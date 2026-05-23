Καλαφάτης: H καινοτομία είναι η νέα εθνική μας ισχύς

«Δημιουργούμε ένα περιβάλλον όπου η γνώση παράγει πλούτο και αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας. Με εμβληματικά έργα, θωρακίζουμε την εξωστρέφεια της χώρας μας. Για εμάς, η τεχνολογία αιχμής πρέπει να συναντά τον άνθρωπο και την προοπτική για κάθε συμπολίτη μας. Η κοινωνική συνοχή είναι το θεμέλιο της ανάπτυξης», ανέφερε στο πλαίσιο του 10ου TechSaloniki ο υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης και προσέθεσε πως στόχος είναι «η Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη να αποτελούν έναν τόπο όπου κανένας νέος επιστήμονας ή επιχειρηματίας δεν θα χρειάζεται να φύγει στο εξωτερικό για να υλοποιήσει την ιδέα του».

Καλαφάτης: Στο 1,54% του ΑΕΠ οι επενδύσεις στην έρευνα

Όπως ανέφερε ο κ. Καλαφάτης «η πολιτεία σήμερα δεν περιορίζεται σε έναν ρόλο ρυθμιστή, αλλά λειτουργεί ως επιταχυντής της προσπάθειας του οικοσυστήματος. Το έμπρακτο ενδιαφέρον μας ξεκινά από την υπέρβαση της χρόνιας υποχρηματοδότησης: για πρώτη φορά στην ιστορία, οι επενδύσεις στην έρευνα έφτασαν το 1,54% του ΑΕΠ, σημειώνοντας αύξηση 56% σε σχέση με το 2019. Πλέον, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 4η θέση στην Ευρώπη όσον αφορά τις κρατικές δαπάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη».

Ο Σταύρος Καλαφάτης αναφέρθηκε σε μία σειρά πρωτοβουλιών που έχουν ληφθεί όπως τη θέσπιση την υπερέκπτωσης των δαπανών Έρευνας και Ανάπτυξης έως και 315%, τη χαρτογράφηση για πρώτη φορά του οικοσυστήματος, το οποίο αριθμεί πλέον πάνω από 1.000 καινοτόμες επιχειρήσεις, δημιουργώντας πάνω από 8.500 θέσεις εργασίας, τη διάθεση πάνω από 300 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για την ενίσχυση των ερευνητικών κέντρων και την κινητοποίηση πόρων άνω του 1 δισ. ευρώ μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου με έμφαση στην καινοτομία και τη στήριξη της Περιφέρειας.

Οι εμβληματικές δράσεις

Είπε επίσης ότι σχεδιάζεται η σύσταση ενός νέου υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας με στόχο την ενοποίηση του χώρου της έρευνας και την καλύτερη διασύνδεση της με την αγορά.

Αναφερόμενος στο οικοσύστημα καινοτομίας της Θεσσαλονίκης ο υφυπουργός Ανάπτυξης επισήμανε ότι το ενδιαφέρον γίνεται χειροπιαστό μέσα από το NOESIS και το ΕΚΕΤΑ, το κορυφαίο κέντρο εφαρμοσμένης έρευνας της χώρας.

«Η πολιτεία», προσέθεσε, «στηρίζει τη μεταφορά της έρευνας στην αγορά μέσω εμβληματικών δράσεων» και προσέθεσε: «εγκαινιάσαμε το AI Nucleus, το νέο κέντρο Τεχνητής Νοημοσύνης του ΕΚΕΤΑ, μια επένδυση άνω των 2 εκατ. ευρώ, που αποτελεί διεθνές σημείο αναφοράς.

Το ΕΚΕΤΑ συνεργάζεται ήδη με την ΕΥΑΘ για την ποιότητα του νερού, τόσο με το Βιοτεχνικό όσο και με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης για τη μεταφορά τεχνολογίας και στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και προσφέρει ψηφιακές λύσεις στους Δήμους της πόλης».

Το Flyover

«Ο στόχος μας είναι η επιστήμη να υπηρετεί τον πολίτη. Το γεγονός ότι το μεγάλο έργο του Flyover προχωρά με γρήγορους ρυθμούς, με τη λιγότερη δυνατή επιβάρυνση στις μετακινήσεις, οφείλεται στον στρατηγικό σχεδιασμό και τις τεχνολογικές λύσεις του ΙΜΕΤ του ΕΚΕΤΑ», συμπλήρωσε.

«H στρατηγική μας ολοκληρώνεται μέσα από εμβληματικές υποδομές όπως το Thess INTEC, το έργο-ναυαρχίδα που πλέον έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του υπουργείου Ανάπτυξης και την Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας. Αυτά αποτελούν τη βάση όπου οι νέοι επιστήμονες μπορούν να ονειρεύονται και να παράγουν στον τόπο τους. Σήμερα, η Θεσσαλονίκη δεν ακολουθεί απλώς τις εξελίξεις, αλλά τις συνδιαμορφώνει, αποδεικνύοντας ότι η καινοτομία είναι η νέα εθνική μας ισχύς», συμπλήρωσε ο Σταύρος Καλαφάτης.