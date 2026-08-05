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Επιβατική κίνηση: Αύξηση 4,7% στο Ελ. Βενιζέλος τον Ιούλιο [πίνακες]

Τι δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία για την επιβατική κίνηση στο Ελευθέριος Βενιζέλος

Τουρισμός 05.08.2026, 10:45
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Επιβατική κίνηση: Αύξηση 4,7% στο Ελ. Βενιζέλος τον Ιούλιο [πίνακες]
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Ισχυρή άνοδο κατέγραψε η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» τον Ιούλιο.

Η επιβατική κίνηση

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΑΑ, η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου της Αθήνας κατά τη διάρκεια του Ιουλίου 2026, ανήλθε σε 3,93 εκατ.  εν μέσω ενός συνεχώς  μεταβαλλόμενου γεωπολιτικού περιβάλλοντος ξεπερνώντας τα επίπεδα του Ιουλίου 2025 κατά 4,7%.

Η εγχώρια και η διεθνής επιβατική κίνηση κινήθηκαν υψηλότερα από τα επίπεδα του 2025 κατά 3,4% και 5,3%, αντίστοιχα.

Συνολικά, από την αρχή του 2026, η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου ανήλθε σε 19,68 εκατ., υπερβαίνοντας τα επίπεδα του 2025 κατά 4,5%. Αναλυτικά, η εγχώρια και η διεθνής επιβατική κίνηση κινήθηκαν ανοδικά, ξεπερνώντας τα επίπεδα του 2025 κατά 4,7% και 4,4%, αντίστοιχα.

Ο αριθμός των πτήσεων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών κατά τη διάρκεια της περιόδου Ιανουάριος-Ιούλιος του 2026 ανήλθε σε 165.771, καταγράφοντας αύξηση 3,8% σε σχέση με τα αντίστοιχα επίπεδα του 2025.

Οι πτήσεις εσωτερικού και οι διεθνείς πτήσεις σημείωσαν άνοδο κατά 4,7% και 3,3%, αντίστοιχα.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΙΝΣΕΤΕ, στο διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις αυξήθηκαν κατά 3,8%, φθάνοντας τα 10,7 εκατ. ταξιδιώτες.

Παρότι ο ρυθμός αύξησης είναι ηπιότερος σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, η εικόνα παραμένει θετική και δείχνει ότι η ελληνική αγορά περνά πλέον σε μια πιο ώριμη φάση ανάπτυξης.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμβολή των αγορών υψηλής δαπάνης.

Οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 50,9%, από τις ΗΠΑ κατά 19,4%, ενώ ανοδικά κινήθηκαν και η Ιταλία (+27,6%) και η Γαλλία (+13,3%). Αντίθετα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες (+0,3%).

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