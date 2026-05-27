Αεροδρόμιο Καλαμάτας: Επενδύσεις 100 εκατ. ευρώ και στόχος οι 700.000 επιβάτες

Ενισχύεται η διεθνή παρουσία της Πελοποννήσου με το αεροδρόμιο Καλαμάτας στον ευρωπαϊκό αεροπορικό χάρτη

Μεταφορές 27.05.2026, 07:00
Σχολιάστε
Αεροδρόμιο Καλαμάτας: Επενδύσεις 100 εκατ. ευρώ και στόχος οι 700.000 επιβάτες
Ρεπορτάζ Λάμπρος Καραγεώργος

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σε τροχιά ριζικού μετασχηματισμού εισέρχεται το Διεθνές Αεροδρόμιο Καλαμάτας «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος», με την ανάληψη της διαχείρισης του από την κοινοπραξία των Fraport Greece, Delta Airport Investments και ΠΗΛΕΑΣ Α.Ε..

Η παραχώρηση, διάρκειας 40 ετών, έλαβε χθες το «πράσινο φως» από το Υπουργικό Συμβούλιο και αναμένεται να κυρωθεί το προσεχές διάστημα από τη Βουλή, με τη σύμβαση να υπογράφεται με τη νέα εταιρεία «Kalamata Airport A.E.».

Η Κοινοπραξία για το Αεροδρόμιο Καλαμάτας

Η Κοινοπραξία σχεδιάζει επενδύσεις ύψους 100 εκατ. ευρώ με κεντρικό στόχος τον διπλασιασμό της επιβατικής κίνησης μέσα στην επόμενη πενταετία. Από περίπου 370.000–380.000 επιβάτες σήμερα, η κοινοπραξία φιλοδοξεί να οδηγήσει το αεροδρόμιο στους 700.000 επιβάτες έως το 2030, ενισχύοντας παράλληλα τη διεθνή παρουσία της Πελοποννήσου στον ευρωπαϊκό αεροπορικό χάρτη.

Η στρατηγική ανάπτυξης περιλαμβάνει άνοιγμα σε νέες αγορές του εξωτερικού, ενίσχυση υφιστάμενων δρομολογίων και νέες απευθείας αεροπορικές συνδέσεις. Για τη θερινή περίοδο του 2026 έχουν ήδη προγραμματιστεί νέα δρομολόγια από Εδιμβούργο και Λονδίνο μέσω Jet2, από Αμβούργο με Condor και από Βουδαπέστη με Wizz Air, ενώ αυξάνονται και οι συχνότητες πτήσεων από βασικές ευρωπαϊκές αγορές.

Συνολικά, η νέα τουριστική σεζόν αναμένεται να «τρέξει» με 31 απευθείας αεροπορικές συνδέσεις, συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων ελληνικών αεροδρομίων.

Αεροδρόμιο Καλαμάτας

Νέος τερματικός σταθμός 9.000 τ.μ.

Αιχμή του επενδυτικού σχεδιασμού αποτελεί η κατασκευή νέου τερματικού σταθμού, τριπλάσιου μεγέθους από τον σημερινό. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το νέο κτήριο θα αναπτυχθεί σε ήδη απαλλοτριωμένη έκταση προς τη Μικρομάνη, πίσω από το υφιστάμενο κτήριο του αστυνομικού σταθμού.

Ο γενικός διευθυντής ανάπτυξης της Fraport Greece, Γιώργος Βήλος, δήλωσε νωρίτερα φέτος σε συνάντηση εργασία που διοργάνωσε ο Δήμος Καλαμάτας ότι ο νέος αεροσταθμός θα αυξήσει την επιφάνεια από τα 3.000 στα 9.000 τετραγωνικά μέτρα, με στόχο η επένδυση να ολοκληρωθεί πριν από το συμβατικό χρονοδιάγραμμα.

«Από την έναρξη της παραχώρησης έχουμε 36 μήνες για να ολοκληρώσουμε τις επενδύσεις και πρόθεσή μας είναι να υπάρξει ένας τριπλάσιου μεγέθους τερματικός σταθμός. Εκτιμούμε ότι το νέο αεροδρόμιο θα είναι έτοιμο το 2028», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το σημερινό κτήριο προβλέπεται να μετατραπεί σε χώρο VIP αφίξεων και αναχωρήσεων, καθώς και σε διοικητικά γραφεία.

Σύμφωνα με την χθεσινή παοπρυσάιση στο Υπουργικό Συμβούλιο την πρώτη τριετία προβλέπονται επενδύσεις τουλάχιστον 28,3 εκατ. ευρώ, όπως ορίζει η σύμβαση παραχώρησης.

Στο πλάνο περιλαμβάνονται εκσυγχρονισμός και επέκταση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, νέοι χώροι στάθμευσης αεροσκαφών, αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων, νέοι εμπορικοί χώροι, duty free και εστίαση, βελτίωση πυροσβεστικών υποδομών, και παρεμβάσεις για τη συνολική αναβάθμιση της εμπειρίας των επιβατών.

Ποια είναι η Κοινοπραξία

Η  Κοινοπραξία FRAPORT AG – DELTA AIRPORT INVESTMENTS ΑΕ – ΠΗΛΕΑΣ ΑΕ, αποτελείται από τις ακόλουθες εταιρείες:

α) τη γερμανική εταιρεία με την επωνυμία «FRAPORT AG» (ποσοστό συμμετοχής στην κοινοπραξία 51%),

β) την ελληνική εταιρεία με την επωνυμία «DELTA AIRPORT INVESTMENTS A.E.» (ποσοστό συμμετοχής στην κοινοπραξία 24,5%), εταιρία του Ομίλου Κοπελούζου και

γ) την ελληνική εταιρεία με την επωνυμία «ΠΗΛΕΑΣ A.E.» (ποσοστό συμμετοχής στην κοινοπραξία 24,5%), εταιρία του Ομίλου Κωνσταντακόπουλου.

Το ύψος της οικονομικής προσφοράς του Προτιμητέου Επενδυτή ανέρχεται συνολικά σε 45,2 εκατ. ευρώ  σε σταθερές τιμές 2025 .Το μεγαλύτερο μέρος του τιμήματος (45 εκατ. ευρώ ) καταβάλλεται στην αρχή της περιόδου παραχώρησης επιβεβαιώνοντας το ενδιαφέρον και την εμπιστοσύνη του επενδυτή για τις προοπτικές του έργου.

Το υπόλοιπο μέρος της οικονομικής προσφοράς αποτελείται από ένα σταθερό ποσό, αναπροσαρμοζόμενο ετησίως, από το δεύτερο έτος παραχώρησης μέχρι και το τρίτο έτος, και ένα μεταβλητό ποσό εκφρασμένο σε ποσοστό 0,10% των εσόδων, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από ένα ελάχιστο ετήσιο εγγυημένο αντάλλαγμα. Το ποσό αυτό καταβάλλεται ετησίως στον Παραχωρητή από τον Προτιμητέο Επενδυτή, αρχής γενομένης από το τέταρτο έτος παραχώρησης και καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου παραχώρησης.

Επιπλέον, το Ελληνικό Δημόσιο μέσω του Παραχωρητή (Growthfund) εκτιμάται ότι θα εισπράξει σημαντικά μερίσματα που θα προκύψουν από το 10% του μετοχικού κεφαλαίου του Παραχωρησιούχου που οι αρχικοί μέτοχοι υποχρεούνται να μεταβιβάσουν άνευ ανταλλάγματος στον Παραχωρητή (Growthfund).

Αναπτυξιακή ώθηση για τη Μεσσηνία και την Πελοπόννησο

Η ανάληψη της διαχείρισης από τη Fraport και τους Έλληνες εταίρους της θεωρείται κομβικής σημασίας για την τουριστική και οικονομική ανάπτυξη της νότιας Πελοποννήσου.

Παρά τη συνεχή άνοδο των τελευταίων ετών, η Περιφέρεια Πελοποννήσου εξακολουθεί να απορροφά μόλις το 2% των συνολικών τουριστικών αφίξεων της χώρας, με περίπου 750.000 επισκέπτες και έσοδα κάτω των 400 εκατ. ευρώ ετησίως.

Η αναβάθμιση του αεροδρομίου εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει ως πολλαπλασιαστής ανάπτυξης για τον τουρισμό, τις επενδύσεις και την τοπική οικονομία, ενισχύοντας τη διεθνή προσβασιμότητα της Μεσσηνίας και δημιουργώντας νέες προοπτικές για ολόκληρη την περιφέρεια.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
Online αγορές: Πόσα ξοδεύουν οι Έλληνες – Τι αγοράζουν
Business

Πόσα ξοδεύουν οι Έλληνες σε online αγορές - Τα δημοφιλή προϊόντα
Wolt Ελλάδος: Νέος Country Representative ο Ηλίας Πίτσαβος
Business

Νέος Country Representative της Wolt Ελλάδος ο Ηλίας Πίτσαβος
Βιοκαρπέτ: Επιστροφή κεφαλαίου 0,03 ευρώ ανά μετοχή
Business

