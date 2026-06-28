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Γκαουντί: Γιατί τον μελετούν στις σχολές management – Η σημασία του οράματος στην ηγεσία

H Σαγράδα Φαμίλια του Γκαουντί αποτελεί ένα από τα καλύτερα παραδείγματα για το πώς γεννιέται, εξελίσσεται και επιβιώνει ένα μεγάλο όραμα

World 28.06.2026, 23:40
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Γκαουντί: Γιατί τον μελετούν στις σχολές management – Η σημασία του οράματος στην ηγεσία
Επιμέλεια Ευγενία Κοτρώτσιου

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Όταν ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ βρέθηκε στις 10 Ιουνίου στη Σαγράδα Φαμίλια για να ευλογήσει τον νέο, εντυπωσιακό κεντρικό πύργο του ναού, δεν στάθηκε μόνο στη μορφή του Αντόνι Γκαουντί. Θέλησε να αποτίσει φόρο τιμής και στους χιλιάδες ανθρώπους που, εδώ και σχεδόν ενάμιση αιώνα, κρατούν ζωντανό το μεγαλύτερο ίσως αρχιτεκτονικό εγχείρημα της σύγχρονης Ευρώπης.

Στο κήρυγμά του ευχαρίστησε τους ευεργέτες, τους καλλιτέχνες, τους τεχνίτες και τους εργάτες που συνέβαλαν στην ανέγερση ενός έργου το οποίο, όπως είπε, δεν αποτελεί μόνο αρχιτεκτονικό αριστούργημα, αλλά και μια «κατήχηση» που εκφράζεται μέσα από την πέτρα, το φως και τα χρώματα.

Για πολλούς, η Σαγράδα Φαμίλια είναι απλώς ένα από τα πιο γνωστά αξιοθέατα του κόσμου. Για τον καθηγητή Διοίκησης Επιχειρήσεων Γι Τιν Λι σε σχετική ανάλυση στο The Conversation, όμως, αποτελεί και ένα από τα καλύτερα παραδείγματα για το πώς γεννιέται, εξελίσσεται και επιβιώνει ένα μεγάλο όραμα. Δεν είναι τυχαίο ότι οδηγεί συχνά φοιτητές και στελέχη επιχειρήσεων στον ναό, χρησιμοποιώντας την ιστορία του ως μάθημα ηγεσίας.

Όπως εξηγεί, ο Γκαουντί ίσως να μην ταιριάζει στην κλασική εικόνα ενός ηγέτη. Παρ’ όλα αυτά, ο τρόπος με τον οποίο σχεδίασε, ενέπνευσε και κινητοποίησε ανθρώπους εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο μελέτης ακόμη και στις σχολές management.

Η Πρόσοψη της Γέννησης της βασιλικής της Σαγράδα Φαμίλια, έργο του Καταλανού αρχιτέκτονα Αντόνι Γκαουντί, ενόψει της επίσκεψης του Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ στη Βαρκελώνη της Ισπανίας, στις 8 Ιουνίου 2026. Η Πρόσοψη της Γέννησης χρειάστηκε περισσότερα από 40 χρόνια για να κατασκευαστεί και είναι το μοναδικό τμήμα του ναού που ολοκληρώθηκε σε μεγάλο βαθμό όσο ζούσε ο Γκαουντί. REUTERS/Nacho Doce

Τα μεγάλα οράματα χρειάζονται χρόνο

Όταν ο Γκαουντί ανέλαβε το έργο το 1883, η κατασκευή είχε ήδη ξεκινήσει με βάση ένα αρκετά συμβατικό νεογοτθικό σχέδιο. Αντί να το απορρίψει αμέσως, προτίμησε αρχικά να εργαστεί πάνω σε αυτό, δίνοντας στον εαυτό του χρόνο να επαναπροσδιορίσει τι πραγματικά ήθελε να δημιουργήσει.

