 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Real Estate Industry"
    [1]=>
    string(20) "Hospitality Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(6) "Travel"
}

Airbnb: Αύξηση πληρότητας 7,1%, στροφή σε πιο έγκαιρες κρατήσεις

Οι κρατήσεις σε ακίνητα τύπου Airbnb πραγματοποιούνται κατά μέσο όρο 19,8 ημέρες νωρίτερα

Τουρισμός 24.06.2026, 15:49
Σχολιάστε
Airbnb: Αύξηση πληρότητας 7,1%, στροφή σε πιο έγκαιρες κρατήσεις
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η μέση πληρότητα των ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης (όπως Airbnb κ.α.) ) στην ελληνική επικράτεια διαμορφώνεται στο 41,0%, σημειώνοντας αξιοσημείωτη αύξηση κατά +7,1% σε σύγκριση με το καλοκαίρι του 2025 (38,2%), όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο Σύνδεσμος Εταιρειών Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων (STAMA Greece), βάσει της μελέτης που εκπόνησε για λογαριασμό του η εταιρεία Beyond (Affiliate Member του Συνδέσμου).

Τα ευρήματα αναδεικνύουν μια δυναμική χρονιά, η οποία χαρακτηρίζεται από σημαντική άνοδο της πληρότητας σε εθνικό επίπεδο, επιμήκυνση του παραθύρου κρατήσεων, αλλά και στρατηγικές προσαρμογές στις τιμές.

Στα αξιοσημείωτα είναι επίσης ότι οι κρατήσεις πραγματοποιούνται κατά μέσο όρο 19,8 ημέρες νωρίτερα (+6,1% YoY), δείχνοντας πιο οργανωμένη συμπεριφορά από πλευράς των επισκεπτών.

Τα ευρήματα αναδεικνύουν μια δυναμική χρονιά, η οποία χαρακτηρίζεται από σημαντική άνοδο της πληρότητας σε εθνικό επίπεδο, επιμήκυνση του παραθύρου κρατήσεων, αλλά και στρατηγικές προσαρμογές στις τιμές.

«Η ελληνική αγορά βραχυχρόνιας μίσθωσης ωριμάζει προσαρμοζόμενη στις διεθνείς τάσεις. Οι ταξιδιώτες πλέον προγραμματίζουν και κλείνουν τη διαμονή τους πολύ νωρίτερα, γεγονός που επιτρέπει στους διαχειριστές να εξασφαλίζουν υψηλές πληρότητες, έστω και με στοχευμένες διορθώσεις στις τιμές όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος».

Βασικά Εθνικά Μεγέθη για μισθώσεις τύπου airbnb

Άνοδος Πληρότητας (Occupancy): Η μέση πληρότητα στην επικράτεια διαμορφώνεται στο 41,0%, σημειώνοντας αξιοσημείωτη αύξηση κατά +7,1% σε σύγκριση με το καλοκαίρι του 2025 (38,2%).

Διεύρυνση Παραθύρου Κρατήσεων (Booking Window): Οι κρατήσεις πραγματοποιούνται κατά μέσο όρο 19,8 ημέρες νωρίτερα (+6,1% YoY), δείχνοντας πιο οργανωμένη συμπεριφορά από πλευράς των επισκεπτών.

Μέση Ημερήσια Τιμή (ADR): Καταγράφεται ήπια αποκλιμάκωση της τάξης του -4,5%, με τη μέση τιμή στα 104€ (έναντι 109€ το 2025)

Διάρκεια Διαμονής (Length of Stay): Σταθεροποιείται στις 3,6 νύχτες, παρουσιάζοντας μικρή μείωση (-4,1% YoY)

Αποκλίσεις και Τάσεις ανά Προορισμό

Η έκθεση της Beyond αναδεικνύει μια αγορά «δύο ταχυτήτων», με τους premium νησιωτικούς προορισμούς και τα μεγάλα αστικά κέντρα να ηγούνται της ανάπτυξης, ενώ ορισμένες περιοχές παρουσιάζουν τάσεις εξομάλυνσης.

Σημαντικά συμπεράσματα, στρατηγικές ευκαιρίες

Από τα πιο πάνω στοιχεία προκύπτουν ορισμένα συμπεράσματα αλλά και στρατηγικές ευκαιρίες για τον κλάδο.

