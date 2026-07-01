ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Νέα ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης η ΑΜΚ 659,3 εκατ. ευρώ

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Ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία και τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αποτελεί η ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της τάξεως των 660 εκατ. ευρώ μέσω accelerated book building – δηλαδή σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, καταρρίπτοντας κάθε ρεκόρ στην ελληνική κεφαλαιαγορά.

Το βιβλίο προσφορών καλύφθηκε στα πρώτα 15 λεπτά της διαδικασίας, ενώ σε λιγότερο από δύο ώρες υπήρξε υπερκάλυψη κατά έξι φορές.

Η συμμετοχή σχεδόν αποκλειστικά ξένων θεσμικών επενδυτών αναδεικνύει τη διεθνή αναγνώριση της στρατηγικής και των αναπτυξιακών προοπτικών του μοναδικού Ομίλου υποδομών που διαθέτει επενδυτική βαθμίδα από τους οίκους Moody’s και S&P.

Τα αντληθέντα κεφάλαια θα αξιοποιηθούν για τη χρηματοδότηση του αναπτυξιακού πλάνου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στον τομέα των κρίσιμων υποδομών, εντός και εκτός Ελλάδος.

Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου βελτιώνει περαιτέρω τους δείκτες μόχλευσης, θωρακίζοντας τον ισολογισμό έναντι μελλοντικών χρηματοδοτικών αναγκών. Η επιλογή της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, έναντι εναλλακτικών χρηματοδοτικών εργαλείων, αντικατοπτρίζει τη συνετή χρηματοοικονομική πολιτική του Ομίλου και τη δέσμευσή του για τη διατήρηση ισχυρών πιστοληπτικών δεικτών.

Η αύξηση του free float που προκύπτει από την AMK ανοίγει τον δρόμο για ένταξη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στο δείκτη MSCI Developed Markets, εξέλιξη που θα ενισχύσει τη ρευστότητα και θα προσελκύσει νέα κεφάλαια από διεθνή χαρτοφυλάκια.

Η γραμμή πυρός της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει αλλάξει πίστα και προχωρά με μεγαλύτερη κεφαλαιακή ισχύ στη νέα γενιά των έργων υποδομών αλλά κι εκείνων για τη διαχείριση των υδάτων και των απορριμμάτων.

Με γραμμή πυρός κοντά στα 660 εκατ. ευρώ, ταμειακά διαθέσιμα που έφταναν στα 1,6 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025 και πρόσβαση σε περίπου 590 εκατ. ευρώ αχρησιμοποίητων πιστωτικών γραμμών η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ μπαίνει από θέση ισχύος στη διεκδίκηση νέων έργων αλλά και την αξιοποίηση πιθανών νέων ευκαιριών.

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει μπροστά της τη νέα γενιά έργων ύψους 13 έως 16 δισ. ευρώ στη διαχείριση υδάτων (9 έως 11 δισ. ευρώ) και στην κυκλική οικονομία (4 έως 5 δισ. ευρώ).

Ταυτόχρονα στην Ελλάδα τους επόμενους 18 με 24 μήνες αναμένεται να βγούν στην αγορά έργα υποδομών ύψους 8 έως 10 δισ. ευρώ.

Βέβαια, το χρυσό asset του Ομίλου παραμένει ο τομέας των παραχωρήσεων με την εισηγμένη να διαχειρίζεται αυτοκινητόδρομους 2.000 χλμ. με διάρκεια ζωής άνω των 25 ετών και ένα ανεκτέλεστο έργων 9,1 δισ. ευρώ. Οι παραχωρήσεις εξασφαλίζουν σταθερά ισχυρές ταμειακές ροές και υπεραξίες για τους μετόχους.