Λίγα χρόνια αργότερα είχε ήδη συλλάβει μια εντελώς διαφορετική ιδέα: μια γιγαντιαία βασιλική με 18 πύργους, τρεις μνημειώδεις προσόψεις και μια αρχιτεκτονική γλώσσα που δεν έμοιαζε με καμία άλλη της εποχής.

Το όραμά του δεν διαμορφώθηκε από τη μια μέρα στην άλλη. Κάθε νέο έργο που αναλάμβανε λειτουργούσε σαν πεδίο δοκιμών για ιδέες που αργότερα θα ενσωμάτωνε στη Σαγράδα Φαμίλια. Έτσι, μέσα σε δεκαετίες, διαμόρφωσε σταδιακά ένα ολοκληρωμένο σύστημα όπου η γεωμετρία, η φύση, η μηχανική και ο θρησκευτικός συμβολισμός συνυπήρχαν αρμονικά.

Το βασικό συμπέρασμα, σύμφωνα με τον αρθρογράφο, είναι ότι ένα ουσιαστικό όραμα δεν εμφανίζεται ολοκληρωμένο. Χτίζεται μέσα από συνεχή αναθεώρηση, πειραματισμό και υπομονή.

Τουρίστες εισέρχονται στη βασιλική της Σαγράδα Φαμίλια, ενόψει της επίσκεψης του Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ στη Βαρκελώνη της Ισπανίας, στις 3 Ιουνίου 2026. Μετά την ολοκλήρωση του Πύργου του Ιησού Χριστού τον Φεβρουάριο, η Σαγράδα Φαμίλια, έργο του Καταλανού αρχιτέκτονα Αντόνι Γκαουντί, είναι η ψηλότερη εκκλησία στον κόσμο, φτάνοντας τα 172,5 μέτρα από το επίπεδο του δρόμου. REUTERS/Nacho Doce

Πώς ένα προσωπικό όνειρο έγινε συλλογικό έργο

Κανένα μεγάλο σχέδιο δεν προχωρά αν δεν πείσει και άλλους να το ακολουθήσουν.

Ο Γκαουντί αφιέρωσε πολύ χρόνο όχι μόνο στον σχεδιασμό, αλλά και στην επικοινωνία των ιδεών του. Δημιούργησε πολυάριθμα σχέδια και γύψινα μοντέλα, ενώ εξηγούσε τις πιο σύνθετες αρχιτεκτονικές ιδέες με απλό τρόπο και παραστατικές εικόνες.

Παράλληλα, εμπιστευόταν απόλυτα τους συνεργάτες του. Λιθοξόοι, σιδηρουργοί, κεραμίστες και άλλοι τεχνίτες είχαν μεγάλη ελευθερία να αναπτύξουν λύσεις χωρίς να χρειάζονται διαρκή καθοδήγηση.

Η επιλογή αυτή αποδείχθηκε σωτήρια μετά τον θάνατό του. Όταν μεγάλο μέρος των σχεδίων και των μοντέλων καταστράφηκε κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς, οι άνθρωποι που είχαν εργαστεί δίπλα του κατάφεραν να ανασυνθέσουν σημαντικό τμήμα του έργου και να μεταδώσουν τη γνώση τους στις επόμενες γενιές αρχιτεκτόνων.

Το ίδιο κρίσιμη ήταν και η οικονομική διάσταση του εγχειρήματος. Η Σαγράδα Φαμίλια κατασκευάζεται αποκλειστικά με ιδιωτικές δωρεές και όχι με κρατική χρηματοδότηση. Ο ίδιος ο Γκαουντί αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ζωής του στη συγκέντρωση πόρων, διαθέτοντας ακόμη και προσωπικά χρήματα. Ωστόσο, το έργο προχώρησε χάρη στις χιλιάδες μικρές συνεισφορές ανθρώπων που πίστεψαν στο όραμά του.

Έτσι, ο ναός εξελίχθηκε σε ένα έργο που δημιουργήθηκε από την κοινωνία και για την κοινωνία.

