φωτιά στην Αττική και στην Εύβοια το Σάββατο, ενόσω μαίνονται ισχυρά μέτωπα στη χώρα

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies