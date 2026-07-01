 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(10) "Automotive"
    [1]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(15) "Auto Technology"
    [1]=>
    string(19) "Technology Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(10) "Automotive"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(8) "Business"
}

Windrose: Η κινεζική κατασκευάστρια ηλεκτροκίνητων φορτηγών βάζει στο στόχαστρο την Tesla

Ο επικεφαλής της Windrose Electric λέει ότι οι αμερικανικοί δασμοί δεν είναι αρκετά υψηλοί για να κρατήσουν τα κινεζικά ηλεκτροκίνητα φορτηγά μακριά από την Αμερική

Ηλεκτροκίνηση 01.07.2026, 23:20
Σχολιάστε
Windrose: Η κινεζική κατασκευάστρια ηλεκτροκίνητων φορτηγών βάζει στο στόχαστρο την Tesla
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Με ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο σχέδιο επέκτασης στις ΗΠΑ, η κινεζική νεοφυής εταιρεία Windrose Electric επιχειρεί να αμφισβητήσει την κυριαρχία της Tesla στην ηλεκτροκίνηση φορτηγών. Η εταιρεία σχεδιάζει να εισαχθεί στο αμερικανικό χρηματιστήριο μέσω συγχώνευσης με εταιρεία ειδικού σκοπού (SPAC), σε μια συμφωνία που αναμένεται να αποτιμήσει την επιχείρηση σε τουλάχιστον 2 δισ. δολάρια, ενώ παράλληλα στοχεύει στην άντληση άνω των 200 εκατ. δολαρίων για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξής της.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Windrose, Γουέν Χαν, εμφανίζεται ιδιαίτερα επιθετικός απέναντι στον ανταγωνισμό, δηλώνοντας στους Financial Times ότι στόχος της εταιρείας είναι να κυριαρχήσει στην αγορά των ηλεκτρικών φορτηγών. «Πρέπει να σκοτώσουμε το ντίζελ. Αυτός είναι ο εχθρός», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι η μετάβαση στις ηλεκτρικές μεταφορές αποτελεί αναπόφευκτη εξέλιξη για τον κλάδο.

Ο Χαν εμφανίστηκε επίσης αδιάφορος απέναντι στους υψηλούς αμερικανικούς δασμούς στα κινεζικά προϊόντα, υποστηρίζοντας ότι δεν αποτελούν ουσιαστικό εμπόδιο για την εταιρεία. Όπως σημείωσε, το χαμηλότερο κόστος παραγωγής και η ταχύτερη τεχνολογική εξέλιξη επιτρέπουν στη Windrose να παραμένει ανταγωνιστική ακόμη και μετά την επιβολή επιπλέον επιβαρύνσεων. Σύμφωνα με τον ίδιο, «οι δασμοί δεν λειτουργούν ποτέ», καθώς τελικά πλήττουν περισσότερο τις λιγότερο αποδοτικές και καθιερωμένες επιχειρήσεις.

Windrose

Τα ηλεκτροκίνητα φορτηγά της Windrose αποβιβάστηκαν στις ΗΠΑ

Η εταιρεία εισήγαγε το πρώτο ηλεκτρικό φορτηγό κινεζικής κατασκευής στις ΗΠΑ τον Απρίλιο, καταβάλλοντας συνολικό δασμό 64%, ενώ επιβαρύνθηκε και με πρόσθετους δασμούς για κινεζικά εξαρτήματα. Παρ’ όλα αυτά, υποστηρίζει ότι το βασικό της μοντέλο εξακολουθεί να είναι οικονομικότερο στη χρήση σε σχέση με το Tesla Semi.

Το Global E700 της Windrose διαθέτει αυτονομία περίπου 670 χιλιομέτρων και τιμή 285.000 δολαρίων. Αντίστοιχα, το Tesla Semi με αυτονομία περίπου 520 χιλιομέτρων κοστίζει 260.000 δολάρια, ενώ η έκδοση με αυτονομία 800 χιλιομέτρων φθάνει τα 290.000 δολάρια. Η Windrose υποστηρίζει ότι, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος λειτουργίας ανά χιλιόμετρο, το δικό της όχημα προσφέρει καλύτερη συνολική οικονομική απόδοση.

Η παγκόσμια αγορά ηλεκτρικών φορτηγών παραμένει ακόμη σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης. Παρά την αυξανόμενη ζήτηση, ιδιαίτερα μετά την άνοδο των τιμών του πετρελαίου και του ντίζελ, τα ηλεκτρικά φορτηγά εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν μικρό ποσοστό των συνολικών πωλήσεων στις δυτικές αγορές. Σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, στις Ηνωμένες Πολιτείες οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 25% το προηγούμενο έτος, φτάνοντας περίπου τις 17.000 μονάδες, ωστόσο το μερίδιο αγοράς παραμένει κάτω από το 5%. Αντίθετα, στην Κίνα τα ηλεκτρικά φορτηγά αντιπροσωπεύουν ήδη περίπου το 37% των νέων ταξινομήσεων.

Η Windrose ιδρύθηκε μόλις το 2022 και έχει την έδρα της στο Βέλγιο, αν και το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού της εργάζεται στην Κίνα. Μέχρι σήμερα έχει αναπτύξει λίγες δεκάδες φορτηγά που δοκιμάζονται σε Ευρώπη, Βόρεια και Νότια Αμερική, καθώς και στην Ασία, ενώ σχεδιάζει να παραδώσει περίπου 1.000 οχήματα έως το τέλος του έτους.

Ο «Δαυίδ» απέναντι στους κολοσσούς της αυτοκινητοβιομηχανίας

Παρά τις φιλόδοξες εξαγγελίες, η εταιρεία εξακολουθεί να θεωρείται μικρός παίκτης, ιδιαίτερα σε σύγκριση με κινεζικούς ομίλους όπως η Sany ή ακόμη και με την BYD, η οποία διαθέτει ήδη εργοστάσιο συναρμολόγησης βαρέων ηλεκτρικών φορτηγών στην Καλιφόρνια. Στις ΗΠΑ η Windrose έχει μέχρι στιγμής εισαγάγει μόλις δύο φορτηγά, ενώ η Tesla έχει ήδη ξεκινήσει τη μαζική παραγωγή του Semi στο εργοστάσιό της στη Νεβάδα, με δυναμικότητα που μπορεί να φθάσει τις 50.000 μονάδες ετησίως.

Η νεοφυής επιχείρηση έχει επίσης αντιμετωπίσει προβλήματα χρηματοδότησης και καταγγελίες πρώην εργαζομένων για καθυστερήσεις στην καταβολή μισθών. Ο Γουέν Χαν παραδέχθηκε ότι η εταιρεία βρέθηκε κοντά στη χρεοκοπία κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, υποστηρίζοντας όμως ότι η κατάσταση σταθεροποιήθηκε μετά την είσπραξη εσόδων από τις πρώτες πωλήσεις.

Ένα από τα βασικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που προβάλλει η Windrose είναι η απλοποίηση της κατασκευής των οχημάτων της. Αντί να επενδύσει σε μεγάλα εργοστάσια, συνεργάζεται με τοπικούς κατασκευαστές για τη συναρμολόγηση των φορτηγών, μειώνοντας σημαντικά το απαιτούμενο κεφάλαιο. Παράλληλα, διαθέτει μόνο ένα μοντέλο φορτηγού, το οποίο χρησιμοποιεί λιγότερα από 600 εξαρτήματα, έναντι περίπου 18.500 που απαιτούνται για ένα συμβατικό πετρελαιοκίνητο φορτηγό. Η απλούστερη αυτή αρχιτεκτονική επιτρέπει στην εταιρεία να μειώσει τον χρόνο ανάπτυξης νέων προϊόντων σε περίπου δύο χρόνια.

