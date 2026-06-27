Airbnb: Αλλάζει ο χάρτης από 1η Ιουλίου – Πού μπαίνουν πρόστιμα

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Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για να τεθούν οι περιορισμοί στη βραχυχρόνια μίσθωση(Airbnb).

Από την 1η Ιουλίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 επεκτείνεται και στην Α΄ Δημοτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης η απαγόρευση νέων εγγραφών ακινήτων (τύπου Airbnb) στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Διαμονής, στα πρότυπα όσων ισχύουν ήδη στο κέντρο της Αθήνας.

Στόχος είναι η ενίσχυση της προσφοράς κατοικιών για μακροχρόνια μίσθωση

Οι κυρώσεις για Airbnb

Στην Ελλάδα, η κυβέρνηση προχώρησε πρόσφατα στην παράταση της αναστολής νέων καταχωρίσεων βραχυχρόνιας μίσθωσης σε συγκεκριμένες περιοχές της Αθήνας, ενώ αντίστοιχο μέτρο εφαρμόζεται για πρώτη φορά και στη Θεσσαλονίκη.

Στην πρωτεύουσα, το «πάγωμα» νέων εγγραφών αφορά περιοχές με υψηλή συγκέντρωση καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης, όπως το ιστορικό κέντρο, η Πλάκα, το Κουκάκι και το Μεταξουργείο. Η αναστολή αφορά νέες εγγραφές ακινήτων και δεν επηρεάζει τα καταλύματα που ήδη λειτουργούν νόμιμα στις πλατφόρμες.

Στη Θεσσαλονίκη, αντίστοιχη ρύθμιση εφαρμόζεται στην Α’ Δημοτική Κοινότητα από τον Ιούλιο του 2026 έως το τέλος του έτους, περιορίζοντας την προσθήκη νέων ακινήτων στο μητρώο βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Οι κυρώσεις είναι ιδιαίτερα αυστηρές καθώς το πρόστιμο ανέρχεται στο 50% των εισοδημάτων από τη βραχυχρόνια μίσθωση και δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 20.000 ευρώ, ενώ σε περίπτωση υποτροπής εντός του ίδιου φορολογικού έτους το ελάχιστο πρόστιμο διπλασιάζεται στις 40.000 ευρώ.

Παράλληλα ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές όπου ισχύει απαγόρευση νέων εγγραφών και μεταβιβάζονται για οποιονδήποτε λόγο διαγράφονται από το Μητρώο Βραχυχρόνιας Διαμονής και δεν μπορούν να επανεγγραφούν όσο διαρκεί ο περιορισμός.

H ζήτηση για Airbnb στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της AirDNA, η ζήτηση στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 2% σε ετήσια βάση, την ώρα που η συνολική ευρωπαϊκή αγορά κατέγραψε μείωση 1,1%. Παράλληλα, η προσφορά καταλυμάτων περιορίστηκε κατά 2,3%, με τις ενεργές καταχωρίσεις να διαμορφώνονται στις 142.633.

Η συνδυασμένη επίδραση της αυξημένης ζήτησης και της μικρότερης προσφοράς οδήγησε σε σημαντική βελτίωση της πληρότητας, η οποία αυξήθηκε κατά 5,4% και έφθασε στο 58,1%.

Την ίδια στιγμή, οι μέσες ημερήσιες τιμές συνέχισαν την ανοδική τους πορεία. Το Average Daily Rate (ADR), δηλαδή η μέση τιμή ανά διανυκτέρευση, αυξήθηκε κατά 9,1% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε στα 135,5 ευρώ. Ως αποτέλεσμα, το RevPAR (Revenue per Available Rental), δείκτης που αποτυπώνει τα έσοδα ανά διαθέσιμη διανυκτέρευση, ενισχύθηκε κατά 15,1% και ανήλθε στα 78,7 ευρώ.