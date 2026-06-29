Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι τράπεζες οδηγούν την ανοδική αντίδραση – Στο επίκεντρο η ανάκτηση των 2.500 μονάδων

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Σταθερά σε θετικά εδάφη κινείται σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, με τον τραπεζικό κλάδο να έχει επανέλθει στο επίκεντρο των αγοραστών, μετά τις αναταράξεις της περασμένης εβδομάδας.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει κέρδη 1 % στις 2.473,71 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 89,2 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 13,7 εκατ. τεμάχια. Άνοδο 1,08 % καταγράφει και ο FTSE 25, στις 6.270,89 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός κέρδη 2,13% στις 2.792,32 μονάδες.

Δίνουν ώθηση οι τράπεζες

Το Χρηματιστήριο Αθηνών κινείται σταθερά σε θετικό έδαφος στη σημερινή συνεδρίαση, επιχειρώντας να ανακτήσει μέρος των απωλειών που κατέγραψε την προηγούμενη εβδομάδα. Πρωταγωνιστικό ρόλο στη σημερινή αντίδραση διαδραματίζει ο τραπεζικός κλάδος, ο οποίος να δείχνει ότι μπορεί να αναλάβει εκ νέου τον ρόλο του βασικού μοχλού ανόδου της αγοράς.

Σε τεχνικό επίπεδο, η Fast Finance επισημαίνει ότι η διόρθωση που ακολούθησε μετά την επίτευξη του στόχου των 2.500 μονάδων για τον Γενικό Δείκτη θεωρείται φυσιολογική και, μέχρι στιγμής, δεν έχει αλλοιώσει τη μακροπρόθεσμη ανοδική τάση της αγοράς. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται πλέον στην περιοχή των 2.430 μονάδων και κυρίως στη ζώνη του προηγούμενου υψηλού, πάνω από τις 2.400 μονάδες, καθώς η συμπεριφορά του δείκτη στα συγκεκριμένα επίπεδα θα καθορίσει την επόμενη ανοδική κίνηση και τα βραχυπρόθεσμα σημεία στήριξης.

Όπως αναφέρει, η μακροπρόθεσμη εικόνα παραμένει αμετάβλητη και ξεκάθαρα ανοδική, ενώ οι τεχνικοί δείκτες έχουν πλέον αποφορτιστεί από τις υπεραγορασμένες ζώνες τόσο σε ημερήσιο όσο και σε εβδομαδιαίο ορίζοντα. Παράλληλα, τα ωριαία διαγράμματα δείχνουν ότι η αγορά κινείται πλέον σε υποτιμημένες ζώνες, δημιουργώντας προϋποθέσεις για νέα ανοδική αντίδραση. Η σταδιακή υποχώρηση των συναλλαγών, που ήδη καταγράφεται, εκτιμάται ότι θα αποτελέσει ένδειξη εκτόνωσης των ρευστοποιήσεων από την κατοχύρωση κερδών και θα μπορούσε να δημιουργήσει τις βάσεις για την επόμενη ανοδική κίνηση της αγοράς.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Εθνική σημειώνει κέρδη 3%, με τη Eurobank να είναι στο +2,57%. Άνω του 1% είναι η άνοδος σε Πειραιώς, Alpha Bank, Allwyn και Coca Cola, ενώ ήπια ανοδικά οι ΟΤΕ, Jumbo, Credia, Motor Oil, Κύπρου, Λάμδα, Τιτάν, ΔΑΑ, Optima και Metlen.

Στον αντίποδα, η ΕΛΧΑ υποχωρεί κατά 2,33%, με τη Cenergy να είναι στο -2,10%. Ήπια πτωτικά κινούνται οι Aktor, ΕΥΔΑΠ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Βιοχάλκο και ΔΕΗ, ενώ χβρίς μεταβολή είναι η Aegean και η Helleniq Energy.