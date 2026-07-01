Δήμος Αθηναίων: Έκτακτη ενίσχυση 3.000 ευρώ ανά οικογένεια για τους πληγέντες της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα

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Με πρωτοβουλία του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, και της δημοτικής παράταξης «Αθήνα Τώρα», το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων συνεδρίασε εκτάκτως προκειμένου να εξετάσει τα μέτρα στήριξης των κατοίκων που επλήγησαν από την κατάρρευση της πολυκατοικίας στην οδό Αλκμήνης 22 στα Πετράλωνα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ύψους 3.000 ευρώ ανά οικογένεια για τους κατοίκους των διαμερισμάτων του κτιρίου, με στόχο την άμεση ανακούφιση των πληγέντων από τις συνέπειες του περιστατικού.

Μέτρα ασφαλείας στο σημείο από τον Δήμο Αθηναίων

Παράλληλα με την οικονομική ενίσχυση, ο Δήμος Αθηναίων προχώρησε σε σειρά παρεμβάσεων για την ασφάλεια της περιοχής.

Το Τμήμα Ειδικών Εργασιών της Διεύθυνσης Καθαριότητας τοποθέτησε προστατευτικά κιγκλιδώματα, ενώ η Διεύθυνση Οδοποιίας εγκατέστησε λαμαρίνες, μέσω τρέχουσας εργολαβίας, ώστε να αποκλειστεί πλήρως η πρόσβαση στο σημείο της κατάρρευσης.

Την ίδια στιγμή, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Δόμησης πραγματοποίησε αυτοψία στο κτίριο και αναμένεται να συντάξει την προβλεπόμενη έκθεση επικινδυνότητας, η οποία θα αποτυπώνει την κατάσταση του ακινήτου.

Υποστήριξη στους πληγέντες

Οι Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων έχουν ενεργοποιηθεί για την υποστήριξη των κατοίκων, ενώ το Σημείο Εξυπηρέτησης Δημότη της 3ης Δημοτικής Κοινότητας, στην οδό Τριών Ιεραρχών 74, παρέχει βοήθεια στους πληγέντες για τη συγκέντρωση και έκδοση των απαραίτητων δικαιολογητικών που απαιτούνται για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης.

Συνεχίζεται η στήριξη των οικογενειών

Ο Δήμος Αθηναίων επισημαίνει ότι παραμένει στο πλευρό των κατοίκων της πολυκατοικίας, κινητοποιώντας όλες τις διαθέσιμες υπηρεσίες και τα μέσα που απαιτούνται για την άμεση διαχείριση των συνεπειών του τραγικού περιστατικού και τη στήριξη των οικογενειών που δοκιμάζονται.