ΗΠΑ: Ρεκόρ συγχωνεύσεων και εξαγορών πυροδοτεί η ανάγκη για ενέργεια από data centers

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Πρωτοφανής είναι η κινητικότητα για deals στον κλάδο της ενέργειας στις ΗΠΑ εξαιτίας της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης που οδηγεί σε αναζήτηση κεφαλαίων για κατασκευή ενεργειακών υποδομών για data centers.

Οι συναλλαγές συγχωνεύσεων και εξαγορών (M&A) στον κλάδο έφτασαν το ιστορικό υψηλό των 203,6 δισ. δολαρίων τους πρώτους πέντε μήνες του έτους, σημειώνοντας άνοδο άνω του 40%, έναντι 141,7 δισ. δολ. για ολόκληρο το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με έρευνα της Deloitte, γράφουν οι FT.

Οι επενδύσεις σε κέντρα δεδομένων ανήλθαν σε 151,5 δισ. δολ., ποσό υπερδιπλάσιο από τα 68,7 δισ. δολ. που είχαν ανακοινωθεί κατά την ίδια περίοδο πέρυσι. Οι συνολικές επενδύσεις σε data centers για το 2025 είχαν διαμορφωθεί στα 321 δισ. δολάρια

Τα mega deals

Η προτεινόμενη εξαγορά της Dominion από τη NextEra Energy, με εταιρική αξία 112 δισ. δολ., αποτελεί τη μεγαλύτερη συμφωνία που ανακοινώθηκε φέτος στον κλάδο.

Ακολουθεί η εξαγορά της AES Corp από την Global Infrastructure Partners της BlackRock και την EQT, με εταιρική αξία 33 δισ. δολ.

Συνολικά ανακοινώθηκαν 77 συμφωνίες στον τομέα της ενέργειας/εταιρειών κοινής ωφέλειας τους πρώτους πέντε μήνες του 2026, έναντι 157 συναλλαγών καθ’ όλο το 2025.

Επισημαίνεται ότι οι εξαγορές και συγχωνεύσεις στον αμερικανικό ενεργειακό τομέα καλύπτουν ρυθμιζόμενες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, παραγωγή φυσικού αερίου και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Γιατί αυτή η έκρηξη deals;

Η κατακόρυφη αύξηση των deals σε έναν αυστηρά ρυθμιζόμενο κλάδο καθοδηγείται από την προσπάθεια των εταιρειών να μεγεθυνθούν, ώστε να επωφεληθούν από την κατασκευή data centers, καθώς και από μια αυξανόμενη τάση αποεπένδυσης από μη βασικές δραστηριότητες για τη χρηματοδότηση της επέκτασής τους. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας έχουν προσελκύσει ιδιωτικά κεφάλαια είτε μέσω της πλήρους εξαγοράς περιουσιακών στοιχείων είτε μέσω μειοψηφικών επενδύσεων.

«Βλέπουμε μεγάλο ενδιαφέρον από private equity και επενδυτικά κεφάλαια υποδομών», δήλωσε ο Thomas Keefe, ανώτατο στέλεχος του τμήματος ενέργειας, επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της Deloitte στις ΗΠΑ. «Οι χρηματοοικονομικοί αγοραστές ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τις σταθερές ταμειακές ροές που μπορούν να προσφέρουν οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας», σημείωσε ο ίδιος.

Πρόσθεσε, ακόμη, ότι η έκρηξη της AI έχει μεταμορφώσει τις προοπτικές ανάπτυξης των επιχειρήσεων αυτών, με ορισμένες εταιρείες να προβλέπουν αύξηση εσόδων κατά 50% έως 100% μέσα στα επόμενα 5 έως 10 χρόνια.

Οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας πρέπει να συγκεντρώσουν δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια για την κατασκευή σταθμών ηλεκτροπαραγωγής και γραμμών μεταφοράς ενέργειας για την εξυπηρέτηση των data centers, προκειμένου να διευρύνουν την πελατειακή τους βάση. Ως ρυθμιζόμενα μονοπώλια, η βάση των πελατών τους είναι σε μεγάλο βαθμό γεωγραφικά περιορισμένη.

«Απαιτούνται τεράστιες κεφαλαιουχικές επενδύσεις, και το ερώτημα είναι ποιος θα τις πληρώσει. Η αύξηση της κλίμακας βγάζει απόλυτο νόημα», δήλωσε ο Alex Kania, αναλυτής του κλάδου στη BTIG.

Η αυξημένη ζήτηση για ενέργεια από τη δημιουργία εγκαταστάσεων που απαιτούνται για την αποθήκευση ενός συνεχώς αυξανόμενου όγκου δεδομένων έχει διαμορφώσει μια «φαινομενικά ασταμάτητη τάση», ανέφερε ο George Bilicic, παγκόσμιος επικεφαλής ενέργειας και υποδομών της Lazard.

Ωστόσο, ο Bilicic τόνισε ακόμη κάτι αξιοσημείωτο: ότι η άνοδος της ζήτησης ξεπερνά το AI. Οπως είπε, «ο εξηλεκτρισμός, η τάση επαναβιομηχάνισης, η άνοδος των ηλεκτρικών οχημάτων και η γενικότερη αύξηση της ζήτησης λόγω του ΑΕΠ παίζουν μεγάλο ρόλο. Επιπλέον, υπάρχει η ζήτηση από τους hyperscalers και τα data centers, αλλά ακόμη και χωρίς αυτήν, θα βλέπαμε ανάπτυξη πάνω από τον μέσο όρο».

Κόστος για τους καταναλωτές

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι η ραγδαία επιτάχυνση των συμφωνιών θα προσελκύσει επιπλέον έλεγχο από τις ρυθμιστικές αρχές, καώς εντείνονται οι ανησυχίες σε πολιτικό επίπεδο για το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος. Οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος έχουν αυξηθεί κατά 9% στις ΗΠΑ από πέρυσι κατά μέσο όρο, φτάνοντας το 15% στη Βιρτζίνια, όπου δραστηριοποιείται η Dominion.

Οι οργανώσεις προστασίας των καταναλωτών προειδοποιούν ότι οι συγχωνεύσεις και εξαγοερές στον κλάδο της ενέργειας ενδέχεται να αυξήσουν το κόστος για τους πολίτες ενισχύοντας τη μονοπωλιακή ισχύ των εταιρειών, επιτρέποντάς τους να επηρεάζουν τους ρυθμιστικούς κώδικες και να μετακυλίουν το κόστος στους καταναλωτές.

Σε όλη τη χώρα, πολιτικοί και από τα δύο μεγάλα κόμματα έχουν ασκήσει κριτική στις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας για το υψηλό κόστος.

Μεταξύ αυτών, η Elizabeth Warren, κορυφαίο στέλεχος των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Τραπεζικών Υποθέσεων της Γερουσίας, απέστειλε τη Δευτέρα επιστολές στις BlackRock, Blackstone Group, Brookfield Infrastructure Partners και KKR ζητώντας πληροφορίες για την ιδιοκτησία τους σε κέντρα δεδομένων και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας.

Τον περασμένο Δεκέμβριο, είχε πιέσει επίσης τις BlackRock και Blackstone για πληροφορίες σχετικά με τις εξαγορές τους στον κλάδο.

Τι απαντούν οι εταιρείες

Σημειώνεται ότι οι προηγούμενες προσπάθειες συγχώνευσης της NextEra με τη Hawaiian Electric και τη Duke Energy είχαν αποτύχει.

Ο κλάδος της ενέργειας και των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας υποστηρίζει ότι το μεγαλύτερο μέγεθος θα επιτρέψει στις εταιρείες να μειώσουν το κόστος και να μεταφέρουν τις οικονομίες κλίμακας στους καταναλωτές.

Στη Φλόριντα, όπου δραστηριοποιείται η θυγατρική της NextEra, Florida Power & Light, το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκε κατά 2% σε σχέση με πέρυσι, ενώ η εταιρεία ισχυρίζεται ότι οι πελάτες της πληρώνουν 19% λιγότερα σε σύγκριση με το 2019.

Ως «δέλεαρ» για τη συγκεκριμένη γιγαντιαία συγχώνευση, η NextEra πρόσφερε 25 δισ. δολ. σε πιστώσεις λογαριασμών για τους καταναλωτές στις περιοχές κάλυψης της Dominion.

Ωστόσο, οι υποστηρικτές των καταναλωτών στη Βιρτζίνια απορρίπτουν αυτό το επιχείρημα, δηλώνοντας ότι οι πιστώσεις αυτές θα εξαντληθούν γρήγορα, αφήνοντας τους καταναλωτές εκτεθειμένους σε μακροπρόθεσμους κινδύνους. «Υπάρχει μια έντονη αίσθηση ότι ο απλός κόσμος ζημιώνεται στη Βιρτζίνια», δήλωσε ο Brennan Gilmore, εκτελεστικός διευθυντής της Clean Virginia, μιας μη κερδοσκοπικής οργάνωσης κατά της διαφθοράς και πολιτικής επιτροπής.