Παρατηρείται μια «συμπίεση» στα τέλη του καλοκαιριού. Η ζήτηση παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή καθ’ όλη τη διάρκεια του Ιουλίου και έως τις 19 Αυγούστου. Μετά τις 28 Αυγούστου, ωστόσο, καταγράφεται απότομη κάμψη της πληρότητας και υποχώρηση των τιμών (στα 190€-215€ για τις premium αγορές), ένα φαινόμενο που αποτελεί πλέον δομικό χαρακτηριστικό της ελληνικής εποχικότητας.

Ανεκμετάλλευτη παραμένει η περίοδος στις αρχές Σεπτεμβρίου. Τα δεδομένα αναζητήσεων δείχνουν ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον (~2% αύξηση) γύρω στην 1η Σεπτεμβρίου, το οποίο όμως δεν μετουσιώνεται σε κρατήσεις (η πληρότητα παραμένει στο 22%). Αυτό υποδεικνύει την ανάγκη για πιο ευέλικτες και ελκυστικές τιμολογιακές πολιτικές από τους διαχειριστές κατά τη μεταβατική αυτή περίοδο.

Τέλος αναδεικνύεται η ανάγκη για δυναμική τιμολόγηση (Dynamic Pricing) καθώς, για παράδειγμα, σε περιοχές όπως η Θεσσαλονίκη και η Ρόδος, παρατηρείται έντονη μεταβλητότητα και απώλεια εσόδων λόγω της χρήσης σταθερών τιμών («flat rates») καθ’ όλη την εβδομάδα. Η Beyond συστήνει την υιοθέτηση εργαλείων δυναμικής τιμολόγησης για τη βελτιστοποίηση των εσόδων (RevPAN) μεταξύ καθημερινών και Σαββατοκύριακων.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
economy
Ευρωβαρόμετρο: Η γενιά των ενοικίων και των χαμηλών προσδοκιών
Economy

Ευρωβαρόμετρο: Η γενιά των ενοικίων και των χαμηλών προσδοκιών
Έκτακτο επίδομα: Πώς θα καταβληθεί στα τέκνα – Τα ποσά
Economy

Πώς θα καταβληθεί το έκτακτο επίδομα παιδιού - Τα ποσά
Uniko: Οι κρυφές ασυμμετρίες της αγοράς κατοικίας – Δύο καινοτόμες υπηρεσίες που αλλάζουν τα δεδομένα
Ακίνητα

Πώς χαρτογραφείται η αγορά κατοικίας - Δύο νέες εφαρμογές από την Uniko
ΑΑΔΕ: Νέος εισαγωγικός δασμός 3 ευρώ στις online αγορές έως 150 ευρώ από χώρες εκτός EE
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Νέος δασμός σε e-πακέτα - Πώς υπολογίζεται, ποιος πληρώνει, τι δεν αλλάζει
Θεοδωρικάκος: «Συνεχείς παρεμβάσεις στην αγορά για την προστασία των καταναλωτών»
Economy

Θεοδωρικάκος: Παρεμβαίνουμε στην αγορά για την προστασία των καταναλωτών
Airbnb: Αύξηση πληρότητας 7,1%, στροφή σε πιο έγκαιρες κρατήσεις
Τουρισμός

Αύξηση πληρότητας 7,1% στα Airbnb, στροφή σε πιο έγκαιρες κρατήσεις

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Lamda: Οι νέες οικιστικές αναπτύξεις και οι συζητήσεις με την ION
Κατασκευές

Lamda: Οι νέες οικιστικές αναπτύξεις και οι συζητήσεις με την ION

Πώς εξελίσσονται οι εργασίες στο mega project του Ελληνικού - Τα στοιχήματα της Lamda Development

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
ΑΔΜΗΕ: Ψήφος εμπιστοσύνης στην αναπτυξιακή διάσταση της ΑΜΚ
Business

Η κεφαλαιαγορά στηρίζει τα έργα ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ

Πρεμιέρα σήμερα για τις νέες μετοχές της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών στο Euronext Athens