Για την ενίσχυση της παρουσίας της στις ΗΠΑ, η Windrose έχει συνάψει συνεργασία με την Xos Trucks για τις πωλήσεις, τη διανομή και την τεχνική υποστήριξη των οχημάτων της, ενώ σε άλλες αγορές συνεργάζεται με μεγάλους ομίλους logistics, όπως η Kuehne+Nagel. Παρά το μικρό της μέγεθος, η εταιρεία φιλοδοξεί να αξιοποιήσει την αυξανόμενη ζήτηση για καθαρές μεταφορές και να εξελιχθεί σε έναν από τους βασικούς ανταγωνιστές της Tesla στην αγορά των βαρέων ηλεκτρικών φορτηγών.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
ΥΠΕΝ: Πακέτο 16,6 εκατ. ευρώ σε Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα και Ανατολική Μακεδονία
Green

16 έργα ύδρευσης σε 9 δήμους για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας
Το μέλλον είναι εδώ – Ο Βαγγέλης Μαρινάκης παρουσιάζει το νέο «Γ. Καραϊσκάκης»
Business of Sport

Το μέλλον είναι εδώ – Ο Βαγγέλης Μαρινάκης παρουσιάζει το νέο «Γ. Καραϊσκάκης»
Βρετανία: Ο επόμενος πρωθυπουργός αντιμετωπίζει καθοριστική απόφαση ενεργειακής πολιτικής
World

Ο επόμενος Βρετανός πρωθυπουργός αντιμέτωπος με ενεργειακά διλήμματα
Αυγά: Σκάνδαλο αισχροκέρδειας που «μάδησε» τα νοικοκυριά στις ΗΠΑ
World

Σκάνδαλο αισχροκέρδειας στα αυγά από καρτέλ στις ΗΠΑ
Windrose: Η κινεζική κατασκευάστρια ηλεκτροκίνητων φορτηγών βάζει στο στόχαστρο την Tesla
Ηλεκτροκίνηση

Η κινεζική Windrose βάζει στο στόχαστρο την Tesla και την αγορά των ΗΠΑ
Wall Street: Ξεκίνημα με πτώση στην αρχή του νέου τριμήνου
Wall Street

Ξεκίνημα με πτώση στην αρχή του νέου τριμήνου για τη Wall Street

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Deutsche Bank: Στην πρώτη πεντάδα των αποδόσεων παγκοσμίως το Euronext Athens τον Ιούνιο
Xρηματιστήριο Αθηνών

Στην πρώτη πεντάδα παγκοσμίως το Euronext Athens

Η επίδοση επιβεβαιώνει τη θετική δυναμική της ελληνικής αγοράς - Τι αναφέρει η Deutsche Bank

Αλεξάνδρα Τόμπρα
AVE Group: Στόχος 20 θυγατρικές το 2026 και μέρισμα το 2027 – Τα σχέδια για Yalco, Carrefour και φαρμακεία
Business

AVE: Έτος-ορόσημο το 2027 - Τα σχέδια για Carrefour, Yalco

Πλώρη για νέες εξαγορές ο όμιλος AVE – Στο επίκεντρο η δραστηριότητα στα φαρμακεία – Τι αποφασίστηκε για το franchise της Carrefour και πότε αναμένεται η επιστροφή στα κέρδ

Γιώργος Μανέττας
ΕΚΤ: Το νέο δόγμα για τα επιτόκια – Από τι θα εξαρτηθούν οι επόμενες αποφάσεις
World

Στη Σίντρα γεννιέται το νέο δόγμα της ΕΚΤ για τα επιτόκια

Τα στοιχεία του πληθωρισμού, η αποκλιμάκωση του πετρελαίου και η νέα γεωπολιτική πραγματικότητα αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο η ΕΚΤ θα αποφασίζει για τα επιτόκια

Αλέξανδρος Κλώσσας
Chanel: Η νέα στρατηγική που απειλεί την κυριαρχία της Dior
Business

Chanel vs Dior: Η νέα αναμέτρηση των γιγάντων της πολυτέλειας

Η αναμέτρηση μεταξύ Chanel και Dior εξελίσσεται στο πιο κρίσιμο στοίχημα της παγκόσμιας αγοράς πολυτελείας, με τους δύο νέους δημιουργικούς διευθυντές να καλούνται να ξαναφέρουν την ανάπτυξη

Νατάσα Σινιώρη
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Έσπασε τα κοντέρ η ΑΜΚ με προσφορές 3 δισ. ευρώ – Τα ρεκόρ και οι νέες μπίζνες
Business

Ιστορικό ρεκόρ από ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με την ΑΜΚ των δύο ωρών...

