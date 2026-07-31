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3αλφα: Πώς τα νέα προϊόντα έφεραν κέρδη

Τι περιλαμβάνει το επενδυτικό πρόγραμμα της 3αλφα - Οι νέες κατηγορίες προϊόντων αλλά και τα νέα κανάλια διανομής

Τρόφιμα – ποτά 31.07.2026, 22:34
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3αλφα: Πώς τα νέα προϊόντα έφεραν κέρδη
Επιμέλεια Μαρία Σιδέρη

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Προσανατολισμένη στη δημιουργία βιώσιμης και κερδοφόρας ανάπτυξης, στην ενίσχυση του επώνυμου χαρτοφυλακίου των προϊόντων της αλλά και στη συνεχή επένδυση στην καινοτομία, παραμένει η 3αλφα – Αφοί Κ. Καραγεωργίου ΑΕΒΕ, η οποία το 2025 επέτυχε να περάσει σε κερδοφορία.

Τα νέα προϊόντα της 3αλφα και η μικρή λιανική

Παράλληλα με την προτεραιότητα για διατήρηση των μεριδίων αγοράς της σε όσπρια και ρύζι, η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην περαιτέρω ανάπτυξη των 3αλφα Snacks και της σειράς 3αλφα Έτοιμα Σπιτικά, τα οποία εξελίσσονται σε «δύναμη πυρός», ενισχύοντας τη διανομή τους.

Η θετική εμπειρία από το λανσάρισμα των δύο αυτών σειρών, οδηγεί την 3αλφα στην ανάπτυξη νέων καινοτομικών προτάσεων προς διεύρυνση της γκάμας των προσφερομένων προϊόντων, με απώτερο στόχο την αύξηση της συμμετοχής τους στην κατηγορία των επωνύμων που ήδη διαθέτει.

Στο πλαίσιο αυτό, η 3αλφα συνεχίζει να επενδύει στη μικρή λιανική αναπτύσσοντας ένα ολοκληρωμένο εμπορικό μοντέλο που θα συνδυάζει εξειδικευμένους διανομείς, οργανωμένη δύναμη προπωλήσεων (Pre Sales), πωλήσεις μέσω Ex Van και στοχευμένη γεωγραφική ανάπτυξη, με αρχική προτεραιότητα την Αττική και σταδιακή επέκταση στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Επενδύσεις και ιδιωτική ετικέτα

Στον τομέα των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, θα επιδιώξει την περαιτέρω ενίσχυση των υφιστάμενων συνεργασιών και την ανάπτυξη νέων, αξιοποιώντας την παραγωγική της δυναμικότητα και την τεχνογνωσία της. Άλλωστε, το 2025 η επέκταση συνεργασιών που ήδη είχε και η αξιοποίηση νένων οδήγησαν σε αύξηση πωλήσεων κατά 14% στην κατηγορία.

Επενδυτικά η φετινή χρονιά ολοκληρώνεται στην εγκατάσταση της Θεσσαλίας ο εκσυγχρονισμός της παραλαβής και αποθήκευσης πρώτων υλών οσπρίων. Επίσης ολοκληρώνεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός με την υλοποίηση του νέου ERP Microsoft Dynamics 365 F&O σε όλον τον οργανισμό που ξεκίνησε στο τέλος του 2025 καθώς και η εγκατάσταση φωτοβολταικών στις στέγες της εγκατάστασης στην Αθήνα.

Το 2025 παρά τη συνεχιζόμενη ενίσχυση των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, τα οποία αύξησαν περαιτέρω τη συμμετοχή τους στις κατηγορίες των οσπρίων και του ρυζιού κατά 0,5% σε όγκο, η 3αλφα διατήρησε την ισχυρή ανταγωνιστική της θέση.

Οι αναπτυξιακοί πυλώνες

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η πορεία της κατηγορίας 3αλφα Snacks, η οποία εξελίχθηκε στον βασικό αναπτυξιακό πυλώνα του επώνυμου χαρτοφυλακίου της. Τα 3αλφα Snacks συνεισέφεραν ήδη το 6% των συνολικών πωλήσεων των επώνυμων καταναλωτικών προϊόντων της εταιρείας.

Εξίσου σημαντική ήταν η ανάπτυξη των ελληνικής προέλευσης οσπρίων, που αποτελούν βασικό στρατηγικό άξονα της 3αλφα. Οι πωλήσεις τους αυξήθηκαν κατά 50,4%, ενώ η συμμετοχή τους ανήλθε στο 16% των συνολικών πωλήσεων των επώνυμων καταναλωτικών προϊόντων και στο 24,8% της κατηγορίας των οσπρίων.

Θετική ήταν επίσης η πορεία των νεότερων προϊοντικών κατηγοριών. Οι 3αλφα Βιολογικές Υπερτροφές κατέγραψαν αύξηση πωλήσεων κατά 25%, ενώ τα 3αλφα Έτοιμα Φυσικά διατήρησαν τα υψηλά επίπεδα πωλήσεων.

Συνολικά οι πωλήσεις επωνύμων καταναλωτικών προϊόντων 3αλφα αυξήθηκαν κατά 4%.

Το «πέρασμα» στην κερδοφορία

Κομβικής σημασίας για την 3αλφα αλλά και εξίσου ένας από τους σημαντικούς παράγοντες που οδήγησαν σε κερδοφόρα αποτελέσματα ήταν η επέκταση της εταιρείας σε νέα κανάλια διανομής. Η εταιρεία εισήλθε οργανωμένα στη μικρή λιανική (περίπτερα, mini markets και συναφή σημεία πώλησης), δημιουργώντας έναν νέο πυλώνα ανάπτυξης με αιχμή τα 3αλφα Snacks. Για την υποστήριξη αυτής της επένδυσης δημιουργήθηκε εξειδικευμένη εμπορική δομή, αναπτύχθηκαν συνεργασίες με εξειδικευμένους διανομείς και ξεκίνησε η ανάπτυξη του δικτύου στην Αττική.

Έτσι, μεταξύ άλλων, οι νέες προϊοντικές κατηγορίες και η επέκταση στο δίκτυο της μικρής λιανικής, έφερε στην οικονομική χρήση του 2025 καθαρές πωλήσεις 29,72 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 7,7% σε σχέση με το 2024. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 2,65 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 639 χιλ. ευρώ ενώ τα EBITDA αυξήθηκαν στα 3,797 εκατ. ευρώ από μόλις 581 χιλ. ευρώ το 2024.

Στην τελική εικόνα των αποτελεσμάτων συνέβαλε και η πώληση ακινήτου στην οδό Θηβών από την οποία προέκυψε έκτακτο κέρδος 1,64 εκατ. ευρώ.

Τα ταμειακά διαθέσιμα αυξήθηκαν στα 2,52 εκατ. ευρώ, από 610 χιλ. ευρώ, ενώ ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε στα 5,46 εκατ. ευρώ, έναντι 7,93 εκατ. ευρώ το 2024.πό την οποία προέκυψε έκτακτο κέρδος 1,64 εκατ. ευρώ.

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