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Data centers: Ποιες εταιρείες επωφελούνται από τη «δίψα» σε υποδομές για ΑΙ

Μοχλός ανάπτυξης είναι για πολλές εταιρείες από τον κλάδο του κλιματισμού, των οπτικών ινών και των κατασκευών τα data centers - Θα κρατήσει η «επενδυτική» ευφορία;

World 09.06.2026, 22:15
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Data centers: Ποιες εταιρείες επωφελούνται από τη «δίψα» σε υποδομές για ΑΙ
Επιμέλεια Κωνσταντίνος Δημητρίου

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Στον «χορό» των data centers εχουν μπει πολλές εταιρείες που μέχρι πρότινος δραστηριοποιούνταν στους τομείς της βιομηχανίας, της ενέργειας και των εξορύξεων, θεωρώντας ότι οι επενδύσεις στις υποδομές για την AI συνιστούν νέα… «φλέβα χρυσού» και μπορούν να τους αποφέρουν υπεραπόδοση.

Περισσότερες από 200 εισηγμένες εταιρείες —από κατασκευαστές κινητήρων τζετ μέχρι συστημάτων κλιματισμού— που συνδέονται με τις εφοδιαστικές αλυσίδες για κέντρα δεδομένων ή ημιαγωγούς, έχουν υπεραποδώσει έναντι του δείκτη MSCI World Index, ο οποίος σημείωσε άνοδο άνω του 21% κατά το έτος που έληξε στις 9 Ιουνίου, σύμφωνα με έρευνα των Financial Times.

Οι εταιρείες που επωφελούνται περιλαμβάνουν την Caterpillar, η οποία προμηθεύει γεννήτριες για κέντρα δεδομένων, τη γερμανική  Hochtief, η οποία θα εισέλθει στον δείκτη Dax αργότερα αυτόν τον μήνα, και την Nucor.

Εν τω μεταξύ, η τιμή της μετοχής της Ford Motors σημείωσε άνοδο κατά ένα πέμπτο τον Μάιο, μετά την ανακοίνωση ότι θα αναπροσανατολίσει την παραγωγή της, ώστε να επικεντρωθεί σε συστήματα αποθήκευσης ενέργειας.

Στα ύψη η ανάγκη για υποδομές AI

Όπως αναφέρουν οι FT, οι επενδυτές που επιθυμούν να αξιοποιήσουν το… τσουνάμι της τεχνητής νοημοσύνης βάζουν στο «ραντάρ» τους εταιρείες που μπορούν να στηρίξουν τις τεράστιες υποδομές που απαιτούνται για να εξυπηρετήσουν την «κούρσα» των κολοσσών, όπως οι Alphabet, Microsoft, Amazon, Meta και Oracle.

«Είναι μια πολύ συναρπαστική στιγμή για τον κλάδο», δήλωσε ο Alex Cordovil, αναλυτής στην Dell’Oro.

«Βλέπουμε πολλούς από αυτούς τους βιομηχανικούς παίκτες να χρειάζεται να προσαρμοστούν για να καλύψουν τις ανάγκες της ΑΙ, με πολλές από αυτές τις εταιρείες να είναι άνω των 100 ετών. Οπότε είναι αρκετά αναζωογονητικό να βλέπουμε ότι τους προσδίδει περισσότερο δυναμισμό», πρόσθεσε.

Υπήρξε μια «έντονη επιτάχυνση» στη ζήτηση για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης τους τελευταίους έξι μήνες, εξήγησε στους FT ο George Featherstone, αναλυτής ευρωπαϊκών βιομηχανικών προϊόντων στην Barclays.

Το αποτέλεσμα ήταν ότι τα τμήματα κέντρων δεδομένων πολλών εταιρειών παρουσίαζαν τριψήφια αύξηση παραγγελιών σε ετήσια βάση, πρόσθεσε.

Data centers

Data centers: Οι ευνοημένοι από τη ζήτηση

Τα κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης είναι ιδιαίτερα περίπλοκα όσον αφορά τη μηχανική και την κατασκευή. Για παράδειγμα, οι servers τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να είναι πιο στενά συνδεδεμένοι μεταξύ τους, αυξάνοντας την ανάγκη για προηγμένη καλωδίωση.

Αυτό ωθεί τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες να αναζητούν πιο εξειδικευμένους προμηθευτές.

Ως εκ τούτου, οι μετοχές της Corning, της 175χρονης εταιρείας που εφήυρε το γυαλί Pyrex και σήμερα προμηθεύει οθόνες για τα iPhone της Apple, έχουν αυξηθεί περισσότερο από 270% τον τελευταίο χρόνο. Προηγήθηκε η υπογραφή συμφωνιών με την Meta και την Nvidia για την προμήθεια καλωδίων οπτικών ινών σε κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης, αναφέρουν οι FT.

Απαραίτητα για τη λειτουργία των data centers είναι και τα συστήματα κλιματισμού καθώς και η υγρή ψύξη.

Τον τελευταίο χρόνο, οι μετοχές της κατασκευάστριας εταιρείας κλιματιστικών Comfort Systems USA έχουν αυξηθεί κατά 260%, ενώ η Schneider Electric αγόρασε μερίδιο στην Motivair, εταιρεία εξειδικευμένη στην υγρή ψύξη κέντρων δεδομένων, έναντι 850 εκατ. δολαρίων τον Οκτώβριο του 2024.

Πόσο θα κρατήσει η επενδυτική «ευφορία»;

Το ερώτημα αυτό γίνεται ιδιαιτέρως κρίσιμο στο μέτρο που η τεράστια ζήτηση για υποδομές και υλικά προέρχεται μόλις από μια «χούφτα» εταιρειών. Τι θα γίνει, δηλαδή, σε περίπτωση που η ζήτηση σταδιακά επιβραδυνθεί;

Η Bain & Company έχει εκτιμήσει ότι η βιομηχανία τεχνολογίας θα πρέπει να παραγάγει έσοδα από την ΑΙ ύψους 2 τρισ. δολαρίων ετησίως, ώστε να μπορέσει να δικαιολογήσει τις τρέχουσες τάσεις δαπανών για data centers, σύμφωνα με τους Financial Times.

Την περασμένη εβδομάδα ο ΟΟΣΑ προειδοποίησε για την πιθανότητα αναπροσαρμογής της τιμής της αγοράς των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης, σε περίπτωση που ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν συνεχιστεί.

Όπως αναφέρει η έρευνα, «οι κρίσεις στις τιμές της ενέργειας ή οι ελλείψεις ενέργειας που σχετίζονται με το σενάριο παρατεταμένης διακοπής θα αυξήσουν το λειτουργικό κόστος των κέντρων δεδομένων και θα περιορίσουν την προμήθεια κρίσιμου υλικού που χρησιμοποιείται στα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης». Έπειτα, η κλιμάκωση της σύγκρουσης θα μπορούσε να μειώσει την ικανότητα κατασκευής μεγάλης κλίμακας υποδομών.

Πάντως οι περισσότερες εταιρείες είναι αισιόδοξες και πιστεύουν ότι ο κύκλος επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη ήρθε για να μείνει.

Για παράδειγμα, η Schneider Electric δήλωσε στους FΤ ότι τα κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης αποτελούν «βασικό μοχλό ανάπτυξης» για την εταιρεία, ενώ ο επικεφαλής κέντρων δεδομένων της Siemens, Ciaran Flanagan, ανέφερε ότι η ζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη συνιστά μια «μακροπρόθεσμη, διαρθρωτική αναπτυξιακή τάση και όχι έναν βραχυπρόθεσμο κύκλο».

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