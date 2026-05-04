Λιπάσματα: Κολοσσός από τα ΗΑΕ μεταφέρει προϊόντα εκτός Κόλπου με νταλίκες

Τα αυξημένα κέρδη από τις ανατιμήσεις στα λιπάσματα πιτρέπουν την αξιοποίηση πιο ακριβών τρόπων για τη μεταφορά τους

World 04.05.2026, 12:57
Σχολιάστε
Λιπάσματα: Κολοσσός από τα ΗΑΕ μεταφέρει προϊόντα εκτός Κόλπου με νταλίκες
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσλιόπουλος

Με νταλίκες μεταφέρει φορτία από τον Κόλπο μία από τις κορυφαίες εταιρείες λιπασμάτων στον κόσμο, καθώς το κέρδος λόγω των ανατιμήσεων καθιστά ανεκτό το αυξημένο κόστος παράκαμψης του Ορμούζ.

Ο Αχμέντ Ελ-Χόσι, διευθύνων σύμβουλος της Fertiglobe, εισηγμένης στο Αμπού Ντάμπι, δήλωσε στους FΤ ότι ο κρατικός όμιλος λειτουργεί τα εργοστάσιά του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα σε πλήρη δυναμικότητα και μεταφέρει λιπάσματα οδικώς σε λιμάνια εκτός των Στενών, παρακάμπτοντας το σημείο συμφόρησης.

Η λύση περιλαμβάνει «διπλή διαχείριση» φορτίου και υψηλότερο κόστος μεταφοράς, πρόσθεσε, αλλά παραμένει οικονομικά βιώσιμη λόγω της αυξανόμενης τιμής.

«Όσο μπορούμε να παρακάμψουμε τα σημεία συμφόρησης της εφοδιαστικής, η τιμολόγηση το αντισταθμίζει με το παραπάνω», δήλωσε ο Ελ-Χόσι. «Η αγορά ζητάει προϊόντα».

Το ουσιαστικό κλείσιμο του Ορμούζ, το οποίο πριν από τον πόλεμο χειριζόταν έως και το ένα τρίτο των παγκόσμιων εξαγωγών αζωτούχων λιπασμάτων, έχει περιορίσει την προσφορά, ενώ οι μειωμένες ροές φυσικού αερίου έχουν περιορίσει την παραγωγή αλλού.

Οι τιμές της ουρίας, του πιο ευρέως χρησιμοποιούμενου αζωτούχου λιπάσματος στον κόσμο, έχουν σχεδόν διπλασιαστεί από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με την CRU, μια ομάδα έρευνας και δεδομένων που επικεντρώνεται στα βασικά προϊόντα.

Αυτοσχεδιάζοντας για την αποφυγή των Στενών

Τα μέτρα που έλαβε η Fertiglobe, η οποία ανήκει κατά πλειοψηφία στον κρατικό ενεργειακό όμιλο Adnoc του Άμπου Ντάμπι, είναι ενδεικτικά του τρόπου με τον οποίο οι εταιρείες αυτοσχεδιάζουν για να αντιμετωπίσουν τη διαταραχή σε μία από τις σημαντικότερες ναυτιλιακές οδούς στον κόσμο.

Η Saudi Aramco, ο μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου στον κόσμο, έχει ανακατευθύνει μέρος της παραγωγής της μέσω αγωγού στην Ερυθρά Θάλασσα, ώστε να μπορεί να εξαχθεί χωρίς να χρειάζεται να διέλθει τα Στενά του Ορμούζ, ενώ ορισμένοι λιανοπωλητές της Μέσης Ανατολής καταφεύγουν στις αεροπορικές μεταφορές για να διατηρήσουν τα ράφια τους γεμάτα.

