ΗΠΑ: Ξηρασία και αυξανόμενο κόστος από τον πόλεμο στο Ιράν πλήττουν τους αγρότες

AGRO 21.05.2026, 16:00
Οι υψηλές τιμές καυσίμων και λιπασμάτων λόγω του πολέμου των ΗΠΑ – Ισραήλ στο Ιράν και η ξηρασία, η οποία εκτείνεται στο 60% της χώρας έχουν οδηγήσει του αμερικανούς αγρότες σε απόγνωση.

Μάλιστα, μερικοί αγρότες κάνουν οικονομία στα λιπάσματα για να μειώσουν το κόστος, διακινδυνεύοντας την απόδοση των καλλιεργειών. Μετά τον πόλεμο στο Ιράν, οι δυσκολίες είναι ιδιαίτερα εμφανείς για τους παραγωγούς στις πολιτείες των ΗΠΑ, όπως το Τέξας, το Κάνσας, η Οκλαχόμα, η Νότια Ντακότα και η Νεμπράσκα.

Ακόμη και πριν από τον πόλεμο, οι αγρότες αντιμετώπιζαν μια αναζωπύρωση της ξηρασίας, το υψηλό κόστος των εισροών και τις επιπτώσεις των εμπορικών πολιτικών του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίες παρακώλυσαν τις εξαγωγικές αγορές και μείωσαν τις τιμές των καλλιεργειών τους.

Από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ στα τέλη Φεβρουαρίου, το κόστος του αγροτικού ντίζελ έχει αυξηθεί κατά 72%, σύμφωνα με το Γραφείο Γεωργίας του Κεντάκι. Αντίστοιχα, οι τιμές της ουρίας, ενός από τα κύρια λιπάσματα που παράγονται στην περιοχή του Κόλπου, αυξήθηκαν κατά 55%, ενώ οι τιμές ενός άλλου λιπάσματος με βάση το άζωτο αυξήθηκαν κατά 33%, ανέφερε η ομάδα αγροτών.

Την ίδια στιγμή, και λόγω της ξηρασίας, οι αγρότες εξετάζουν την προοπτική μικρότερων συγκομιδών για να καταφέρουν να πληρώσουν όλα τα κόστη.

Στο έλεος της ξηρασίας το σιτάρι

Το Τέξας είναι η τρίτη μεγαλύτερη πολιτεία καλλιέργειας σιταριού στη χώρα, δεύτερη για το σόργο και πρώτη για το βαμβάκι.

Οι Αμερικανοί αγρότες αναμένεται να παράγουν μικρότερη σοδειά σκληρού κόκκινου χειμερινού σιταριού, το οποίο χρησιμοποιείται για την παρασκευή ψωμιού, από το 1957, σύμφωνα με το υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ.

Περισσότερο από το 60% των ηπειρωτικών Ηνωμένων Πολιτειών, μιας περιοχής με πληθυσμό περίπου 153 εκατομμυρίων ανθρώπων, αντιμετωπίζει ξηρασία, η οποία έφτασε στο 43% από τις αρχές του 2026 και στο 33% πριν από ένα χρόνο, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έκθεση της κυβερνητικής Υπηρεσίας Παρακολούθησης Ξηρασίας των ΗΠΑ.

Στην Οκλαχόμα, σύμφωνα με γεωπόνους του Κρατικού Πανεπιστημίου, μπορεί να είναι πολύ αργά για να βοηθήσει η βροχή το σιτάρι στις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο. «Η βροχή μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση ό,τι έχει απομείνει, αλλά δεν θα αντιστρέψει τη ζημιά που έχει ήδη γίνει», αναφέρουν χαρακτηριστικά στο Reuters.

Στη Νότια Ντακότα, οι αγρότες επανεξέταζαν τα σχέδιά τους για την εφαρμογή λιπασμάτων στο σιτάρι που φύτεψαν το περασμένο φθινόπωρο λόγω των υψηλών τιμών και των κακών συνθηκών καλλιέργειας.

Όταν ρωτήθηκε για το κόστος των λιπασμάτων, το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ δήλωσε στο Reuters ότι ολόκληρη η κυβέρνηση Τραμπ επικεντρώθηκε στη διασφάλιση μεγαλύτερης εγχώριας παραγωγής οικονομικά προσιτών λιπασμάτων.

Ο πόλεμος αυξάνει το κόστος και στις ΗΠΑ

Για αγρότες όπως ο Τόμι Σάλσμπερι, ο οποίος καλλιεργεί σιτάρι, σόργο και σόγια στην κομητεία Τάλσα της Οκλαχόμα, οι υψηλότερες τιμές για τις εισροές εξανέμισαν τα οφέλη  που δόθηκαν προς μεμονωμένους παραγωγούς στο πλαίσιο του πακέτου βοήθειας ύψους 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων της κυβέρνησης Τραμπ, το οποίο είχε σκοπό να αντισταθμίσει τις επιπτώσεις από τους δασμούς.

«Πληρώνουμε τιμές εισροών του 2026, αλλά λαμβάνουμε τιμές καλλιεργειών και σιτηρών της δεκαετίας του ’70 και του ’80», είπε χαρακτηριστικά.

Η γραμματέας του USDA, Μπρουκ Ρόλινς, αναγνώρισε ότι οι αγρότες αντιμετώπιζαν δυσκολίες. «Βλέπουμε σημαντικές αυξήσεις τιμών σε μια εποχή που η αγροτική μας οικονομία αντιμετωπίζει δυσκολίες», δήλωσε.

Μάλιστα, σε μια ανάρτηση στο X, τον περασμένο μήνα, είπε ότι περίπου το 80% των Αμερικανών αγροτών είχαν εξασφαλίσει προμήθειες το περασμένο φθινόπωρο, πολύ πριν από την έναρξη του πολέμου.

Ωστόσο, μια έρευνα της Αμερικανικής Ομοσπονδίας Γεωργικών Γραφείων, του κορυφαίου αγροτικού λόμπι των ΗΠΑ, διαπίστωσε ότι οι περισσότεροι αγρότες δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν όλα τα λιπάσματα που χρειάζονται για αυτήν την καλλιεργητική περίοδο.

Τα ποσοστά προαγορών ποικίλλουν σημαντικά ανά περιοχή, ανέφερε το Γραφείο Γεωργίας. Ενώ οι περισσότεροι αγρότες στη Μεσοδυτική Αμερική είχαν κάνει προκράτηση λιπασμάτων για το 2026, αυτό δεν ίσχυε στα βορειοανατολικά ή στα νότια.

Οι προαγορές είναι πιο συνηθισμένες στη Μεσοδυτική περιοχή, επειδή πολλοί αγρότες εναλλάσσουν τις φυτεύσεις μεταξύ καλαμποκιού και σόγιας και λαμβάνουν τις αποφάσεις αγοράς πολύ πριν από τη φύτευση, ανέφερε το Γραφείο Γεωργίας. Στο Νότο όμως, πολλοί αγρότες δεν διαθέτουν εγκαταστάσεις αποθήκευσης λιπασμάτων.