Η βασιλική της Σαγράδα Φαμίλια, που σχεδίασε ο Καταλανός αρχιτέκτονας Αντόνι Γκαουντί, με φόντο τη Μεσόγειο Θάλασσα κατά την ανατολή του ήλιου, ενόψει της επίσκεψης του Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ στη Βαρκελώνη της Ισπανίας, στις 9 Ιουνίου 2026. REUTERS/Nacho Doce

Καινοτομία με ξεκάθαρο σκοπό

Τα χρόνια που οι εργασίες επιβραδύνονταν δεν ήταν χαμένος χρόνος για τον Γκαουντί. Αντιθέτως, τα αξιοποιούσε για να αναπτύξει νέες τεχνικές και να αναζητήσει καλύτερες λύσεις.

Από το 1914 μέχρι τον θάνατό του το 1926 αφοσιώθηκε αποκλειστικά στη Σαγράδα Φαμίλια, δημιουργώντας μια κατασκευή που άλλαξε τα δεδομένα της αρχιτεκτονικής.

Οι κολόνες που θυμίζουν κορμούς δέντρων, οι αλυσσοειδείς καμάρες και η αξιοποίηση μαθηματικών αρχών αποτελούν μόνο μερικά από τα στοιχεία που κάνουν τον ναό μοναδικό. Παράλληλα, μέσω των γλυπτών και των προσόψεων επιδίωξε να μεταφέρει θρησκευτικά μηνύματα με τρόπο κατανοητό και ελκυστικό σε μια κοινωνία που απομακρυνόταν σταδιακά από την παραδοσιακή θρησκευτική ζωή.

Το μήνυμα είναι σαφές: η καινοτομία αποκτά πραγματική αξία όταν εξυπηρετεί έναν ευρύτερο σκοπό και δεν περιορίζεται στην εντύπωση.

Ο σταυρός στην κορυφή του Πύργου του Ιησού Χριστού της βασιλικής της Σαγράδα Φαμίλια, έργο του Καταλανού αρχιτέκτονα Αντόνι Γκαουντί, ενόψει της επίσκεψης του Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ στη Βαρκελώνη της Ισπανίας, στις 8 Ιουνίου 2026. REUTERS/Nacho Doce

Ένας διαφορετικός τύπος ηγέτη

Στο τελευταίο μέρος της ανάλυσης, ο καθηγητής συνδέει την πορεία του Γκαουντί με πρόσφατη επιστημονική έρευνα γύρω από την ηγεσία.

Όπως διαπιστώνεται, στις νέες ομάδες συνήθως ξεχωρίζουν όσοι έχουν αυτοπεποίθηση και επιδιώκουν εξαρχής να αναλάβουν τα ηνία. Ωστόσο, οι πιο αποτελεσματικοί ηγέτες σε βάθος χρόνου δεν είναι πάντα οι πιο προβεβλημένοι.

Υπάρχουν άνθρωποι που αντιμετωπίζουν την ηγεσία ως μορφή προσφοράς και όχι ως μέσο προσωπικής προβολής. Επενδύουν στην εμπιστοσύνη, στη συνεργασία και στη δημιουργία ισχυρών σχέσεων μέσα στην ομάδα. Σύμφωνα με τους ερευνητές, όσο μια ομάδα ωριμάζει, αυτά τα χαρακτηριστικά αποδεικνύονται ολοένα και πιο σημαντικά.

Ο Αντόνι Γκαουντί αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της πιο διακριτικής μορφής ηγεσίας. Δεν επιδίωξε να αφήσει πίσω του μόνο ένα εντυπωσιακό κτίριο, αλλά έναν τρόπο σκέψης που εξακολουθεί να καθοδηγεί όσους εργάζονται για την ολοκλήρωση της Σαγράδα Φαμίλια, εκατό χρόνια μετά τον θάνατό του και σχεδόν 140 χρόνια από την έναρξη της κατασκευής της.

Πηγή: in.gr

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