Ενώ η παραγωγή παρέμεινε ισχυρή, η εφοδιαστική έχει γίνει ο κύριος περιορισμός, σύμφωνα με τον Ελ-Χόσι. Με τις αποστολές να αποκλίνουν κατά πολύ από τα κανονικά επίπεδα και ορισμένες πωλήσεις να αναβάλλονται, η εταιρεία παρακολουθεί στενά την αποθηκευτική της ικανότητα.

«Έχουμε αποθηκευτικούς χώρους επί τόπου, έχουμε αποθηκευτικούς χώρους σε άλλα λιμάνια που βρίσκονται έξω από τα Στενά του Ορμούζ, έχουμε πλωτή αποθήκευση», δήλωσε ο Ελ-Χόσι, προσθέτοντας ότι η Fertiglobe είχε φορτώσει «περισσότερα από ένα» φορτηγά πλοία που περίμεναν, έτοιμα να αποπλεύσουν μόλις ανοίξουν ξανά οι διαδρομές.

Πρόσθεσε ότι η Fertiglobe «κοιτάζει αρκετές εβδομάδες μπροστά» και, προς το παρόν, δεν βλέπει κανένα εμπόδιο στη λειτουργία των μονάδων με πλήρεις ρυθμούς, καθώς η αποθήκευση και οι εναλλακτικές οδοί εξαγωγής εξακολουθούσαν να απορροφούν την παραγωγή και να της δίνουν «λίγο μεγαλύτερη διαδρομή».

Προειδοποίησε, όμως, ότι αυτό το περιθώριο θα συρρικνωθεί εάν συνεχιστούν τα σημεία συμφόρησης.

Λιπάσματα από πηγές εκτός Κόλπου

Το γεωγραφικά διαφοροποιημένο αποτύπωμα της εταιρείας βοήθησε στην άμβλυνση των επιπτώσεων της κρίσης. Μόνο περίπου το 30%-35% της παραγωγής της βασίζεται στα ΗΑΕ, με το υπόλοιπο στη βόρεια Αφρική -Αίγυπτο και Αλγερία- μια δομή που αποδείχθηκε πλεονεκτική σε σύγκριση με άλλες εταιρείες του Κόλπου, δήλωσε ο Ελ-Χόσι.

Η Fertiglobe ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ισχυρά αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο, με τα κέρδη να ενισχύονται από τις υψηλότερες τιμές και τη βελτιωμένη λειτουργική απόδοση.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων αυξήθηκαν κατά 31% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, στα 342 εκατομμύρια δολάρια, ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 98% στα 145 εκατομμύρια δολάρια.

Περίπου τα δύο τρίτα της ανόδου του πρώτου τριμήνου προήλθαν από την πρόσφατη αύξηση των τιμών στα λιπάσματα, σύμφωνα με τον Ελ-Χόσι, ενώ ορισμένα από τα κέρδη από τις υψηλότερες τιμές ενδέχεται να αντικατοπτριστούν στα επόμενα τρίμηνα, καθώς οι πωλήσεις αναβάλλονται και οι επιπτώσεις στις τιμολογήσεις επηρεάζονται με καθυστέρηση. «Δεν αποκομίζεις το πλήρες όφελος αμέσως», εξήγησε.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Fertiglobe προειδοποίησε, ωστόσο, ότι η τρέχουσα δυναμική μπορεί να μην είναι βιώσιμη εάν η αναστάτωση συνεχιστεί, σημειώνοντας ότι τα προβλήματα στα λιπάσματα θα μπορούσαν να έχουν ευρύτερες επιπτώσεις σε όλες τις αλυσίδες εφοδιασμού.

Σημείωσε επίσης ότι ενώ εταιρείες όπως η Fertiglobe επωφελούνται από τις υψηλές τιμές, η ίδια δυναμική είναι «εξαιρετικά ανησυχητική» για τους αγρότες και θα μπορούσε τελικά να οδηγήσει σε υψηλότερες τιμές τροφίμων σε βάθος χρόνου.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Lululemon: Αντιδράσεις για τη νέα CEO Heidi O’Neill πριν καν αναλάβει
Business

H επιλογή της Lululemon που γύρισε μπούμερανγκ
Γαλλία: Η φορολόγηση των επιχειρήσεων διχάζει την Ακροδεξιά
World

Η φορολόγηση των επιχειρήσεων διχάζει τη γαλλική Ακροδεξιά
Κλιματική αλλαγή: Πώς απειλεί την οικονομική ραχοκοκαλιά του Ειρηνικού
Κλιματική αλλαγή

Κλιματική αλλαγή: Πώς απειλεί την οικονομική ραχοκοκαλιά του Ειρηνικού
Ασφαλιστικές: «Ανεβαίνουν» τα ασφάλιστρα για επίδοξους δολοφόνους στις ΗΠΑ
World

ΗΠΑ: «Ανεβαίνουν» τα ασφάλιστρα για επίδοξους δολοφόνους
ΗΠΑ: Η λήξη προγράμματος για επίδομα στέγασης φέρνει κατασχέσεις
World

ΗΠΑ: Το τέλος προγράμματος για επίδομα στέγασης φέρνει κατασχέσεις
Νάγκελ (ΕΚΤ): Θα υποστήριζε αύξηση των επιτοκίων
World

Υπέρ της αύξησης των επιτοκίων το αρχιγεράκι της ΕΚΤ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Εθνική Τράπεζα: Έρχονται ανακοινώσεις για το deal με την Allianz
Τράπεζες

Έρχονται ανακοινώσεις για το deal της Εθνικής με την Allianz

Η Εθνική Τράπεζα θα αποκτήσει ποσοστό 30% στην ασφαλιστική εταιρεία, η οποία θα αποτελεί τον αποκλειστικό της συνεργάτη στον τομέα

Αγης Μάρκου
Lululemon: Αντιδράσεις για τη νέα CEO Heidi O’Neill πριν καν αναλάβει
Business

H επιλογή της Lululemon που γύρισε μπούμερανγκ

Η ανακοίνωση της νέας CEO της Lululemon προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, πτώση μετοχής και αμφιβολίες για τη στρατηγική της εταιρείας

Νατάσα Σινιώρη
ΦΠΑ: Kούρεμα» έως 80% στα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις – Ποιους αφορά
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Ποιοι μπορούν να κουρέψουν έως 80% τα πρόστιμα για δηλώσεις ΦΠΑ

Το νέο πλαίσιο ποινών για τις δηλώσεις ΦΠΑ - Τι προβλέπουν οι νέες ρυθμίσεις

Ανδρομάχη Παύλου
Bimco: Προβληματισμός στη διεθνή ναυτιλία για το «Project Freedom»
Ποντοπόρος

Bimco: Προβληματισμός στη διεθνή ναυτιλία για το «Project Freedom»

Προβληματίζει η έλλειψη σαφήνειας γύρω από την πρωτοβουλία «Project Freedom» και την ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ

Λάμπρος Καραγεώργος
Χρηματιστήριο Αθηνών: Το ράλι των 430 εκατ., η ΑΜΚ «μαμούθ» της ΔΕΗ και η ομπρέλα της Euronext
Xρηματιστήριο Αθηνών

Γιατί το «έξυπνο χρήμα» στρέφεται (τώρα) στο ΧΑ

Παρά τη γεωπολιτική «καταιγίδα», οι εταιρικές συναλλαγές στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανεβάζουν στροφές - Πώς η Euronext αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού

Γιώργος Μανέττας
Πούτιν: Κρύβεται φοβούμενος δολοφονία
Κόσμος

Γιατί κρύβεται ο Πούτιν;

Τα μέτρα ασφαλείας γύρω από τον Βλαντίμιρ Πούτιν έχουν ενισχυθεί μετά τις τολμηρές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη της Ουκρανίας

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Τράπεζες: Ο Mythos, οι κυβερνοαπειλές και η ασφάλεια των συναλλαγών
Τράπεζες

Ο Mythos, οι κυβερνοαπειλές και τα «τείχη» των τραπεζών

Πόσο θωρακισμένες είναι οι ελληνικές τράπεζες απέναντι σε κακόβουλη χρήση συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης – Ο Mythos της Anthropic

Αγης Μάρκου
Επενδύσεις: Η εντυπωσιακή ορμή της Gen Z στον κόσμο των αγορών
World

Από... μικροί στα βάσανα - Η Gen Z στις επενδύσεις

Ενας συνδυασμός αιτίων ωθεί τη Γενιά Ζ στις επενδύσεις πολύ νωρίτερα από ό, τι προηγούμενες γενιές

Μελίνα Ζιάγκου
Περισσότερα από World
Lululemon: Αντιδράσεις για τη νέα CEO Heidi O’Neill πριν καν αναλάβει
Business

H επιλογή της Lululemon που γύρισε μπούμερανγκ

Η ανακοίνωση της νέας CEO της Lululemon προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, πτώση μετοχής και αμφιβολίες για τη στρατηγική της εταιρείας

Νατάσα Σινιώρη
Κλιματική αλλαγή: Πώς απειλεί την οικονομική ραχοκοκαλιά του Ειρηνικού
Κλιματική αλλαγή

Κλιματική αλλαγή: Πώς απειλεί την οικονομική ραχοκοκαλιά του Ειρηνικού

Η άνοδος της θερμοκρασίας του νερού που προκαλείται από την κλιματική αλλαγή θέτει σε σημαντικό κίνδυνο τους πληθυσμούς τόνου στο Κιριμπάτι

Ασφαλιστικές: «Ανεβαίνουν» τα ασφάλιστρα για επίδοξους δολοφόνους στις ΗΠΑ
World

ΗΠΑ: «Ανεβαίνουν» τα ασφάλιστρα για επίδοξους δολοφόνους

Οι ασφαλιστικές αναφέρουν αυξανόμενο ενδιαφέρον από «σχεδόν κάθε τομέα», καθώς οι εταιρείες επανεκτιμούν τους κινδύνους ασφαλείας σχετικά με περιστατικά ελεύθερων σκοπευτών, όπως στην περίπτωση του Τσάρλι Κερκ

ΗΠΑ: Η λήξη προγράμματος για επίδομα στέγασης φέρνει κατασχέσεις
World

ΗΠΑ: Το τέλος προγράμματος για επίδομα στέγασης φέρνει κατασχέσεις

Πρόγραμμα για επίδομα στέγασης της εποχής Μπάιντεν που εμπόδιζε τους δανειολήπτες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες να χάσουν τα σπίτια τους έχει ανακληθεί

Νάγκελ (ΕΚΤ): Θα υποστήριζε αύξηση των επιτοκίων
World

Υπέρ της αύξησης των επιτοκίων το αρχιγεράκι της ΕΚΤ

Εάν οι προοπτικές για τον πληθωρισμό δεν βελτιωθούν σημαντικά στις προβλέψεις της ΕΚΤ ο Νάγκελ θα στηρίξει την αύξηση των επιτοκίων

Φάρμακα αδυνατίσματος: Καμπανάκι στη φαρμακοβιομηχανία για κίνδυνο «φούσκας» – Τι δείχνει έκθεση
World

Θα... ξεφουσκώσουν τα φάρμακα αδυνατίσματος; - Τι δείχνει έκθεση

Τα φάρμακα αδυνατίσματος και διαβήτη αντιπροσωπεύουν πλέον το 38% του συνόλου των προβλεπόμενων εμπορικών εσόδων των μεγάλων φαρμακοβιομηχανιών για το 2025

Δημήτρης Σταμούλης
Αλουμίνιο: Η κρίση στην εφοδιαστική αλυσίδα «χτυπά» την αυτοκινητοβιομηχανία και το Ford F-150
World

Το πιο δημοφιλές pick-up της Αμερικής γίνεται θύμα της παγκόσμιας κρίσης

Οι ελλείψεις σε αλουμίνιο και το εκρηκτικό κόστος των πρώτων υλών απειλούν την παραγωγή του Ford F-150 και διαταράσσουν την παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία

Νατάσα Σινιώρη
Latest News
Wall Street: Βουτιά για Dow, ανοδικά το πετρέλαιο, νέα σύννεφα πολέμου στον Κόλπο
Wall Street

Πετρέλαιο και σύννεφα πολέμου στον Κόλπο «γκρέμισαν» τον Dow

Στη Wall Street υπάρχει ωστόσο αισιοδοξία και πρόβλεψη για εκτίναξη του S&P 500 στις 8.000 μονάδες

Fitch: Μπαίνει στο «μικροσκόπιό» της η ελληνική οικονομία
Economy

Στο «μικροσκόπιο» της Fitch μπαίνει η Ελλάδα

Ποια είναι τα σημεία «κλειδιά» που θα εξετάσει ο οίκος Fitch και πώς επηρεάζει η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή

Γιάννης Αγουρίδης
Τεχνητή νοημοσύνη: Επικρίσεις στην ΕΕ για σπατάλη 20 δισ. σε τεράστια κέντρα υπολογιστικής ισχύος
Τεχνολογία

Επικρίσεις στην ΕΕ για σπατάλη 20 δισ. σε γιγα-υποδομές ΑΙ

Οι εγκαταστάσεις τεχνητής νοημοσύνης θα είναι τετραπλάσιες σε μέγεθος από τα «AI Factories»

Δημήτρης Σταμούλης
Lululemon: Αντιδράσεις για τη νέα CEO Heidi O’Neill πριν καν αναλάβει
Business

H επιλογή της Lululemon που γύρισε μπούμερανγκ

Η ανακοίνωση της νέας CEO της Lululemon προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, πτώση μετοχής και αμφιβολίες για τη στρατηγική της εταιρείας

Νατάσα Σινιώρη
Γαλλία: Η φορολόγηση των επιχειρήσεων διχάζει την Ακροδεξιά
World

Η φορολόγηση των επιχειρήσεων διχάζει τη γαλλική Ακροδεξιά

Ριζοσπαστική η Λεπέν υποστηρίζει τη φορολόγηση των «υπερκερδών της TotalEnergies» - Επηρεασμένος από την εργοδοσία εμφανίζεται ο Μπαρντελά

Αλέξανδρος Καψύλης
Κλιματική αλλαγή: Πώς απειλεί την οικονομική ραχοκοκαλιά του Ειρηνικού
Κλιματική αλλαγή

Κλιματική αλλαγή: Πώς απειλεί την οικονομική ραχοκοκαλιά του Ειρηνικού

Η άνοδος της θερμοκρασίας του νερού που προκαλείται από την κλιματική αλλαγή θέτει σε σημαντικό κίνδυνο τους πληθυσμούς τόνου στο Κιριμπάτι

Ασφαλιστικές: «Ανεβαίνουν» τα ασφάλιστρα για επίδοξους δολοφόνους στις ΗΠΑ
World

ΗΠΑ: «Ανεβαίνουν» τα ασφάλιστρα για επίδοξους δολοφόνους

Οι ασφαλιστικές αναφέρουν αυξανόμενο ενδιαφέρον από «σχεδόν κάθε τομέα», καθώς οι εταιρείες επανεκτιμούν τους κινδύνους ασφαλείας σχετικά με περιστατικά ελεύθερων σκοπευτών, όπως στην περίπτωση του Τσάρλι Κερκ

ΗΠΑ: Η λήξη προγράμματος για επίδομα στέγασης φέρνει κατασχέσεις
World

ΗΠΑ: Το τέλος προγράμματος για επίδομα στέγασης φέρνει κατασχέσεις

Πρόγραμμα για επίδομα στέγασης της εποχής Μπάιντεν που εμπόδιζε τους δανειολήπτες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες να χάσουν τα σπίτια τους έχει ανακληθεί

Νάγκελ (ΕΚΤ): Θα υποστήριζε αύξηση των επιτοκίων
World

Υπέρ της αύξησης των επιτοκίων το αρχιγεράκι της ΕΚΤ

Εάν οι προοπτικές για τον πληθωρισμό δεν βελτιωθούν σημαντικά στις προβλέψεις της ΕΚΤ ο Νάγκελ θα στηρίξει την αύξηση των επιτοκίων

Φάρμακα αδυνατίσματος: Καμπανάκι στη φαρμακοβιομηχανία για κίνδυνο «φούσκας» – Τι δείχνει έκθεση
World

Θα... ξεφουσκώσουν τα φάρμακα αδυνατίσματος; - Τι δείχνει έκθεση

Τα φάρμακα αδυνατίσματος και διαβήτη αντιπροσωπεύουν πλέον το 38% του συνόλου των προβλεπόμενων εμπορικών εσόδων των μεγάλων φαρμακοβιομηχανιών για το 2025

Δημήτρης Σταμούλης
Feta Production Feels the Aftershocks of Last Year’s Livestock Crisis
English Edition

Feta Production Feels the Aftershocks of Last Year’s Livestock Crisis

Exports to Germany—the leading market for the iconic Greek cheese—fell from 19.1 million euros to 17.2 million euros. The UK also saw a marked decline, with export values dropping by 9.9% and 7.5% respectively.

Αλουμίνιο: Η κρίση στην εφοδιαστική αλυσίδα «χτυπά» την αυτοκινητοβιομηχανία και το Ford F-150
World

Το πιο δημοφιλές pick-up της Αμερικής γίνεται θύμα της παγκόσμιας κρίσης

Οι ελλείψεις σε αλουμίνιο και το εκρηκτικό κόστος των πρώτων υλών απειλούν την παραγωγή του Ford F-150 και διαταράσσουν την παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία

Νατάσα Σινιώρη
Παγκόσμιο Κύπελλο: Στον… αέρα η μετάδοση για εκατομμύρια φιλάθλους σε Ινδία και Κίνα
Business of Sport

Σκληρό παζάρι FIFA με Ινδία-Κίνα για τις μεταδόσεις του Μουντιάλ

Η προσφορά 20 εκατ. δολ. της κοινοπραξίας Reliance-Disney της Ινδίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο

Δημήτρης Σταμούλης
Ryanair: Ανησυχία στη Θεσσαλονίκη για κατάργηση της βάσης της στο «Μακεδονία»
Μεταφορές

Τι παίζει με τη Ryanair στο αεροδρόμιο «Μακεδονία»

Κινητοποίηση από τον δήμο Θεσσαλονίκης για σενάρια αποχώρησης της Ryanair από το «Μακεδονία» - Τι αναφέρει η Fraport Greece – Η πρακτική της αεροπορικής

Λάμπρος Καραγεώργος
Πετρέλαιο: Εκτίναξη των τιμών μετά την επίθεση του Ιράν στα ΗΑΕ
Commodities

Πετρέλαιο: Εκτίναξη των τιμών μετά την επίθεση του Ιράν στα ΗΑΕ

Ξεπέρασε τα 114 δολάρια το Brent

Τζούλη Καλημέρη
Ινδία: Επαναφορά εξαγωγών σιταριού μετά από 4 χρόνια – Υψηλές τιμές και ναύλα περιορίζουν τη ζήτηση
World

Η Ινδία επιστρέφει στις εξαγωγές σιταριού μετά από 4 χρόνια - Αλλά ποιος αγοράζει;

Η Ινδία επανεκκινεί τις εξαγωγές σιταριού μετά από τέσσερα χρόνια, όμως το υψηλό κόστος περιορίζει τις διεθνείς παραγγελίες

Νατάσα Σινιώρη

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Cookies