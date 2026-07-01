ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 3 δισ. οι προσφορές για την ΑΜΚ – Στα 42,50 η τιμή διάθεσης

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Την επιτυχή ολοκλήρωση της ιδιωτικής τοποθέτησης 15.513.493 νέων μετοχών (οι «Νέες Μετοχές») σε ειδικούς, θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές που συμμετείχαν στη διαδικασία επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών (accelerated book build) (η «Ιδιωτική Τοποθέτηση») ανακοίνωσε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση

Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών να προσδιορίζεται σε €42,50 ανά μετοχή. Η εταιρεία αύξησε το μέγεθος της Ιδιωτικής Τοποθέτησης, αντλώντας €659,32 εκατ., περίπου 32% πάνω από τα €500 εκατ. που αρχικά σχεδίαζε να αντλήσει. Η συνολική ζήτηση στην τιμή διάθεσης ανήλθε σε περίπου €3 δισ.

Όπως έγραφε το πρωί ο ΟΤ, ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, κατέρριψε κάθε ρεκόρ στην ελληνική κεφαλαιαγορά.

Όπως εξηγούν αναλυτές το κλειδί για την επιτυχημένη άντληση κεφαλαίων αλλά και για την απόσπαση της ψήφου εμπιστοσύνης από τη μεριά των επενδυτών είναι η επενδυτική βαθμίδα που έδωσαν στην ελληνική εισηγμένη οι διεθνείς χρηματοοικονομικοί οίκοι Moody’s και S&P Global.

Οι τελευταίες κινήσεις του Ομίλου με τα μεγάλα deals τόσο με την πώληση της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, όσο και με τη Motor Oil για την κοινή δραστηριότητα στην ηλεκτροπαραγωγή και το retail αλλά και με την προσθήκη δύο εκ των μεγαλύτερων αυτοκινητοδρόμων στην Ελλάδα, την Αττική Οδό και την Εγνατία Οδό στο χαρτοφυλάκιο της έφεραν τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης στην πόρτα του ελληνικού Ομίλου. Φυσικά από τις σημαντικότερες επενδυτικές κινήσεις της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ δεν θα μπορούσε να μην συμπεριληφθεί και η είσοδος στην ΕΥΔΑΠ με ποσοστό περίπου 13%.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις των διεθνών οίκων τα κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες (FFO) προς χρέος θα διαμορφωθούν κατά μέσο όρο περίπου στο 10% την περίοδο 2026-2028, αν και σε ανοδική πορεία, καθώς αναμένουμε αύξηση του EBITDA περίπου στα 750 εκατ. ευρώ έως το 2028, από 609 εκατ. ευρώ το 2025.

Η ανακοίνωση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Σε συνέχεια της προηγούμενης ανακοίνωσής της, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της ιδιωτικής τοποθέτησης 15.513.493 νέων μετοχών (οι «Νέες Μετοχές») σε ειδικούς, θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές που συμμετείχαν στη διαδικασία επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών (accelerated book build) (η «Ιδιωτική Τοποθέτηση»).

Με βάση τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών, η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών προσδιορίστηκε σε €42,50 ανά Νέα Μετοχή (η «Τιμή Διάθεσης»).

Ανταποκρινόμενη στην ισχυρή ζήτηση από υψηλής ποιότητας επενδυτές, η Εταιρεία αύξησε το μέγεθος της Ιδιωτικής Τοποθέτησης, αντλώντας €659.323.452,50, περίπου 32% άνω των €500.000.000 που αρχικά σχεδίαζε να αντλήσει. Η συνολική ζήτηση στην Τιμή Διάθεσης ανήλθε σε περίπου €3 δισεκατομμύρια.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με την από 01.07.2026 απόφασή του, αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €8.842.691,01 με καταβολή μετρητών, μέσω έκδοσης 15.513.493 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,57 ευρώ η καθεμία (η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου»), τον αποκλεισμό (κατάργηση) του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας και τη διάθεση των Νέων Μετοχών στην Τιμή Διάθεσης σε επενδυτές που συμμετείχαν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση.

Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της Τιμής Διάθεσης των Νέων Μετοχών, συνολικού ποσού €650.480.761,49 θα πιστωθεί στο λογαριασμό ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας «Διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο». Η ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ελήφθη με βάση την εξουσιοδότηση που του παρασχέθηκε δυνάμει της απόφασης της από 16.06.2026 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 1(β) και 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

Οι συντονιστές

Οι «Banco Santander, S.A.», «Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A.» και «Morgan Stanley Europe SE» ενήργησαν ως Παγκόσμιοι Συντονιστές της Ιδιωτικής Τοποθέτησης και, από κοινού με την «AXIA Ventures Group Ltd.», ως Συν-διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών.

Σημειώνεται ότι η διάθεση των Νέων Μετοχών μέσω της Ιδιωτικής Τοποθέτησης και η εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Euronext Athens εξαιρούνται από την υποχρέωση δημοσίευσης Ενημερωτικού Δελτίου, σύμφωνα με τον Κανονισμό 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017.

Η ολοκλήρωση της έκδοσης των Νέων Μετοχών και η πιστοποίηση της καταβολής της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου θα λάβουν χώρα εντός των επόμενων ημερών. Η ακριβής ημερομηνία

πίστωσης των Νέων Μετοχών στους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων και η ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσης τους στο Euronext Athens θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας.