ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Σε ΑΜΚ 500 εκατ. ευρώ με ιδιωτική τοποθέτηση

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Σε χρόνο ρεκόρ καλύφθηκε, όπως αναφέρθουν πληροφορίες της αγοράς η ΑΜΚ της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ύψους 500 εκατ. ευρώ με το βιβλίο προσφορών να κλείνει.

Νωρίτερα, ο ΟΤ έγραφε ότι σε άντληση κεφαλαίων 500 εκατ. ευρώ με ιδιωτική τοποθέτηση προχωρά η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Ανακοίνωσε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με τη διαδικασία επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών.

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει στο Euronext Athens ότι ανέθεσε στις «Banco Santander, S.A.», «Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A.» και «Morgan Stanley Europe SE» ως Παγκόσμιους Συντονιστές και, από κοινού με την «AXIA Ventures Group Ltd.», ως Συν διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών, να ξεκινήσουν εκ μέρους της μια διαδικασία επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών (accelerated book build) για την ιδιωτική τοποθέτηση νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής

αξίας 0,57 ευρώ η καθεμία (οι «Νέες Μετοχές»), με σκοπό την άντληση κεφαλαίων ύψους περίπου 500 εκατ. ευρώ.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΚ ΜΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Οι νέες μετοχές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Με την ολοκλήρωση και με βάση τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αναμένεται να εγκρίνει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, μέσω της έκδοσης των Νέων Μετοχών, με αποκλεισμό (κατάργηση) των δικαιωμάτων προτίμησης (η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου»), με βάση την εξουσιοδότηση που του παρασχέθηκε δυνάμει της απόφασης της από 16.06.2026 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 1(β) και 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

Οι Νέες Μετοχές θα διατεθούν σε ειδικούς, θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές που θα συμμετέχουν στη διαδικασία επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών (accelerated book build), μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, η οποία δεν αποτελεί δημόσια προσφορά, και σε κάθε περίπτωση υπό την επιφύλαξη των εφαρμοστέων εξαιρέσεων από τις ισχύουσες απαιτήσεις δημοσίευσης

ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με τον Κανονισμό 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017 και κάθε άλλη εφαρμοστέα νομοθεσία (η «Ιδιωτική

Τοποθέτηση»).

Που θα χρησιμοποιηθούν τα αντληθέντα κεφάλαια

Τα έσοδα από την Iδιωτική Tοποθέτηση αναμένεται να ενισχύσουν την οικονομική ευελιξία της Εταιρείας και την ικανότητά της να αξιοποιεί επενδυτικές ευκαιρίες πέραν του τρέχοντος

επιχειρηματικού της σχεδίου — ενισχύοντας έτσι τη θέση της ως κορυφαίου επενδυτή και διαχειριστή υποδομών με επενδυτική διαβάθμιση στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, η Εταιρεία θα χρησιμοποιήσει τα καθαρά έσοδα για να υποστηρίξει τη συνεχή επέκταση της πλατφόρμας υποδομών και παραχωρήσεων της, κυρίως στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα για τη χρηματοδότηση του προσδιορισμένου επενδυτικού της προγράμματος στους τομείς των μεταφορών, του ύδατος, της ενέργειας, και άλλων συναφών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων έργων παραχώρησης και ΣΔΙΤ πέραν του τρέχοντος επιχειρηματικού σχεδίου της.

Τόσο η Εταιρεία όσο και ο κ. Γεώργιος Περιστέρης, ο μεγαλύτερος μέτοχος της Εταιρείας, έχουν αναλάβει συνήθεις υποχρεώσεις δέσμευσης μετοχών (lock-up) για διάστημα 180 ημερών από

την ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου.