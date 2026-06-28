Καλαμάτα: Επενδύσεις άνω των 125 εκατ. και στόχος οι 700.000 επιβάτες έως το 2030

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Σε μια νέα εποχή εισέρχεται το Διεθνές Αεροδρόμιο Καλαμάτας «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος», μετά την υπογραφή χθες, της σύμβασης παραχώρησης για τα επόμενα 40 χρόνια στην κοινοπραξία των Fraport AG, Delta Airport Investments του Ομίλου Κοπελούζου και ΠΗΛΕΑΣ Α.Ε. του Ομίλου Κωνσταντακόπουλου.

Η συμφωνία που προβλέπει αρχικό τίμημα για την παραχώρηση ύψους 45 εκατ. ευρώ, ανοίγει τον δρόμο για ένα εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα που αναμένεται να ξεπεράσει τα 125 εκατ. ευρώ σε βάθος χρόνου, με στόχο να μετατρέψει το αεροδρόμιο σε μία από τις σημαντικότερες πύλες εισόδου της χώρας για τον εισερχόμενο τουρισμό και να διπλασιάσει την επιβατική του κίνηση μέσα στην επόμενη πενταετία.

Από τους περίπου 370.000 έως 380.000 επιβάτες που διακινεί σήμερα ετησίως, η νέα διοίκηση φιλοδοξεί να οδηγήσει το αεροδρόμιο στους 700.000 επιβάτες έως το 2030, αξιοποιώντας τη δυναμική που παρουσιάζει η Μεσσηνία και συνολικά η Πελοπόννησος ως ανερχόμενος τουριστικός προορισμός.

Το αρχικό τίμημα ανέρχεται σε 45 εκατ. ευρώ και οι προβλεπόμενες επενδύσεις σε 125 εκατ. ευρώ, όπως ανακοίνωσε το Υπερταμείο

Η στρατηγική ανάπτυξης βασίζεται στην προσέλκυση νέων αεροπορικών εταιρειών, στην ενίσχυση των υφιστάμενων συνδέσεων και στο άνοιγμα νέων αγορών του εξωτερικού. Ήδη για τη θερινή περίοδο του 2026 έχουν προγραμματιστεί νέες απευθείας πτήσεις από το Εδιμβούργο και το Λονδίνο μέσω της Jet2, από το Αμβούργο με την Condor και από τη Βουδαπέστη με τη Wizz Air, ενώ παράλληλα αυξάνονται οι συχνότητες από βασικές ευρωπαϊκές αγορές.

Συνολικά, το αεροδρόμιο θα εξυπηρετεί 31 απευθείας αεροπορικές συνδέσεις, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών δρομολογίων, ενισχύοντας σημαντικά τη διεθνή προσβασιμότητα της νότιας Πελοποννήσου.

Νέος αεροσταθμός τριπλάσιου μεγέθους

Η σημαντικότερη παρέμβαση αφορά την κατασκευή νέου τερματικού σταθμού επιφάνειας 9.000 τετραγωνικών μέτρων, τριπλάσιου από τον σημερινό των 3.000 τ.μ.

Ο νέος αεροσταθμός θα αναπτυχθεί σε ήδη απαλλοτριωμένη έκταση προς τη Μικρομάνη και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το 2028, πριν ακόμη εκπνεύσει το συμβατικό χρονοδιάγραμμα των 36 μηνών που προβλέπει η σύμβαση παραχώρησης για τις υποχρεωτικές επενδύσεις.

Το υφιστάμενο κτήριο θα διατηρηθεί και θα αποκτήσει νέο ρόλο, φιλοξενώντας χώρους VIP αφίξεων και αναχωρήσεων καθώς και διοικητικές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο Υπουργικό Συμβούλιο, κατά την πρώτη τριετία προβλέπονται υποχρεωτικές επενδύσεις τουλάχιστον 28,3 εκατ. ευρώ. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επέκταση και εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων, νέες θέσεις στάθμευσης αεροσκαφών, αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων, δημιουργία νέων εμπορικών χώρων, καταστημάτων duty free και χώρων εστίασης, καθώς και βελτίωση των πυροσβεστικών και επιχειρησιακών υποδομών.

Η πρώτη παραχώρηση με συμμετοχή του Δημοσίου

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μετοχική δομή του νέου σχήματος. Η κοινοπραξία αποτελείται κατά 51% από τη Fraport AG, κατά 24,5% από τη Delta Airport Investments και κατά 24,5% από την ΠΗΛΕΑΣ Α.Ε.

Μετά τη μεταβίβαση του 10% στο Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο (πρώην Υπερταμείο), η συμμετοχή θα διαμορφωθεί σε 45,9% για τη Fraport, 22,05% για τη Delta Airport Investments, 22,05% για την ΠΗΛΕΑΣ και 10% για το Δημόσιο μέσω του Ταμείου.

Πρόκειται για την πρώτη αποκρατικοποίηση στην οποία το Δημόσιο διατηρεί μετοχική συμμετοχή στο νέο εταιρικό σχήμα, εξασφαλίζοντας όχι μόνο έσοδα από το τίμημα παραχώρησης αλλά και μελλοντικά μερίσματα.

Η οικονομική προσφορά του επενδυτικού σχήματος ανέρχεται συνολικά σε 45,2 εκατ. ευρώ σε σταθερές τιμές 2025, εκ των οποίων τα 45 εκατ. ευρώ καταβάλλονται άμεσα με την έναρξη της παραχώρησης.

Αναπτυξιακός πολλαπλασιαστής για τη Μεσσηνία

Η ανάληψη της διαχείρισης του αεροδρομίου θεωρείται καταλύτης για την τουριστική και οικονομική ανάπτυξη της Μεσσηνίας. Παρά την εντυπωσιακή πορεία των τελευταίων ετών και τη διεθνή προβολή που έχει προσφέρει η ανάπτυξη πολυτελών τουριστικών υποδομών στην περιοχή, η Πελοπόννησος εξακολουθεί να προσελκύει μόλις το 2% των συνολικών τουριστικών αφίξεων της χώρας.

Με περίπου 750.000 επισκέπτες ετησίως και τουριστικά έσοδα που δεν ξεπερνούν τα 400 εκατ. ευρώ, η περιοχή διαθέτει σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης. Η αναβάθμιση του αεροδρομίου εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει ως βασικός μοχλός για την προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών υψηλότερης δαπάνης, την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και την ενίσχυση των επενδύσεων σε ξενοδοχεία, κατοικίες και υποστηρικτικές υπηρεσίες.

Το αεροδρόμιο, το 2025 εξυπηρέτησε 368.515 επιβάτες, εκ των οποίων το 92,4% προήλθε από διεθνείς πτήσεις, καταγράφοντας αύξηση 8,7% σε σχέση με το 2024. Η ανοδική πορεία συνεχίζεται και το 2026, καθώς κατά το πρώτο τετράμηνο του έτους η επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 12,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Όπως τόνισε κατά την διάρκεια υπογραφής της σύμβασης, ο διευθύνων σύμβουλος της Fraport Greece και της εταιρείας Αεροδρόμιο Καλαμάτας Α.Ε., Alexander Zinell, η συμφωνία σηματοδοτεί την έναρξη μιας μακροχρόνιας συνεργασίας με κοινό στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και την περιφερειακή ευημερία. Με την προσθήκη της Καλαμάτας, το αεροδρόμιο της Μεσσηνίας γίνεται το 15ο αεροδρόμιο στο χαρτοφυλάκιο της Fraport Greece, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τον ρόλο της εταιρείας στην ανάπτυξη των περιφερειακών αερομεταφορών της χώρας.

Η εν λόγω παραχώρηση συνιστά «την πρώτη αποκατοικοποίηση στην οποία το Υπερταμείο (σ.σ.: Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο, όπως μετονομάστηκε) μένει με ποσοστό μέσα στο νέο σχήμα», είπε χαρακτηριστικά ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του Ταμείου, Παναγιώτης Σταμπουλίδης.

«Με τη σημερινή (σ.σ. χθεσινή) υπογραφή, το αεροδρόμιο «Καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλος» τροχοδρομεί προς μια νέα εποχή ανάπτυξης. Η ανάληψη της διαχείρισής του από ένα επενδυτικό σχήμα με διεθνή εμπειρία στη λειτουργία αεροδρομίων και την ανάπτυξη τουριστικών προορισμών δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ουσιαστική αναβάθμιση των υποδομών και των υπηρεσιών του. Είμαι βέβαιος ότι υπό την καθοδήγηση της παραχωρησιούχου εταιρείας ο διεθνής αερολιμένας Καλαμάτας θα εξελιχθεί σε ένα πρότυπο περιφερειακό αεροδρόμιο και σε σημείο αναφοράς για τον ελληνικό τουρισμό», τόνισε ο Στέφανος Θεοδωρίδης, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου.

«Ο διεθνής αερολιμένας Καλαμάτας Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος έχει ήδη ξεπεράσει τα όρια μιας τοπικής υποδομής, με σταθερά αυξανόμενη επιβατική κίνηση, με πάνω από το 92% των επιβατών να προέρχονται από διεθνείς πτήσεις. Έχει εξελιχθεί σε βασική πύλη σύνδεσης της Νότιας Πελοποννήσου με τον κόσμο», είπε από την πλευρά του ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Προέδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, με τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστο Δήμα να επισημαίνει: «Φιλοδοξούμε ότι μέσα από αυτή τη συμφωνία θα ενισχυθεί το αποτύπωμα της Ελλάδας στο διεθνή χάρτη των αερομεταφορών και θα υποστηριχθεί η οικονομική πρόοδος σε μια περιοχή η οποία παρουσιάζει αξιοσημείωτη αναπτυξιακή δυναμική την τελευταία, τα τελευταία χρόνια».