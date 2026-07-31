Ηλεκτρικά αυτοκίνητα: Άλμα ταξινομήσεων κατά 30% στην ΕΕ το 2025 – Η εικόνα στην Ελλάδα

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Το 2025, ταξινομήθηκαν στην ΕΕ 1,89 εκατομμύρια νέα ηλεκτρικά επιβατικά αυτοκίνητα που λειτουργούν μόνο με μπαταρία, σημειώνοντας ισχυρή ανάκαμψη 29,7% σε σύγκριση με το 2024.

Αυτό ήρθε μετά από μια μείωση το 2024, όταν οι νέες ταξινομήσεις μειώθηκαν κατά 6% σε σύγκριση με το 2023 (1,46 εκατομμύρια αυτοκίνητα).

Ο συνολικός αριθμός ηλεκτρικών επιβατικών αυτοκινήτων που λειτουργούν μόνο με μπαταρία έφτασε τα 7,59 εκατομμύρια το 2025, αντιπροσωπεύοντας αύξηση 31,5% σε σύγκριση με τον στόλο των 5,77 εκατομμυρίων του 2024.

Σύμφωνα με την Eurostat, τα plug-in υβριδικά οχήματα κατέγραψαν ρυθμό αύξησης 34,2%, παρόμοιο με αυτόν των ηλεκτρικών αυτοκινήτων μόνο με μπαταρία στις νέες ταξινομήσεις σε σύγκριση με το 2024, φτάνοντας συνολικά τα 1,03 εκατομμύρια νέες ταξινομήσεις plug-in υβριδικών οχημάτων το 2025.

Ταυτόχρονα, οι νέες ταξινομήσεις μη plug-in υβριδικών οχημάτων αυξήθηκαν με λιγότερο από το μισό ρυθμό (+13,4%).

Παρ’ όλα αυτά, ο συνολικός αριθμός νέων ταξινομήσεων μη plug-in υβριδικών οχημάτων έφτασε τα 3,62 εκατομμύρια αυτοκίνητα, ξεπερνώντας τον αριθμό οποιουδήποτε άλλου τύπου νέων αυτοκινήτων.

Στο μεταξύ, οι ταξινομήσεις νέων επιβατικών αυτοκινήτων με κινητήρα ντίζελ μειώθηκαν κατά 22,0% (1,07 εκατομμύρια), ενώ τα επιβατικά αυτοκίνητα με κινητήρα βενζίνης παρουσίασαν συγκρίσιμη μείωση 18,4% (2,98 εκατομμύρια).

Η εικόνα στην Ελλάδα

Αν και μεταξύ των 27 χωρών της ΕΕ, τα αυτοκίνητα εναλλακτικής ενέργειας αποτελούσαν τη μεγαλύτερη κατηγορία μόνο στη Δανία (67,8%), με τη βενζίνη (συμπεριλαμβανομένων των υβριδικών) να είναι η κύρια κύρια πηγή κινητήριας ενέργειας παντού, σε 15 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, ο αριθμός των νέων ταξινομημένων αυτοκινήτων εναλλακτικής ενέργειας ξεπέρασε αυτόν των αυτοκινήτων ντίζελ, συμπεριλαμβανομένων των υβριδικών.

Οι υπόλοιπες χώρες αυτής της κατηγορίας είναι Βέλγιο, Δανία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Κύπρος, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Αυστρία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Φινλανδία και Σουηδία.

Πάντως, τα υψηλότερα μερίδια νέων ταξινομημένων βενζινοκίνητων αυτοκινήτων (συμπεριλαμβανομένων των υβριδικών) για το 2025 σημειώθηκαν στην Ελλάδα (85,6%).

Ακολουθούν: Βουλγαρία (84,4%), Κύπρος (84,2%), Εσθονία (80,1%), Κροατία (78,0%), Λετονία (77,1%) και Λιθουανία (76,8%).

Όλες οι άλλες χώρες της ΕΕ κατέγραψαν μερίδια ίσα ή μεγαλύτερα του 55%, εκτός από τη Δανία (26,4%).

Η Ελλάδα επίσης είναι μία από τις 18 χώρες που διαθέτουν περισσότερα νέα υβριδικά επιβατικά αυτοκίνητα (βενζίνης και ντίζελ, plug-in και μη plug-in, μαζί) από ό,τι νέα αυτοκίνητα που κινούνται με καθαρή βενζίνη, καθαρό ντίζελ ή εναλλακτικά καύσιμα, αντίστοιχα.

Οι υπόλοιπες χώρες σε αυτό το πεδίο είναι Βέλγιο, Γερμανία, Εσθονία, Ιρλανδία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ουγγαρία, Ολλανδία, Αυστρία, Πορτογαλία, Ρουμανία και Φινλανδία.

Κατά την πενταετή περίοδο από τον Δεκέμβριο του 2020 έως τον Δεκέμβριο του 2025, σημειώθηκε ισχυρή αύξηση στον αριθμό των ταξινομημένων επιβατικών αυτοκινήτων σε αρκετές χώρες της ΕΕ, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα (13%).

Η μεγαλύτερη αύξηση κατά την περίοδο αυτή καταγράφηκε στη Ρουμανία (21%), ακολουθούμενη από την Κροατία (18%), τη Λιθουανία και την Κύπρο (και οι δύο 16%), την Πορτογαλία (15%), την Ιρλανδία και τη Βουλγαρία (και οι δύο 14%), τη Σλοβακία (με 13% όπως και η Ελλάδα), την Τσεχία και την Ουγγαρία (και οι δύο 12%), τη Δανία και την Πολωνία (και οι δύο 11%), καθώς και τη Σλοβενία ​​(10%).