Χρήστος Κολώνας
ΕΛ.Α.Σ: Οι 23 «εκλεκτοί» του Τσίπρα για την οικονομία
Πολιτική

Οι 23 «εκλεκτοί» του Τσίπρα για την οικονομία

Ακαδημαϊκοί, τεχνοκράτες και άνθρωποι της αγοράς αναλαμβάνουν τα «κλειδιά» της οικονομίας και των παραγωγικών τομέων της ΕΛ.Α.Σ του Αλέξη Τσίπρα

Γιάννης Αγουρίδης
Βρετανία: Απαγορευτικό σε… Adidas, Uniqlo, Calvin Klein
World

Βρετανία: Απαγορευτικό σε… Adidas, Uniqlo, Calvin Klein

Γιατί η Βρετανία ελέγχει τις μάρκες μόδας - Οι πιθανώς παραπλανητικές περιβαλλοντικές δηλώσεις

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Citi και Morgan Stanley για Metlen: Το buyback των 600 εκατ. ευρώ ενισχύει τη μετοχή
Business

Citi και Morgan Stanley για Metlen: Το buyback ενισχύει τη μετοχή

Citi και Morgan Stanley αξιολογούν θετικά νέο πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών της Metlen

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Atlantic SEE LNG Trade: Σάρκα και οστά η κοινοπραξία με αμερικανικό LNG 9 δισ. δολ.
Φυσικό αέριο

Γκάζι στον Κάθετο Διάδρομο από Atlantic SEE

Η Atlantic SEE LNG Trade με Εξάρχου και Ξιφαρά παρουσίασαν τη συμφωνία για αμερικανικό LNG 9 δισ. δολ. – Ο ρόλος του Κάθετου Διαδρόμου

Χρήστος Κολώνας
ΦΑΓΕ: Από ζημίες σε κέρδη – Στο +18,1% η άνοδος για το 2025
Business

Η επιστροφή στα κέρδη για την ΦΑΓΕ και μια.. αθόρυβη αλλαγή

Πού στοχεύει η εσωτερική αναδιάρθρωση της ΦΑΓΕ Ελλάδας - Οι εξαγωγές και οι πωλήσεις

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Ελληνικός Χρυσός: Η επένδυση των 3 δισ. δολαρίων που βάζει την Ελλάδα στον χάρτη του χαλκού
Business

H Eldorado Gold, το flagship project των Σκουριών και η επένδυση των 3 δισ.

Με επενδύσεις που ξεπερνούν τα 3 δισ. δολάρια, η Eldorado Gold μέσω της Ελληνικός Χρυσός αναδεικνύει την Ελλάδα σε ανερχόμενη δύναμη στην παραγωγή χρυσού και χαλκού

Νατάσα Σινιώρη
Περισσότερα από Τουρισμός
Ευρωβαρόμετρο: Η γενιά των ενοικίων και των χαμηλών προσδοκιών
Economy

Ευρωβαρόμετρο: Η γενιά των ενοικίων και των χαμηλών προσδοκιών

Το έκτακτο Ευρωβαρόμετρο για την οικονομία κατατάσσει τους Έλληνες στους πλέον απαισιόδοξους στην Ευρώπη. Το 54% θεωρεί ότι τα σημερινά παιδιά θα ζήσουν χειρότερα από τους γονείς τους.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Uniko: Οι κρυφές ασυμμετρίες της αγοράς κατοικίας – Δύο καινοτόμες υπηρεσίες που αλλάζουν τα δεδομένα
Ακίνητα

Πώς χαρτογραφείται η αγορά κατοικίας - Δύο νέες εφαρμογές από την Uniko

Σύμφωνα με τα δεδομένα του Uniko, οι αποφάσεις του ίδιου του πωλητή επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό πόσο γρήγορα μπορεί να πουληθεί ένα ακίνητο

ΑΑΔΕ: Νέος εισαγωγικός δασμός 3 ευρώ στις online αγορές έως 150 ευρώ από χώρες εκτός EE
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Νέος δασμός σε e-πακέτα - Πώς υπολογίζεται, ποιος πληρώνει, τι δεν αλλάζει

Ο νέος δασμός αποτελεί μεταβατικό μέτρο και θα ισχύσει έως τις 30 Ιουνίου 2028, επισημαίνει η ΑΑΔΕ

Θεοδωρικάκος: «Συνεχείς παρεμβάσεις στην αγορά για την προστασία των καταναλωτών»
Economy