Επιστροφή κεφαλαίου 0,03 ευρώ ανά μετοχή από τη Βιοκαρπέτ
Η Alter Ego Media ανοίγει τον επόμενο κύκλο ανάπτυξης
Business

Η Alter Ego Media ανοίγει τον επόμενο κύκλο ανάπτυξης
ΕΑΕΕ: Στα 1,33 δισ. ευρώ τα ασφάλιστρα των αυτοκινήτων το 2025
Economy

ΕΑΕΕ: Στα 1,33 δισ. τα ασφάλιστρα των αυτοκινήτων το 2025
Λιανεμπόριο: Η ευεξία αλλάζει το retail – Οι νέες τάσεις στην ομορφιά
Business

Το retail στην ομορφιά μεταμορφώνεται - Οι νέες τάσεις

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Jefferies για ελληνικές τράπεζες: Τι πυροδοτεί το success story
Τράπεζες

Jefferies για ελληνικές τράπεζες: Τι πυροδοτεί το success story

Η Jefferies χαρακτηρίζει τις ελληνικές τράπεζες ως «σταθερά πλοία σε αβέβαια νερά»

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Εστίαση: Γιατί «έπεσε» ο τζίρος το πρώτο τρίμηνο
Economy

Γιατί πέφτει ο τζίρος στην εστίαση;

Η πτώση του τζίρου στην εστίαση οφείλεται κυρίως στη μεγάλη συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος λόγω της ακρίβειας

Γιάννης Αγουρίδης
Αεροδρόμιο Καλαμάτας: Επενδύσεις 100 εκατ. ευρώ και στόχος οι 700.000 επιβάτες
Μεταφορές

Νέα εποχή για το αεροδρόμιο Καλαμάτας με επενδύσεις 100 εκατ.

Ενισχύεται η διεθνή παρουσία της Πελοποννήσου με το αεροδρόμιο Καλαμάτας στον ευρωπαϊκό αεροπορικό χάρτη

Λάμπρος Καραγεώργος
ΔΕΗ: Επενδύσεις από 2,3 έως 8 δισ. ευρώ για τα data centers στη Δ. Μακεδονία
Tεχνητή νοημοσύνη

ΔΕΗ: Η ΑΜΚ τελείωσε, τα data centers έρχονται...

Στα 2,3 δισ. ευρώ το συνολικό ύψος της επένδυσης για το Mega Data Center 300 MW στη Δ. Μακεδονία - Στα 1,2 δισ. ευρώ τα κεφάλαια της ΔΕΗ

Χρήστος Κολώνας
Το ράλι της SK Hynix ρίχνει τους ιδιώτες επενδυτές στη φωτιά της ΑΙ
Reuters Breakingviews

Πώς η SK Hynix «εριξε» τους ιδιώτες επενδυτές στη φωτιά της AI

Η εκτόξευση της SK Hynix και ο κίνδυνος οι ιδιώτες επενδυτές κινδυνεύουν να υποστούν σοβαρά «εγκαύματα»

Robyn Mak
Ελληνική ναυτιλία: Πάνω από 2 δισ. τον χρόνο η συνεισφορά τον χρόνο
Ναυτιλία

Πάνω από 2 δισ. τον χρόνο η συνεισφορά της ναυτιλίας

Η ελληνική εφοπλιστική κοινότητα επενδύει ετησίως περίπου 1,5 δισ. δολάρια σε τομείς όπως τα ακίνητα, η ενέργεια, ο τουρισμός και οι τράπεζες

Λάμπρος Καραγεώργος
Lululemon: Ουρές στο πρώτο ελληνικό κατάστημα
Business

Και επισήμως η Lululemon στην Ελλάδα με το πρώτο κατάστημα

Ο σχεδιασμός της Arion Retail Group για τη Lululemon και τα τρία καταστήματα στην Αττική

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Τουρισμός: Σαντορίνη, Σαλαμίνα, Μύκονος ξεπερνούν ακόμη και την Αττική σε τουριστική  πυκνότητα
Τουρισμός

Οι κλίνες «πνίγουν» Σαντορίνη, Μύκονο και Αργοσαρωνικό

Ο ελληνικός τουρισμός σε σταυροδρόμι - Νέα έκθεση καταδεικνύει τη βαθιά οικονομική εξάρτηση των νησιών από την τουριστική κίνηση

Μάχη Τράτσα
Περισσότερα από Μεταφορές
Online αγορές: Πόσα ξοδεύουν οι Έλληνες – Τι αγοράζουν
Business

Πόσα ξοδεύουν οι Έλληνες σε online αγορές - Τα δημοφιλή προϊόντα

Ερευνα του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου (GR.EC.A) δείχνει ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί βασικό κανάλι αγορών

Βιοκαρπέτ: Επιστροφή κεφαλαίου 0,03 ευρώ ανά μετοχή
Business

Επιστροφή κεφαλαίου 0,03 ευρώ ανά μετοχή από τη Βιοκαρπέτ

Στις 24 Αυγούστου ορίστηκε η αποκοπή του δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου της Βιοκαρπέτ

Η Alter Ego Media ανοίγει τον επόμενο κύκλο ανάπτυξης
Business

Η Alter Ego Media ανοίγει τον επόμενο κύκλο ανάπτυξης

Στα €67 εκατ. (+25%) το εκτιμώμενο ενοποιημένο EBITDA για το 2026 - Τι είπε ο CEO της Alter Ego Media στους αναλυτές

ΕΑΕΕ: Στα 1,33 δισ. ευρώ τα ασφάλιστρα των αυτοκινήτων το 2025
Economy

ΕΑΕΕ: Στα 1,33 δισ. τα ασφάλιστρα των αυτοκινήτων το 2025

Τη μεγαλύτερη συμμετοχή έχουν τα επιβατικά-ταξί με 66,57% και ακολουθούν οι μοτοσυκλέτες 17,3% και τα αγροτικά-λεωφορεία-φορτηγά με 16,1%, σύμφωνα με την ΕΑΕΕ

Λιανεμπόριο: Η ευεξία αλλάζει το retail – Οι νέες τάσεις στην ομορφιά
Business

Το retail στην ομορφιά μεταμορφώνεται - Οι νέες τάσεις

Τα όρια της παραδοσιακής ομορφιάς επεκτείνονται - Πώς αποτυπώνεται αυτό στο λιανεμπόριο

Lamda: Πάνω από 1,7 δισ. οι εισπράξεις από ακίνητα στο Ελληνικό
Business

Πάνω από 1,7 δισ. οι εισπράξεις από ακίνητα στο Ελληνικό

Αισιόδοξη εμφανίζεται η Lamda για τις πωλήσεις ή μισθώσεις το υπόλοιπο 2026 - Θα ρίξει στην αγορά 300 νέες κατοικίες στη γειτονιά Little Athens

Κωνσταντίνος Δημητρίου
ΤΙ ΠΗΓΕ ΛΑΘΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ …και τι θα μπορούσε να διορθωθεί
Τράπεζες

ΤΙ ΠΗΓΕ ΛΑΘΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ …και τι θα μπορούσε να διορθωθεί

Κυκλοφορεί στην Ελλάδα το Βιβλίο του Μιχάλη Σάλλα από την AΘENS BOOKSTORE PUBLICATIONS

Latest News
Πρωτοψάλτης: Η αξιοπιστία των βιολογικών προϊόντων δεν είναι μια τυπική διαδικασία
AGRO

Πρωτοψάλτης: Η αξιοπιστία των βιολογικών προϊόντων δεν είναι μια τυπική διαδικασία

Συνάντηση εργασίας είχε ο Σπ. Πρωτοάλτης με τους Φορείς Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας

72 δόσεις: Μέσα στον Ιούνιο η ρύθμιση – Ποιοι «κόβονται»
Economy

Πότε ξεκινούν οι 72 δόσεις - Ποιοι «κόβονται»

Τι πρέπει να κάνουν οι οφειλέτες για να μην μείνουν εκτός της ρύθμισης των 72 δόσεων

Ιράν: Σχέδιο MoU με τις ΗΠΑ για άνοιγμα του Ορμούζ
World

Ιράν: Σχέδιο MoU με τις ΗΠΑ για άνοιγμα του Ορμούζ

Τι λένε τα ΜΜΕ της Τεχεράνης για το μνημόνιο κατανόησης ανάμεσα σε Ιράν και ΗΠΑ

Online αγορές: Πόσα ξοδεύουν οι Έλληνες – Τι αγοράζουν
Business

Πόσα ξοδεύουν οι Έλληνες σε online αγορές - Τα δημοφιλή προϊόντα

Ερευνα του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου (GR.EC.A) δείχνει ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί βασικό κανάλι αγορών

Wolt Ελλάδος: Νέος Country Representative ο Ηλίας Πίτσαβος
Business

Νέος Country Representative της Wolt Ελλάδος ο Ηλίας Πίτσαβος

Ο Ηλίας Πίτσαβος αναλαμβάνει τα νέα του καθήκοντα με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της Wolt στην Ελλάδα

Κωστής Χατζηδάκης: Μια υπεύθυνη δήλωση αντί πλήθους δικαιολογητικών
Κοινωνία

Χατζηδάκης: Μια υπεύθυνη δήλωση αντί πλήθους δικαιολογητικών

Τι αλλάζει στη γραφειοκρατία για τους πολίτες σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Επιδόθηκε στον πρόεδρο της Βουλής Ν. Κακλαμάνη η ετήσια έκθεση
Xρηματιστήριο Αθηνών

Τι εικόνα παρουσιάζει η ελληνική κεφαλαιαγορά

Διευρυμένη η συμβολή της ελληνικής κεφαλαιαγοράς στην ελληνική επιχειρηματικότητα σύμφωνα με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς - Έμφαση στον χρηματοοικονομικό εγγραμματισμό

Βιοκαρπέτ: Επιστροφή κεφαλαίου 0,03 ευρώ ανά μετοχή
Business

Επιστροφή κεφαλαίου 0,03 ευρώ ανά μετοχή από τη Βιοκαρπέτ

Στις 24 Αυγούστου ορίστηκε η αποκοπή του δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου της Βιοκαρπέτ

FedΗΑΤΤΑ: Με «φρένο» 5% το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος για τους Έλληνες ταξιδιώτες
Τουρισμός

Με «φρένο» 5% το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος για τους Έλληνες ταξιδιώτες

Ευνοούνται κοντινοί προορισμοί και πιο οικονομικές επιλογές διαμονής - Καλοκαίρι με last minute και αργούς ρυθμούς από τις διεθνείς αγορές, δείχνουν τα στοιχεία της FedHATTA

Ελληνική οικονομία: Τα «Δημοσιονομικά Στενά» μειώνουν τα περιθώρια της κυβέρνησης
Economy

Γιατί στενεύουν τα περιθώρια για επιδόματα και Market Pass

Η ανησυχία στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, πλέον είναι πολύ πιο βαθιά για το πώς θα εξελιχθεί η ελληνική οικονομία

Αλέξανδρος Κλώσσας
Euronaxt: Ένταξη Bally’s Intralot και Ομίλου Qualco στο segment “Euronext Tech Leaders”
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ένταξη Bally’s Intralot και Qualco στο segment “Euronext Tech Leaders”

Η πρωτοβουλία Euronext Tech Leaders αποτελεί το πανευρωπαϊκό οικοσύστημα της Euronext για τις κορυφαίες και ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρείες τεχνολογίας στην Ευρώπη

Η Alter Ego Media ανοίγει τον επόμενο κύκλο ανάπτυξης
Business

Η Alter Ego Media ανοίγει τον επόμενο κύκλο ανάπτυξης

Στα €67 εκατ. (+25%) το εκτιμώμενο ενοποιημένο EBITDA για το 2026 - Τι είπε ο CEO της Alter Ego Media στους αναλυτές

Χρηματιστήριο Αθηνών: Οδεύει για το «6 στα 6»
Xρηματιστήριο Αθηνών

Οδεύει για το «6 στα 6» το Χρηματιστήριο Αθηνών

Το θετικό momentum παραμένει ισχυρό, παρά τις επιμέρους κινήσεις κατοχύρωσης κερδών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΕΑΕΕ: Στα 1,33 δισ. ευρώ τα ασφάλιστρα των αυτοκινήτων το 2025
Economy

ΕΑΕΕ: Στα 1,33 δισ. τα ασφάλιστρα των αυτοκινήτων το 2025

Τη μεγαλύτερη συμμετοχή έχουν τα επιβατικά-ταξί με 66,57% και ακολουθούν οι μοτοσυκλέτες 17,3% και τα αγροτικά-λεωφορεία-φορτηγά με 16,1%, σύμφωνα με την ΕΑΕΕ

ΕΕ: Νέες απαιτήσεις για ασφάλεια τροφίμων και ζωοτροφές
AGRO

Νέες απαιτήσεις για ασφάλεια τροφίμων και ζωοτροφές

Τι προβλέπει η λεγόμενη νομοθετική δέσμη «Omnibus X» στο πλαίσιο της ατζέντας απλούστευσης της ΕΕ

Λιανεμπόριο: Η ευεξία αλλάζει το retail – Οι νέες τάσεις στην ομορφιά
Business

Το retail στην ομορφιά μεταμορφώνεται - Οι νέες τάσεις

Τα όρια της παραδοσιακής ομορφιάς επεκτείνονται - Πώς αποτυπώνεται αυτό στο λιανεμπόριο

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies