Data centers: Οι συμφωνίες νέων υποδομών προσελκύουν δισ. παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις

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Οι συμφωνίες στον τομέα των data centers αντέχουν στη θύελλα των γεωπολιτικών εντάσεων και προσελκύουν χρηματοδότηση ύψους δισεκατομμυρίων, παρά την επιφυλακτικότητα ορισμένων επενδυτών όσον αφορά τη στήριξη συγκεκριμένων παρόχων υπηρεσιών.

Οι επενδυτές έχουν διοχετεύσει 58 δισ. δολάρια σε χρηματοδότηση για 42 συμφωνίες κέντρων δεδομένων μέχρι στιγμής φέτος, έναντι 34 δισ. δολαρίων για 34 συμφωνίες την ίδια περίοδο του 2025, σύμφωνα με την Dealogic.

Υπάρχουν σχεδόν 850 κέντρα δεδομένων υπό κατασκευή παγκοσμίως, συνολικής αξίας περίπου 7 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με τη συμβουλευτική εταιρεία Oxford Economics. Οι ΗΠΑ και η Κίνα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, με 228 και 98 έργα σε εξέλιξη αντίστοιχα.

«Τα κέντρα δεδομένων έχουν μετατραπεί σε έμμεσο πεδίο μάχης για τη γεωπολιτική επιρροή»

Μεταξύ των πρόσφατων συναλλαγών περιλαμβάνονται τα σχέδια της DayOne, με έδρα τη Σιγκαπούρη, να επενδύσει 1,2 δισ. ευρώ σε ένα νέο κέντρο δεδομένων στο Λάχτι της Φινλανδίας και να συνεργαστεί με τη φινλανδική εταιρεία Hyperco σε μια άλλη τοποθεσία στο Κούβολα, ενώ στη Νορβηγία η Green Mountain εξασφάλισε ένα πακέτο χρηματοδότησης ύψους 371 εκατ. ευρώ το 2025.

Ωστόσο, ορισμένοι επενδυτές επιδεικνύουν επιφυλακτικότητα όσον αφορά την επένδυση κεφαλαίων στον τομέα αυτό, παρά την ραγδαία αύξηση της ζήτησης για την ψηφιακή υποδομή που απαιτείται για την υποστήριξη της τεχνητής νοημοσύνης και του cloud computing.

«Τα κέντρα δεδομένων έχουν μετατραπεί σε έμμεσο πεδίο μάχης για τη γεωπολιτική επιρροή», δήλωσε στους Financial Times η Κίρστι Μπαρνς, εταίρος της δικηγορικής εταιρείας Simmons & Simmons. Καθώς ο αγώνας για την τεχνητή νοημοσύνη διοχετεύει παγκόσμιο κεφάλαιο προς την ψηφιακή υποδομή, τα κέντρα δεδομένων θεωρούνται πλέον στρατηγικά περιουσιακά στοιχεία και αξιολογούνται όλο και περισσότερο υπό το πρίσμα της επενδυτικής αξιολόγησης και της κυριαρχίας επί των δεδομένων, πρόσθεσε.

Ορισμένοι επενδυτές έδειξαν επιφυλάξεις όσον αφορά το φινλανδικό έργο της DayOne και τη νορβηγική συμφωνία της Green Mountain, λόγω του γεγονότος ότι η TikTok ή η μητρική της εταιρεία ByteDance, με έδρα το Πεκίνο, είναι ενοικιαστές στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις, σύμφωνα με πηγές των Financial Times.

Ο τεχνολογικός γίγαντας Alibaba, μια κινεζική εταιρεία με μακρόχρονη παρουσία, θεωρείται σταθερός και δημοφιλής ενοικιαστής

Η παρουσία των εταιρειών αυτών οδήγησε ορισμένους πιθανούς δανειστές να αρνηθούν να επενδύσουν, λόγω ανησυχιών για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και της επιφυλακτικότητας που προκαλεί η απρόβλεπτη φύση των σχέσεων με την Κίνα.

Η ανησυχία αυτή μπορεί να είναι αμοιβαία. Όταν η Green Mountain προσπαθούσε να εξασφαλίσει χρηματοδότηση το 2024, η ByteDance, ένας από τους ενοικιαστές της, είχε ορίσει ως προϋπόθεση να μην συμμετέχουν Αμερικανοί επενδυτές ή τράπεζες, πάντα σύμφωνα με τους Financial Times.

Ορισμένοι διεθνείς επενδυτές ήταν επίσης επιφυλακτικοί ως προς τη σύναψη συμφωνίας λόγω των γεωπολιτικών εντάσεων με την Κίνα.

Ωστόσο, επιτεύχθηκε συμφωνία για ένα πακέτο χρηματοδότησης, με επικεφαλής την Macquarie Capital Principal Finance, στην οποία προσχώρησαν η ιαπωνική τράπεζα Nomura, η γερμανική επενδυτική εταιρεία Patrizia και η Kommunalkredit, ένας αυστριακός επενδυτής στον τομέα των υποδομών.

Ένας επενδυτής ανέφερε στους Fianancial Times ότι, λόγω της ζήτησης, οι ιδιοκτήτες κέντρων δεδομένων συχνά βρίσκονται αντιμέτωποι με το δίλημμα να επιλέξουν μεταξύ μιας ενδεχομένως πιο επικερδούς προσφοράς από έναν κινεζικό ενοικιαστή ή της φαινομενικά ασφαλέστερης επιλογής ενός αμερικανικού ομίλου υπηρεσιών cloud.

H Γαλλία ξεκίνησε έρευνα για να διαπιστώσει εάν η εφαρμογή παρέλειψε να ελέγξει εγκληματικές δραστηριότητες

Ορισμένες εταιρείες έχουν επίσης αποδειχθεί λιγότερο αμφιλεγόμενες. Ο τεχνολογικός γίγαντας Alibaba, μια κινεζική εταιρεία με μακρόχρονη παρουσία, θεωρείται σταθερός και δημοφιλής ενοικιαστής για τους επενδυτές, όπως ανέφεραν αρκετοί δανειστές στους FT.

Εν τω μεταξύ, η Switch Datacenters στις Κάτω Χώρες προσπαθεί εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο να εξασφαλίσει νέα χρηματοδότηση για ένα κέντρο δεδομένων στα περίχωρα του Άμστερνταμ. Ωστόσο, έχει συναντήσει αντίσταση από τους επενδυτές, δεδομένου ότι η επιχείρηση έχει ως έναν από τους ενοικιαστές της την εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Οι πιθανοί δανειστές έχουν εκφράσει ανησυχίες σχετικά με τους φερόμενους δεσμούς του ιδιοκτήτη της εφαρμογής με τη Ρωσία, καθώς και για τον έλεγχο του περιεχομένου της εφαρμογής και το ποιοι χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της.

Πριν από δύο χρόνια, η Γαλλία ξεκίνησε έρευνα για να διαπιστώσει εάν η εφαρμογή παρέλειψε να ελέγξει εγκληματικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της διακίνησης ναρκωτικών και της τρομοκρατίας.

Η ESR Group, μια εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Switch σχετικά με μια πιθανή συμφωνία, η οποία θα μπορούσε να περιλαμβάνει τη χορήγηση δανείου ή την εισφορά κεφαλαίου, σύμφωνα με ορισμένες από τις πηγές.

Η μίσθωση του Telegram μπορεί να καταγγελθεί μέσα στα επόμενα χρόνια και να βρεθεί νέος μισθωτής, γεγονός που καθησύχασε τις αρχικές ανησυχίες της εταιρείας σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας, καταλήγει το δημοσίευμα των Financial Times.