ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αντλεί 659,3 εκατ. ευρώ με την ΑΜΚ – Ψήφος επενδυτικής εμπιστοσύνης

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Ως ψήφο επενδυτικής εμπιστοσύνης στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαβάζει η αγορά την επιτυχημένη κάλυψη της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου των 500 εκατ. ευρώ.

Μέσα σε χρόνο ρεκόρ, το πολύ σε 45 λεπτά, ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με την καθοδήγηση του προέδρου και CEO Γιώργου Περιστέρη άντλησε τελικά 659,3 εκατ. ευρώ με τη διαδικασία του επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών (accelerated book build). Το βιβλίο άνοιξε στις 17.30 και περίπου 15 λεπτά με τις 18.00 έκλεισε. Βέβαια η ιδιωτική τοποθέτηση θεσμικών επενδυτών, προερχόμενων από τη διεθνή αγορά, ήταν προσυμφωνημένη. Αλλά και η προετοιμασία αυτή προϋποθέτει το χτίσιμο μίας σχέσης εμπιστοσύνης ανάμεσα στην εταιρεία και τους επενδυτές.

Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς η εισηγμένη διέθεσε 15.513.493 μετοχές στην τιμή των 42,50 ευρώ, με discount δηλαδή σε σχέση με την τιμή κλεισίματος περίπου στο 3,5%.

Η επενδυτική βαθμίδα στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Κλειδί για την κίνηση αυτή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αποτέλεσε η επενδυτική βαθμίδα που απέσπασε η εισηγμένη από τους διεθνείς οίκους Moody’s και S&P Global. Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι ο πρώτος ελληνικός μη χρηματοπιστωτικός Όμιλος που κατατάσσεται σε επενδυτική βαθμίδα.

Ο Όμιλος πλέον ήταν στο ραντάρ διεθνών επενδυτών και οπότε η συγκεκριμένη επενδυτική κίνηση αποτέλεσε το επόμενο βήμα για την είσοδο τους στο μετοχικό κεφάλαιο. Πέραν αυτού η ΑΜΚ με τον συγκεκριμένο τρόπο μπορεί να αξιοποιηθεί από την ελληνική εισηγμένη κι ως διαβατήριο και για άλλες πράξεις στην κεφαλαιαγορά όπως η έκδοση κάποιου ευρωομολόγου.

Στο πλευρά της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σε αυτήν τη διαδικασία άντλησης κεφαλαίων ήταν διεθνείς χρηματοοικονομικοί οίκοι, όπως η «Banco Santander, S.A.», «Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A.» και «Morgan Stanley Europe SE» στους οποίους ανέθεσε την ΑΜΚ με ιδιωτική τοποθέτηση ως Παγκόσμιους Συντονιστές και, από κοινού με την «AXIA Ventures Group Ltd.», ως Συν

διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών.

Η διάθεση των κεφαλαίων

Τα έσοδα από την ιδιωτική τοποθέτηση για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αναμένεται να ενισχύσουν την οικονομική ευελιξία της και την ικανότητά της να αξιοποιεί επενδυτικές ευκαιρίες πέραν του τρέχοντος

επιχειρηματικού της σχεδίου — ενισχύοντας έτσι τη θέση της ως κορυφαίου επενδυτή και διαχειριστή υποδομών με επενδυτική διαβάθμιση στην Ελλάδα.

Ειδικότερα, ο Όμιλος θα χρησιμοποιήσει τα καθαρά έσοδα για να υποστηρίξει τη συνεχή επέκταση της πλατφόρμας υποδομών και παραχωρήσεων της, κυρίως στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα για τη χρηματοδότηση του προσδιορισμένου επενδυτικού της προγράμματος στους τομείς των μεταφορών, του ύδατος, της ενέργειας, και άλλων συναφών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων έργων παραχώρησης και ΣΔΙΤ πέραν του τρέχοντος επιχειρηματικού σχεδίου της.

Τόσο η εταιρεία όσο και ο κ. Γεώργιος Περιστέρης, ο μεγαλύτερος μέτοχος της, έχουν αναλάβει συνήθεις υποχρεώσεις δέσμευσης μετοχών (lock-up) για διάστημα 180 ημερών από

την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.