Θεοδωρικάκος: Παρεμβαίνουμε στην αγορά για την προστασία των καταναλωτών

Στη δέσμη παρεμβάσεων με στόχο την προστασία των καταναλωτών αναφέρθηκε εκτενώς ο  Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στο ERTNEWS. «Έχουμε πάρει μέτρα για να επέμβουμε στην αγορά, ώστε να την κάνουμε πιο δίκαιη και πιο προσιτή στους πολίτες που το έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Δεν έχουν παρθεί πουθενά αλλού στην Ευρώπη. Το μέτρο του πλαφόν στο […]

Airbnb: Αύξηση πληρότητας 7,1%, στροφή σε πιο έγκαιρες κρατήσεις
Τουρισμός

Αύξηση πληρότητας 7,1% στα Airbnb, στροφή σε πιο έγκαιρες κρατήσεις

Οι κρατήσεις σε ακίνητα τύπου Airbnb πραγματοποιούνται κατά μέσο όρο 19,8 ημέρες νωρίτερα

Θερινές εκπτώσεις: Πότε αρχίζουν και πόσο θα διαρκέσουν
Economy

Πότε μπαίνει η αγορά σε ρυθμό θερινών εκπτώσεων

Τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές για προσφορές και εκπτώσεις - Ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

ΕΕ: Πώς θα «ξεπαγώσουν» οι αποταμιεύσεις των νοικοκυριών
World

Πώς θα «ξεπαγώσουν» οι αποταμιεύσεις

Η νέα πρωτοβουλία της ΕΕ για την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων αποσκοπεί στην αξιοποίηση των αποταμιεύσεων προς όφελος της ευρωπαϊκής ανάπτυξης

Αθανασία Ακρίβου
Latest News
Dassault: Κέρδισε αγωγή κατά της ΕΕ ότι τα ιδιωτικά τζετ μπορούν να είναι περιβαλλοντικά βιώσιμα
World

Dassault: Κέρδισε αγωγή κατά της ΕΕ για επαγγελματικά τζετ

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάνθηκε υπέρ της Dassault και κατά του αποκλεισμού των επιχειρηματικών τζετ από τους νέους πράσινους κανόνες από τις Βρυξέλλες

Greek Shipping Could Help Revive Domestic Shipyards: BoG
English Edition

Greek Shipping Could Help Revive Domestic Shipyards: BoG

The central bank notes that the world’s biggest merchant fleet could anchor a broader industrial push if Greece captures more shipbuilding, repair and retrofit work tied to the sector's 'green transition'

Ρομπότ: Η Morgan Stanley διπλασιάζει την πρόβλεψη για την παραγωγή ανθρωποειδών ρομπότ στην Κίνα
World

Διπλασιάζεται η παραγωγή ανθρωποειδών ρομπότ στην Κίνα

Ολοένα και περισσότερες εταιρείες στην Κίνα παράγουν ανθρωποειδή ρομπότ και τα πωλούν εγχώρια και στο εξωτερικό

Wall Street: Πτώση για Nasdaq και S&P καθώς οι μετοχές τεχνολογίας υποχώρησαν
Wall Street

Πτώση για Nasdaq και S&P καθώς οι μετοχές τεχνολογίας υποχώρησαν

Ο Nasdaq έκλεισε με πτώση στη Wall Street καθώς επαναλήφθηκε η πώληση μετοχών εταιρειών μικροεπεξεργαστών

Τραμπ: Ζητά έρευνα για την «αύξηση» της τιμής της βενζίνης
World

Ο Τραμπ θέλει έρευνα στις πετρελαϊκές για τιμές στην αντλία

Ο Τραμπ δημοσίευσε στο Truth Social ότι οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες δεν μειώνουν τις τιμές στα πρατήρια σύμφωνα με τις χαμηλότερες τιμές που πληρώνουν για το πετρέλαιο.

Βρετανία: Διακοπή ανέπαφων πληρωμών κατά τη διάρκεια αγώνα Αγγλίας στο Μουντιάλ
World

Διακοπή ανέπαφων πληρωμών στη Βρετανία ενώ έπαιζε η Αγγλία στο Μουντιάλ

Πελάτες στη Βρετανία αναφέρουν ότι έπρεπε να χρησιμοποιήσουν μετρητά σε καταστήματα όπως το Tesco για να αγοράσουν ποτά λόγω διακοπής στον επεξεργαστή πληρωμών WorldPay

Κώστας Νεμπής (ΟΤΕ): Τα δίκτυα είναι η βάση της οικονομίας της Τεχνητής Νοημοσύνης
Τηλεπικοινωνίες

Νεμπής: Χωρίς συνδεσιμότητα δεν υπάρχει ψηφιακή ανάπτυξη

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, Κώστας Νεμπής, τόνισε μιλώντας στο Growthfund Investor Summit, ότι τα δίκτυα αποτελούν προϋπόθεση για την ανάπτυξη στην εποχή της AI

Λειψυδρία: 10 έργα αντιμετώπισης από το ΥΠΕΝ ύψους 15 εκ. ευρώ
Green

Δέκα έργα αντιμετώπισης της λειψυδρίας ύψους 15 εκατ. ευρώ

Υπεγράφη από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου η απόφαση υπαγωγής νησιωτικών δήμων στο πρόγραμμα «Παρεμβάσεις παροχής πόσιμου νερού και διαχείρισης υδάτων»

ΗΠΑ: Ένας στους τέσσερις πιστεύει ότι ο πόλεμος στο Ιράν άξιζε το κόστος του
Κόσμος

ΗΠΑ: Ένας στους τέσσερις πιστεύει ότι ο πόλεμος στο Ιράν άξιζε το κόστος του

Η δημοτικότητα Τραμπ έχει αγγίξει το πιο χαμηλό σημείο της θητείας του, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση

Κεντρικές τράπεζες: Η εποχή του υπερήρωα των κεντρικών τραπεζιτών δεν υπάρχει πια
World

Τέλος εποχής για τον υπερήρωα κεντρικό τραπεζίτη;

Για δεκαετίες οι κεντρικοί τραπεζίτες κυριαρχούσαν στη χάραξη οικονομικής πολιτικής- Οι προκλήσεις που καλείται να διαχειριστεί η Ευρώπη επιστρέφουν την εξουσία στις κυβερνήσεις

Τζούλη Καλημέρη
Ευρωβαρόμετρο: Η γενιά των ενοικίων και των χαμηλών προσδοκιών
Economy

Ευρωβαρόμετρο: Η γενιά των ενοικίων και των χαμηλών προσδοκιών

Το έκτακτο Ευρωβαρόμετρο για την οικονομία κατατάσσει τους Έλληνες στους πλέον απαισιόδοξους στην Ευρώπη. Το 54% θεωρεί ότι τα σημερινά παιδιά θα ζήσουν χειρότερα από τους γονείς τους.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Greek Six-Month T-Bill Auction Sees Slight Uptick in Yield
English Edition

Greek Six-Month T-Bill Auction Sees Slight Uptick in Yield

Greece’s latest six-month T-bill auction drew strong demand, with bids 2.7 times the amount offered, while the yield edged up to 2.24% from 2.21%

SEC: Τι διερευνά στην ιδιωτική πίστωση
World

Τι διερευνά στην ιδιωτική πίστωση η SEC

Ένας δημοφιλής τύπος fund στον τομέα της ιδιωτικής πίστωσης βρίσκεται στο μικροσκόπιο της SEC, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Reuters

Φαραντούρης: Νέα βιομηχανική πολιτική για ισχυρή και ανταγωνιστική Ευρώπη
Πολιτική

Φαραντούρης: Νέα βιομηχανική πολιτική για ισχυρή και ανταγωνιστική Ευρώπη

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ ζήτησε μείωση του ενεργειακού κόστους και ενίσχυση της μεταλλουργίας ως προϋπόθεση για την ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία

Paramount: Πωλητήριο στην κοινοπραξία με Universal Pictures
World

Πωλητήριο στην κοινοπραξία Paramount - Universal Pictures

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ενέκρινε την εξαγορά της Paramount την περασμένη εβδομάδα

Edison Initiates Alter Ego Media Coverage With €7.1 Price Target
English Edition

Edison Initiates Alter Ego Media Coverage With €7.1 Price Target

Research house cites strong upside potential as it launches coverage of the Greek media group’s stock

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies