ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Έσπασε τα κοντέρ η ΑΜΚ με προσφορές 3 δισ. ευρώ – Τα ρεκόρ και οι νέες μπίζνες

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Κατέρριψε κάθε ρεκόρ στην ελληνική κεφαλαιαγορά ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι ο πρώτος ελληνικός επιχειρηματικός Όμιλος που προχώρησε σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με διαδικασία επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών (accelerated book build) για την ιδιωτική τοποθέτηση νέων μετοχών και πέτυχε: Μέσα σε 15 λεπτά να καλύψει το αιτούμενο ποσό των 500 εκατ. ευρώ και σε λιγότερο από δύο ώρες να δεχθεί καταιγισμό προσφορών ύψους 3 δισ. ευρώ. Τελικά άντλησε κοντά στα 660 εκατ. ευρώ, για την ακρίβεια 659,3 εκατ. ευρώ.

Τα παραπάνω αναφέρουν πηγές της αγοράς που ήταν κοντά στη διαδικασία της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Δόθηκαν 15.513.493 μετοχές με τιμή διάθεσης τα 42,5 ευρώ ανά μετοχή. Και πλέον στο νέο μετοχικό κεφάλαιο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι τοποθετημένα και νέοι διεθνείς θεσμικοί επενδυτές.

Και φυσικά τη διαδικασία της ΑΜΚ με τη διαδικασία του accelerated book build

Το κλειδί της επενδυτικής βαθμίδας για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Όπως εξηγούν αναλυτές το κλειδί για την επιτυχημένη άντληση κεφαλαίων αλλά και για την απόσπαση της ψήφου εμπιστοσύνης από τη μεριά των επενδυτών είναι η επενδυτική βαθμίδα που έδωσαν στην ελληνική εισηγμένη οι διεθνείς χρηματοοικονομικοί οίκοι Moody’s και S&P Global.

Οι τελευταίες κινήσεις του Ομίλου με τα μεγάλα deals τόσο με την πώληση της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, όσο και με τη Motor Oil για την κοινή δραστηριότητα στην ηλεκτροπαραγωγή και το retail αλλά και με την προσθήκη δύο εκ των μεγαλύτερων αυτοκινητοδρόμων στην Ελλάδα, την Αττική Οδό και την Εγνατία Οδό στο χαρτοφυλάκιο της έφεραν τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης στην πόρτα του ελληνικού Ομίλου. Φυσικά από τις σημαντικότερες επενδυτικές κινήσεις της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ δεν θα μπορούσε να μην συμπεριληφθεί και η είσοδος στην ΕΥΔΑΠ με ποσοστό περίπου 13%.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις των διεθνών οίκων τα κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες (FFO) προς χρέος θα διαμορφωθούν κατά μέσο όρο περίπου στο 10% την περίοδο 2026-2028, αν και σε ανοδική πορεία, καθώς αναμένουμε αύξηση του EBITDA περίπου στα 750 εκατ. ευρώ έως το 2028, από 609 εκατ. ευρώ το 2025.

Η γραμμή πυρός της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει αλλάξει πίστα και προχωρά με μεγαλύτερη κεφαλαιακή ισχύ στη νέα γενιά των έργων υποδομών αλλά κι εκείνων για τη διαχείριση των υδάτων και των απορριμμάτων.

Με γραμμή πυρός κοντά στα 660 εκατ. ευρώ, ταμειακά διαθέσιμα που έφταναν στα 1,6 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025 και πρόσβαση σε περίπου 590 εκατ. ευρώ αχρησιμοποίητων πιστωτικών γραμμών η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ μπαίνει από θέση ισχύος στη διεκδίκηση νέων έργων αλλά και την αξιοποίηση πιθανών νέων ευκαιριών.

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει μπροστά της τη νέα γενιά έργων ύψους 13 έως 16 δισ. ευρώ στη διαχείριση υδάτων (9 έως 11 δισ. ευρώ) και στην κυκλική οικονομία (4 έως 5 δισ. ευρώ).

Ταυτόχρονα στην Ελλάδα τους επόμενους 18 με 24 μήνες αναμένεται να βγούν στην αγορά έργα υποδομών ύψους 8 έως 10 δισ. ευρώ.

Βέβαια, το χρυσό asset του Ομίλου παραμένει ο τομέας των παραχωρήσεων με την εισηγμένη να διαχειρίζεται αυτοκινητόδρομους 2.000 χλμ. με διάρκεια ζωής άνω των 25 ετών και ένα ανεκτέλεστο έργων 9,1 δισ. ευρώ. Οι παραχωρήσεις εξασφαλίζουν σταθερά ισχυρές ταμειακές ροές και υπεραξίες για τους μετόχους.