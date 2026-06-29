Σέφκοβιτς: Θέλει αποτελέσματα στις εμπορικές διαπραγματεύσεις με Κίνα έως τον Οκτώβριο

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Ο επίτροπος της ΕΕ για το εμπόριο, Μάρος Σέφκοβιτς, ο οποίος συναντήθηκε με τον υπουργό Εμπορίου της Κίνας, Γουάνγκ Γουεντάο, στις Βρυξέλλες τη Δευτέρα, δήλωσε ότι επιθυμεί οι εμπορικές συνομιλίες να αποφέρουν απτά αποτελέσματα έως τον Οκτώβριο, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης επίσκεψής του στο Πεκίνο.

Ο Σέφκοβιτς επέμεινε ότι η ΕΕ επιθυμεί οι συνομιλίες να ασχοληθούν με το διευρυνόμενο εμπορικό έλλειμμα

Οι συνομιλίες ήταν «εντατικές, στοχευμένες και εποικοδομητικές», δήλωσε στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα, προσθέτοντας ότι οι δύο εθνικές αντιπροσωπείες θα συνεχίσουν τις συζητήσεις κατά τη διάρκεια του βράδυ.

«Πιστεύουμε ότι από τώρα μέχρι τον Οκτώβριο, οι ομάδες μας έχουν αρκετό χρόνο για να επιτύχουν απτά αποτελέσματα», είπε. Ο Γουάνγκ τον προσκάλεσε να επισκεφθεί το Πεκίνο τον Οκτώβριο.

Progress is built one conversation at a time. With Minister Wang Wentao, we’ve launched the 🇪🇺🇨🇳 Trade and Investment Consultations to tackle priority issues: trade and investment balancing, export controls, IPR. The work intensifies. I’ll be in Beijing in October to assess it. pic.twitter.com/jpGAG9HaWO — Maroš Šefčovič🇪🇺 (@MarosSefcovic) June 29, 2026

Σέφκοβιτς για διευρυνόμενο εμπορικό έλλειμμα

Ο Σέφκοβιτς επέμεινε ότι η ΕΕ επιθυμεί οι συνομιλίες να ασχοληθούν με το διευρυνόμενο εμπορικό έλλειμμα.

«Οι εξαγωγές της Κίνας προς την ΕΕ συνεχίζουν να αυξάνονται, ενώ το μερίδιο αγοράς μας στην Κίνα συνεχίζει να συρρικνώνεται. Αυτή η τάση δεν είναι βιώσιμη και η διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης δεν αποτελεί επιλογή», ανέφερε.

Είπε ότι οι δύο πλευρές συνέστησαν ομάδες εργασίας για να συζητήσουν το εμπορικό ισοζύγιο, τους ελέγχους στις εξαγωγές, την πνευματική ιδιοκτησία και τη μεταρρύθμιση του ΠΟΕ.

Οι διαβεβαιώσεις που έδωσε η Κίνα ότι οι έλεγχοι στις σπάνιες γαίες δεν θα διαταράξουν τις αλυσίδες εφοδιασμού της ΕΕ είναι θετικές, πρόσθεσε.

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζήτησαν από την Επιτροπή, η οποία διαχειρίζεται τις εμπορικές σχέσεις της Ένωσης, να επιτύχει αποτελέσματα από τον διάλογο με την Κίνα, καθώς το εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας έναντι της ΕΕ έφτασε τα 360,6 δισ. ευρώ το 2025, σημειώνοντας αύξηση 15% σε σχέση με το 2024. Το πλεόνασμα αυξήθηκε κατά 10% τους πρώτους τέσσερις μήνες του τρέχοντος έτους.