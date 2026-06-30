Χρηματιστήριο Αθηνών: Συντήρηση δυνάμεων στο κλείσιμο του εξαμήνου

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ήπια ανοδικά κινείται σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, έχοντας αρκετούς τίτλους που συγκρατούν τις κινήσεις των αγοραστών, με το κλείσιμο του τριμήνου να παραμένει στο επίκεντρο.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει κέρδη 0,19% στις 2.472,27 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 18,3 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 2,8 εκατ. τεμάχια. Άνοδο 0,23% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 6.269,57 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός κέρδη 0,48% στις 2.782,02 μονάδες.

Κλείνει ένα απαιτητικό τρίμηνο

Με τη σημερινή συνεδρίαση ολοκληρώνεται το δεύτερο τρίμηνο αλλά και το πρώτο εξάμηνο του 2026 για το Χρηματιστήριο Αθηνών, κλείνοντας μια περίοδο με έντονες διακυμάνσεις, αλλά και σημαντικές αποδόσεις για την ελληνική αγορά. Το δεύτερο τρίμηνο χαρακτηρίστηκε από αυξημένη μεταβλητότητα, καθώς οι αγορές βρέθηκαν αντιμέτωπες με τις γεωπολιτικές αναταράξεις που προκάλεσε η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Ωστόσο, η ελληνική αγορά όχι μόνο κατάφερε να ανακτήσει τις απώλειες που προκάλεσε το αρχικό σοκ του πολέμου, αλλά επέστρεψε σε ανοδική τροχιά, δοκιμάζοντας εκ νέου τη ζώνη των 2.500 μονάδων. Η πορεία αυτή θα μπορούσε να ήταν ακόμη πιο ισχυρή, εάν η αγορά δεν είχε να διαχειριστεί ένα ιδιαίτερα αυξημένο πρόγραμμα αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου και άλλων εταιρικών αντλήσεων κεφαλαίων. Οι κινήσεις αυτές απορρόφησαν σημαντικό μέρος της διαθέσιμης ρευστότητας, περιορίζοντας, σε κάποιο βαθμό, τη δυναμική της ανόδου.

Παρά τις προκλήσεις, η συνολική εικόνα παραμένει ιδιαίτερα θετική. Από τις αρχές του έτους, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει άνοδο που υπερβαίνει το 16%, επιβεβαιώνοντας τη θετική δυναμική της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς. Σε επίπεδο επιμέρους μετοχών, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αναδεικνύεται στον μεγάλο πρωταγωνιστή του πρώτου εξαμήνου, καταγράφοντας άνοδο που προσεγγίζει το 80%. Μεταξύ των τίτλων με τις υψηλότερες αποδόσεις ακολουθούν η Βιοχάλκο, η Lavipharm και η Κρι Κρι, οι οποίες συγκαταλέγονται στους μεγάλους κερδισμένους της φετινής χρηματιστηριακής πορείας.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Metlen σημειώνει κέρδη 2,20%, με τις ΔΑΑ, Allwyn και Aegean να κινούνται με άνοδο ανώτερη του 1%. Ήπια ανοδικά κινούνται οι Alpha Bank, Cenergy, ΕΛΧΑ, Εθνική, Jumbo, ΔΕΗ, Credia, Eurobank, Aktor, Πειραιώς, Λάμδα και Helleniq Energy.

Στον αντίποδα, οι Motor Oil, Coca Cola και Βιοχάλκο σημειώνουν απώλειες άνω του 1%, ενώ ήπια πτωτικά κινούνται οι Optima, OTE, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΕΥΔΑΠ και Κύπρου. Χωρίς μεταβολή είναι ο Τιτάν.