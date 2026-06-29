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Πλαφόν κέρδους: Η κρίσιμη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου – Τα δύο σενάρια για τις τιμές από τον Σεπτέμβριο

Σύσκεψη για το πλαφόν κέρδους πραγματοποιείται σήμερα στο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό – Το παρών θα δώσουν Θεοδωρόπουλος (ΣΕΒ), Γιώτης (ΣΕΒΤ) και Μασούτης (ΕΣΕ) – Τι θα συζητηθεί

Economy 29.06.2026, 07:00
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Πλαφόν κέρδους: Η κρίσιμη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου – Τα δύο σενάρια για τις τιμές από τον Σεπτέμβριο
Ρεπορτάζ Δημήτρης Χαροντάκης

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Σήμερα πραγματοποιείται η σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, με την συμμετοχή του υπουργού Ανάπτυξης κ. Τάκη Θεοδωρικάκου, του προέδρου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών κ. Σπύρου Θεοδωρόπουλου, του προέδρου του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων κ. Γιάννη Γιώτη και του προέδρου της Ενωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος κ. Γιάννη Μασούτη.

Αντικείμενο της συνάντησης είναι το πρόβλημα της ακρίβειας που ταλανίζει την ελληνική κοινωνία, με αιχμή την κατάργηση ή όχι του πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων καταναλωτικών προϊόντων – η ρύθμιση λήγει αύριο, 30 Ιουνίου.

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας πρόσφατα στην εκπομπή του ΟΤ στο Meganews έστειλε σαφές μήνυμα προς τη βιομηχανία και τα σούπερ μάρκετ λίγες ημέρες πριν από τη λήξη της τετράμηνης περιόδου εφαρμογής του πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους.

Μειώσεις τιμών ή πλαφόν κέρδους

Ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι εάν δεν υπάρξει συμφωνία για μειώσεις τιμών μετά το καλοκαίρι, τότε το πλαφόν στα τρόφιμα θα συνεχιστεί. Με τον τρόπο αυτό, η κυβέρνηση θέτει την αγορά ενώπιον μιας κρίσιμης επιλογής είτε θα υπάρξει μία ουσιαστική συμφωνία που θα οδηγήσει σε μειώσεις τιμών σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα είτε θα παραμείνει ενεργό το εργαλείο της κρατικής παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους.

Η συνάντηση εκτός από την ουσία της – σχετικά με την τύχη της ρύθμισης που αφορά στο πλαφόν – έχει και μία συμβολική σημασία. Ο πρωθυπουργός με την συμμετοχή του θέλει να τονίσει τη σημασία που αποδίδει στο μέγεθος του προβλήματος και για την αντιμετώπιση του, την οποία «παίρνει πάνω του»!

Παράλληλα η συμμετοχή του κ. Θεοδωρόπουλου στη συνάντηση, έχει επίσης διττή σημασία: πρωτίστως με την θεσμική του ιδιότητα και ανεπισήμως με την ιδιότητα του βιομηχάνου του κλάδου των τροφίμων, σε έναν ιδιαίτερο κλάδο – μεταξύ των άλλων – του οποίου η πρώτη ύλη, το κακάο ανεβοκατεβαίνει στη διεθνή αγορά δημιουργώντας αναταράξεις στον κλάδο των ζαχαρωδών προϊόντων (σοκολάτα, κλπ).

Τα δυο σενάρια για τις μειώσεις τιμών

Τα σενάρια τα οποία πρόκειται να εξεταστούν, όπως έχει γράψει ο ΟΤ, είναι δύο:

– Πρώτον, κατάργηση από την 1η Ιουλίου του πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους, με την δέσμευση ότι από την 1η Σεπτεμβρίου θα «πέσουν» στην αγορά σοβαρές μειώσεις τιμών σε μία σειρά βασικών καταναλωτικών προϊόντων, οι οποίες θα … μπορούν να γίνουν «ορατές» από τους καταναλωτές – θα πρόκειται για μερικές εκατοντάδες βασικούς κωδικούς.

– Δεύτερον, παρατείνεται για ακόμη δύο μήνες – ως τις 30 Αυγούστου – το πλαφόν, δεδομένου ότι έτσι κι αλλιώς το κρίσιμο διάστημα για τους καταναλωτές αρχίζει από την 1η Σεπτεμβρίου και αφορά στο τελευταίο τετράμηνο του έτους.

Οι έλεγχοι στην αγορά

Σε κάθε περίπτωση – και στο πρώτο, αλλά και στο δεύτερο σενάριο, η πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και προστασίας του Καταναλωτή, η κυρία Δέσποινα Τσαγγάρη, θα αναλάβει – με βάση τα στοιχεία της Nielsen και της Circana – να διαμορφώσει τη λίστα με τους βασικούς κωδικούς και να έρθει σε συμφωνία με τις βιομηχανικές επιχειρήσεις – ελληνικές και πολυεθνικές – από τις οποίες θα ζητήσει μειώσεις τιμών, οι οποίες πρέπει να «τρέξουν» από την 1η Σεπτεμβρίου. Βέβαια και η παρουσία του κ. Μασούτη στην σύσκεψη του Μεγάρου Μαξίμου δεν είναι καθόλου τυπική.

Θα ζητηθεί – και οι ίδιοι απ΄ ότι λένε δεν έχουν καμία αντίρρηση – να προσθέσουν ένα επιπλέον ποσοστό στην μείωση που θα κάνουν οι προμηθευτές τους. Ως εκ τούτου η συμμετοχή της ΕΣΕ στη σύσκεψη είναι ουσιαστική.

Από την άλλη πλευρά είναι γεγονός ότι από τον περασμένο Μάρτιο που άρχισε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, οι επιχειρήσεις έχουν επιβαρυνθεί τόσο από την αύξηση του μεταφορικού κόστους όσο και από την αύξηση των υλικών συσκευασίας, χωρίς όμως να προχωρήσουν σε ανατιμήσεις. Εχουν απορροφήσει τις αυξήσεις επί ζημία της κερδοφορίας τους. Όλα αυτά βεβαίως θα τεθούν στη συζήτηση και θα αποφασίσουν.

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