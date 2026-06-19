ΕΕ: Καθυστερεί την εμπορική αντιπαράθεση με την Κίνα

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Τον διάλογο αντί για εμπορικό πόλεμο επέλεξε η ΕΕ απέναντι στην Κίνα, σε μια σύνοδο κορυφής που αποκάλυψε τις διαιρέσεις εντός της Ένωσης σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των φθηνών εισαγωγών από το Πεκίνο που έχουν διαβρώσει την ευρωπαϊκή βιομηχανική παραγωγή και έχουν κοστίσει εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας.

Παρά την μαχητική ρητορική πριν από τη συνάντηση στις Βρυξέλλες, οι 27 ηγέτες επέλεξαν τον διάλογο αντί για άμεση δράση για να αντιμετωπίσουν αυτό που ονόμασαν «παγκόσμιες μακροοικονομικές ανισορροπίες».

Οι ηγέτες ζήτησαν μια «ευρωπαϊκή απάντηση βασισμένη σε δύο πυλώνες: στην ευρωπαϊκή ενότητα και στον διάλογο με τους κύριους οικονομικούς μας εταίρους», δήλωσε στους Financial Times αξιωματούχος της ΕΕ.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, παρουσίασε μια σκληρή οικονομική εικόνα κατά τη διάρκεια δείπνου την Πέμπτη, η οποία έδειξε μείωση των εξαγωγών της ΕΕ και αύξηση των κινεζικών εισαγωγών, με ένα έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο αγαθών που έχει φτάσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την ημέρα. Πίεσε για νέα εργαλεία για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Ο αξιωματούχος δήλωσε ότι οι ηγέτες έδωσαν εντολή στην φον ντερ Λάιεν να «συνεχίσει να συμμετέχει σε έναν εποικοδομητικό διάλογο με τους κύριους οικονομικούς μας εταίρους», τονίζοντας «ότι ο διάλογος πρέπει να αποφέρει αποτελέσματα».

Δεύτερον, θα πρέπει να «αναπτύξει και τελικά να συμπληρώσει την εργαλειοθήκη στον τομέα της εμπορικής άμυνας και της βιομηχανικής πολιτικής», ανέφεραν.

Το Λαϊκό Κόμμα κυριαρχεί στη Σύνοδο Κορυφής

Καθώς ξεκίνησε η σύνοδος κορυφής, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα της φον ντερ Λάιεν, η κεντροδεξιά ομάδα που είναι η μεγαλύτερη της ΕΕ, δήλωσε ότι «δεν θα δεχτεί την άδικη παρέμβαση της Κίνας στην αγορά» και κάλεσε την Επιτροπή να αναβαθμίσει τα «υφιστάμενα εργαλεία εμπορικής άμυνας».

Ο Γερμανός Καγκελάριος Μερτς, η φον ντερ Λάιεν και 10 άλλοι ηγέτες υπέγραψαν τη δήλωση, η οποία απαιτούσε από την ΕΕ «να σταματήσει την αφέλεια απέναντι στις μακροπρόθεσμες φιλοδοξίες της Κίνας».

Η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Πολωνία και η Ολλανδία ζήτησαν αυτή την εβδομάδα νέα εργαλεία που θα αύξαναν τους δασμούς και τις ποσοστώσεις και θα υποχρέωναν τις εταιρείες να βρουν εναλλακτικές πηγές κρίσιμων εισροών, αφού η Κίνα περιόρισε τις εξαγωγές ορισμένων σπάνιων γαιών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή προϊόντων όπως αυτοκίνητα και ανεμογεννήτριες.

Ωστόσο, η Ισπανία αντιτάχθηκε σε οποιαδήποτε νέα μέτρα, σύμφωνα με κυβερνητικό αξιωματούχο, και ο Μερτς ήταν πιο επιφυλακτικός κατά τη διάρκεια της συζήτησης στο δείπνο.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε στους δημοσιογράφους κατά την άφιξή του στη σύνοδο κορυφής ότι η Κίνα είναι ένας «πιθανός σύμμαχος».

«Είμαστε ακόμα μακριά από μια συμφωνία για νέα μέσα. Οι συνομιλίες απλώς δεν έχουν ωριμάσει ακόμη», δήλωσε ένας κυβερνητικός αξιωματούχος της ΕΕ.

Αμφιθυμία εντός ΕΕ

«Τον Νοέμβριο, μιλούσαμε για το πόσο απαράδεκτη ήταν η κατάσταση στην Κίνα και πώς έπρεπε να αναλάβουμε δράση», δήλωσε ένας ανώτερος διπλωμάτης της ΕΕ που συμμετείχε στη σύνοδο κορυφής. «Και να ‘μαστε πάλι εδώ, μιλώντας για το ίδιο πράγμα».

«Οι ηγέτες έδωσαν στην Επιτροπή σαφή εντολή να αναπτύξει πρόσθετα μέσα εμπορικής άμυνας για την προστασία των αγορών της από τις επιδοτούμενες εισαγωγές», δήλωσε ένας άλλος Ευρωπαίος διπλωμάτης.

Αρκετοί διπλωμάτες δήλωσαν στους FT ότι ορισμένα κράτη μέλη προτίμησαν να μειώσουν την εξάρτησή τους από την Κίνα πριν επιβάλουν δασμούς, φοβούμενοι αντίποινα. Αφού η ΕΕ επέβαλε δασμούς στις κινεζικές εισαγωγές ηλεκτρικών οχημάτων, το Πεκίνο επέβαλε δασμούς στα τρόφιμα και τα οινικά προϊόντα της ΕΕ.

Ο Φινλανδός πρωθυπουργός Πέτερι Όρπο ζήτησε από την Επιτροπή να καταρτίσει έναν οδικό χάρτη για τις ευάλωτες περιοχές και πώς να μειωθούν οι εξαρτήσεις.

«Έχουμε οδηγηθεί σε μια κατάσταση, ίσως λόγω αφέλειας, ίσως επειδή νιώθαμε πολύ άνετα… όπου πρέπει να βγούμε από αυτό το λάκκο τον οποίον σκάψαμε για τους εαυτούς μας», δήλωσε ο Αυστριακός καγκελάριος Κρίστιαν Στόκερ στους Financial Times. «Η ΕΕ χρειάζεται έναν στρατηγικό αναπροσανατολισμό».

Πρόσθεσε: «Είναι σαφές για εμάς ότι κάθε ενέργεια θα προκαλέσει μια αντίδραση και πρέπει να είναι μια αντίδραση που η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει».