Χρυσός: Οδεύει προς τη μεγαλύτερη μηνιαία πτώση από το 2008

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Οι τιμές του χρυσού υποχώρησαν την Τρίτη και τροχοδρομήθηκαν για τη μεγαλύτερη μηνιαία πτώση τους από τον Οκτώβριο του 2008, καθώς η αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή έδωσε τη θέση της στις προσδοκίες για αυξήσεις των επιτοκίων στις ΗΠΑ με σκοπό την τιθάσευση του υψηλού πληθωρισμού.

Ο σποτ χρυσός σημείωσε πτώση 0,8% στα 3.985,57 δολ. η ουγγιά έως τις 08:13 ώρα Ελλάδος, καταγράφοντας απώλειες 12,1% μέχρι στιγμής μέσα στον Ιούνιο, την τέταρτη συνεχόμενη μηνιαία πτώση του. Τα αμερικανικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού για παράδοση Αυγούστου υποχώρησαν κατά 1% στα 3.999,20 δολ.

Το πολύτιμο μέταλλο κατευθυνόταν επίσης προς την πρώτη του τριμηνιαία πτώση από το 2024 και τη μεγαλύτερη από το τρίμηνο του Ιουνίου του 2013, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν ώθησε τις τιμές της ενέργειας απότομα υψηλότερα, τροφοδοτώντας τους φόβους για τον πληθωρισμό και τα στοιχήματα για αυξήσεις επιτοκίων.

«Έχουμε υψηλό πληθωρισμό, προσδοκίες για υψηλά επιτόκια και ένα ισχυρό δολάριο, και αυτό υπερισχύει όλων των άλλων ανοδικών παραγόντων που συνήθως συνδέονται με μια ράλι του χρυσού», δήλωσε ο Edward Meir, αναλυτής στη Marex.

Με το βλέμμα στη Fed

Οι traders αναμένουν τρεις αυξήσεις επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ φέτος, και επί του παρόντος τιμολογούν πιθανότητα περίπου 64% για μια αύξηση τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με το CME FedWatch. Οι επενδυτές αναμένουν τώρα τα δεδομένα για τις θέσεις εργασίας του και τα στοιχεία για τις μισθοδοσίες του Ιουνίου, τα οποία αναμένονται μέσα στην εβδομάδα, για να αξιολογήσουν περαιτέρω τη στάση της Fed σχετικά με τις αυξήσεις των επιτοκίων.

Το δολάριο ενισχύθηκε προς δεύτερη μηνιαία άνοδο, καθιστώντας τον χρυσό, που αποτιμάται σε αμερικανικό νόμισμα, πιο ακριβό για τους κατόχους άλλων νομισμάτων.

Οι τιμές του πετρελαίου τροχοδρομήθηκαν για την εντονότερη τριμηνιαία πτώση τους από το 2020, καθώς οι επενδυτές είχαν στραμμένο το βλέμμα τους στο αποτέλεσμα των συνομιλιών μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ στη Ντόχα αυτή την εβδομάδα.

«Οι “ταύροι” του χρυσού χρειάζονται τη βελτίωση τουλάχιστον ενός εκ των τριών εξής παραγόντων: χαμηλότερες πραγματικές αποδόσεις, ένα ασθενέστερο δολάριο (USD) ή μια σαφέστερη υποχώρηση των επιθετικών προσδοκιών της Fed. Χωρίς αυτά, οι όποιες ανοδικές τάσεις είναι πιθανό να εξασθενήσουν και ο χρυσός ενδέχεται να περάσει περισσότερο χρόνο σε φάση σταθεροποίησης κάτω από τα προηγούμενα υψηλά του», ανέφερε σε σημείωμά του ο Christopher Wong, στρατηγικός αναλυτής πολύτιμων μετάλλων της OCBC.

Ο σποτ ασήμι υποχώρησε κατά 1,3% στα 57,53 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα έχασε 0,7% στα $1.563,25, ενώ το παλλάδιο κέρδισε 0,4% στα $1.218,07. Και τα τρία μέταλλα κατευθύνονταν προς τριμηνιαίες και μηνιαίες απώλειες.