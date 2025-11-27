Δήμος Αθηναίων: Προσωρινά λουκέτα καταστημάτων για παράνομα τραπεζοκαθίσματα

Σε νέες προσωρινές σφραγίσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) προχωρά ο Δήμος Αθηναίων, ύστερα από ελέγχους για παράνομα τραπεζοκαθίσματα των κλιμακίων της Δημοτικής Αστυνομίας .

Από 28 Νοεμβρίου έως 7 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθούν 14 σφραγίσεις καταστημάτων (Κ.Υ.Ε), λόγω υπέρβασης της χρήσης κοινόχρηστου χώρου ή και χρήσης κοινόχρηστου χώρου άνευ αδείας.

Από αυτά, δύο βρίσκονται στην 1η Δημοτική Κοινότητα, πέντε στη 2η Δημοτική Κοινότητα, τρία στην 3η Δημοτική Κοινότητα, τρία στην 4η Δημοτική Κοινότητα κι ένα στην 7η Δημοτική Κοινότητα.

Αναλυτικά:

4 Κ.Υ.Ε θα σφραγιστούν για 10 ημέρες

1 Κ.Υ.Ε. θα σφραγιστεί για 8 ημέρες

1 Κ.Υ.Ε. θα σφραγιστεί για 7 ημέρες

2 Κ.Υ.Ε θα σφραγιστούν για 6 ημέρες

2 Κ.Υ.Ε θα σφραγιστούν για 5 ημέρες

1 Κ.Υ.Ε. θα σφραγιστεί για 4 ημέρες

2 Κ.Υ.Ε θα σφραγιστούν για 3 ημέρες

1 Κ.Υ.Ε. θα σφραγιστεί για 1 ημέρα

Ο Δήμος Αθηναίων επιβάλλει αυστηρότερες κυρώσεις και πρόστιμα, εφαρμόζοντας τη νέα κανονιστική απόφαση για την κατάληψη και την αξιοποίηση δημοσίων χώρων από καταστήματα κι επιχειρήσεις, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.