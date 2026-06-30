ΗΠΑ: Αυξήθηκαν οι κενές θέσεις εργασίας

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Οι κενές θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ σημείωσαν οριακή αύξηση τον Μάιο, ενώ οι προσλήψεις παρέμειναν αδύναμες, γεγονός που υποδηλώνει ότι η αγορά εργασίας παρέμεινε σε στάσιμη κατάσταση παρά τους τρεις συνεχόμενους μήνες ισχυρών κερδών θέσεων εργασίας.

Οι κενές θέσεις εργασίας, μέτρο της ζήτησης εργασίας, αυξήθηκαν κατά 9.000 σε 7,594 εκατ. μέχρι την τελευταία ημέρα του Μαΐου, σύμφωνα με την έκθεση JOLTS.

Η μέση εκτίμηση σε έρευνα του Bloomberg μεταξύ οικονομολόγων ανέμενε 7,3 εκατομμύρια θέσεις εργασίας.

Οι κατασκευές και η αναψυχή και η φιλοξενία κατέγραψαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις στις θέσεις εργασίας. Οι κενές θέσεις στις επαγγελματικές και επιχειρηματικές υπηρεσίες, οι οποίες αντιπροσώπευαν σχεδόν το σύνολο της αύξησης του Απριλίου ανά τομέα, δεν παρουσίασαν σημαντική μεταβολή τον Μάιο. Οι θέσεις εργασίας στον τομέα των χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων, ο οποίος έχει γίνει ο μεγαλύτερος τροχοπέδης στην αύξηση των θέσεων εργασίας φέτος, μειώθηκαν για δεύτερο μήνα.

Η έκθεση της Τρίτης υπογραμμίζει άλλα πρόσφατα στοιχεία που υποδεικνύουν αυξανόμενη δυναμική στην αγορά εργασίας. Αν και η αύξηση των τιμών κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν έχεi επιβαρύνει το καταναλωτικό κλίμα και έχει μειώσει την αύξηση των μισθών, είχε μικρότερο αντίκτυπο στη ζήτηση για εργαζόμενους, καθώς οι καταναλωτικές δαπάνες παρέμειναν ανθεκτικές.

Οι αποχωρήσεις

Το ποσοστό αποχωρήσεων, το οποίο μετρά το ποσοστό των ατόμων που εγκαταλείπουν οικειοθελώς τις δουλειές τους κάθε μήνα, παρέμεινε αμετάβλητο στο 1,9%. Οι απολύσεις αυξήθηκαν, με επικεφαλής τον κατασκευαστικό κλάδο. Ο τομέας της υγειονομικής περίθαλψης και της κοινωνικής πρόνοιας είδε επίσης τις απολύσεις να αυξάνονται στο 0,9% των απασχολούμενων εργαζομένων, ισοφαρίζοντας το υψηλότερο επίπεδο από το 2020.

Η έκθεση έδειξε επίσης ότι ο αριθμός των κενών θέσεων εργασίας ανά άνεργο, ένας λόγος που οι αξιωματούχοι της Ομοσπονδιακής Τράπεζας παρακολουθούν στενά ως δείκτης για την ισορροπία μεταξύ ζήτησης και προσφοράς εργασίας, επίσης δεν άλλαξε σημαντικά στο 1 προς 1. Στο αποκορύφωμά του το 2022, ο λόγος ήταν 2 προς 1.

«Η έκθεση JOLTS του Μαΐου έδειξε σημάδια μιας σχετικά υγιέστερης αγοράς εργασίας των ΗΠΑ από ό,τι περιμέναμε… Σε αυτό συνέβαλε η αύξηση των κενών θέσεων εργασίας στον τομέα της αναψυχής και της φιλοξενίας τον μήνα, πιθανώς συνέπεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου που έρχεται στη Βόρεια Αμερική. Αντιμετωπίζουμε την έκθεση του Μαΐου με επιφύλαξη λόγω των προσωρινών παραγόντων που υποστηρίζουν επί του παρόντος τις θέσεις εργασίας και του πόσο έρχεται σε αντίθεση με τα δεδομένα υψηλότερης συχνότητας» υπογραμμίζει η Stuart Paul του Bloomberg Economics