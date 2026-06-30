ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Πατάει το κουμπί για ΑΜΚ 650 εκατ. ευρώ

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Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου προχωρά, σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πώς η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σκοπεύει να αντλήσει κεφάλαια ύψους 650 εκατ. ευρώ και η διαδικασία για την ΑΜΚ αναμένεται να γίνει με ταχύτατες διαδικασίες μόλις κλείσει η συνεδρίαση του Euronext Athens. Μάλιστα κατά τις ίδιες πηγές η έκδοση νέων μετόχων αναμένεται να γίνει με παραίτηση των δικαιωμάτων των υφιστάμενων μετόχων.

Ο πρόεδρος και CEO της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Γιώργος Περιστέρης μιλώντας πρόσφατα στην ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων τόνισε το επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 5 δισ. ευρώ που έχει μπροστά του ο Όμιλος.

Οι συνεργασίες της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με Rheinmetall και NaftoGaz

Αξίζει να τονιστεί ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ πρόσφατα ανακοίνωσε τη δρομολόγηση δύο νέων συμφωνιών. Η μία αφορά στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας με την Rheinmetall και η δεύτερη με την ουκρανική NaftoGaz που αφορά στην ανάπτυξη έργων αντλησιοταμίευσης και καθαρής ενέργειας στην Ουκρανία.

Οι κινήσεις αυτές δείχνουν την επέκταση των δραστηριοτήτων της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

«Δημιουργούμε αξίες, υλοποιούμε επενδύσεις…»

Ο Γιώργος Περιστέρης μιλώντας στους μετόχους κατά τη διάρκεια της ΓΣ τόνισε «το 2025 ηταν μια καλή χρονιά για την εταιρεία. Άρχισε να φαίνεται πέρα από κάθε αμφιβολία ο μετασχηματισμός που έχει δρομολογηθεί εδώ και μια δεκαετία στο να μετατραπεί η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ από μία εταιρεία κατασκευών και ενέργειας σε μία εταιρεία υποδομών όπου το μεγαλύτερο μέρος των αποτελεσμάτων θα χτίζεται με σταθερά προβλεπόμενα και σε μακροχρόνιο ορίζοντα και επιπλέον θα δημιουργεί αξίες».

Ο ίδιος μίλησε για τη συμβολή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στα δημόσια έσοδα αλλά και για την επιστροφή αξίας στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο: «Αυτή η προσπάθεια ωφελεί και ευρύτερα το κοινωνικό σύνολο. Το τελευταίο 20μηνο στο δημόσιο καταθέσαμε 5 δις. ευρώ για την απόκτηση μεγάλων παραχωρήσεων, την Αττική Οδό και την Εγνατίας Οδό.

Έδωσε μεγάλη βαρύτητα στη δημιουργία αξίας από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: «Η αξία δημιουργείται με συμφέρουσες και καλά υπολογισμένες επενδύσεις και όχι αυξάνοντας αλόγιστα το μέρισμα. Δεν χτίζουμε κάτι και φεύγουμε αλλά δημιουργούμε αξίες και με αυτό έχουμε το οπλοστάσιο για να κάνουμε περαιτέρω επενδύσεις», είπε και έφερε ως παράδειγμα: «Τα χρήματα που εισέρευσαν από την πώληση της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή δεν διανεμήθηκαν ως μέρισμα αλλά χρησιμοποιήθηκαν για ανάπτυξη».