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ΔΝΤ: Ο επικεφαλής οικονομολόγος «δικαιώνει» τη γραμμή Fed για τα επιτόκια

Κορυφαίος οικονομολόγος του ΔΝΤ θεωρεί θετική την απόσυρση του Γουόρς από τις κατευθυντήριες εκτιμήσεις της Fed

World 26.06.2026, 21:00
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ΔΝΤ: Ο επικεφαλής οικονομολόγος «δικαιώνει» τη γραμμή Fed για τα επιτόκια
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Ο επικεφαλής οικονομολόγος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) δήλωσε την Παρασκευή ότι το σχέδιο του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Κέβιν Γουόρς, για τη μείωση των προοπτικών κατευθύνσεων σχετικά με τη νομισματική πολιτική ήταν «απολύτως κατάλληλο», αν και οι κεντρικές τράπεζες θα πρέπει πάντα να παρέχουν κάποια μακροπρόθεσμη καθοδήγηση στις αγορές.

Οι δηλώσεις του Γκουρίντσας ήταν οι πρώτες από υψηλόβαθμο στέλεχος του ΔΝΤ σχετικά με τη νέα προσέγγιση της Fed.

Ο Πιερ-Ολιβιέ Γκουρίντσας, ο οποίος την επόμενη εβδομάδα αποχωρεί από τη θέση του για να επιστρέψει στην ακαδημαϊκή ζωή, ανέφερε ότι η ισχυρή καθοδήγηση για το μέλλον είχε λάβει «πολύ αρνητική κριτική» επειδή δεσμεύει τις κεντρικές τράπεζες σε μελλοντικές ενέργειες, ανεξάρτητα από τις οικονομικές εξελίξεις.

«Αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να σταθεί, φυσικά», δήλωσε ο Γκουρίντσας σε συνέντευξή του στο Reuters, προσθέτοντας ότι μια τέτοια άκαμπτη καθοδήγηση αποδείχθηκε πολύ δαπανηρή όταν ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ εκτοξεύθηκε το ⁠2021 και το 2022, αλλά η Fed δεν αντέδρασε γρήγορα επειδή είχε υποσχεθεί νωρίτερα να διατηρήσει τα επιτόκια σταθερά.

«Πιστεύω, λοιπόν, ότι η απομάκρυνση από αυτές τις αυστηρές μορφές προοπτικής καθοδήγησης είναι απολύτως σκόπιμη. Όσον αφορά το αν δεν υπάρχει καθόλου προοπτική καθοδήγηση, δεν νομίζω ότι αυτό ισχύει ποτέ στην πραγματικότητα. Είτε το κάνεις ρητά είτε σιωπηρά, η αγορά θα διαμορφώσει μια άποψη», ανέφερε.

Τα πρώτα δείγματα γραφής της Γουόρς στη Fed

Ο Γουόρς, ο οποίος ανέλαβε τη θέση του προέδρου της Fed τον περασμένο μήνα, έχει ξεκινήσει μια φιλόδοξη αναθεώρηση που θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο η κεντρική τράπεζα λαμβάνει αποφάσεις και επικοινωνεί με το κοινό. Στην πρώτη του συνεδρίαση για τη χάραξη πολιτικής ως πρόεδρος, πέτυχε ομόφωνη συναίνεση γύρω από μια απλοποιημένη δήλωση πολιτικής, η οποία απέκλειε οποιαδήποτε μελλοντική καθοδήγηση σχετικά με τις ενέργειες που ενδέχεται να αναλάβει η κεντρική τράπεζα στο εγγύς μέλλον.

Οι δηλώσεις του Γκουρίντσας ήταν οι πρώτες από υψηλόβαθμο στέλεχος του ΔΝΤ σχετικά με τη νέα προσέγγιση της Fed. Ακολούθησαν χρόνια εκκλήσεων εκ μέρους του διεθνούς δανειστή προς τις κεντρικές τράπεζες να επιδεικνύουν διαφάνεια όσον αφορά τα σχέδιά τους για τη νομισματική πολιτική, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό θα παρέμεναν σταθερές.

Ο Γκουρίντσας ανέφερε ότι το ΔΝΤ είχε παρατηρήσει ορισμένες άλλες κεντρικές τράπεζες να κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση, αν και πολλές εξακολουθούσαν να ακολουθούν καθεστώτα στόχευσης του πληθωρισμού, τα οποία αποσκοπούσαν στη διαχείριση του πληθωρισμού σε ορίζοντα ενός ή δύο ετών.

«Πρέπει να παρέχετε κάποια καθοδήγηση, ώστε η αγορά να διαμορφώσει κάποιες απόψεις σχετικά με το πώς θα διαμορφωθούν τα μακροπρόθεσμα επιτόκια, και αυτό ακριβώς είναι που θα επηρεάσει τις συνθήκες», ανέφερε.

Ακόμη και αν οι κεντρικοί τραπεζίτες δεν διατύπωναν ρητά τις προσδοκίες τους, θα ανταποκρίνονταν και θα διόρθωναν τις προσδοκίες της αγοράς αν αυτές αποκλίνουν υπερβολικά, πρόσθεσε.

«Αν αυτή η άποψη δεν είναι κατά κάποιον τρόπο αυτή που θέλετε να επικοινωνήσετε, οι κεντρικές τράπεζες θα επικοινωνήσουν διαφορετικά και θα προσπαθήσουν να κατευθύνουν την αγορά προς την κατεύθυνση που επιθυμούν», ανέφερε.

Ο Γκουρίντσας επισήμανε ότι οι αγορές, οι επιχειρήσεις και οι τράπεζες αναζητούσαν πάντα στοιχεία που θα καθοδηγούσαν τις επενδύσεις τους, θα καθόριζαν τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων και θα τους επέτρεπαν να σχεδιάσουν το μέλλον, μια προσπάθεια που ξεπερνούσε τα πλαίσια των τακτικών συνεδριάσεων της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς για τον καθορισμό των επιτοκίων.

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