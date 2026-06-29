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Χρυσός: Πτώση 0,6% με φόντο τη Μ. Ανατολή και με το βλέμμα στη Fed

Ο χρυσός χάνει την ελκυστικότητά του ως μη αποδοτικό περιουσιακό στοιχείο σε ένα περιβάλλον υψηλών επιτοκίων

Commodities 29.06.2026, 08:35
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Χρυσός: Πτώση 0,6% με φόντο τη Μ. Ανατολή και με το βλέμμα στη Fed
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Υποχώρησε ο χρυσός τη Δευτέρα, καθώς οι πρόσφατες επιθέσεις ΗΠΑ-Ιράν στον Κόλπο ώθησαν τις τιμές του πετρελαίου υψηλότερα, και οι προσδοκίες για αυξήσεις επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ επηρέασαν περαιτέρω το πολύτιμο μέταλλο.

Η τιμή spot του χρυσού μειώθηκε κατά 0,6% στα 4.062,89 δολάρια ανά ουγγιά, στις 06:23 ώρα Ελλάδος. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ για παράδοση Αυγούστου έχασαν 0,5% και διαμορφώθηκαν στα 4.077,50 δολάρια. Το μέταλλο οδεύει προς τέταρτη συνεχόμενη μηνιαία απώλεια 10,4%.

«Οι ΗΠΑ και το Ιράν ήταν ξανά σε αντιπαράθεση το σαββατοκύριακο, με νέες στρατιωτικές επιθέσεις να αναφέρονται και από τις δύο πλευρές, γεγονός που δημιουργεί περαιτέρω αμφιβολίες για το πόσο καιρό μπορεί να παραμείνει το πετρέλαιο σε αυτά τα υποτονικά επίπεδα και, ως εκ τούτου, για τις ευρύτερες προοπτικές για τον πληθωρισμό και τα επιτόκια», δήλωσε στο Reuters ο Τιμ Γουότερερ, επικεφαλής αναλυτής αγοράς στην KCM Trade.

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν μετά από πλήγματα του Ιράν σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν νωρίς την Κυριακή, λίγο αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να αφανίσει την ιρανική ηγεσία εάν δεν τηρήσουν τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου τους.

Ωστόσο, η Τεχεράνη και η Ουάσινγκτον συμφώνησαν να σταματήσουν τις πρόσφατες εχθροπραξίες στον Κόλπο και να ανανεώσουν τις συνομιλίες σχετικά με τη διαμάχη τους για τα Στενά του Ορμούζ, ανέφερε το Axios την Κυριακή.

χρυσός

Ο χρυσός πλήττεται από τα υψηλά επιτόκια

Οι αυξημένες τιμές του αργού πετρελαίου μπορούν να τροφοδοτήσουν τον πληθωρισμό και τις πιθανότητες αύξησης των επιτοκίων, και ενώ ο χρυσός συνήθως θεωρείται ως αντιστάθμιση του πληθωρισμού, χάνει την ελκυστικότητά του ως μη αποδοτικό περιουσιακό στοιχείο σε ένα περιβάλλον υψηλών επιτοκίων.

Οι traders αναμένουν τρεις αυξήσεις επιτοκίων από την Fed φέτος και εκτιμούν ότι υπάρχει πιθανότητα περίπου 80% για αύξηση τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με το CME FedWatch Tool.

Οι επενδυτές περιμένουν τώρα τα στοιχεία απασχόλησης ADP του Ιουνίου και τα στοιχεία απασχόλησης των ΗΠΑ εκτός γεωργίας, τα οποία αναμένονται αργότερα αυτή την εβδομάδα, για να αξιολογήσουν περαιτέρω τη στάση της νομισματικής πολιτικής της Fed.

«Ο χρυσός θα μπορούσε να φτάσει ξανά στο επίπεδο των 5.000 δολαρίων φέτος, αλλά αυτό θα βασιστεί σε περαιτέρω αποκλιμάκωση, σε μια διαρκή κίνηση του πετρελαίου στα προπολεμικά επίπεδα για να μετριάσει τον πληθωριστικό αντίκτυπο της σύγκρουσης, και σε ένα πιο αδύναμο δολάριο», δήλωσε ο Γουότερερ

Η τιμή spot του ασημιού υποχώρησε κατά 1,2% στα 58,47 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ η πλατίνα κέρδισε 0,2% στα 1.617,15 δολάρια και το παλλάδιο αυξήθηκε κατά 0,4% στα 1.213,60 δολάρια.

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