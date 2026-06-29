ΗΠΑ: Η κυβέρνηση Τραμπ απειλεί επενδύσεις 121 δισ. δολαρίων σε αιολική και ηλιακή ενέργεια

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Σε κίνδυνο βάζουν οι πολιτικές της κυβέρνησης Τραμπ επενδύσεις άνω των 121 δισεκατομμυρίων δολαρίων για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας σε μια περίοδο αυξανόμενης ζήτησης ενέργειας.

Τα ευρήματα της εταιρείας ενεργειακής έρευνας Wood Mackenzie τόνισαν την ένταση μεταξύ του στόχου του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για επιτάχυνση της ενεργειακής υποδομής για την υποστήριξη της άνθησης της τεχνητής νοημοσύνης και της αντίθεσής του στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Σύμφωνα με την έκθεση, εξετάστηκαν έργα σε αρχικό στάδιο, συνολικής αξίας 121 δισεκατομμυρίων δολαρίων, τα οποία αντιμετωπίζουν επενδυτικούς κινδύνους λόγω καθυστερήσεων.

Συνολικά 92 γιγαβάτ έργων καθαρής ενέργειας —ποσότητα που επαρκεί περίπου για την τροφοδοσία 69 εκατομμυρίων νοικοκυριών— υπόκεινται σε εντατικότερο ομοσπονδιακό έλεγχο μετά από αλλαγές που επήλθαν πέρυσι, μεταξύ των οποίων μια οδηγία του Υπουργείου Εσωτερικών που ορίζει ότι οι άδειες για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σε κάθε στάδιο, απαιτούν την έγκριση ανώτερων αξιωματούχων.

Τα μέτρα αυτά έχουν επιμηκύνει τα χρονοδιαγράμματα για έργα στα οποία εμπλέκονται ομοσπονδιακές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων πολλών σε ιδιωτικές εκτάσεις που εξακολουθούν να απαιτούν άδειες για υγροτόπους, άγρια πανίδα ή δρόμους πρόσβασης.

Οι πρόσθετοι έλεγχοι στις ΗΠΑ

Η χορήγηση αδειών σε περιοχές υγροτόπων, η οποία εποπτεύεται από το Σώμα Μηχανικών του Στρατού των ΗΠΑ, αποτελεί τον κύριο περιορισμό στις ιδιωτικές εκτάσεις, σύμφωνα με την Wood Mackenzie. Τα αιολικά έργα καθυστερούν επίσης λόγω της αργής διαδικασίας αξιολόγησης του εναέριου χώρου από το Υπουργείο Άμυνας.

Συνολικά, περίπου το 32% των ανανεώσιμων έργων που βρίσκονται σε αρχικό στάδιο στις ΗΠΑ υπόκεινται πλέον σε πρόσθετο ομοσπονδιακό έλεγχο, σύμφωνα με την έκθεση.

Οι Ρεπουμπλικανοί και οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο έχουν επιδιώξει να ψηφίσουν νομοθεσία για την επιτάχυνση της έκδοσης αδειών για μεγάλα έργα.

Ένα νομοσχέδιο που ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων πέρυσι θα επιτάχυνε σημαντικά τις διαδικασίες, ανέφερε η Wood Mackenzie.

Κόβεται η ομοσπονδιακή χρηματοδότηση

«Η έκδοση αδειών παραμένει ένα από τα πιο κρίσιμα εμπόδια για την προώθηση νέων έργων, και χωρίς πιο συντονισμένες και προβλέψιμες διαδικασίες, οι καθυστερήσεις και η αβεβαιότητα θα συνεχίσουν να επηρεάζουν αρνητικά τα χρονοδιαγράμματα ανάπτυξης και τις επενδυτικές αποφάσεις», δήλωσε σε ανακοίνωσή της η Γκάμπι Ακερμαν Λόγκαν , ερευνητική συνεργάτιδα της Wood Mackenzie.

Η αλλαγή πολιτικής, σε συνδυασμό με την απόσυρση της ομοσπονδιακής χρηματοδότησης, έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει τα έργα στο πεδίο.

Περίπου 7 GW δυναμικότητας σε ομοσπονδιακές εκτάσεις ακυρώθηκαν ή τέθηκαν σε αναστολή το 2025, σύμφωνα με την Wood Mackenzie.