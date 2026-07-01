Λιπάσματα: Κρατική χρηματοδότηση για την επέκταση της παραγωγής στις ΗΠΑ

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Νέα χρηματοδότηση ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων για την επέκταση της εγχώριας παραγωγής λιπασμάτων, ανακοίνωσε την Τετάρτη η υπουργός Γεωργίας των ΗΠΑ, Μπρούκ Ρόλινς , μετά την αύξηση των τιμών που προκάλεσε ο πόλεμος με το Ιράν.

Τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για την επέκταση υφιστάμενων εργοστασίων λιπασμάτων στις ΗΠΑ και την κατασκευή νέων, δήλωσε η Ρόλινς στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Ο στόχος μας είναι απλός. Θέλουμε να κατασκευαστούν εργοστάσια λιπασμάτων στην Αμερική και είμαστε πρόθυμοι να το θέσουμε ως προτεραιότητα», δήλωσε η Ρόλινς χαρτακτηριστικά.

.@USDA just announced the new FIELDS (Fertilizer Investment & Expansion for Long-Term Domestic Supply) Program—a $500 million investment to expand fertilizer production here at home. The program will support both new and existing fertilizer facilities, prioritize projects that… pic.twitter.com/LURabuAlEp — Secretary Brooke Rollins (@SecRollins) July 1, 2026

Οι τιμές των λιπασμάτων έχουν εκτοξευθεί στα ύψη από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν τον πόλεμο, καθώς πάνω από το 30% των παγκόσμιων εξαγωγών εγκλωβίστηκαν εξαιτίας του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν. Οι εισαγωγές λιπασμάτων των ΗΠΑ από λιμάνια της Μέσης Ανατολής που επηρεάστηκαν από το κλείσιμο μειώθηκαν στο μηδέν τον Μάιο.

Η ραγδαία αύξηση των τιμών έχει ασκήσει τεράστια πίεση στους αγρότες των ΗΠΑ, μια βασική εκλογική βάση για τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς αυτοί αντιμετωπίζουν χαμηλές τιμές σιτηρών, αυξημένο κόστος καυσίμων και άλλων αγροτικών εισροών όπως οι σπόροι, καθώς και διαταραχές στο εμπόριο λόγω των δασμολογικών συγκρούσεων του Τραμπ.

Το πρόγραμμα του υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ (U.S. Department of Agriculture – USDA) «Επενδύσεις και Επέκταση Λιπασμάτων για Μακροπρόθεσμη Εγχώρια Προμήθεια» (FIELDS) θα δώσει προτεραιότητα σε έργα εγχώριας παραγωγής λιπασμάτων που μπορούν να τροφοδοτήσουν γρήγορα την αγορά και θα επιταχύνει εκείνα που έχουν ήδη επενδύσεις από τον ιδιωτικό τομέα, δήλωσε η υπουργός Γεωργίας των ΗΠΑ.

Οι ανακοινώσεις γινονται αφότου ο Τραμπ ενέκρινε τη Δευτέρα την προσωρινή αναστολή ορισμένων δασμών επί των φωσφορικών λιπασμάτων που εισάγονται από το Μαρόκο, ενώ η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου των ΗΠΑ διερευνά την απότομη αύξηση των τιμών.