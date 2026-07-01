L’Oreal: H στροφή στα οικονομικά αρώματα και το στοίχημα με την Gen Z

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Το άρωμα εξελίσσεται σε ένα από τα πιο ισχυρά «όπλα» της βιομηχανίας ομορφιάς και οι μεγάλοι όμιλοι αναζητούν νέους τρόπους για να προσεγγίσουν τη νεότερη γενιά καταναλωτών. Με τη ζήτηση για οικονομικά προϊόντα να αυξάνεται ταχύτερα από εκείνη των πολυτελών αρωμάτων, ο γαλλικός κολοσσός των καλλυντικών, η L’Oréal, κάνει το επόμενο βήμα, λανσάροντας μια νέα σειρά body και hair mists μέσω του brand NYX, επιδιώκοντας να διευρύνει την παρουσία της σε μια αγορά με ιδιαίτερα υψηλές προοπτικές ανάπτυξης.

L’Oréal: Η NYX ανοίγει τον δρόμο στα προσιτά αρώματα

Ειδικότερα, η L’Oreal λανσάρει για πρώτη φορά σειρά αρωματικών mist για μαλλιά και σώμα με το εμπορικό σήμα NYX, επιδιώκοντας να αξιοποιήσει τη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση της Gen Z για οικονομικά προϊόντα που συνδυάζουν ποιότητα και σύγχρονο lifestyle.

Τα νέα προϊόντα διατίθενται ήδη στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τιμή περίπου 15 δολάρια για συσκευασία 80 ml, ενώ η εταιρεία εξετάζει το ενδεχόμενο να επεκτείνει τη συγκεκριμένη στρατηγική και σε άλλα brands του χαρτοφυλακίου της.

«Είναι η πρώτη μας προσπάθεια να προσεγγίσουμε την αγορά των αρωμάτων με έναν πιο προσιτό και διασκεδαστικό τρόπο», λέει στο Reuters ο πρόεδρος του τμήματος Consumer Products της L’Oréal, Fabrice Megarbane.

Η Gen Z αλλάζει τους κανόνες της αγοράς

Η αγορά αρωμάτων μεταμορφώνεται καθώς οι νεότεροι καταναλωτές στρέφονται σε προϊόντα με προσιτές τιμές, αυθεντική αφήγηση και ισχυρή ψηφιακή παρουσία. Παράλληλα, η επιρροή της κορεατικής βιομηχανίας ομορφιάς (K-Beauty) γίνεται ολοένα και πιο αισθητή.

Σύμφωνα με την Clotilde Drape, associate director για τον κλάδο Beauty & Personal Care της Mintel, οι ανεξάρτητες εταιρείες – κυρίως από τη Νότια Κορέα – κερδίζουν συνεχώς μερίδια αγοράς προσφέροντας ποιοτικά αλλά οικονομικά προϊόντα με «καλή αφήγηση», στοιχείο που βρίσκει ιδιαίτερη ανταπόκριση στη Gen Z, όπως ανέφερε στο Reuters.

Τα οικονομικά αρώματα αναπτύσσονται ταχύτερα από τα premium

Παρότι η L’Oréal συνεχίζει να καταγράφει διψήφια ανάπτυξη στα πολυτελή αρώματα, η αγορά των προϊόντων μαζικής κατανάλωσης κινείται ακόμη ταχύτερα.

Σύμφωνα με στοιχεία της Circana, οι λιανικές πωλήσεις οικονομικών αρωμάτων στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 15% σε αξία την προηγούμενη χρονιά, έναντι μόλις 5% στην κατηγορία των premium αρωμάτων.

Η άνοδος των τιμών στα πολυτελή προϊόντα έχει επίσης επηρεάσει τη ζήτηση. Ενδεικτικά, ένα μπουκάλι 50 ml του La Vie est Belle της Lancôme κοστίζει πλέον περίπου 97 λίρες στο πολυκατάστημα Harrods του Λονδίνου, γεγονός που έχει οδηγήσει αρκετές εταιρείες – μεταξύ αυτών και η ίδια η Lancôme – στην ανάπτυξη πιο οικονομικών εκδόσεων τύπου mist.

To TikTok και η διαφοροποίηση στη στρατηγική της NYX

Η νέα σειρά της NYX τοποθετείται τιμολογιακά κάτω από ανταγωνιστές όπως τα Sol de Janeiro και PHLUR, επιδιώκοντας να αποκτήσει γρήγορα μερίδιο σε μια αγορά που αναπτύσσεται με υψηλούς ρυθμούς.

Η κίνηση αυτή εξυπηρετεί και έναν δεύτερο στόχο: να αντισταθμίσει την επιβράδυνση που καταγράφει το μακιγιάζ, τη βασική κατηγορία της NYX. Σύμφωνα με στοιχεία της Circana, το μακιγιάζ αποτέλεσε την πιο αδύναμη κατηγορία ομορφιάς στις ΗΠΑ κατά το πρώτο τρίμηνο.

«Η NYX στράφηκε στην περιποίηση σώματος επειδή το μακιγιάζ παρουσιάζει στασιμότητα. Είναι ένας τρόπος να διευρύνει το χαρτοφυλάκιό της, διατηρώντας παράλληλα το ενδιαφέρον των καταναλωτών για το brand», δήλωσε η Drape στο Reuters.

Ο Fabrice Megarbane σημείωσε επίσης στο Reuters ότι η νέα σειρά παρουσιάζει ιδιαίτερα ισχυρές επιδόσεις σε πλατφόρμες όπως το TikTok, υπογραμμίζοντας τη μεγάλη απήχηση που έχουν τα αρώματα στη Gen Z. Όπως πρόσθεσε, «η NYX ήταν η πρώτη, αλλά σίγουρα δεν θα είναι η τελευταία» μάρκα της L’Oréal που θα κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση.