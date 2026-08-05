Τουρισμός για όλους: Άνοιξε η πλατφόρμα – Ποιοι κάνουν αίτηση την Τετάρτη

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Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή συμμετοχής στο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027».

Από τις 12:00 το μεσημέρι η πλατφόρμα δέχεται επισκέψεις φέρνοντας στο προσκήνιο έναν αυξημένο αριθμό δικαιούχων και ενσωματώνοντας ειδικές μέριμνες για τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) καθώς και για τις πολύτεκνες οικογένειες.

Το «Τουρισμός για Όλους»

Σύμφωνα με τον επίσημο προγραμματισμό, η διαθεσιμότητα της πλατφόρμας κατανέμεται με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ ως εξής:

5 Αυγούστου: Για τους αριθμούς που λήγουν σε 1 και 2.

6 Αυγούστου: Για τα ΑΦΜ που τελειώνουν σε 3 και 4.

7 Αυγούστου: Για τους λήγοντες 5 και 6.

8 Αυγούστου: Για όσα καταλήγουν σε 7 και 8.

9 Αυγούστου: Για τα ΑΦΜ που τελειώνουν σε 9 και 0.

Από τις 10 έως και τις 21 Αυγούστου, το σύστημα θα είναι ανοιχτό για όλα τα ΑΦΜ, ανεξαρτήτως λήγοντος. Αξίζει να τονιστεί ότι η κατάθεση αιτημάτων είναι εφικτή και μέσω φυσικής παρουσίας σε όλα τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) της χώρας. Η οριστική λήξη της προθεσμίας έχει οριστεί για την Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2026, στις 23:59.

Η πρόσβαση πραγματοποιείται μέσα από την ειδική ιστοσελίδα vouchers.gov.gr/tourism4all-2026-2027, με την απαραίτητη χρήση των κωδικών του Taxisnet.

Επίσης, προβλέπει σημαντική διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων, επιτρέποντας την ένταξη περισσότερων νοικοκυριών της μεσαίας τάξης.

Συγκεκριμένα, για τους άγαμους χωρίς τέκνα, το ανώτατο εισοδηματικό όριο αυξάνεται από τα 19.000 ευρώ στα 21.000 ευρώ. Αντίστοιχα, για τους έγγαμους χωρίς παιδιά, το όριο διαμορφώνεται πλέον στα 33.000 ευρώ, από 31.000 ευρώ που ίσχυε προηγουμένως.

Όσον αφορά τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ανώτατα εισοδηματικά όρια επεκτείνονται σημαντικά, καθώς αυξάνονται κατά 5.000Euro/ανά τέκνο για μονογονείς και οικογένειες με περισσότερα από 4 τέκνα χωρίς ανώτερο όριο, διευρύνοντας ουσιαστικά τον αριθμό ατόμων που είναι δυνητικά ωφελούμενοι. Ενώ οι κληρωθέντες δικαιούχοι όλων των κατηγοριών, με τέσσερα και περισσότερα προστατευόμενα τέκνα, λαμβάνουν πρόσθετη επιδότηση ύψους πενήντα (50,00) ευρώ ανά τέκνο.

Σημειώνεται ότι για πρώτη φορά, τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ ≥67%) και οι οικογένειες με τέκνα ΑμεΑ εντάσσονται στο πρόγραμμα χωρίς κανένα εισοδηματικό κριτήριο.

Η επιλογή των δικαιούχων πραγματοποιείται με ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ όσων πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, διασφαλίζοντας πλήρη διαφάνεια και ίσες ευκαιρίες για όλους.

Η α’ φάση υλοποιείται μέχρι τις 30.06.2027 και η β’ φάση έως 31.12.2027. Στη δεύτερη φάση, δεν θα διεξαχθεί νέα κλήρωση, καθώς οι ωφελούμενοι θα αντληθούν απευθείας από τη λίστα των επιλαχόντων της πρώτης διαδικασίας (κλήρωση Αυγούστου 2026).