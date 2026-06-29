 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(24) "Mergers and Acquisitions"
    [1]=>
    string(25) "Power and Energy Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(22) "Technology & Computing"
}

ΗΠΑ: Ρεκόρ συγχωνεύσεων και εξαγορών πυροδοτεί η ανάγκη για ενέργεια από data centers

Οι επενδύσεις σε data centers στις ΗΠΑ ανήλθαν σε 151,5 δισ. δολ., ποσό υπερδιπλάσιο από τα 68,7 δισ. δολ. που είχαν ανακοινωθεί κατά την ίδια περίοδο πέρυσι

World 29.06.2026, 11:15
Σχολιάστε
ΗΠΑ: Ρεκόρ συγχωνεύσεων και εξαγορών πυροδοτεί η ανάγκη για ενέργεια από data centers
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Πρωτοφανής είναι η κινητικότητα για deals στον κλάδο της ενέργειας στις ΗΠΑ εξαιτίας της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης που οδηγεί σε αναζήτηση κεφαλαίων για κατασκευή ενεργειακών υποδομών για data centers.

Οι συναλλαγές συγχωνεύσεων και εξαγορών (M&A) στον κλάδο έφτασαν το ιστορικό υψηλό των 203,6 δισ. δολαρίων τους πρώτους πέντε μήνες του έτους, σημειώνοντας άνοδο άνω του 40%, έναντι 141,7 δισ. δολ. για ολόκληρο το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με έρευνα της Deloitte, γράφουν οι FT.

Οι επενδύσεις σε κέντρα δεδομένων ανήλθαν σε 151,5 δισ. δολ., ποσό υπερδιπλάσιο από τα 68,7 δισ. δολ. που είχαν ανακοινωθεί κατά την ίδια περίοδο πέρυσι. Οι συνολικές επενδύσεις σε data centers για το 2025 είχαν διαμορφωθεί στα 321 δισ. δολάρια

Τα mega deals

Η προτεινόμενη εξαγορά της Dominion από τη NextEra Energy, με εταιρική αξία 112 δισ. δολ., αποτελεί τη μεγαλύτερη συμφωνία που ανακοινώθηκε φέτος στον κλάδο.

Ακολουθεί η εξαγορά της AES Corp από την Global Infrastructure Partners της BlackRock και την EQT, με εταιρική αξία 33 δισ. δολ.

Συνολικά ανακοινώθηκαν 77 συμφωνίες στον τομέα της ενέργειας/εταιρειών κοινής ωφέλειας τους πρώτους πέντε μήνες του 2026, έναντι 157 συναλλαγών καθ’ όλο το 2025.

Επισημαίνεται ότι οι εξαγορές και συγχωνεύσεις στον αμερικανικό ενεργειακό τομέα καλύπτουν ρυθμιζόμενες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, παραγωγή φυσικού αερίου και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Γιατί αυτή η έκρηξη deals;

Η κατακόρυφη αύξηση των deals σε έναν αυστηρά ρυθμιζόμενο κλάδο καθοδηγείται από την προσπάθεια των εταιρειών να μεγεθυνθούν, ώστε να επωφεληθούν από την κατασκευή data centers, καθώς και από μια αυξανόμενη τάση αποεπένδυσης από μη βασικές δραστηριότητες για τη χρηματοδότηση της επέκτασής τους. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας έχουν προσελκύσει ιδιωτικά κεφάλαια είτε μέσω της πλήρους εξαγοράς περιουσιακών στοιχείων είτε μέσω μειοψηφικών επενδύσεων.

«Βλέπουμε μεγάλο ενδιαφέρον από private equity και επενδυτικά κεφάλαια υποδομών», δήλωσε ο Thomas Keefe, ανώτατο στέλεχος του τμήματος ενέργειας, επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της Deloitte στις ΗΠΑ. «Οι χρηματοοικονομικοί αγοραστές ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τις σταθερές ταμειακές ροές που μπορούν να προσφέρουν οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας», σημείωσε ο ίδιος.

