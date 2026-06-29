Maersk: Αναθεωρεί προς τα πάνω τις προβλέψεις κερδών του 2026

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ο ναυτιλιακός όμιλος Maersk αναθεώρησε προς τα πάνω τη Δευτέρα τις προβλέψεις του για τα κέρδη του τρέχοντος έτους, λόγω της ισχυρής ζήτησης στην αγορά εμπορευματοκιβωτίων, ιδίως στην Ασία.

Η πρόβλεψή της για τα κέρδη προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων και απομειώσεων αναθεωρήθηκε σε 8 έως 10 δισεκατομμύρια δολάρια από 4,5 έως 7 δισεκατομμύρια δολάρια, όπως ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Οι προοπτικές για τα προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων και φόρων για το οικονομικό έτος 2026 έχουν αναθεωρηθεί σε 2 έως 4 δισεκατομμύρια δολάρια, πρόσθεσε η εταιρεία.

Η Maersk είναι παγκόσμιος κολοσσός στον κλάδο των logistics και δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 130 χώρες απασχολώντας περίπου 100.000 άτομα. Μεταξύ άλλων, η δανέζικη εταιρεία στοχεύει να επιτύχει μηδενικές καθαρές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως το 2040 σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς της μέσω νέων τεχνολογιών, νέων πλοίων και καυσίμων που μειώνουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.