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ άντλησε 659,3 εκατ. ευρώ - Κύμα προσφορών με 3 δισ. ευρώ - Ισχυρή θέση για νέες μπίζνες 30 δισ. ευρώ

Χρήστος Κολώνας
Ελλάδα: Η νέα «πύλη» των διεθνών ξενοδοχειακών επενδύσεων στην Ευρώπη
Τουρισμός

Τα ξένα κεφάλαια ποντάρουν στα ελληνικά ξενοδοχεία

Στην κορυφή της Ευρώπης για ξενοδοχειακές επενδύσεις αναδεικνύεται η Ελλάδα, προσελκύοντας το ισχυρότερο ενδιαφέρον των διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων

Λάμπρος Καραγεώργος
Ξενοδοχεία Ηλέκτρα: Ρεκόρ εσόδων το 2025 και αισιοδοξία για ακόμη καλύτερη χρονιά το 2026
Τουρισμός

Ρεκόρ εσόδων το 2025 για τα Ξενοδοχεία Ηλέκτρα

Ο κύκλος εργασιών το 2025 για τα Ξενοδοχεία Ηλέκτρα διαμορφώθηκε στα 73,32 εκατ. ευρώ

Λάμπρος Καραγεώργος
L’Oreal: H στροφή στα οικονομικά αρώματα και το στοίχημα με την Gen Z
Business

L'Oreal: Το άρωμα των 15 δολαρίων που αλλάζει την αγορά

Η L'Oréal εισέρχεται στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά των οικονομικών αρωμάτων, αξιοποιώντας τη δυναμική της Gen Z

Νατάσα Σινιώρη
Περισσότερα από Ηλεκτροκίνηση
Windrose: Η κινεζική κατασκευάστρια ηλεκτροκίνητων φορτηγών βάζει στο στόχαστρο την Tesla
Ηλεκτροκίνηση

Η κινεζική Windrose βάζει στο στόχαστρο την Tesla και την αγορά των ΗΠΑ

Ο επικεφαλής της Windrose Electric λέει ότι οι αμερικανικοί δασμοί δεν είναι αρκετά υψηλοί για να κρατήσουν τα κινεζικά ηλεκτροκίνητα φορτηγά μακριά από την Αμερική

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ινδία: Η πετρελαϊκή κρίση στον Κόλπο δίνει… φτερά στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα
Ηλεκτροκίνηση

Γκάζι στην ινδική αγορά EV λόγω της πετρελαϊκής κρίσης στον Κόλπο

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες στην Ινδία αναφέρουν αύξηση των πωλήσεων καθώς αυξάνονται τα κόστη καυσίμων

Αυτοκίνητα: Ηλεκτρικό ένα στα τέσσερα νέα οχήματα που πουλήθηκαν παγκοσμίως
Ηλεκτροκίνηση

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα «κατακτούν» την αγορά οχημάτων

Η μέση τιμή στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα μειώθηκε κατά περίπου 6% στη Γερμανία και περίπου 2% στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2025, κυρίως λόγω της εισόδου φθηνότερων νέων μοντέλων

Tesla: Γιατί η συγχώνευση με SpaceX θα μπορούσε να είναι αρνητική για τους μετόχους της
World

Γιατί η συγχώνευση με SpaceX ίσως... ρίξει τους μετόχους της Tesla

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ίλον Μασκ προωθεί μια συγχώνευση μεταξύ της Tesla και της SpaceX, η οποία πρόκειται να εισαχθεί στο χρηματιστήριο

Ferrari: Αλλάζει τα δεδομένα με νέο ηλεκτρικό μοντέλο – Σε ποιους αγοραστές απευθύνεται
Ηλεκτροκίνηση

To πενταθέσιο της Ferrari δεν είναι «iphone σε ρόδες»

Μερίδιο στην «πίτα» της ηλεκτροκίνησης θέλει να αποκτήσει η Ferrari

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Κινούμαι Ηλέκτρικά ΙΙΙ: Νέες επιδοτήσεις 1.066 δικαιούχων
Ηλεκτροκίνηση

Νέες επιδοτήσεις 1.066 δικαιούχων στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»

Στους δικαιούχους 1.066 δικαιούχους του Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ πιστώθηκε το ποσό των 2.017.873,89 ευρώ

Ferrari: O CEO υπερασπίζεται την τιμή των €550.000 για το πρώτο ηλεκτρικό μοντέλο
Ηλεκτροκίνηση