Πρόσθεσε, ακόμη, ότι η έκρηξη της AI έχει μεταμορφώσει τις προοπτικές ανάπτυξης των επιχειρήσεων αυτών, με ορισμένες εταιρείες να προβλέπουν αύξηση εσόδων κατά 50% έως 100% μέσα στα επόμενα 5 έως 10 χρόνια.

Οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας πρέπει να συγκεντρώσουν δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια για την κατασκευή σταθμών ηλεκτροπαραγωγής και γραμμών μεταφοράς ενέργειας για την εξυπηρέτηση των data centers, προκειμένου να διευρύνουν την πελατειακή τους βάση. Ως ρυθμιζόμενα μονοπώλια, η βάση των πελατών τους είναι σε μεγάλο βαθμό γεωγραφικά περιορισμένη.

«Απαιτούνται τεράστιες κεφαλαιουχικές επενδύσεις, και το ερώτημα είναι ποιος θα τις πληρώσει. Η αύξηση της κλίμακας βγάζει απόλυτο νόημα», δήλωσε ο Alex Kania, αναλυτής του κλάδου στη BTIG.

Η αυξημένη ζήτηση για ενέργεια από τη δημιουργία εγκαταστάσεων που απαιτούνται για την αποθήκευση ενός συνεχώς αυξανόμενου όγκου δεδομένων έχει διαμορφώσει μια «φαινομενικά ασταμάτητη τάση», ανέφερε ο George Bilicic, παγκόσμιος επικεφαλής ενέργειας και υποδομών της Lazard.

Ωστόσο, ο Bilicic τόνισε ακόμη κάτι αξιοσημείωτο: ότι η άνοδος της ζήτησης ξεπερνά το AI. Οπως είπε, «ο εξηλεκτρισμός, η τάση επαναβιομηχάνισης, η άνοδος των ηλεκτρικών οχημάτων και η γενικότερη αύξηση της ζήτησης λόγω του ΑΕΠ παίζουν μεγάλο ρόλο. Επιπλέον, υπάρχει η ζήτηση από τους hyperscalers και τα data centers, αλλά ακόμη και χωρίς αυτήν, θα βλέπαμε ανάπτυξη πάνω από τον μέσο όρο».

Κόστος για τους καταναλωτές

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι η ραγδαία επιτάχυνση των συμφωνιών θα προσελκύσει επιπλέον έλεγχο από τις ρυθμιστικές αρχές, καώς εντείνονται οι ανησυχίες σε πολιτικό επίπεδο για το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος. Οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος έχουν αυξηθεί κατά 9% στις ΗΠΑ από πέρυσι κατά μέσο όρο, φτάνοντας το 15% στη Βιρτζίνια, όπου δραστηριοποιείται η Dominion.

Οι οργανώσεις προστασίας των καταναλωτών προειδοποιούν ότι οι συγχωνεύσεις και εξαγοερές στον κλάδο της ενέργειας ενδέχεται να αυξήσουν το κόστος για τους πολίτες ενισχύοντας τη μονοπωλιακή ισχύ των εταιρειών, επιτρέποντάς τους να επηρεάζουν τους ρυθμιστικούς κώδικες και να μετακυλίουν το κόστος στους καταναλωτές.

Σε όλη τη χώρα, πολιτικοί και από τα δύο μεγάλα κόμματα έχουν ασκήσει κριτική στις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας για το υψηλό κόστος.

Μεταξύ αυτών, η Elizabeth Warren, κορυφαίο στέλεχος των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Τραπεζικών Υποθέσεων της Γερουσίας, απέστειλε τη Δευτέρα επιστολές στις BlackRock, Blackstone Group, Brookfield Infrastructure Partners και KKR ζητώντας πληροφορίες για την ιδιοκτησία τους σε κέντρα δεδομένων και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας.

Τον περασμένο Δεκέμβριο, είχε πιέσει επίσης τις BlackRock και Blackstone για πληροφορίες σχετικά με τις εξαγορές τους στον κλάδο.

Τι απαντούν οι εταιρείες

Σημειώνεται ότι οι προηγούμενες προσπάθειες συγχώνευσης της NextEra με τη Hawaiian Electric και τη Duke Energy είχαν αποτύχει.

Ο κλάδος της ενέργειας και των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας υποστηρίζει ότι το μεγαλύτερο μέγεθος θα επιτρέψει στις εταιρείες να μειώσουν το κόστος και να μεταφέρουν τις οικονομίες κλίμακας στους καταναλωτές.

Στη Φλόριντα, όπου δραστηριοποιείται η θυγατρική της NextEra, Florida Power & Light, το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκε κατά 2% σε σχέση με πέρυσι, ενώ η εταιρεία ισχυρίζεται ότι οι πελάτες της πληρώνουν 19% λιγότερα σε σύγκριση με το 2019.

Ως «δέλεαρ» για τη συγκεκριμένη γιγαντιαία συγχώνευση, η NextEra πρόσφερε 25 δισ. δολ. σε πιστώσεις λογαριασμών για τους καταναλωτές στις περιοχές κάλυψης της Dominion.

Ωστόσο, οι υποστηρικτές των καταναλωτών στη Βιρτζίνια απορρίπτουν αυτό το επιχείρημα, δηλώνοντας ότι οι πιστώσεις αυτές θα εξαντληθούν γρήγορα, αφήνοντας τους καταναλωτές εκτεθειμένους σε μακροπρόθεσμους κινδύνους. «Υπάρχει μια έντονη αίσθηση ότι ο απλός κόσμος ζημιώνεται στη Βιρτζίνια», δήλωσε ο Brennan Gilmore, εκτελεστικός διευθυντής της Clean Virginia, μιας μη κερδοσκοπικής οργάνωσης κατά της διαφθοράς και πολιτικής επιτροπής.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
ΗΠΑ: Ρεκόρ συγχωνεύσεων και εξαγορών πυροδοτεί η ανάγκη για ενέργεια από data centers
World

Η ΑΙ πυροδοτεί ρεκόρ deals στον κλάδο της ενέργειας
Κίνα: Διευρύνει τη «μαύρη λίστα» με ιαπωνικές εταιρείες
World

Κλιμακώνει τον εμπορικό πόλεμο με την Ιαπωνία η Κίνα
Sephora: Εισάγει «ήσυχες ώρες» στα καταστήματα για μια πιο ήρεμη εμπειρία αγορών
Business

Καταστήματα... εκκλησίες: Η Sephora αλλάζει το shopping
Γκαουντί: Γιατί τον μελετούν στις σχολές management – Η σημασία του οράματος στην ηγεσία
World

Πώς ο Γκαουντί δίνει μαθήματα ηγεσίας
Pokémon: Οι συλλογές σπάνιων καρτών μεταμορφώθηκαν σε assets εκατομμυρίων
World

Όταν τα Pokémon μεταμορφώνονται σε… χαρτοφυλάκιο μετοχών
Fed: Η υπόθεση Κουκ και η σκιά Τραμπ πάνω από τον Κέβιν Γουόρς
World

Νέα δοκιμασία για τον Κέβιν Γουόρς και την ανεξαρτησία της Fed

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
90η ΔΕΘ: Μέτρα για τους μικρομεσαίους σχεδιάζει το Μαξίμου
Economy

Με το βλέμμα στους μικρομεσαίους το «καλάθι» της ΔΕΘ

Τα σενάρια για μέτρα στην 90η ΔΕΘ - Αλλαγές στη φορολογία των ΜμΕ, στο τέλος επιτηδεύματος και στην προκαταβολή φόρου

Ντίνος Σιωμόπουλος
Ελληνικά νοικοκυριά: Αυξήθηκε 23% ο πλούτος αλλά η σύγκλιση αργεί
Economy

Ανεβαίνει ο πλούτος των νοικοκυριών, αλλά η σύγκλιση δεν ήρθε…

Ο πλούτος για τα ελληνικά νοικοκυριά σύμφωνα με την ΕΚΤ ανήλθε στα 117.936 ευρώ – Παραμένει χαμηλότερος από τα επίπεδα προ της οικονομικής ύφεσης

Αναστάσιος Μαντικίδης
Αλλαγή ηγεσίας στις αμερικανικές μετοχές
Financial Times

Αλλαγή ηγεσίας στις αμερικανικές μετοχές

Μια αγορά που αναζητά κατεύθυνση

Robert Armstrong
Νόμος Κατσέλη: Τα άτοκα δάνεια και η πιθανή επόμενη μάχη
Economy

Τα άτοκα δάνεια του ν. Κατσέλη και η πιθανή επόμενη μάχη

Ο Νόμος Κατσέλη περιλαμβάνει και οφειλέτες που μένουν εκτός της τελευταίας ρύθμισης με βάση την απόφαση του Αρείου Πάγου

Αγης Μάρκου
Reformation: Αύξηση πωλήσεων και IPO για την αγαπημένη της Τέιλορ Σουίφτ
World

Reformation: Αύξηση πωλήσεων και IPO για την αγαπημένη της Τέιλορ Σουίφτ

Η Reformation υποβάλλει αίτηση για δημόσια εγγραφή, επισημαίνοντας 20 συνεχόμενα τρίμηνα διψήφιας ανάπτυξης

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Τουρισμός: Ρεκόρ αεροπορικών αφίξεων παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή
Τουρισμός

Αντέχει στις αναταράξεις ο τουρισμός – Οι προορισμοί που σπάνε τα κοντέρ

Ανθεκτικός ο ελληνικός τουρισμός παρά τις γεωπολιτικές αναταράξεις - Ποιες περιοχές της χώρας «ξεχωρίζουν»

Λάμπρος Καραγεώργος
Επενδύσεις: Τα σύγχρονα εργαλεία που κάνουν τη διαφορά
Business

Πώς θα τονωθούν οι επενδύσεις - Τι προτείνουν οι βιομήχανοι [γράφημα]

Τα παραδείγματα από τη διεθνή εμπειρία που ενθαρρύνουν τις επενδύσεις και βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα

Μαρία Σιδέρη
Flip.gr: Ισχυρή ανάπτυξη τζίρου και πάνω από 30.000 νέοι πελάτες το 2025
Τεχνολογία

Ρεκόρ για τη Flip.gr το 2025 με άλμα τζίρου και αύξηση πελατών

Η πλατφόρμα Flip.gr κατέγραψε αύξηση τζίρου 92% και ενίσχυσε σημαντικά τη θέση της στην ελληνική αγορά ανακατασκευασμένων συσκευών

Γιώργος Πολύζος
Περισσότερα από World
ΗΠΑ: Ρεκόρ συγχωνεύσεων και εξαγορών πυροδοτεί η ανάγκη για ενέργεια από data centers
World

Η ΑΙ πυροδοτεί ρεκόρ deals στον κλάδο της ενέργειας

Οι επενδύσεις σε data centers στις ΗΠΑ ανήλθαν σε 151,5 δισ. δολ., ποσό υπερδιπλάσιο από τα 68,7 δισ. δολ. που είχαν ανακοινωθεί κατά την ίδια περίοδο πέρυσι

Τεχνητή νοημοσύνη: Γιατί τα μεγάλα εργαστήρια AI προσλαμβάνουν… φιλοσόφους;
Tεχνητή νοημοσύνη

Γιατί τα εργαστήρια AI προσλαμβάνουν... φιλοσόφους;

Από τη σωκρατική μέθοδο και τη δεοντολογία έως τα «καταστατικά» των μοντέλων, η φιλοσοφία γίνεται κρίσιμο εργαλείο για την ασφάλεια και την ηθική στην τεχνητή νοημοσύνη

Γιώργος Πολύζος
ESET: Κίνδυνοι για την υγεία και τα προσωπικά δεδομένα από τα AI chatbot
Tεχνητή νοημοσύνη

Κίνδυνοι για υγεία και προσωπικά δεδομένα από τα AI chatbot

Η ESET προειδοποιεί ότι τα AI chatbots δεν είναι έτοιμα να υποκαταστήσουν γιατρούς, ενώ η κοινοποίηση ευαίσθητων ιατρικών πληροφοριών μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά ζητήματα ιδιωτικότητας

Salesforce: Το agentic AI μετασχηματίζει την εμπειρία εξυπηρέτησης πελατών
Tεχνητή νοημοσύνη

Η Τεχνητή Νοημοσύνη κερδίζει έδαφος στην εξυπηρέτηση πελατών

Διεθνής έρευνα της Salesforce δείχνει ότι οι AI agents γίνονται πλέον βασικό εργαλείο για την εξυπηρέτηση πελατών και την εμπειρία χρήστη.

