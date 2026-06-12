ΕΣΠΑ: Ευκαιρίες ανάπτυξης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

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Στην Κατερίνη, στις 17 και 18 Ιουνίου 2026, θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση της Γενικής Γραμματείας ΕΣΠΑ με στόχο την ενημέρωση των πολιτών για τις κοινωνικές δράσεις, που υλοποιούνται και τα χρηματοδοτικά εργαλεία που προσφέρονται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Η διημερίδα αναδεικνύει τον ρόλο του ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης) στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, της τοπικής οικονομίας και της βιώσιμης περιφερειακής ανάπτυξης, μέσα από έργα και δράσεις, που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών και δημιουργούν νέες προοπτικές για τις τοπικές κοινωνίες.

Η εκδήλωση περιλαμβάνει θεματικές συζητήσεις, ανταλλαγή εμπειριών και παροχή εξειδικευμένης τεχνικής υποστήριξης προς τους δικαιούχους των έργων.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στο μέλλον της Πολιτικής Συνοχής και στη συμβολή των Περιφερειών στο επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028–2034, καθώς και στη σημασία της αποτελεσματικής αξιοποίησης των ευρωπαϊκών πόρων για τη διατήρηση της αναπτυξιακής πορείας των Περιφερειών και την επίτευξη του στόχου της περιφερειακής σύγκλισης.

Κατά την πρώτη ημέρα της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθούν θεματικά πάνελ με τη συμμετοχή εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, μικρομεσαίων επιχειρήσεων, της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (HDB – Hellenic Development Bank), της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θεσμικών φορέων της περιοχής. Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν σε εμπειρίες ωφελούμενων, σε ζητήματα εφαρμογής των προγραμμάτων και στα αποτελέσματα των δράσεων του ΕΣΠΑ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Η δεύτερη ημέρα της διημερίδας είναι αφιερωμένη στην παροχή εξειδικευμένης επιτόπιας τεχνικής υποστήριξης από τη ΜΟΔ Α.Ε. προς δικαιούχους έργων και δράσεων του ΕΣΠΑ 2021–2027, με στόχο την ομαλή πρόοδο υλοποίησης των έργων και την ταχύτερη απορρόφηση των ενωσιακών πόρων.

Η Γενική Γραμματεία ΕΣΠΑ συνεχίζει με συνέπεια την προσπάθεια ενίσχυσης της περιφερειακής ανάπτυξης και της βέλτιστης αξιοποίησης των διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων, μέσα από ανοιχτό διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες και ουσιαστική στήριξη προς τους τοπικούς φορείς υλοποίησης των έργων.

Διάλογος με τις τοπικές κοινωνίες

Η Γενική Γραμματέας ΕΣΠΑ, Βασιλική Παντελοπούλου, δήλωσε: «Η Περιφερειακή Ανάπτυξη και η Κοινωνική Συνοχή χτίζονται όταν οι ευρωπαϊκοί πόροι μετατρέπονται σε απτά αποτελέσματα για τους πολίτες. Μέσα από τον συνεχή διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες και τη στενή συνεργασία με τους φορείς υλοποίησης, το ΕΣΠΑ 2021–2027 στηρίζει την απασχόληση, την επιχειρηματικότητα, τις κοινωνικές υπηρεσίες και τις αναπτυξιακές προοπτικές κάθε Περιφέρειας.

Η διημερίδα στην Κατερίνη αποτελεί μια ακόμη ευκαιρία να αναδείξουμε το αποτύπωμα των παρεμβάσεων αυτών στην Κεντρική Μακεδονία, αλλά και να συζητήσουμε το μέλλον της Πολιτικής Συνοχής μετά το 2027, ώστε οι Περιφέρειες να παραμείνουν στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού αναπτυξιακού σχεδιασμού και της προσπάθειας για μεγαλύτερη σύγκλιση, ανθεκτικότητα και ίσες ευκαιρίες για όλους τους πολίτες».