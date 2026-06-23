Χρυσός- Ασήμι: Πτωτικά στη σκιά του sell off στις αγορές

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Απώλειες καταγράφουν χρυσός και ασήμι, καθώς το sell off στις τεχνολογικές μετοχές που τροφοδοτήθηκαν από φόβους για υψηλότερα επιτόκια, επηρεάζει και τα μέταλλα.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού υποχώρησαν κατά 1,5% την Τρίτη στα 4.142 δολάρια η ουγγιά, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ασημιού υποχώρησαν πάνω από 5% στα 61,80 δολάρια η ουγγιά, πριν περιορίσουν κάποιες απώλειες και κλείσουν γύρω στα 62,25 δολάρια.

Από το ξέσπασμα του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, η φήμη του χρυσού ως ασφαλούς καταφυγίου σε περιόδους αναταραχής έχει δεχθεί πιέσεις, καθώς ορισμένοι από τους παράγοντες πίσω από την άνοδό του έχουν αμφισβητηθεί.

Μια απροσδόκητα επιθετική συνεδρίαση της Fed υπό την προεδρία του Κέβιν Γουόρς την περασμένη εβδομάδα ενίσχυσε τις προσδοκίες για αύξηση των επιτοκίων στο τέλος του έτους, πιέζοντας περαιτέρω τις τιμές του χρυσού, καθώς η προοπτική υψηλότερων επιτοκίων τείνει να επηρεάζει αρνητικά το μη αποδοτικό πολύτιμο μέταλλο.

Τα γεράκια διώχνουν τους ταύρους στο χρυσό

Εν τω μεταξύ, η Wall Street αλλάζει επίσης στάση απέναντι στον χρυσό, αφού αρκετές τράπεζες υποβάθμισαν τις προβλέψεις τους για τις τιμές του μετάλλου μετά την πρώτη συνάντηση του Γουόρς.

Ο προηγούμενος στόχος των 6.000 δολαρίων της Bank of America φαίνεται απίθανος τώρα, επειδή το πληθωριστικό πλαίσιο παραμένει «άβολο», πιθανώς οδηγώντας σε αυστηρότερη νομισματική πολιτική, έγραψε την Παρασκευή ο στρατηγικός αναλυτής εμπορευμάτων Michael Widmer.

Η Deutsche Bank έγραψε σε σημείωμα που δημοσιεύθηκε την Τρίτη ότι «τα «γεράκια» διώχνουν τους «ταύρους» στην αγορά χρυσού, αναθεωρώντας τον στόχο τιμής της στα 4.300 δολάρια ανά ουγγιά το τρίτο τρίμηνο εάν η Fed παραμείνει σε αναμονή, ενώ παράλληλα σκιαγράφησε τον κίνδυνο ότι τρεις έως τέσσερις αυξήσεις τιμών από την Fed θα μπορούσαν να οδηγήσουν τον χρυσό ακόμη και στα 3.800 δολάρια ανά ουγγιά.