Google: Περιορίζει τη χρήση των μοντέλων Gemini AI από την Meta
Tεχνητή νοημοσύνη

Φρένο στα μοντέλα Gemini της Meta βάζει η Google

Πού οδήγησαν τη Google και τη Meta οι αναγκαστικοί περιορισμοί στην υπολογιστική ισχύ

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
PeopleCert: Σχέδιο για Παγκόσμιο Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένης Γνώσης
Business

Νικολαΐδης (PeopleCert): Το μεγάλο στοίχημα είναι η διακυβέρνηση της ΑΙ

Ο Βύρων Νικολαΐδης προαναγγέλλει την πρώτη διεθνή πιστοποίηση AI Governance - Εξηγεί γιατί οι δεξιότητες θα αποκτήσουν μεγαλύτερη αξία από τα παραδοσιακά πτυχία

Γιώργος Μανέττας
Τεχνητή Νοημοσύνη: Εκτός ελέγχου το κόστος για τις επιχειρήσεις – Οι λογαριασμοί που προκαλούν πονοκέφαλο
Tεχνητή νοημοσύνη

Η νέα «βόμβα» της ΑΙ: Οι λογαριασμοί που τρομάζουν

Η Τεχνητή Νοημοσύνη και η μαζική υιοθέτηση AI agents εκτοξεύει το κόστος, λέει ο Economist – Γιατί οι τεχνολογικοί κολοσσοί βάζουν όρια – Πως επιχειρεί να διαχειριστούν τις δαπάνες

Latest News
ΔΕΔΔΗΕ: Δημιουργεί νέο ηλεκτρικό χώρο για τις ΑΠΕ
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - ΑΠΕ

Ο ΔΕΔΔΗΕ δημιουργεί νέο ηλεκτρικό χώρο για τις ΑΠΕ

Ο ΔΕΔΔΗΕ ολοκληρώνει το μεγαλύτερο πρόγραμμα ενίσχυσης ισχύος Υποσταθμών 150/20kV στην Ελλάδα

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ήπια ανοδικά η αγορά – Βγαίνουν αγοραστές στις τράπεζες
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ήπια ανοδικά το ΧΑ, βγαίνουν αγοραστές στις τράπεζες

Το πυκνό σε γεωπολιτικές εξελίξεις Σαββατοκύριακο έχει επιβαρύνει το κλίμα στις αγορές, με τη Λ. Αθηνών να ανοίγει θετικά

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΗΠΑ: Ρεκόρ συγχωνεύσεων και εξαγορών πυροδοτεί η ανάγκη για ενέργεια από data centers
World

Η ΑΙ πυροδοτεί ρεκόρ deals στον κλάδο της ενέργειας

Οι επενδύσεις σε data centers στις ΗΠΑ ανήλθαν σε 151,5 δισ. δολ., ποσό υπερδιπλάσιο από τα 68,7 δισ. δολ. που είχαν ανακοινωθεί κατά την ίδια περίοδο πέρυσι

ΑΑΔΕ: Ψηφιακό αποδεικτικό είσπραξης με ένα κλικ από την 1η Ιουλίου
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Ψηφιακό αποδεικτικό με ένα κλικ - Τι αλλάζει από 1η Ιουλίου

Ποιους αφορά το ψηφιακό αποδεικτικό είσπραξης - Η διαδικασία, η ασφάλεια και η ταυτοποίηση των συναλλαγών

ΚΕΟΣΟΕ: Συνεχίζονται οι πλειστηριασμοί στους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς για κόκκινα δάνεια
AGRO

Συνεχίζονται οι πλειστηριασμοί στους Συνεταιρισμούς για κόκκινα δάνεια

«Όμηροι» παραμένουν οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, αναφέρει η ΚΕΟΣΟΕ

Νόμος Κατσέλη: Γιατί η Moody’s δεν ανησυχεί για το κόστος στις τράπεζες
Economy

Νόμος Κατσέλη: Γιατί η Moody's δεν ανησυχεί για το κόστος στις τράπεζες

Διαχειρίσιμο το κόστος από τον επανυπολογισμό των τόκων στα δάνεια του νόμου Κατσέλη για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Υποτονικές κινήσεις, επανήλθαν οι γεωπολιτικές ανησυχίες
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Υποτονικές κινήσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Οι διεθνείς αγορές παραμένουν επιφυλακτικές μετά τις νέες στρατιωτικές επιθέσεις που αντάλλαξαν ΗΠΑ και Ιράν το σαββατοκύριακο

Κίνα: Διευρύνει τη «μαύρη λίστα» με ιαπωνικές εταιρείες
World

Κλιμακώνει τον εμπορικό πόλεμο με την Ιαπωνία η Κίνα

Στις εταιρείες που προστέθηκαν στη λίστα ελέγχου εξαγωγών από την Κίνα περιλαμβάνονται θυγατρικές της Mitsubishi Electric και της Mitsubishi Heavy Industries

RWE – ΔΕΗ: Σε πλήρη λειτουργία φωτοβολταϊκά σχεδόν 1 GW στη Δυτική Μακεδονία
Business

RWE – ΔΕΗ: Σε πλήρη λειτουργία φωτοβολταϊκά σχεδόν 1 GW στη Δυτική Μακεδονία

Σε λειτουργία βρίσκονται τα εννέα μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα της RWE και της ΔΕΗ, συνολικής ισχύος 930 MWp (884 MWac)

Ακίνητα: Αυξάνονται οι τιμές σε γραφεία και καταστήματα υψηλών προδιαγραφών [πίνακες]
Ακίνητα

Οι χρυσοί δρόμοι του εμπορίου - Ποια ακίνητα ανεβαίνουν [πίνακες]

Τι αποκαλύπτουν οι τιμές στα ακίνητα - Η οικοδομική δραστηριότητα και οι προσδοκίες αγοράς

Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα, άλμα για την Baidu
Ασία

Μικτά πρόσημα στις αγορές της Ασίας, άλμα για την Baidu

Ισχυρή άνοδο, άνω του 7%, σημείωσαν οι μετοχές της Baidu που διαπραγματεύονται στο Χονγκ Κονγκ

Alpha Bank: Έγκριση για μέρισμα – Στα 0,062 ανά μετοχή
Τράπεζες

Alpha Bank: Έγκριση για μέρισμα – Στα 0,062 ανά μετοχή

Το συνολικό ποσό της διανομής της Alpha Bank ανέρχεται σε 259.393.285,09 ευρώ

Φυσικό αέριο: Σε χαμηλό 15ετίας τα αποθέματα στην Ευρώπη – Φόβοι για ανατιμήσεις
Φυσικό αέριο

Σε χαμηλό 15ετίας τα αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη

Η πληρότητα σε φυσικό αέριο στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης εκτιμάται ότι θα ανέλθει μόλις στο 76% στο τέλος της περιόδου αναπλήρωσης

ΕΕ: Στρατηγική για τη βιώσιμη κτηνοτροφία
AGRO

Στρατηγική για τη βιώσιμη κτηνοτροφία

Η νέα στρατηγική της ΕΕ θα αναγνωρίζει ότι η βιώσιμη κτηνοτροφία είναι λύση για την αντιμετώπιση των οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών προκλήσεων

Bitcoin: Κάτω από τα 60.000 δολ. – Επιφυλακτικοί οι αναλυτές
Crypto

Κάτω από τα 60.000 δολ. το Bitcoin - Επιφυλάξεις για περαιτέρω πτώση

Οι αναλυτές παραμένουν επιφυλακτικοί και προβλέπουν περαιτέρω πτώση της τιμής του Bitcoin

Γαλαξίας: Μείωση κερδών το 2025 – Μηδενικός δανεισμός για 55η χρονιά
Business

Γαλαξίας: Μείωση κερδών το 2025 – Μηδενικός δανεισμός για 55η χρονιά

Η διαχείριση της αλυσίδας Γαλαξίας είναι εξαιρετικά νοικοκυρεμένη, παρά την υποχώρηση στα κέρδη και τη μείωση στα διαθέσιμα

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies