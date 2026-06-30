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Ανελκυστήρες: Λήγει σήμερα η προθεσμία απογραφής – Πρόστιμα έως 5.000 ευρώ για τους παραβάτες

Η απογραφή για τους ανελκυστήρες γίνεται εύκολα, με κωδικούς Taxisnet, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας

Economy 30.06.2026, 07:34
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Ανελκυστήρες: Λήγει σήμερα η προθεσμία απογραφής – Πρόστιμα έως 5.000 ευρώ για τους παραβάτες
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Λήγει οριστικά σήμερα Τρίτη 30 Ιουνίου η προθεσμία για τους ανελκυστήρες, καθώς το νομοθετικό πλαίσιο δεν επιτρέπει δεύτερη παράταση.

Η αρχική προθεσμία είχε λήξει στις 30 Νοεμβρίου και στη συνέχεια δόθηκε παράταση έως το τέλος Ιουνίου.

Από αύριο 1 Ιουλίου, η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς θα ξεκινήσει εντατικούς ελέγχους για τη συμμόρφωση των ιδιοκτητών

Οι ανελκυστήρες

Ο αριθμός απογραφής θα αποτελεί βασικό στοιχείο τεχνικής ταυτοποίησης του ανελκυστήρα και θα πρέπει να αναγράφεται στα παραστατικά συντήρησης.

Με την απογραφή, το υπουργείο Ανάπτυξης, μέσω της γενικής γραμματείας Βιομηχανίας, επιδιώκει να διαμορφώσει για πρώτη φορά μια πλήρη και αξιόπιστη εικόνα για τους ανελκυστήρες που είναι εγκατεστημένοι στη χώρα, με στόχο τη χάραξη των βέλτιστων πολιτικών για την στοχευμένη εποπτεία, την πρόληψη κινδύνων και τη συνεχή ενίσχυση της ασφαλούς λειτουργίας τους.

Η απογραφή γίνεται εύκολα, με κωδικούς Taxisnet, μέσω της πλατφόρμας elevator.mindev.gov.gr.

Η υποχρέωση αφορά πολυκατοικίες, κτήρια γραφείων, ξενοδοχεία, επαγγελματικούς και μεικτούς χώρους, ακόμη και αν οι ανελκυστήρες έχουν ήδη πιστοποιηθεί ή καταχωριστεί σε άλλο μητρώο.

Τα πρόστιμα

Μετά τη λήξη της προθεσμίας προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα ανά ανελκυστήρα:

  • 1.000 ευρώ για κτήρια κατοικίας
  • 2.500 ευρώ για επαγγελματικά ή μεικτής χρήσης
  • 5.000 ευρώ για κτίρια προσπελάσιμα από το κοινό

Ο αριθμός απογραφής θα αποτελεί βασικό στοιχείο τεχνικής ταυτοποίησης και θα πρέπει να επιβεβαιώνεται από τον συντηρητή ή τον εγκαταστάτη. Πρακτικά, ανελκυστήρες που δεν έχουν απογραφεί δεν θα μπορούν να συντηρούνται νόμιμα.

Από αύριο 1 Ιουλίου, η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς θα ξεκινήσει εντατικούς ελέγχους για τη συμμόρφωση των ιδιοκτητών.

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