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Υπερταμείο: Υπεγράφη η σύμβαση παραχώρησης του αεροδρομίου Καλαμάτας

Το αρχικό τίμημα ανέρχεται σε 45 εκατ. ευρώ και οι προβλεπόμενες επενδύσεις σε 125 εκατ. ευρώ, όπως ανακοίνωσε το Υπερταμείο

Μεταφορές 22.06.2026, 19:45
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Υπερταμείο: Υπεγράφη η σύμβαση παραχώρησης του αεροδρομίου Καλαμάτας
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Υπεγράφη η σύμβαση παραχώρησης για την αξιοποίηση του Διεθνούς Αερολιμένα Καλαμάτας «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος», στο σχήμα Fraport, Delta Airport Investments και Πηλέας Συμμετοχών και όπως ανακοίνωσε το Υπερταμείο το αρχικό τίμημα ανέρχεται σε 45 εκατ. ευρώ, ενώ το συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα του Παραχωρησιούχου αναμένεται να διαμορφωθεί σε 125 εκατ. ευρώ.

Τι προβλέπει το επενδυτικό πλάνο

Ειδικότερα, το έργο αφορά στην παραχώρηση για περίοδο 40 ετών του δικαιώματος διοίκησης, διαχείρισης, λειτουργίας, ανάπτυξης, επέκτασης, συντήρησης και εκμετάλλευσης του αεροδρομίου, με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου αεροπορικού κόμβου διεθνών προδιαγραφών.

Στο πλαίσιο του επενδυτικού πλάνου προβλέπεται η συνολική αναβάθμιση των υποδομών του αεροδρομίου, η οποία θα οδηγήσει σε σημαντική αύξηση της χωρητικότητας και στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και της ταξιδιωτικής εμπειρίας, συμβάλλοντας στην περαιτέρω ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος, της περιφερειακής ανάπτυξης και της διεθνούς συνδεσιμότητας της περιοχής.

Μεταξύ των έργων που θα υλοποιηθούν περιλαμβάνονται:

  • Δημιουργία νέων και ανακατασκευασμένων εγκαταστάσεων συνολικής επιφάνειας περίπου 11.200 τ.μ.
  • Κατασκευή νέου αεροσταθμού και εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων εγκαταστάσεων.
  • Αύξηση των θέσεων check-in από 4 σε 10.
  • Επέκταση των χώρων ελέγχου ασφαλείας και διαβατηριακού ελέγχου στις αφίξεις και στις πύλες αναχώρησης.
  • Νέος χώρος στάθμευσης αεροσκαφών και σημαντική ενίσχυση της επιχειρησιακής δυναμικότητας.
  • Ανάπτυξη σύγχρονων εμπορικών χρήσεων, καταστημάτων λιανικής και χώρων εστίασης.
  • Εκτεταμένες επενδύσεις σε ψηφιακές και τεχνολογικές υποδομές.
  • Τα έργα αυτά συνιστούν τη σημαντικότερη παρέμβαση στις υποδομές του αεροδρομίου από την αναβάθμιση που πραγματοποιήθηκε το 1991.

Με 10% το Υπερταμείο

Στο πλαίσιο της παραχώρησης, το Υπερταμείο θα αποκτήσει άμεσα και χωρίς αντάλλαγμα ποσοστό 10% στην Παραχωρησιούχο Εταιρεία, ενισχύοντας τη μακροπρόθεσμη συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στην αναπτυξιακή πορεία του αεροδρομίου και διασφαλίζοντας πρόσθετη αξία μέσω μελλοντικών μερισμάτων.

Η αρχική μετοχική σύνθεση της εταιρείας «ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Α.Ε.» είναι η εξής:

FRAPORT AG: 51%

DELTA AIRPORT INVESTMENTS Α.Ε. (εταιρεία του Ομίλου Κοπελούζου): 24,5%

ΠΗΛΕΑΣ Α.Ε. (εταιρεία του Ομίλου Κωνσταντακόπουλου): 24,5%

Μετά τη μεταβίβαση του 10% στο Υπερταμείο, η οποία θα γίνει κατ’ αναλογία από τον κάθε υφιστάμενο μέτοχο, η μετοχική σύνθεση της εταιρείας διαμορφώνεται ως εξής:

FRAPORT AG: 45,9%

DELTA AIRPORT INVESTMENTS Α.Ε.: 22,05%

ΠΗΛΕΑΣ Α.Ε.: 22,05%

Υπερταμείο/Growthfund: 10%

Αύξηση επιβατικής κίνησης κατά 12,7%

Ο Διεθνής Αερολιμένας Καλαμάτας «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος» λειτουργεί από το 1959 ως αεροδρόμιο κοινής χρήσης, εξυπηρετώντας τόσο στρατιωτικές όσο και πολιτικές αεροπορικές δραστηριότητες. Αποτελεί τη βασική πύλη αεροπορικής πρόσβασης στη νότια Πελοπόννησο και έναν από τους σημαντικότερους μοχλούς ανάπτυξης του τουρισμού της περιοχής.

Το 2025 εξυπηρέτησε 368.515 επιβάτες, εκ των οποίων το 92,4% προήλθε από διεθνείς πτήσεις, καταγράφοντας αύξηση 8,7% σε σχέση με το 2024. Η ανοδική πορεία συνεχίζεται και το 2026, καθώς κατά το πρώτο τετράμηνο του έτους η επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 12,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Πιερρακάκης: Ενεργή η συμμετοχή του δημοσίου στην αξία που δημιουργείται

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Προέδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, δήλωσε: «Ένα σύγχρονο αεροδρόμιο είναι πύλη εξωστρέφειας, ανάπτυξης και επενδύσεων. Ο Διεθνής Αερολιμένας Καλαμάτας «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος», με σταθερά αυξανόμενη επιβατική κίνηση και με πάνω από το 92% των επιβατών του να προέρχονται από διεθνείς πτήσεις, αποτελεί ήδη βασική πύλη σύνδεσης της νότιας Πελοποννήσου με τον κόσμο. Η επένδυση ύψους 120 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων 28,3 εκατομμύρια ευρώ μέσα στην πρώτη τριετία, επιβεβαιώνει τις μεγάλες αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής ενώ με τη διατήρηση ποσοστού 10% από το Εθνικό Επενδυτικό Ταμείο, διασφαλίζεται η ενεργή συμμετοχή του Δημοσίου στην αξία που δημιουργείται. Η Καλαμάτα αποκτά σήμερα έναν ακόμη ισχυρό μοχλό ανάπτυξης για την τοπική οικονομία, την απασχόληση και το μέλλον της περιοχής».

Δήμας: Προσέλκυση επενδύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, τόνισε: «Φιλοδοξούμε ότι θα ενισχυθεί το αποτύπωμα της Ελλάδας στον διεθνή χάρτη των αερομεταφορών και η οικονομική πρόοδος σε μια περιοχή, η οποία παρουσιάζει αξιοσημείωτη  αναπτυξιακή δυναμική τα τελευταία χρόνια. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών πραγματοποιεί συγκεκριμένες παρεμβάσεις στις οδικές υποδομές και την αεροναυτιλία, που εξασφαλίζουν θεμελιώδη υποστήριξη στη λειτουργία του Αεροδρομίου.  Συγκεκριμένα: ο νέος Αυτοκινητόδρομος Πατρών – Πύργου, ολοκληρώθηκε, ο νέος οδικός άξονας Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη, κατασκευάζεται, ενώ το Σχέδιο Δράσης για τον εκσυγχρονισμό της αεροναυτιλίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Με εντατική δουλειά, σχέδιο και σωστή στρατηγική, η πατρίδα μας μπορεί να αξιοποιήσει τις δυνατότητές της και να προσελκύσει επενδύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας».

Παπαχρήστου: Νέες προοπτικές για την τοπική οικονομία

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου, Γιάννης Παπαχρήστου, επισήμανε τα εξής για τη σημασία του έργου: «Η σημερινή υπογραφή αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο το Υπερταμείο αξιοποιεί εθνικές υποδομές στρατηγικής σημασίας, στο πλαίσιο της αποστολής του για τη δημιουργία οικονομικής και κοινωνικής αξίας. Η επένδυση που δρομολογείται θα αναβαθμίσει ουσιαστικά την εμπειρία των ταξιδιωτών, θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα του προορισμού και θα δημιουργήσει νέες προοπτικές για την τοπική οικονομία, την απασχόληση και τη βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη».

Σταμπουλίδης: Επενδύσεις που δημιουργούν μακροχρόνια αξία

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, δήλωσε: «Η συμμετοχή του Υπερταμείου με ποσοστό 10% στην εταιρεία παραχώρησης αποτυπώνει τη φιλοσοφία μας για ενεργό παρουσία του Ελληνικού Δημοσίου σε επενδύσεις που δημιουργούν μακροχρόνια αξία. Με την ολοκλήρωση του έργου, η Καλαμάτα θα αποκτήσει ένα αεροδρόμιο αντάξιο της αναπτυξιακής δυναμικής της περιοχής, με σύγχρονες υποδομές και δυνατότητα εξυπηρέτησης αυξημένης επιβατικής κίνησης για τις επόμενες δεκαετίες».

Βαγενάς: Ενίσχυση αεροπορικής συνδεσιμότητας

O Διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), Γιώργος Βαγενάς ανέφερε τα εξής: «Σήμερα είναι μία ιστορική ημέρα για την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, καθότι ολοκληρώνεται η υπογραφή της Σύμβασης Παραχώρησης του Διεθνούς Αερολιμένα Καλαμάτας «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος», στην παραχωρησιούχο εταιρεία ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Α.Ε. Παραδίδουμε τη διαχείριση του Αερολιμένα με διαχρονικά αυξητική επιβατική κίνηση, αξιοσημείωτη δυναμική και ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης. Η προβλεπόμενη αναβάθμιση των υποδομών του αερολιμένα από τους νέους διαχειριστές θα προσδώσει προστιθέμενη αξία στην περιοχή και με την περαιτέρω ενίσχυση της αεροπορικής συνδεσιμότητας θα συνεισφέρει ουσιαστικά στην αναπτυξιακή πορεία της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της ελληνικής οικονομίας συνολικά. Ξεχωριστή αναφορά οφείλω να κάνω στο Υπερταμείο και στην Κοινοπραξία για την άριστη συνεργασία και τη συμβολή τους ώστε να φτάσουμε στη σημερινή υπογραφή».

Zinell: Έναρξη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας

Ο CEO της Fraport Greece και της εταιρείας Αεροδρόμιο Καλαμάτας Α.Ε., Alexander Zinell, δήλωσε σχετικά: «Η σημερινή υπογραφή της Σύμβασης Παραχώρησης σηματοδοτεί την έναρξη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας που βασίζεται στην εμπιστοσύνη, το κοινό όραμα και τη δέσμευση για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Μεσσηνίας και της Πελοποννήσου. Εκ μέρους της Αεροδρόμιο Καλαμάτας Α.Ε. και των μετόχων της, δεσμευόμαστε να δημιουργήσουμε ένα σύγχρονο, αποδοτικό και φιλόξενο αεροδρόμιο, αντάξιο ενός προορισμού διεθνούς εμβέλειας. Η επένδυση αυτή δεν αφορά μόνο στις υποδομές, αλλά κυρίως στους ανθρώπους, στις τοπικές επιχειρήσεις και στις προοπτικές της περιοχής, δημιουργώντας διαρκή αξία για την τοπική κοινωνία, τους επισκέπτες και την ελληνική οικονομία. Ευχαριστούμε την Ελληνική Κυβέρνηση, το Υπερταμείο και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την άριστη συνεργασία και ανυπομονούμε να υλοποιήσουμε ένα έργο που θα ενισχύσει τη συνδεσιμότητα και θα συμβάλει ουσιαστικά στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας».

Στην τελετή υπογραφής παρευρέθηκαν ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, ο Διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, Γιώργος Βαγενάς και ο Διοικητής της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Χρήστος Τσίτουρας. Παρόντες ήταν επίσης εκπρόσωποι της Παραχωρησιούχου Εταιρείας και των αρχικών μετόχων της, FRAPORT AG, DELTA AIRPORT INVESTMENTS Α.Ε. και ΠΗΛΕΑΣ Α.Ε., όπως ο Charles Weinland, Senior Vice President της FRAPORT AG, ο Felix Schwarzwälder, Asset Director της FRAPORT AG, ο CEO και ο CFO της Fraport Greece, Alexander Zinell και Βαγγέλης Μπαλτάς, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Κοπελούζου, Χρήστος Κοπελούζος, ο Ιωάννης Αράπογλου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος & Γενικός Διευθυντής του Ομίλου Κοπελούζου, ο Πρόεδρος της ĒNSOFI S.A., Αχιλλέας Β. Κωνσταντακόπουλος, η Μαρίνα Παπατσώνη, Αντιπρόεδρος της ΠΗΛΕΑΣ Α.Ε. και Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της ĒNSOFI S.A., ο Ευγένιος Δενδρινός, Πρόεδρος της ΠΗΛΕΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. και Διευθύνων Σύμβουλος της Costa Navarino Α.Ε., κ.α. Το Υπερταμείο εκπροσώπησαν ο Διευθύνων Σύμβουλος, Γιάννης Παπαχρήστου, ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Στέφανος Θεοδωρίδης.

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Πέθανε ο επιχειρηματίας Γιώργος Κ. Σαραφίδης
Κοινωνία

Πέθανε ο επιχειρηματίας Γιώργος Κ. Σαραφίδης

Ο Γιώργος Κ. Σαραφίδης συνέβαλλε στην δημιουργία και ανάπτυξη του δικτύου καταστημάτων «Παρουσίαση», «Cook-Shop» και «Bag Stories»

Ναντέλα (Microsoft): Δεν μπορούμε να αφήσουμε τους γίγαντες της AI να καταβροχθίσουν την οικονομία
Tεχνητή νοημοσύνη

Ο Ναντέλα της Microsoft επικρίνει τους γίγαντες της AI

Σε συνέντευξή του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Microsoft ασκεί μια έντονη κριτική στην ισορροπία δυνάμεων της τεχνητής νοημοσύνης και ζητά να κερδηθεί η έγκριση της κοινωνίας

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΑΑΔΕ: Νέα γενική διεύθυνση Ψηφιακών Υπηρεσιών και Συστημάτων
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

ΑΑΔΕ: Νέα γενική διεύθυνση Ψηφιακών Υπηρεσιών και Συστημάτων

Η νέα διεύθυνση της ΑΑΔΕ αντικαθιστά τη μέχρι σήμερα γενική διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Κυριάκος Πιερρακάκης: Σε «Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο» μετονομάζεται το Υπερταμείο
Economy

Πιερρακάκης: Σε «Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο» μετονομάζεται το Υπερταμείο

Τι είπε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης μιλώντας στο Growthfund Investor Summit 2026

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