OTE Estate: Στα 69,4 εκατ. ευρώ τα έσοδα από μισθώσεις το 2025

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Η OTE Estate κατέγραψε το 2025 ισχυρότερη εμπορική και λειτουργική δραστηριότητα, με τα συνολικά έσοδα να αυξάνονται κατά 13,7% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025. Η άνοδος αποδίδεται κυρίως στην ενίσχυση των εσόδων από την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας και στη βελτίωση των εσόδων από την εκμίσθωση ακινήτων.

Συγκεκριμένα, τα έσοδα από μισθώσεις ανήλθαν σε 69,4 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 10% σε σχέση με το 2024, ενώ μέσα στη χρήση υπογράφηκαν πέντε νέα μισθωτήρια συμβόλαια συνολικής επιφάνειας 6.075 τ.μ. Η αύξηση αποδίδεται στη σύναψη νέων ενδοεταιρικών μισθώσεων, σε μισθώσεις με τρίτους και στην αναπροσαρμογή των μισθωμάτων.

Ισχυρή ήταν και η επίδοση στον κλάδο της ενέργειας, καθώς τα έσοδα από την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκαν κατά 47% και διαμορφώθηκαν σε 16,9 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία αποδίδει τη μεταβολή στην αυξημένη εκπροσωπούμενη ποσότητα ενέργειας, ενώ σημειώνει ότι οι τιμές πώλησης κινήθηκαν ελαφρώς ανοδικά σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Αντίθετα, τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης κτιρίων μειώθηκαν στα 4,6 εκατ. ευρώ, υποχωρώντας κατά 13% λόγω έκτακτου έργου που είχε πραγματοποιηθεί το 2024 για την ΟΤΕ Α.Ε.

Σε επίπεδο επιμέρους κατανομής, τα έσοδα από μισθώσεις προς την ΟΤΕ Α.Ε. ανήλθαν σε 51,56 εκατ. ευρώ, προς λοιπές εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ σε 12,70 εκατ. ευρώ και προς τρίτους σε 5,16 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, στα έσοδα από πώληση ενέργειας, η μεγαλύτερη συνεισφορά προήλθε από την ΟΤΕ Α.Ε., με 15,18 εκατ. ευρώ.

Σε λειτουργικό επίπεδο, το EBITDA της εταιρείας διαμορφώθηκε σε 54,0 εκατ. ευρώ, από 48,2 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση 12%. Τα κέρδη προ φόρων, μετά την αναπροσαρμογή σε εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα, υποχώρησαν κατά 10% σε 106,1 εκατ. ευρώ, από 118,2 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Τα κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε 82,1 εκατ. ευρώ, έναντι 91,8 εκατ. ευρώ το 2024. Η διοίκηση αποδίδει τη βελτιωμένη λειτουργική εικόνα κυρίως στην αύξηση της αξίας του χαρτοφυλακίου ακινήτων, η οποία το 2025 ανήλθε σε 1,282 δισ. ευρώ, από 1,227 δισ. ευρώ το 2024.

Ακίνητα και αποτίμηση

Η εταιρεία αναφέρει ότι το χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει περίπου 2.300 ιδιοκτησίες, εκ των οποίων περίπου 200 αντιπροσωπεύουν το 80% της εύλογης αξίας του συνόλου. Η ετήσια αποτίμηση του 2025 οδήγησε σε αύξηση 4,5% στην αξία του χαρτοφυλακίου, ενώ η αποτίμηση διενεργήθηκε από πιστοποιημένο εκτιμητή.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής αξιοποίησης των ακινήτων, η OTE Estate προχώρησε επίσης σε τεχνικές και οικονομικές μελέτες για τη διεύρυνση εναλλακτικών δυνατοτήτων χρήσης του χαρτοφυλακίου της. Παράλληλα, πραγματοποίησε εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης σε διάφορα ακίνητα, συνολικού ύψους 0,5 εκατ. ευρώ, με στόχο τη διατήρηση της λειτουργικής επάρκειας και της αξίας τους.

Ενεργειακές παρεμβάσεις

Σημαντική εξέλιξη της χρήσης αποτέλεσε η έναρξη λειτουργίας φωτοβολταϊκού πάρκου στο Διοικητικό Μέγαρο, ονομαστικής ισχύος 608 kW, στα μέσα του 2025. Η εταιρεία εκτιμά ότι η εγκατάσταση θα συμβάλει στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης του συγκροτήματος κατά περίπου 0,8 GWh ετησίως.

Η OTE Estate σημειώνει επίσης ότι το 2025 συνέχισε το πρόγραμμα ανακαινίσεων και ενεργειακών αναβαθμίσεων του κτιριακού της χαρτοφυλακίου, με παρεμβάσεις θερμομόνωσης και επισκευές εξωτερικών όψεων και δομικών στοιχείων. Στόχος είναι η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και ο εκσυγχρονισμός των υποδομών.

Μέρισμα και προοπτικές

Για τη χρήση 2025 προτείνεται διανομή μερίσματος 0,18 ευρώ ανά μετοχή, συνολικού ύψους 36,81 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 6,81 εκατ. ευρώ προέρχονται από τα φορολογημένα κέρδη της χρήσης και 30 εκατ. ευρώ από κέρδη προηγούμενων ετών. Για τη χρήση 2024 είχε διανεμηθεί μέρισμα 0,16 ευρώ ανά μετοχή, συνολικού ύψους 32,72 εκατ. ευρώ.

Στο σκέλος των προοπτικών, η διοίκηση αναφέρει ότι η εταιρεία θα συνεχίσει να εστιάζει στην αξιοποίηση του χαρτοφυλακίου ακινήτων, στη μείωση των κενών χώρων και στον σχεδιασμό της βέλτιστης στεγαστικής πολιτικής για τον Όμιλο ΟΤΕ. Για το 2026, βασικές προτεραιότητες παραμένουν η ενεργειακή στρατηγική για τα μεγάλα ακίνητα, η αξιοποίηση ακινήτων που δεν χρησιμοποιεί ο όμιλος και η επίλυση νομικών και ιδιοκτησιακών θεμάτων.