Λιπάσματα: Κολοσσός από τα ΗΑΕ μεταφέρει προϊόντα εκτός Κόλπου με νταλίκες

Με νταλίκες μεταφέρει φορτία από τον Κόλπο μία από τις κορυφαίες εταιρείες λιπασμάτων στον κόσμο, καθώς το κέρδος λόγω των ανατιμήσεων καθιστά ανεκτό το αυξημένο κόστος παράκαμψης του Ορμούζ.

Ο Αχμέντ Ελ-Χόσι, διευθύνων σύμβουλος της Fertiglobe, εισηγμένης στο Αμπού Ντάμπι, δήλωσε στους FΤ ότι ο κρατικός όμιλος λειτουργεί τα εργοστάσιά του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα σε πλήρη δυναμικότητα και μεταφέρει λιπάσματα οδικώς σε λιμάνια εκτός των Στενών, παρακάμπτοντας το σημείο συμφόρησης.

Η λύση περιλαμβάνει «διπλή διαχείριση» φορτίου και υψηλότερο κόστος μεταφοράς, πρόσθεσε, αλλά παραμένει οικονομικά βιώσιμη λόγω της αυξανόμενης τιμής.

«Όσο μπορούμε να παρακάμψουμε τα σημεία συμφόρησης της εφοδιαστικής, η τιμολόγηση το αντισταθμίζει με το παραπάνω», δήλωσε ο Ελ-Χόσι. «Η αγορά ζητάει προϊόντα».

Το ουσιαστικό κλείσιμο του Ορμούζ, το οποίο πριν από τον πόλεμο χειριζόταν έως και το ένα τρίτο των παγκόσμιων εξαγωγών αζωτούχων λιπασμάτων, έχει περιορίσει την προσφορά, ενώ οι μειωμένες ροές φυσικού αερίου έχουν περιορίσει την παραγωγή αλλού.

Οι τιμές της ουρίας, του πιο ευρέως χρησιμοποιούμενου αζωτούχου λιπάσματος στον κόσμο, έχουν σχεδόν διπλασιαστεί από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με την CRU, μια ομάδα έρευνας και δεδομένων που επικεντρώνεται στα βασικά προϊόντα.

Αυτοσχεδιάζοντας για την αποφυγή των Στενών

Τα μέτρα που έλαβε η Fertiglobe, η οποία ανήκει κατά πλειοψηφία στον κρατικό ενεργειακό όμιλο Adnoc του Άμπου Ντάμπι, είναι ενδεικτικά του τρόπου με τον οποίο οι εταιρείες αυτοσχεδιάζουν για να αντιμετωπίσουν τη διαταραχή σε μία από τις σημαντικότερες ναυτιλιακές οδούς στον κόσμο.

Η Saudi Aramco, ο μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου στον κόσμο, έχει ανακατευθύνει μέρος της παραγωγής της μέσω αγωγού στην Ερυθρά Θάλασσα, ώστε να μπορεί να εξαχθεί χωρίς να χρειάζεται να διέλθει τα Στενά του Ορμούζ, ενώ ορισμένοι λιανοπωλητές της Μέσης Ανατολής καταφεύγουν στις αεροπορικές μεταφορές για να διατηρήσουν τα ράφια τους γεμάτα.

Ενώ η παραγωγή παρέμεινε ισχυρή, η εφοδιαστική έχει γίνει ο κύριος περιορισμός, σύμφωνα με τον Ελ-Χόσι. Με τις αποστολές να αποκλίνουν κατά πολύ από τα κανονικά επίπεδα και ορισμένες πωλήσεις να αναβάλλονται, η εταιρεία παρακολουθεί στενά την αποθηκευτική της ικανότητα.

«Έχουμε αποθηκευτικούς χώρους επί τόπου, έχουμε αποθηκευτικούς χώρους σε άλλα λιμάνια που βρίσκονται έξω από τα Στενά του Ορμούζ, έχουμε πλωτή αποθήκευση», δήλωσε ο Ελ-Χόσι, προσθέτοντας ότι η Fertiglobe είχε φορτώσει «περισσότερα από ένα» φορτηγά πλοία που περίμεναν, έτοιμα να αποπλεύσουν μόλις ανοίξουν ξανά οι διαδρομές.

Πρόσθεσε ότι η Fertiglobe «κοιτάζει αρκετές εβδομάδες μπροστά» και, προς το παρόν, δεν βλέπει κανένα εμπόδιο στη λειτουργία των μονάδων με πλήρεις ρυθμούς, καθώς η αποθήκευση και οι εναλλακτικές οδοί εξαγωγής εξακολουθούσαν να απορροφούν την παραγωγή και να της δίνουν «λίγο μεγαλύτερη διαδρομή».

Προειδοποίησε, όμως, ότι αυτό το περιθώριο θα συρρικνωθεί εάν συνεχιστούν τα σημεία συμφόρησης.

Λιπάσματα από πηγές εκτός Κόλπου

Το γεωγραφικά διαφοροποιημένο αποτύπωμα της εταιρείας βοήθησε στην άμβλυνση των επιπτώσεων της κρίσης. Μόνο περίπου το 30%-35% της παραγωγής της βασίζεται στα ΗΑΕ, με το υπόλοιπο στη βόρεια Αφρική -Αίγυπτο και Αλγερία- μια δομή που αποδείχθηκε πλεονεκτική σε σύγκριση με άλλες εταιρείες του Κόλπου, δήλωσε ο Ελ-Χόσι.

Η Fertiglobe ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ισχυρά αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο, με τα κέρδη να ενισχύονται από τις υψηλότερες τιμές και τη βελτιωμένη λειτουργική απόδοση.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων αυξήθηκαν κατά 31% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, στα 342 εκατομμύρια δολάρια, ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 98% στα 145 εκατομμύρια δολάρια.

Περίπου τα δύο τρίτα της ανόδου του πρώτου τριμήνου προήλθαν από την πρόσφατη αύξηση των τιμών στα λιπάσματα, σύμφωνα με τον Ελ-Χόσι, ενώ ορισμένα από τα κέρδη από τις υψηλότερες τιμές ενδέχεται να αντικατοπτριστούν στα επόμενα τρίμηνα, καθώς οι πωλήσεις αναβάλλονται και οι επιπτώσεις στις τιμολογήσεις επηρεάζονται με καθυστέρηση. «Δεν αποκομίζεις το πλήρες όφελος αμέσως», εξήγησε.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Fertiglobe προειδοποίησε, ωστόσο, ότι η τρέχουσα δυναμική μπορεί να μην είναι βιώσιμη εάν η αναστάτωση συνεχιστεί, σημειώνοντας ότι τα προβλήματα στα λιπάσματα θα μπορούσαν να έχουν ευρύτερες επιπτώσεις σε όλες τις αλυσίδες εφοδιασμού.

Σημείωσε επίσης ότι ενώ εταιρείες όπως η Fertiglobe επωφελούνται από τις υψηλές τιμές, η ίδια δυναμική είναι «εξαιρετικά ανησυχητική» για τους αγρότες και θα μπορούσε τελικά να οδηγήσει σε υψηλότερες τιμές τροφίμων σε βάθος χρόνου.