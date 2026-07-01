Windrose: Η κινεζική κατασκευάστρια ηλεκτροκίνητων φορτηγών βάζει στο στόχαστρο την Tesla

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Με ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο σχέδιο επέκτασης στις ΗΠΑ, η κινεζική νεοφυής εταιρεία Windrose Electric επιχειρεί να αμφισβητήσει την κυριαρχία της Tesla στην ηλεκτροκίνηση φορτηγών. Η εταιρεία σχεδιάζει να εισαχθεί στο αμερικανικό χρηματιστήριο μέσω συγχώνευσης με εταιρεία ειδικού σκοπού (SPAC), σε μια συμφωνία που αναμένεται να αποτιμήσει την επιχείρηση σε τουλάχιστον 2 δισ. δολάρια, ενώ παράλληλα στοχεύει στην άντληση άνω των 200 εκατ. δολαρίων για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξής της.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Windrose, Γουέν Χαν, εμφανίζεται ιδιαίτερα επιθετικός απέναντι στον ανταγωνισμό, δηλώνοντας στους Financial Times ότι στόχος της εταιρείας είναι να κυριαρχήσει στην αγορά των ηλεκτρικών φορτηγών. «Πρέπει να σκοτώσουμε το ντίζελ. Αυτός είναι ο εχθρός», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι η μετάβαση στις ηλεκτρικές μεταφορές αποτελεί αναπόφευκτη εξέλιξη για τον κλάδο.

Ο Χαν εμφανίστηκε επίσης αδιάφορος απέναντι στους υψηλούς αμερικανικούς δασμούς στα κινεζικά προϊόντα, υποστηρίζοντας ότι δεν αποτελούν ουσιαστικό εμπόδιο για την εταιρεία. Όπως σημείωσε, το χαμηλότερο κόστος παραγωγής και η ταχύτερη τεχνολογική εξέλιξη επιτρέπουν στη Windrose να παραμένει ανταγωνιστική ακόμη και μετά την επιβολή επιπλέον επιβαρύνσεων. Σύμφωνα με τον ίδιο, «οι δασμοί δεν λειτουργούν ποτέ», καθώς τελικά πλήττουν περισσότερο τις λιγότερο αποδοτικές και καθιερωμένες επιχειρήσεις.

Τα ηλεκτροκίνητα φορτηγά της Windrose αποβιβάστηκαν στις ΗΠΑ

Η εταιρεία εισήγαγε το πρώτο ηλεκτρικό φορτηγό κινεζικής κατασκευής στις ΗΠΑ τον Απρίλιο, καταβάλλοντας συνολικό δασμό 64%, ενώ επιβαρύνθηκε και με πρόσθετους δασμούς για κινεζικά εξαρτήματα. Παρ’ όλα αυτά, υποστηρίζει ότι το βασικό της μοντέλο εξακολουθεί να είναι οικονομικότερο στη χρήση σε σχέση με το Tesla Semi.

Το Global E700 της Windrose διαθέτει αυτονομία περίπου 670 χιλιομέτρων και τιμή 285.000 δολαρίων. Αντίστοιχα, το Tesla Semi με αυτονομία περίπου 520 χιλιομέτρων κοστίζει 260.000 δολάρια, ενώ η έκδοση με αυτονομία 800 χιλιομέτρων φθάνει τα 290.000 δολάρια. Η Windrose υποστηρίζει ότι, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος λειτουργίας ανά χιλιόμετρο, το δικό της όχημα προσφέρει καλύτερη συνολική οικονομική απόδοση.

Η παγκόσμια αγορά ηλεκτρικών φορτηγών παραμένει ακόμη σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης. Παρά την αυξανόμενη ζήτηση, ιδιαίτερα μετά την άνοδο των τιμών του πετρελαίου και του ντίζελ, τα ηλεκτρικά φορτηγά εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν μικρό ποσοστό των συνολικών πωλήσεων στις δυτικές αγορές. Σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, στις Ηνωμένες Πολιτείες οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 25% το προηγούμενο έτος, φτάνοντας περίπου τις 17.000 μονάδες, ωστόσο το μερίδιο αγοράς παραμένει κάτω από το 5%. Αντίθετα, στην Κίνα τα ηλεκτρικά φορτηγά αντιπροσωπεύουν ήδη περίπου το 37% των νέων ταξινομήσεων.

Η Windrose ιδρύθηκε μόλις το 2022 και έχει την έδρα της στο Βέλγιο, αν και το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού της εργάζεται στην Κίνα. Μέχρι σήμερα έχει αναπτύξει λίγες δεκάδες φορτηγά που δοκιμάζονται σε Ευρώπη, Βόρεια και Νότια Αμερική, καθώς και στην Ασία, ενώ σχεδιάζει να παραδώσει περίπου 1.000 οχήματα έως το τέλος του έτους.

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Παρά τις φιλόδοξες εξαγγελίες, η εταιρεία εξακολουθεί να θεωρείται μικρός παίκτης, ιδιαίτερα σε σύγκριση με κινεζικούς ομίλους όπως η Sany ή ακόμη και με την BYD, η οποία διαθέτει ήδη εργοστάσιο συναρμολόγησης βαρέων ηλεκτρικών φορτηγών στην Καλιφόρνια. Στις ΗΠΑ η Windrose έχει μέχρι στιγμής εισαγάγει μόλις δύο φορτηγά, ενώ η Tesla έχει ήδη ξεκινήσει τη μαζική παραγωγή του Semi στο εργοστάσιό της στη Νεβάδα, με δυναμικότητα που μπορεί να φθάσει τις 50.000 μονάδες ετησίως.

Η νεοφυής επιχείρηση έχει επίσης αντιμετωπίσει προβλήματα χρηματοδότησης και καταγγελίες πρώην εργαζομένων για καθυστερήσεις στην καταβολή μισθών. Ο Γουέν Χαν παραδέχθηκε ότι η εταιρεία βρέθηκε κοντά στη χρεοκοπία κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, υποστηρίζοντας όμως ότι η κατάσταση σταθεροποιήθηκε μετά την είσπραξη εσόδων από τις πρώτες πωλήσεις.

Ένα από τα βασικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που προβάλλει η Windrose είναι η απλοποίηση της κατασκευής των οχημάτων της. Αντί να επενδύσει σε μεγάλα εργοστάσια, συνεργάζεται με τοπικούς κατασκευαστές για τη συναρμολόγηση των φορτηγών, μειώνοντας σημαντικά το απαιτούμενο κεφάλαιο. Παράλληλα, διαθέτει μόνο ένα μοντέλο φορτηγού, το οποίο χρησιμοποιεί λιγότερα από 600 εξαρτήματα, έναντι περίπου 18.500 που απαιτούνται για ένα συμβατικό πετρελαιοκίνητο φορτηγό. Η απλούστερη αυτή αρχιτεκτονική επιτρέπει στην εταιρεία να μειώσει τον χρόνο ανάπτυξης νέων προϊόντων σε περίπου δύο χρόνια.

Για την ενίσχυση της παρουσίας της στις ΗΠΑ, η Windrose έχει συνάψει συνεργασία με την Xos Trucks για τις πωλήσεις, τη διανομή και την τεχνική υποστήριξη των οχημάτων της, ενώ σε άλλες αγορές συνεργάζεται με μεγάλους ομίλους logistics, όπως η Kuehne+Nagel. Παρά το μικρό της μέγεθος, η εταιρεία φιλοδοξεί να αξιοποιήσει την αυξανόμενη ζήτηση για καθαρές μεταφορές και να εξελιχθεί σε έναν από τους βασικούς ανταγωνιστές της Tesla στην αγορά των βαρέων ηλεκτρικών φορτηγών.