Υποστηρικτής της... αλμυρής τιμής του Luce ο CEO της Ferrari

Ο διευθύνων σύμβουλος της Ferrari, Μπενεντέτο Βίνα, δήλωσε ότι το κόστος του νέου μοντέλου Luce αποτελεί ένα δίκαιο τίμημα για την καινοτομία

Latest News
ΥΠΕΝ: Πακέτο 16,6 εκατ. ευρώ σε Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα και Ανατολική Μακεδονία
Green

16 έργα ύδρευσης σε 9 δήμους για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας

Νέο πακέτο παρεμβάσεων του ΥΠΕΝ για ύδρευση και αντιμετώπιση της λειψυδρίας - Σε Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα και Ανατολική Μακεδονία οι νέες χρηματοδοτήσεις

Το μέλλον είναι εδώ – Ο Βαγγέλης Μαρινάκης παρουσιάζει το νέο «Γ. Καραϊσκάκης»
Business of Sport

Το μέλλον είναι εδώ – Ο Βαγγέλης Μαρινάκης παρουσιάζει το νέο «Γ. Καραϊσκάκης»

Το απόγευμα της Πέμπτης (2/7, 18:00), ο ηγέτης του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης, θα παρουσιάσει στους διαπιστευμένους εκπροσώπους του Τύπου το νέο Στάδιο Γεώργιος Καραϊσκάκης.

Βρετανία: Ο επόμενος πρωθυπουργός αντιμετωπίζει καθοριστική απόφαση ενεργειακής πολιτικής
World

Ο επόμενος Βρετανός πρωθυπουργός αντιμέτωπος με ενεργειακά διλήμματα

Πετρέλαιο και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη Βόρεια Θάλασσα είναι οι δύο όψεις του ενεργειακού διλήμματος που αντιμετωπίζει η Βρετανία

Αυγά: Σκάνδαλο αισχροκέρδειας που «μάδησε» τα νοικοκυριά στις ΗΠΑ
World

Σκάνδαλο αισχροκέρδειας στα αυγά από καρτέλ στις ΗΠΑ

Τα αυγά στο επίκεντρο μηνυμάτων και email των στελεχών μεγαλοπαραγωγών δείχνουν προσπάθεια χειραγώγησης των τιμών, λέει το Υπουργείο Δικαιοσύνης

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Windrose: Η κινεζική κατασκευάστρια ηλεκτροκίνητων φορτηγών βάζει στο στόχαστρο την Tesla
Ηλεκτροκίνηση

Η κινεζική Windrose βάζει στο στόχαστρο την Tesla και την αγορά των ΗΠΑ

Ο επικεφαλής της Windrose Electric λέει ότι οι αμερικανικοί δασμοί δεν είναι αρκετά υψηλοί για να κρατήσουν τα κινεζικά ηλεκτροκίνητα φορτηγά μακριά από την Αμερική

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Wall Street: Ξεκίνημα με πτώση στην αρχή του νέου τριμήνου
Wall Street

Ξεκίνημα με πτώση στην αρχή του νέου τριμήνου για τη Wall Street

Ο Dow έκλεισε σχεδόν αμετάβλητος, αφού άγγιξε ιστορικό υψηλό - Ο Nasdaq σημείωσε πτώση στο ξεκίνημα του Ιουλίου

Τεχνητή νοημοσύνη: Οι εργοδότες που απέλυσαν εργαζόμενους έχουν ήδη αρχίσει να το μετανιώνουν
Tεχνητή νοημοσύνη

Οι εργοδότες που απέλυσαν εργαζόμενους λόγω ΑΙ το... μετάνιωσαν

Οι εργοδότες που απέλυσαν εργαζόμενους για να αξιοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη έχουν ήδη αρχίσει να το μετανιώνουν

Δημήτρης Σταμούλης
Γιάννης Στουρνάρας: Η αποκλιμάκωση των τιμών της ενέργειας αλλάζει τα δεδομένα για τα επιτόκια
Macro

Στουρνάρας: Μειωμένες οι πιθανότητες νέας αύξησης επιτοκίων από την ΕΚΤ

Η ταχύτερη αποκλιμάκωση των τιμών ενέργειας και η επιβράδυνση του πληθωρισμού ενισχύουν την εκτίμηση ότι η ΕΚΤ δεν θα προχωρήσει σε νέα κίνηση τον Ιούλιο, σύμφωνα με τον διοικητή της ΤτΕ

Μπισκότα Παπαδοπούλου: Αναδιάρθρωση με ενοποίηση ακινήτων 28,5 εκατ. ευρώ και επένδυση 60 εκατ. στον Βόλο
Επικαιρότητα

Το εταιρικό «λίφτινγκ» που αλλάζει τον όμιλο Παπαδοπούλου

Η Μπισκότα Παπαδοπούλου προχωρά σε ενοποίηση της ακίνητης περιουσίας της, ενώ ταυτόχρονα υλοποιεί επένδυση σχεδόν 60 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της παραγωγικής της βάσης

Νατάσα Σινιώρη
Geoaxis: Στο υψηλότερο επίπεδο της δεκαετίας οι αξίες των οικοπέδων στην Αττική – Άνοδος για 7η συνεχόμενη χρονιά
Ακίνητα

Η γη παραμένει «χρυσός»: Νέο ράλι στις τιμές οικοπέδων στην Αττική

Η αγορά οικοπέδων διατηρεί τη δυναμική της και το 2026, με τις ζητούμενες τιμές να αυξάνονται για έβδομη συνεχή χρονιά, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Αξιών Geoaxis

Νατάσα Σινιώρη
Στενά του Ορμούζ: Το παρασκήνιο της ρήξης ΗΠΑ – Σαουδικής Αραβίας που απειλεί να αλλάξει τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή
World

Τι έφερε Ουάσιγκτον και Ριάντ στα πρόθυρα διπλωματικού «διαζυγίου»

Η κρίση γύρω από τα Στενά του Ορμούζ αποκάλυψε βαθιές διαφωνίες μεταξύ ΗΠΑ και Σαουδικής Αραβίας, δοκιμάζοντας μία από τις σημαντικότερες στρατηγικές συμμαχίες της Μέσης Ανατολής

Νατάσα Σινιώρη
LNG: Μειώνονται οι αμερικανικές εξαγωγές στην Ευρώπη
World

Υποχώρησαν τον Ιούνιο οι εξαγωγές αμερικανικού LNG στην Ευρώπη

Στην Ευρώπη κατευθύνθηκαν 4,41 εκατ. μετρικοί τόνοι (MT) LNG, δηλαδή λίγο λιγότερο από το 42% των εξαγωγών

Tax Law Violations in Half of Businesses Checked by Authorities
English Edition

Tax Law Violations in Half of Businesses Checked by Authorities

Tax authority inspections in East Attica found violations at 20 of 38 restaurants, cafes and bars

ΗΠΑ: Δεν ανανέωσαν τη συμφωνία με Καναδά και Μεξικό, πάνε σε διαπραγματεύσεις
World

Οι ΗΠΑ «θάβουν» τη συμφωνία με Καναδά- Μεξικό, πάνε σε διαπραγματεύσεις

Η κυβέρνηση Τραμπ αποφάσισε να μην ανανεώσει την τριμερή εμπορική συμφωνία της με τον Καναδά και το Μεξικό, γνωστή ως USMCA

Αεροδρόμια: Αεροπλάνα φεύγουν μισογεμάτα λόγω χάους στα σύνορα της ΕΕ
World

Χάος στα αεροδρόμια της ΕΕ λόγω ελέγχων

Τα αεροδρόμια και οι αεροπορικές εταιρείες προειδοποιούν ότι οι καθυστερήσεις θα επιδεινωθούν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, εκτός εάν τους επιτραπεί να εγκαταλείψουν τους νέους ελέγχους

Λιπάσματα: Κρατική χρηματοδότηση για την επέκταση της παραγωγής στις ΗΠΑ
World

Κρατική χρηματοδότηση για την επέκταση της παραγωγής λιπασμάτων στις ΗΠΑ

Οι αγρότες των ΗΠΑ αντιμετωπίζουν υψηλές τιμές στα λιπάσματα - Η χρηματοδότηση αφορά στην επέκταση αλλα και την κατασκευή νέων εργοστασίων

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies